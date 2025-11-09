Енергосистему стабілізують після удару РФ. Найскладніша ситуація у Харківській, Сумській та Полтавській областях, - Міненерго

Відключення світла 9 листопада

Енергетики поступово стабілізують роботу системи після останньої масованої атаки РФ. Ситуація в енергосистемі України після масованої атаки росії в ніч на 8 листопада залишається складною, адже ця атака стала однією з найважчих для енергетичного сектору за весь час повномасштабної війни.

Про це повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов в ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог завдав масованого удару саме балістичними ракетами, які надзвичайно складно збивати. Із 45 запущених під час цієї атаки ракет 32 були балістичними", - підкреслив він.

Він також повідомив, що на сьогодні у більшості регіонів України вимушено застосовуються погодинні відключення для всіх категорій споживачів. Заходи обмеження діятимуть до кінця поточної доби.

Найскладніша ситуація - у Харківській, Сумській та Полтавській областях. У решті регіонів, де застосовуються обмеження, діють погодинні графіки відключень обсягом до двох із половиною черг.

Внаслідок попередніх обстрілів у кількох областях є довгостроково знеструмленні абоненти, зокрема на Дніпропетровщині, Донеччині, Харківщині та Чернігівщині.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають з дотриманням вимог безпеки та лише після дозволу військових. Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

Міненерго закликає населення за можливості обмежити користування побутовими електроприладами, насамперед у пікові години - з 8 до 11 ранку та з 16 до 20 ввечері. Перенесення виконання енергоємних процесів на час після 22:00 допоможе знизити навантаження на енергосистему та стабілізувати її роботу.

  • Увечері 7 листопада та впродовж ночі на 8 листопада Росія здійснила чергову масовану повітряну атаку по Україні. Противник застосував дрони-камікадзе, крилаті та балістичні ракети, у тому числі "Калібр" і "Кинджал".
  • Ворог вкотре атакував енергооб'єкти, залізницю та цивільну інфраструктуру. У кількох областях країни вимушено запроваджені аварійні відключення електроенергії.
  • У столиці внаслідок падіння уламків у Печерському районі сталося кілька загорянь. Ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами. Під ударом мирні населені пункти та обʼєкти енергетичної системи. Унаслідок атаки у Вишгородському районі постраждала жінка. Із осколковими пораненнями стегна вона госпіталізована до місцевої лікарні. Уся необхідна медична допомога надається.
  • Під масованим обстрілом ворога опинилася Полтавщина. Повністю знеструмленими опинилися Кременчук та Горішні Плавні. Також у містах було відсутнє опалення та водопостачання. Крім того, внаслідок ворожих ударів по Полтавській області пошкоджено залізничну інфраструктуру: кілька станцій залишилися без електропостачання, а на деяких ділянках пошкоджено контактну мережу. Через це рух поїздів здійснюється лише тепловозами, що призводить до значних затримок.
  • Поцілили росіяни і по критичній інфраструктурі Кіровоградщини. Зокрема, за даними місцевих ЗМІ, під ударом опинився Світловодськ.
  • Ввечері 7 листопада ворог завдав удару керованою авіабомбою по Пісочинській громаді Харківської області. У селищі Коротич внаслідок атаки зруйновано будівлю автозаправної станції та пошкоджено кілька автомобілів. У результаті удару постраждали 8 людей, усіх госпіталізовано для надання необхідної медичної допомоги.
  • Під час удару Росії по критичній інфраструктурі Харківщини загинув співробітник енергопідприємства, який перебував на робочому місці.
  • Російський дрон зруйнував квартири в дев’ятиповерхівці Дніпра. Три людини загинули, постраждалих 12. Семеро потерпілих перебувають у лікарні. Серед постраждалих - діти.

Бо треба було не кармани криптою набивати, а генерацію будувати, чи ви, імбецили зелені, справді думали на Совковій мережі у війну пересидіти, коли вона - просто мішень для кацапів? Де та мразота Галущенко, яка запорола проект Кудрицького по децентралізації? Якого біса по судах таскають Кудрицького, а не цю мразь?
09.11.2025 13:04 Відповісти
Так, такі питання і задавати не варто. Країна під окупацією Кварталього ОПГ.
09.11.2025 13:08 Відповісти
Ти ще запитай чому по судах тягають Червінського, а не ванюшу баканова🤡
09.11.2025 13:05 Відповісти
Не варто задавати, якщо нема бажання приєднатися до Червінського
показати весь коментар
09.11.2025 13:24 Відповісти
Якби кожен з залишившихся 20 мільйонів задав це питання , то місць біля Червінського б не вистачило і прийшлось би давати відповідь.
показати весь коментар
09.11.2025 17:49 Відповісти
Якби. Не спостерігається такої кількості бажаючих
показати весь коментар
09.11.2025 18:52 Відповісти
Коли БАЛІСТИЧНИМИ РАКЕТАМИ руйнують електростанцій ВЩЕНТ, залиште своє ФІ при собі і радійте тому що маєте, що люди зробили ВСЕ, щоб ви мали змогу сидіти у інтернеті і обдивати їх брудом
показати весь коментар
09.11.2025 14:04 Відповісти
Проти балістичних ракет існує ПРО. Так що спитай у своїх патронів, які тобі проплачують за вилизування їх зеленої сраки - ДЕ ВОНО?! І що ці ***** кончені зробили для того, що б воно було. І якого біса твоя зелена мразота не зробила децентралізовану генерацію, про що так хвацько ******* нам 3 роки! І не смій більше тявкати під моїми постами, зебіліна!
показати весь коментар
09.11.2025 14:06 Відповісти
Угу, ПРО валяється БЕЗКОШТОВНО прямо посеред вулиці, і тільки "недолуга зелена влада" не хоче її узяти.
Тільки знаєте ті Петріоти, які збивають балістику, не купиш навіть за гроші. А з наявних в Україні буде десь з десяток, і то Зеленський хвалився, що ще надибав десь ще чотири.
показати весь коментар
09.11.2025 14:17 Відповісти
Ще, будь ласка, скажіть що у ваші уяві таке "децентралізована ГЕНЕРАЦІЯ"?!!!
показати весь коментар
09.11.2025 14:22 Відповісти
Якби зробили ВСЕ до обстрілу балістичними ракетами, то не треба було б напружуватися потім.
показати весь коментар
09.11.2025 14:09 Відповісти
Бачите, яку деякі коментатори роблять підводку, що винувата не росія, а українська влада. Нібито так легко збивати ракети. Таким розумникам хотілось би нагадати, як європейці над Польщєю за допомогою Patriot збили аж 3 дрона.
показати весь коментар
09.11.2025 18:04 Відповісти
Це інші люди зробили.Не примазуйте сюди цю кодлу.
показати весь коментар
09.11.2025 18:11 Відповісти
Ти синок, будеш своєму лисому ді дусеві щось там вказувати, а людей треба всілякими способами забезпечити електрикою бо це основа для виживання сьогодні а не просто сидіти в інтернеті.
показати весь коментар
09.11.2025 20:19 Відповісти
Призываю, дорогие украинцы, верить в лучшее, мне и Дарвину! Уже через 2-3 года большинство украинцев, благодаря развившейся эхолокации, смогут прекрасно ориентироваться в полной темноте. Начнем, друзья, осенью покрываться густой тёплой шерстью, а на зиму впадать в спячку! (Взято з чернетки вітання В.О. Зеленьского українського народу з Новим 2026р.)
показати весь коментар
09.11.2025 13:04 Відповісти
А ще відкриється инфрочервоне бачення!
показати весь коментар
09.11.2025 13:30 Відповісти
І зможуть вільно бачити "поганих рузьких", а за " хороших рузких" будуть перечиплятися,бо їх інфрачервоний зір не бачить!
показати весь коментар
09.11.2025 13:35 Відповісти
Ага. І всі будуть навіть у пітьмі бачити, де виділяється тепло і натовпом гнатися туди, щоб погрітися! Це було б смішно, якби не так сумно.
показати весь коментар
09.11.2025 14:12 Відповісти
**** з Гавномарофону щось підпи....дує! Чим ви , сволоти, займались всі роки війни. Одне чмо засерало відосиками ефір, іньші дерибанили бабло що виділили на захист енергосистем. Щоб ви повиздихали. Мамі Римі добре і спокійно живеться зная що за потвору висрала із себе?
показати весь коментар
09.11.2025 13:20 Відповісти
Я уже кажу не перший рік виживе хтось один або зелені або ми. І нічого КРІМ РОЗСТРІЛУ вони не поймуть - в них нема мозку щоб зрозуміти
показати весь коментар
09.11.2025 13:24 Відповісти
Розстріл - занадто толерантно,і не несе виховної мети!
Вивісити зє догори дригом з 3го поверха Банокової і хай просторікує!
показати весь коментар
09.11.2025 13:38 Відповісти
Поки що зелень перемагає, бо наріт взагалі перетворився на скот. Єдині, хто виходив проти свавілля - молодь з картонками і обісраний бздуче зараз же відкрив їм виїзд за кордон, чим молодь і скористалася. А більше протестного електорату проти зрадників з Банкової - немає. Чоловіки - на війні, або ховаються від тцк, жінки та пенсіонери нікому не страшні.
показати весь коментар
09.11.2025 13:39 Відповісти
Головне більше радіти фейерверкам на НПЗ.
показати весь коментар
09.11.2025 13:28 Відповісти
Країна з вічними стабілізаційними заходами : ціни на цукор,борщові набори,фронт,енергосистема...((Все пост ,і ніц до((((((((((((((((((((((((
показати весь коментар
09.11.2025 13:35 Відповісти
Використовуйте розподілену генерацію 1 ГігаВата від зєленського!
показати весь коментар
09.11.2025 13:39 Відповісти
"Центренерго" про сьогоднішню атаку:
"Наші ТЕС зупинилися. Нині - нуль генерації".
У мене лише два питання:
Чому не сидить пуштун?, і
Чому Мамедов досі не закрив небо над столицею?
І третє, контрольне:
Скільки Зеленський буде морочити голови українцям і коли він відповідатиме за свою країну мрії?
показати весь коментар
09.11.2025 13:40 Відповісти
Свет дали только через 28 часов,последний раз такое было в 2022 году.
показати весь коментар
09.11.2025 14:20 Відповісти
Один пассажир из зелёной свиты, рекомендовал дыхательную гимнастику.
показати весь коментар
09.11.2025 15:03 Відповісти
Милованов, усіляко УХИЛЯЄТЬСЯ, переховуючись на території будівель на Банковій, йти захищати Україну!!!
Що воно тільки не несе своїм ротом???
показати весь коментар
09.11.2025 15:18 Відповісти
Тут взагалі один діяч обурюється, що йому світло дали через 28 годин, нібито йому невідомо, що Змієвська і Трипільска електростанції повністю зруйновані.
показати весь коментар
09.11.2025 18:12 Відповісти
Что сделали эти 27% патриотов для страны?только срут на всех,а сами сейчас выглядят как кормильцы с бамбаса.
показати весь коментар
10.11.2025 14:17 Відповісти
 
 