Є нові пошкодження енергооб’єктів у кількох областях, застосовуються графіки відключень, - Міненерго
Чергові удари ворога призвели до нових пошкоджень енергооб’єктів у кількох областях. Проводяться ремонтно-відновлювальні роботи на об’єктах енергетичної інфраструктури, що зазнали пошкоджень внаслідок масованих ракетно-дронових атак.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.
Застосовуються графіки відключень
Сьогодні графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу застосовуються з 00:00 до 23:59 у більшості регіонів України.
Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону.
Міненерго закликає споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що для відновлення зруйнованих Росією ТЕС "Центренерго" знадобиться час, адже ремонт залежатиме від обсягу пошкоджень та доступності необхідного обладнання.
Комбінований удар по ТЕС "Центренерго"
У ніч на 8 листопада російські війська завдали наймасовішого удару по ТЕС компанії "Центренерго".
У компанії повідомили, що противник застосував безпрецедентну кількість ракет і дронів, які протягом кількох хвилин безперервно били по тих самих об’єктах, відновлених після потужної атаки 2024 року.
Унаслідок цього теплоелектростанції були зупинені та тимчасово припинили виробництво струму.
