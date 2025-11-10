УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7887 відвідувачів онлайн
Новини Відключення електроенергії Удари по енергетиці
18 112 142

Відключення надовго. Немає Трипільської та Зміївської ТЕС, генерацію швидко не відновиш, - енергетики про наслідки масованої атаки

Тривалі відключення світла

Після останньої масованої атаки на енергетичну систему України, вчиненої у ніч з 7 на 8 листопада, відключення світла будуть тривалими упродовж значного періоду часу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це виданню "Економічна правда" розповіли співрозмовники в енергетичних компаніях.

Відключення надовго

Вони підтверджують, що відключення надовго.

Пошкоджено підстанції, що з'єднують атомні станції з енергосистемою. Немає Трипільської та Зміївської ТЕС. Дефіцит надовго - генерацію швидко не відновиш", - каже один з них.

"Ніхто сьогодні не дасть точного прогнозу щодо відключень - усе залежить від інтенсивності атак та руйнувань. Але можна припустити, що ситуація буде приблизно такою.

Також читайте: У понеділок, 10 листопада, графіки відключення світла діятимуть у більшості регіонів України, - "Укренерго"

Після масованих атак на кшталт останньої, протягом кількох тижнів триватиме відновлення – у цей час країна живе в режимі 3-4 черг відключень. Далі – можлива стабілізація до двох черг, а потім і до однієї черги. Це оптимістичний сценарій. Але знову ж таки все залежить від обстрілів", - розповідає представник енергетичної компанії.

Але це не стосується прикордонних та прифронтових областей, які залишатимуться у складному становищі всю зиму - там удари та відключення можуть бути постійними.

Удар по генерації "Центренерго"

Також зазначається, що найбільш катастрофічною ніч з п'ятниці на суботу стала для державної "Центренерго".

Компанія втратила всю генерацію. Російські ракети зруйнували обидві її станції - Зміївську ТЕС на Харківщині та Трипільську ТЕС на Київщині.

Також читайте: Енергосистему стабілізують після удару РФ. Найскладніша ситуація у Харківській, Сумській та Полтавській областях, - Міненерго

Допис обурив Офіс Президента

За даними співрозмовників видання в політичних колах, доволі емоційний, але по суті правдивий пост "Центренерго" у стилі "все пропало" викликав справжню істерику в Офісі президента (ОП), через що керівництво держкомпанії мало не дуже дипломатичну розмову з представниками ОП.

"Подзвонили з Офісу і в різкій формі почали питати, для чого розганяти паніку серед населення та робити такі подарунки росіянам. Мовляв, дивіться, які вони молодці, все нам розбили, тепер всі станції "на нулі", - ділиться співрозмовник.

Після розмови пост у Facebook оновили. Нова версія вже більше нагадувала звичну комунікацію Міненерго.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що для відновлення зруйнованих Росією ТЕС "Центренерго" знадобиться час, адже ремонт залежатиме від обсягу пошкоджень та доступності необхідного обладнання.

Читайте: До двох третин споживачів без світла: "Укренерго" оприлюднило обсяги відключень на неділю

Комбінований удар по ТЕС "Центренерго"

У ніч на 8 листопада російські війська завдали наймасовішого удару по ТЕС компанії "Центренерго".

У компанії повідомили, що противник застосував безпрецедентну кількість ракет і дронів, які протягом кількох хвилин безперервно били по тих самих об’єктах, відновлених після потужної атаки 2024 року.

Унаслідок цього теплоелектростанції були зупинені та тимчасово припинили виробництво струму.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Автор: 

обстріл (34059) енергетика (3808) Центренерго (549) відключення світла (1677)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+38
ТЕС немає, як і мільярдів, виділених на їх захист. Зате всі причетні в шоколаді.
показати весь коментар
10.11.2025 08:53 Відповісти
+34
Буває розподілена генерація. І на неї у ЗЄ було 3 роки.
Але ніт - ось вам кацапські реактори від Галущенка.
показати весь коментар
10.11.2025 09:03 Відповісти
+31
показати весь коментар
10.11.2025 08:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
так, можливо. Бо ця наволоч прилізла у владу (її вибрали) буцімто вони на щось здатні. Тепер їх виборці-«смєтуни» по ідеї мають з них суворо спитати за базар
показати весь коментар
10.11.2025 10:11 Відповісти
А "нейрохірург Слюсарчук"? Йому ж ще якісь і нагороди давали...
показати весь коментар
11.11.2025 12:06 Відповісти
на манеже всё те же...
показати весь коментар
10.11.2025 09:10 Відповісти
НАБУ проводить обушки у Міндіча - джерела УП .... світло шукають
показати весь коментар
10.11.2025 09:10 Відповісти
І не тільки у нього..
показати весь коментар
10.11.2025 10:09 Відповісти
Зміївська та Трипільська ТЕС добре замасковані під трьохрівневим захистом. Тому їх і не видно.Мовби і немає.
показати весь коментар
10.11.2025 09:13 Відповісти
Кацап, ти вважаєш шо гарно замаскувався? Найкраще маскування - то тотальне знищення електрики у Мааскві
показати весь коментар
10.11.2025 12:17 Відповісти
идиот с зелёной пропагандой, поставь буржуйку в кухню многоэтажки, вызови скорую, двери не закрывай и смело ложись спать, может успеют откачать
показати весь коментар
10.11.2025 18:48 Відповісти
Кацап, к твоему сведению угарный газ тяжелее воздуха и он будет спускаться из квартиры вниз на землю. Иди учи химию и физику.
показати весь коментар
10.11.2025 23:42 Відповісти
Істерика офісу - це дієва штука при відсутності генерації.
показати весь коментар
10.11.2025 09:18 Відповісти
Дуже хотілося б щоб все залежало не від русні а хоча б щось від дій того кого українці вибрали у владу і дали їм всі можливі інструменти для здійснення того що вони наобіцяли в програмах. Нажаль цього годі й сподіватись. Є слабка надія на те що українці зроблять серйозні висновки і надалі такої дурні робити не будуть.
показати весь коментар
10.11.2025 10:08 Відповісти
ой. а шо сталося. лишеньк, люди бідкаються влада розвоить руками. А коли покажуть відео або фото децентралізованої газотурбінної електрогенерації
показати весь коментар
10.11.2025 10:09 Відповісти
краще таку важливу інформаю запитувати у чата ДжіПіТі. Я експерт і всіх питаннях одразу, а не в якомусь одному зокрема
показати весь коментар
10.11.2025 10:42 Відповісти
запитую - ти дурень? інтернет підказує, що так
показати весь коментар
10.11.2025 10:49 Відповісти
Півміста зі світлом і ніколи не вимикали, півміста без світла сидять по 7-11 годин підряд, 2 - 3 години є світло, потім знову без. А якби порівно, то було б легче. Дніпро.
показати весь коментар
10.11.2025 10:13 Відповісти
Вінниця, у мікрорайоні понад 20 багатоквартирних будинків. Увесь час відключають тільки два - спочатку по 7, тепер по 13-14 годин. Звернення та скарги ні на що не впливають.
P.S. У мікрорайоні та поблизу критичної інфраструктури немає, зате є 3 нових "крутих" будинки
показати весь коментар
10.11.2025 10:17 Відповісти
Так повибивайте їм вікна! Шо ви жалієтеся? Звичайна рогатка з шаріками від підшипників дуже ефективна! Все є у продажу в комплекті!
показати весь коментар
10.11.2025 12:20 Відповісти
зато на Баббасі ТЕС працюють та й світло є
показати весь коментар
10.11.2025 10:17 Відповісти
зате води і опалення нема (і не буде)
показати весь коментар
10.11.2025 12:21 Відповісти
Трирівневі пид***си постаралися
показати весь коментар
10.11.2025 10:30 Відповісти
На цьому форумі клянуть владу ті,хто на неї розраховував,їй вірив,тобто в темну її підтримував і ті хто підтримував відкрито.Тепер вони клянуть зеленського,бо бубочка не виправдала,вкотре,їх радужні надіїї.Ілюзії телемарафону і видосиків розбиваються зараз у нас на очах.Але існує тендеція відновлення цих ілюзій.🤣🤣🤣❤️🇺🇦❤️
показати весь коментар
10.11.2025 10:31 Відповісти
Ви погано знаєте фанатиків ЗЄрмака, вони зжеруть будь-які помиї від найвеличнівшого і пояснять будь-який його провал. Там не потрібні аргументи чи логіка - така сама свята віра, як в Овоща (в якого, до речі, досі є в Україні "прихильники"). Тож виглядає так, що ми з цим па*лом, на жаль, надовго...
показати весь коментар
10.11.2025 11:26 Відповісти
Гучні заяви про "повне" знищення генерації на фоні труб, що димлять, виглядають дешево, смішно і примітивно. Плач Ярославни в розрахунку на те, що з Резервного фонду Кабмін знову виділить пару мільярдів на булочку з маслом Андрію Готі і Ко.
показати весь коментар
10.11.2025 10:56 Відповісти
Мені наприклад не до сміху, відключення по 7 годин, 2 рази на добу, опалення до сих пір не підключили до будинку. Радий за тебе друже. Хоч тобі весело
показати весь коментар
10.11.2025 18:17 Відповісти
Печерський суд залишив ексголову «Укренерго» Володимира Кудрицького під вартою, з альтернативним запобіжним заходом - заставою в 13 млн грн.

Депутати «ЄС» і Голосу, готові були взяти Кудрицького на поруки. Але в даному випадку не йдеться про справедливість і правосуддя, як і всі інші справи під орудою ДБР- ця має характер політичного замовлення і політично вмотивованого правосуддя. Напочатку вторгнення, коли 90% мешканців Банкової і КМ втекли на Західну Україну, Кудрицький відʼєднав українську енергосистему від російської та приєднав до європейської енергомережі і допоміг нашій енергосистемі втриматися.

Але він не входить в перелік 5-6 менеджерів , тому його роблять цапом-відбувайлом за нинішній колапс в енергетиці і, звичайно, пригадують 2018 рік, куди ж без «часів Порошенка».

ДБР - не правоохоронний орган, а політична дубина влади і має бути негайно реформоване, інакше Україна ніколи не стане членом ЄС. Подвійні стандарти - своїх влада відмазує від відповідальності, інших - пресує і тероризує.
показати весь коментар
10.11.2025 11:06 Відповісти
є атомна генерація - не продавайте за копійки орбану,а дайте Києву і Полтаві.гандони зелені.
показати весь коментар
10.11.2025 11:59 Відповісти
при порошенку такого не було...прикро, що зеленський без бою здав заес...
пісні вакарчука нічому не навчили...
показати весь коментар
10.11.2025 12:54 Відповісти
их давно уже нет. так какого Х?!?!
показати весь коментар
10.11.2025 12:44 Відповісти
Добре, що маємо категорію А1!
Без цього було би зовсім тугенько!
Дякуємо Йулі! Дуже дякуємо!
показати весь коментар
10.11.2025 12:50 Відповісти
читаю, серце рветься. а де ж, падло гнусаве, 3000 ракет, де туєва хуча фламінго, де, курва?! як же хочеться тебе, падло хрипате, запустити на орбіту. що ти здох, блазень смердючий!!!
показати весь коментар
10.11.2025 14:23 Відповісти
а рівненська аес, а нетішинська аес, а південноукраїнська аес? чи тільки трипільська тес з бурштинською країну спасали?
показати весь коментар
10.11.2025 14:33 Відповісти
Спасали
показати весь коментар
10.11.2025 18:20 Відповісти
твари подставные, они уже год не работают, отопление повключали во всех городах а у них зелёная нехватка генерации
показати весь коментар
10.11.2025 18:40 Відповісти
В тюрмі повинен сидіти Зеленський, а не Кудрицький.
Поки Зеленський не сидітиме в тюрмі, електрики в Україні не буде.
показати весь коментар
10.11.2025 18:56 Відповісти
Покупайте электроэнергию на западе
показати весь коментар
11.11.2025 18:45 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 