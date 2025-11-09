РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7719 посетителей онлайн
Новости Отключение электроэнергии Удары по энергетике
1 391 26

Энергосистему стабилизируют после удара РФ. Самая сложная ситуация в Харьковской, Сумской и Полтавской областях, - Минэнерго

Отключение света 9 ноября

Энергетики постепенно стабилизируют работу системы после последней массированной атаки РФ. Ситуация в энергосистеме Украины после массированной атаки России в ночь на 8 ноября остается сложной, ведь эта атака стала одной из самых тяжелых для энергетического сектора за все время полномасштабной войны.

Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов в эфире телемарафона "Єдині новини", информирует Цензор.НЕТ.

"Враг нанес массированный удар именно баллистическими ракетами, которые чрезвычайно сложно сбивать. Из 45 запущенных во время этой атаки ракет 32 были баллистическими", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фуникулер снова не работает. Причина - стабилизационные отключения

Отключение света

Он также сообщил, что на сегодняшний день в большинстве регионов Украины вынужденно применяются почасовые отключения для всех категорий потребителей. Ограничительные меры будут действовать до конца текущих суток.

Самая сложная ситуация - в Харьковской, Сумской и Полтавской областях. В остальных регионах, где применяются ограничения, действуют почасовые графики отключений объемом до двух с половиной очередей.

В результате предыдущих обстрелов в нескольких областях есть долгосрочно обесточенные абоненты, в частности в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской и Черниговской областях.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются с соблюдением требований безопасности и только после разрешения военных. Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

Читайте также: Из-за отсутствия напряжения Харьковский метрополитен вторые сутки работает только как укрытие

Экономия электроэнергии

Минэнерго призывает население по возможности ограничить пользование бытовыми электроприборами, прежде всего в пиковые часы - с 8 до 11 утра и с 16 до 20 вечера. Перенос выполнения энергоемких процессов на время после 22:00 поможет снизить нагрузку на энергосистему и стабилизировать ее работу.

Читайте также: Полностью отсутствуют или есть перебои со светом, водой и теплом в Полтавской области, - ОВА

Массированный комбинированный удар 8 ноября

  • Вечером 7 ноября и в течение ночи на 8 ноября Россия осуществила очередную массированную воздушную атаку по Украине. Противник применил дроны-камикадзе, крылатые и баллистические ракеты, в том числе "Калибр" и "Кинжал".
  • Враг в очередной раз атаковал энергообъекты, железную дорогу и гражданскую инфраструктуру. В нескольких областях страны вынужденно введены аварийные отключения электроэнергии.
  • В столице в результате падения обломков в Печерском районе произошло несколько возгораний. Враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами. Под ударом мирные населенные пункты и объекты энергетической системы. В результате атаки в Вышгородском районе пострадала женщина. С осколочными ранениями бедра она госпитализирована в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.
  • Под массированным обстрелом врага оказалась Полтавская область. Полностью обесточенными оказались Кременчуг и Горишние Плавни. Также в городах отсутствовало отопление и водоснабжение. Кроме того, в результате вражеских ударов по Полтавской области повреждена железнодорожная инфраструктура: несколько станций остались без электроснабжения, а на некоторых участках повреждена контактная сеть. Из-за этого движение поездов осуществляется только тепловозами, что приводит к значительным задержкам.
  • Россияне также нанесли удар по критической инфраструктуре Кировоградской области. В частности, по данным местных СМИ, под ударом оказался Светловодск.
  • Вечером 7 ноября враг нанес удар управляемой авиабомбой по Песочинской громаде Харьковской области. В поселке Коротич в результате атаки разрушено здание автозаправочной станции и повреждены несколько автомобилей. В результате удара пострадали 8 человек, все госпитализированы для оказания необходимой медицинской помощи.
  • Во время удара России по критической инфраструктуре Харьковщины погиб сотрудник энергопредприятия, который находился на рабочем месте.
  • Российский дрон разрушил квартиры в девятиэтажке Днепра. Три человека погибли, пострадавших 12. Семеро пострадавших находятся в больнице. Среди пострадавших - дети.

Читайте также: РФ атаковала подстанции, питающие Хмельницкую и Ровенскую АЭС. Украина призывает срочно созвать Совет МАГАТЭ, - Сибига

Автор: 

энергетика (2768) Минэнерго (430) отключение света (502)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Бо треба було не кармани криптою набивати, а генерацію будувати, чи ви, імбецили зелені, справді думали на Совковій мережі у війну пересидіти, коли вона - просто мішень для кацапів? Де та мразота Галущенко, яка запорола проект Кудрицького по децентралізації? Якого біса по судах таскають Кудрицького, а не цю мразь?
показать весь комментарий
09.11.2025 13:04 Ответить
+10
Так, такі питання і задавати не варто. Країна під окупацією Кварталього ОПГ.
показать весь комментарий
09.11.2025 13:08 Ответить
+8
Призываю, дорогие украинцы, верить в лучшее, мне и Дарвину! Уже через 2-3 года большинство украинцев, благодаря развившейся эхолокации, смогут прекрасно ориентироваться в полной темноте. Начнем, друзья, осенью покрываться густой тёплой шерстью, а на зиму впадать в спячку! (Взято з чернетки вітання В.О. Зеленьского українського народу з Новим 2026р.)
показать весь комментарий
09.11.2025 13:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бо треба було не кармани криптою набивати, а генерацію будувати, чи ви, імбецили зелені, справді думали на Совковій мережі у війну пересидіти, коли вона - просто мішень для кацапів? Де та мразота Галущенко, яка запорола проект Кудрицького по децентралізації? Якого біса по судах таскають Кудрицького, а не цю мразь?
показать весь комментарий
09.11.2025 13:04 Ответить
Ти ще запитай чому по судах тягають Червінського, а не ванюшу баканова🤡
показать весь комментарий
09.11.2025 13:05 Ответить
Так, такі питання і задавати не варто. Країна під окупацією Кварталього ОПГ.
показать весь комментарий
09.11.2025 13:08 Ответить
Не варто задавати, якщо нема бажання приєднатися до Червінського
показать весь комментарий
09.11.2025 13:24 Ответить
Пані мабуть дуже обісралася коли вимкнули електрику на пів доби. І на тлі цього стала великою експертинею по розподіленої енергетиці.
Не плюндруйте свій експертний фах, будуйте нову енергетику прямо ЗАРАЗ.
Я впевнений що ви всіх нас врятуєте.
показать весь комментарий
09.11.2025 13:56 Ответить
Матері своїй хами, розумник. Хай твої діти так "обсираються", як зараз "обісрався" Харків, Суми, Полтавщина та Київ з Київщиною Як таких мерзот, як ти, земля носить?
показать весь комментарий
09.11.2025 13:58 Ответить
Коли БАЛІСТИЧНИМИ РАКЕТАМИ руйнують електростанцій ВЩЕНТ, залиште своє ФІ при собі і радійте тому що маєте, що люди зробили ВСЕ, щоб ви мали змогу сидіти у інтернеті і обдивати їх брудом
показать весь комментарий
09.11.2025 14:04 Ответить
Проти балістичних ракет існує ПРО. Так що спитай у своїх патронів, які тобі проплачують за вилизування їх зеленої сраки - ДЕ ВОНО?! І що ці ***** кончені зробили для того, що б воно було. І якого біса твоя зелена мразота не зробила децентралізовану генерацію, про що так хвацько ******* нам 3 роки! І не смій більше тявкати під моїми постами, зебіліна!
показать весь комментарий
09.11.2025 14:06 Ответить
Угу, ПРО валяється БЕЗКОШТОВНО прямо посеред вулиці, і тільки "недолуга зелена влада" не хоче її узяти.
Тільки знаєте ті Петріоти, які збивають балістику, не купиш навіть за гроші. А з наявних в Україні буде десь з десяток, і то Зеленський хвалився, що ще надибав десь ще чотири.
показать весь комментарий
09.11.2025 14:17 Ответить
Ще, будь ласка, скажіть що у ваші уяві таке "децентралізована ГЕНЕРАЦІЯ"?!!!
показать весь комментарий
09.11.2025 14:22 Ответить
Якби зробили ВСЕ до обстрілу балістичними ракетами, то не треба було б напружуватися потім.
показать весь комментарий
09.11.2025 14:09 Ответить
Тільки свинособака може так звернутися до жінки.
показать весь комментарий
09.11.2025 14:02 Ответить
"Пані" то дуже не толерантно?
Я ж не писав "дурна баба"!
показать весь комментарий
09.11.2025 14:07 Ответить
Призываю, дорогие украинцы, верить в лучшее, мне и Дарвину! Уже через 2-3 года большинство украинцев, благодаря развившейся эхолокации, смогут прекрасно ориентироваться в полной темноте. Начнем, друзья, осенью покрываться густой тёплой шерстью, а на зиму впадать в спячку! (Взято з чернетки вітання В.О. Зеленьского українського народу з Новим 2026р.)
показать весь комментарий
09.11.2025 13:04 Ответить
А ще відкриється инфрочервоне бачення!
показать весь комментарий
09.11.2025 13:30 Ответить
І зможуть вільно бачити "поганих рузьких", а за " хороших рузких" будуть перечиплятися,бо їх інфрачервоний зір не бачить!
показать весь комментарий
09.11.2025 13:35 Ответить
Ага. І всі будуть навіть у пітьмі бачити, де виділяється тепло і натовпом гнатися туди, щоб погрітися! Це було б смішно, якби не так сумно.
показать весь комментарий
09.11.2025 14:12 Ответить
**** з Гавномарофону щось підпи....дує! Чим ви , сволоти, займались всі роки війни. Одне чмо засерало відосиками ефір, іньші дерибанили бабло що виділили на захист енергосистем. Щоб ви повиздихали. Мамі Римі добре і спокійно живеться зная що за потвору висрала із себе?
показать весь комментарий
09.11.2025 13:20 Ответить
Я уже кажу не перший рік виживе хтось один або зелені або ми. І нічого КРІМ РОЗСТРІЛУ вони не поймуть - в них нема мозку щоб зрозуміти
показать весь комментарий
09.11.2025 13:24 Ответить
Розстріл - занадто толерантно,і не несе виховної мети!
Вивісити зє догори дригом з 3го поверха Банокової і хай просторікує!
показать весь комментарий
09.11.2025 13:38 Ответить
Поки що зелень перемагає, бо наріт взагалі перетворився на скот. Єдині, хто виходив проти свавілля - молодь з картонками і обісраний бздуче зараз же відкрив їм виїзд за кордон, чим молодь і скористалася. А більше протестного електорату проти зрадників з Банкової - немає. Чоловіки - на війні, або ховаються від тцк, жінки та пенсіонери нікому не страшні.
показать весь комментарий
09.11.2025 13:39 Ответить
Головне більше радіти фейерверкам на НПЗ.
показать весь комментарий
09.11.2025 13:28 Ответить
Країна з вічними стабілізаційними заходами : ціни на цукор,борщові набори,фронт,енергосистема...((Все пост ,і ніц до((((((((((((((((((((((((
показать весь комментарий
09.11.2025 13:35 Ответить
Використовуйте розподілену генерацію 1 ГігаВата від зєленського!
показать весь комментарий
09.11.2025 13:39 Ответить
"Центренерго" про сьогоднішню атаку:
"Наші ТЕС зупинилися. Нині - нуль генерації".
У мене лише два питання:
Чому не сидить пуштун?, і
Чому Мамедов досі не закрив небо над столицею?
І третє, контрольне:
Скільки Зеленський буде морочити голови українцям і коли він відповідатиме за свою країну мрії?
показать весь комментарий
09.11.2025 13:40 Ответить
Свет дали только через 28 часов,последний раз такое было в 2022 году.
показать весь комментарий
09.11.2025 14:20 Ответить
 
 