У понеділок, 10 листопада, графіки відключення світла діятимуть у більшості регіонів України, - "Укренерго"
У понеділок, 10 листопада, заходи обмеження споживання електрики діятимуть протягом усієї доби у більшості регіонів України.
Про це повідомляє "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.
"Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", - нагадали у компанії.
Якими будуть час та обсяг застосування обмежень?
ГРАФІКИ ПОГОДИННИХ ВІДКЛЮЧЕНЬ
• з 00:00 до 23:59 – обсягом від 2 до 4 черг
ГРАФІКИ ОБМЕЖЕННЯ ПОТУЖНОСТІ
• з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів
Можливі зміни у застосуванні обмежень
Водночас у компанії наголосили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.
"Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", - додали в компанії.
Удари РФ по ТЕС
Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що усі ТЕС "Центренерго" зупинилися через масовану нічну атаку 8 листопада РФ та не генерують електроенергію.
