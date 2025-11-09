У понеділок, 10 листопада, графіки відключення світла діятимуть у більшості регіонів України, - "Укренерго"

У понеділок, 10 листопада, заходи обмеження споживання електрики діятимуть протягом усієї доби у більшості регіонів України.

Про це повідомляє "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.

"Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", - нагадали у компанії.

Якими будуть час та обсяг застосування обмежень?

ГРАФІКИ ПОГОДИННИХ ВІДКЛЮЧЕНЬ

• з 00:00 до 23:59 – обсягом від 2 до 4 черг

ГРАФІКИ ОБМЕЖЕННЯ ПОТУЖНОСТІ

• з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів

Можливі зміни у застосуванні обмежень

Водночас у компанії наголосили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.

"Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", - додали в компанії.

Читайте також: Через брак напруги Харківський метрополітен другу добу працює лише як укриття

Удари РФ по ТЕС

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що усі ТЕС "Центренерго" зупинилися через масовану нічну атаку 8 листопада РФ та не генерують електроенергію.

Читайте також: Енергосистему стабілізують після удару РФ. Найскладніша ситуація у Харківській, Сумській та Полтавській областях, - Міненерго