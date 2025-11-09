Енергосистему стабілізують після удару РФ. Найскладніша ситуація у Харківській, Сумській та Полтавській областях, - Міненерго
Енергетики поступово стабілізують роботу системи після останньої масованої атаки РФ. Ситуація в енергосистемі України після масованої атаки росії в ніч на 8 листопада залишається складною, адже ця атака стала однією з найважчих для енергетичного сектору за весь час повномасштабної війни.
Про це повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов в ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог завдав масованого удару саме балістичними ракетами, які надзвичайно складно збивати. Із 45 запущених під час цієї атаки ракет 32 були балістичними", - підкреслив він.
Відключення світла
Він також повідомив, що на сьогодні у більшості регіонів України вимушено застосовуються погодинні відключення для всіх категорій споживачів. Заходи обмеження діятимуть до кінця поточної доби.
Найскладніша ситуація - у Харківській, Сумській та Полтавській областях. У решті регіонів, де застосовуються обмеження, діють погодинні графіки відключень обсягом до двох із половиною черг.
Внаслідок попередніх обстрілів у кількох областях є довгостроково знеструмленні абоненти, зокрема на Дніпропетровщині, Донеччині, Харківщині та Чернігівщині.
Аварійно-відновлювальні роботи тривають з дотриманням вимог безпеки та лише після дозволу військових. Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.
Економія електроенергії
Міненерго закликає населення за можливості обмежити користування побутовими електроприладами, насамперед у пікові години - з 8 до 11 ранку та з 16 до 20 ввечері. Перенесення виконання енергоємних процесів на час після 22:00 допоможе знизити навантаження на енергосистему та стабілізувати її роботу.
Масований комбінований удар 8 листопада
- Увечері 7 листопада та впродовж ночі на 8 листопада Росія здійснила чергову масовану повітряну атаку по Україні. Противник застосував дрони-камікадзе, крилаті та балістичні ракети, у тому числі "Калібр" і "Кинджал".
- Ворог вкотре атакував енергооб'єкти, залізницю та цивільну інфраструктуру. У кількох областях країни вимушено запроваджені аварійні відключення електроенергії.
- У столиці внаслідок падіння уламків у Печерському районі сталося кілька загорянь. Ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами. Під ударом мирні населені пункти та обʼєкти енергетичної системи. Унаслідок атаки у Вишгородському районі постраждала жінка. Із осколковими пораненнями стегна вона госпіталізована до місцевої лікарні. Уся необхідна медична допомога надається.
- Під масованим обстрілом ворога опинилася Полтавщина. Повністю знеструмленими опинилися Кременчук та Горішні Плавні. Також у містах було відсутнє опалення та водопостачання. Крім того, внаслідок ворожих ударів по Полтавській області пошкоджено залізничну інфраструктуру: кілька станцій залишилися без електропостачання, а на деяких ділянках пошкоджено контактну мережу. Через це рух поїздів здійснюється лише тепловозами, що призводить до значних затримок.
- Поцілили росіяни і по критичній інфраструктурі Кіровоградщини. Зокрема, за даними місцевих ЗМІ, під ударом опинився Світловодськ.
- Ввечері 7 листопада ворог завдав удару керованою авіабомбою по Пісочинській громаді Харківської області. У селищі Коротич внаслідок атаки зруйновано будівлю автозаправної станції та пошкоджено кілька автомобілів. У результаті удару постраждали 8 людей, усіх госпіталізовано для надання необхідної медичної допомоги.
- Під час удару Росії по критичній інфраструктурі Харківщини загинув співробітник енергопідприємства, який перебував на робочому місці.
- Російський дрон зруйнував квартири в дев’ятиповерхівці Дніпра. Три людини загинули, постраждалих 12. Семеро потерпілих перебувають у лікарні. Серед постраждалих - діти.
"Наші ТЕС зупинилися. Нині - нуль генерації".
