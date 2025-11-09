Енергосистему стабілізують після удару РФ. Найскладніша ситуація у Харківській, Сумській та Полтавській областях, - Міненерго

Енергетики поступово стабілізують роботу системи після останньої масованої атаки РФ. Ситуація в енергосистемі України після масованої атаки росії в ніч на 8 листопада залишається складною, адже ця атака стала однією з найважчих для енергетичного сектору за весь час повномасштабної війни.

Про це повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов в ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог завдав масованого удару саме балістичними ракетами, які надзвичайно складно збивати. Із 45 запущених під час цієї атаки ракет 32 були балістичними", - підкреслив він.

Відключення світла

Він також повідомив, що на сьогодні у більшості регіонів України вимушено застосовуються погодинні відключення для всіх категорій споживачів. Заходи обмеження діятимуть до кінця поточної доби.

Найскладніша ситуація - у Харківській, Сумській та Полтавській областях. У решті регіонів, де застосовуються обмеження, діють погодинні графіки відключень обсягом до двох із половиною черг.

Внаслідок попередніх обстрілів у кількох областях є довгостроково знеструмленні абоненти, зокрема на Дніпропетровщині, Донеччині, Харківщині та Чернігівщині.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають з дотриманням вимог безпеки та лише після дозволу військових. Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

Економія електроенергії

Міненерго закликає населення за можливості обмежити користування побутовими електроприладами, насамперед у пікові години - з 8 до 11 ранку та з 16 до 20 ввечері. Перенесення виконання енергоємних процесів на час після 22:00 допоможе знизити навантаження на енергосистему та стабілізувати її роботу.

Масований комбінований удар 8 листопада

Увечері 7 листопада та впродовж ночі на 8 листопада Росія здійснила чергову масовану повітряну атаку по Україні. Противник застосував дрони-камікадзе, крилаті та балістичні ракети, у тому числі "Калібр" і "Кинджал".

Ворог вкотре атакував енергооб'єкти, залізницю та цивільну інфраструктуру. У кількох областях країни вимушено запроваджені аварійні відключення електроенергії.

У столиці внаслідок падіння уламків у Печерському районі сталося кілька загорянь. Ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами. Під ударом мирні населені пункти та обʼєкти енергетичної системи. Унаслідок атаки у Вишгородському районі постраждала жінка. Із осколковими пораненнями стегна вона госпіталізована до місцевої лікарні. Уся необхідна медична допомога надається.

Під масованим обстрілом ворога опинилася Полтавщина. Повністю знеструмленими опинилися Кременчук та Горішні Плавні. Також у містах було відсутнє опалення та водопостачання. Крім того, внаслідок ворожих ударів по Полтавській області пошкоджено залізничну інфраструктуру: кілька станцій залишилися без електропостачання, а на деяких ділянках пошкоджено контактну мережу. Через це рух поїздів здійснюється лише тепловозами, що призводить до значних затримок.

Поцілили росіяни і по критичній інфраструктурі Кіровоградщини. Зокрема, за даними місцевих ЗМІ, під ударом опинився Світловодськ.

Ввечері 7 листопада ворог завдав удару керованою авіабомбою по Пісочинській громаді Харківської області. У селищі Коротич внаслідок атаки зруйновано будівлю автозаправної станції та пошкоджено кілька автомобілів. У результаті удару постраждали 8 людей, усіх госпіталізовано для надання необхідної медичної допомоги.

Під час удару Росії по критичній інфраструктурі Харківщини загинув співробітник енергопідприємства, який перебував на робочому місці.

Російський дрон зруйнував квартири в дев’ятиповерхівці Дніпра. Три людини загинули, постраждалих 12. Семеро потерпілих перебувають у лікарні. Серед постраждалих - діти.

Також читайте: РФ атакувала підстанції, що живлять Хмельницьку і Рівненську АЕС. Україна закликає терміново скликати Раду МАГАТЕ, - Сибіга