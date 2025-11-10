Відключення надовго. Немає Трипільської та Зміївської ТЕС, генерацію швидко не відновиш, - енергетики про наслідки масованої атаки

Після останньої масованої атаки на енергетичну систему України, вчиненої у ніч з 7 на 8 листопада, відключення світла будуть тривалими упродовж значного періоду часу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це виданню "Економічна правда" розповіли співрозмовники в енергетичних компаніях.

Відключення надовго

Вони підтверджують, що відключення надовго.

Пошкоджено підстанції, що з'єднують атомні станції з енергосистемою. Немає Трипільської та Зміївської ТЕС. Дефіцит надовго - генерацію швидко не відновиш", - каже один з них.

"Ніхто сьогодні не дасть точного прогнозу щодо відключень - усе залежить від інтенсивності атак та руйнувань. Але можна припустити, що ситуація буде приблизно такою.

Після масованих атак на кшталт останньої, протягом кількох тижнів триватиме відновлення – у цей час країна живе в режимі 3-4 черг відключень. Далі – можлива стабілізація до двох черг, а потім і до однієї черги. Це оптимістичний сценарій. Але знову ж таки все залежить від обстрілів", - розповідає представник енергетичної компанії.

Але це не стосується прикордонних та прифронтових областей, які залишатимуться у складному становищі всю зиму - там удари та відключення можуть бути постійними.

Удар по генерації "Центренерго"

Також зазначається, що найбільш катастрофічною ніч з п'ятниці на суботу стала для державної "Центренерго".

Компанія втратила всю генерацію. Російські ракети зруйнували обидві її станції - Зміївську ТЕС на Харківщині та Трипільську ТЕС на Київщині.

Допис обурив Офіс Президента

За даними співрозмовників видання в політичних колах, доволі емоційний, але по суті правдивий пост "Центренерго" у стилі "все пропало" викликав справжню істерику в Офісі президента (ОП), через що керівництво держкомпанії мало не дуже дипломатичну розмову з представниками ОП.

"Подзвонили з Офісу і в різкій формі почали питати, для чого розганяти паніку серед населення та робити такі подарунки росіянам. Мовляв, дивіться, які вони молодці, все нам розбили, тепер всі станції "на нулі", - ділиться співрозмовник.

Після розмови пост у Facebook оновили. Нова версія вже більше нагадувала звичну комунікацію Міненерго.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що для відновлення зруйнованих Росією ТЕС "Центренерго" знадобиться час, адже ремонт залежатиме від обсягу пошкоджень та доступності необхідного обладнання.

Комбінований удар по ТЕС "Центренерго"

У ніч на 8 листопада російські війська завдали наймасовішого удару по ТЕС компанії "Центренерго".

У компанії повідомили, що противник застосував безпрецедентну кількість ракет і дронів, які протягом кількох хвилин безперервно били по тих самих об’єктах, відновлених після потужної атаки 2024 року.

Унаслідок цього теплоелектростанції були зупинені та тимчасово припинили виробництво струму.

