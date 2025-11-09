У понеділок, 10 листопада, графіки відключення світла діятимуть у більшості регіонів України, - "Укренерго"

У понеділок, 10 листопада, світло вимикатимуть у більшості областей

У понеділок, 10 листопада, заходи обмеження споживання електрики діятимуть протягом усієї доби у більшості регіонів України.

Про це повідомляє "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.

"Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", - нагадали у компанії.

Якими будуть час та обсяг застосування обмежень?

ГРАФІКИ ПОГОДИННИХ ВІДКЛЮЧЕНЬ

• з 00:00 до 23:59 – обсягом від 2 до 4 черг

ГРАФІКИ ОБМЕЖЕННЯ ПОТУЖНОСТІ

• з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів

Можливі зміни у застосуванні обмежень 

Водночас у компанії наголосили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.

"Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", - додали в компанії.

Удари РФ по ТЕС

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що усі ТЕС "Центренерго" зупинилися через масовану нічну атаку 8 листопада РФ та не генерують електроенергію.

+15
"Хуже не будет" "хоть паржом" "зато не баріга" "сделаем іх вместе"
09.11.2025 20:05 Відповісти
09.11.2025 20:05 Відповісти
+11
Да толку с тех графиков, если вы из составляете задним числом. Уже после отключения. Но это даже пол беды. Ведь даже задним числом они не совпадают. Даже посмотреть когда обрубило свет и через час указать время отключения в графике уже непосильная управленческая задача для трускавецких манагеров.
09.11.2025 19:50 Відповісти
09.11.2025 19:50 Відповісти
+11
В тебе фантазії видумати щось розумне не вистачає
09.11.2025 20:11 Відповісти
09.11.2025 20:11 Відповісти
09.11.2025 19:50 Відповісти
🤣👍
09.11.2025 20:16 Відповісти
09.11.2025 20:16 Відповісти
Сегодняшний пример: отключение по графику в 19-00. Вырубили свет в 17-00. На сайте облэнерго написали - дополнительно Вашу очередь отключили ... "по указанию Укрэнерго" . смех сквозь слезы. ******** одно слово
09.11.2025 22:28 Відповісти
09.11.2025 22:28 Відповісти
Вони ще й вмикають світло з затримкою на годину(!)
09.11.2025 23:27 Відповісти
09.11.2025 23:27 Відповісти
І сьогодні світла в мене, наприклад, не буде 17 годин..
10.11.2025 04:39 Відповісти
10.11.2025 04:39 Відповісти
09.11.2025 20:05 Відповісти
09.11.2025 20:11 Відповісти
У нас на сайте это беспроигрышные лозунги. Еще очі що бачили
09.11.2025 20:40 Відповісти
09.11.2025 20:40 Відповісти
а хіба неправда? Є чим заперечити?
09.11.2025 22:29 Відповісти
09.11.2025 22:29 Відповісти
Эти тупые зеленые дегенераты кроме того как на рубильник нажимать хоть что то могут вообще?
09.11.2025 20:12 Відповісти
09.11.2025 20:12 Відповісти
Не дай Беже їм добратись до газового вентиля
09.11.2025 20:16 Відповісти
09.11.2025 20:16 Відповісти
Це капець, світла нема - а трамваї як ідіоти гасають...такий грохіт стоїть..
09.11.2025 20:18 Відповісти
09.11.2025 20:18 Відповісти
Так уміють,3,14здоболить... .
09.11.2025 20:17 Відповісти
09.11.2025 20:17 Відповісти
ну чого нічого. От Кудрицького звинуватили. Може ще Ророшенко, Залужного, Байдена крайними зробити. А ********** не винен
09.11.2025 22:32 Відповісти
09.11.2025 22:32 Відповісти
Мир для Зеленського - катастрофа. План Зеленського дуже простий - красти до тих пір поки це можливо, ховаючи все за межами України. Якщо Україна програє війну спитати Зеленського і К за весь цей грабунок буде просто нікому. Немає України - немає питань ...
09.11.2025 20:23 Відповісти
09.11.2025 20:23 Відповісти
Маю надію, що цього 3,14дараса та його гопкомпанію піймають раніше.
10.11.2025 06:04 Відповісти
10.11.2025 06:04 Відповісти
боти нерзлічают да стрічка про світло а де про зеленського
09.11.2025 20:30 Відповісти
09.11.2025 20:30 Відповісти
В тебе Зеленський асоціюється не зі світлом, а з темрявою?
09.11.2025 20:44 Відповісти
09.11.2025 20:44 Відповісти
показати весь коментар
09.11.2025 21:15 Відповісти
Три часа света днём. И это ещё до зимы далеко. Ещё пару прилетов и перемога. Каву правда выпить не получиться. Кофеварка работать не будет, но можно будет выпить пива.
09.11.2025 21:17 Відповісти
09.11.2025 21:17 Відповісти
Каву треба пити в Ялті, як рекламував Буданга.
09.11.2025 23:29 Відповісти
09.11.2025 23:29 Відповісти
Ну хоть бы задним числом прислушались министры к лозунгам настоящих зеленых про альтернативную, распределенную энергетику. Капиталовложения в заэс на альтернативке спасли бы нас от беды сто раз. Ей баллистика не страшна
А ведь мы предупреждали не раз
09.11.2025 22:09 Відповісти
09.11.2025 22:09 Відповісти
Написали: з 02 до 05 немає світла. Виключили: в 1.40. Thank you за точність.
10.11.2025 01:45 Відповісти
10.11.2025 01:45 Відповісти
А чому голосу України в оон з цього приводу не чути? Це нормально, коли країна-терорист безкарно викошує електрогенерацію та енергорозподіл?
10.11.2025 05:52 Відповісти
10.11.2025 05:52 Відповісти
енергію продають за кордон - і найбільше орбану,який постійно хуісосить Україну.така правда від нашої влади.а обстріли - це лиш повод продавати дорожче пальне для кацапів,як виправдання.путін работает в парі з зеленським.
10.11.2025 07:24 Відповісти
10.11.2025 07:24 Відповісти
 
 