Энергосистему стабилизируют после удара РФ. Самая сложная ситуация в Харьковской, Сумской и Полтавской областях, - Минэнерго

Энергетики постепенно стабилизируют работу системы после последней массированной атаки РФ. Ситуация в энергосистеме Украины после массированной атаки России в ночь на 8 ноября остается сложной, ведь эта атака стала одной из самых тяжелых для энергетического сектора за все время полномасштабной войны.

Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов в эфире телемарафона "Єдині новини", информирует Цензор.НЕТ.

"Враг нанес массированный удар именно баллистическими ракетами, которые чрезвычайно сложно сбивать. Из 45 запущенных во время этой атаки ракет 32 были баллистическими", - подчеркнул он.

Отключение света

Он также сообщил, что на сегодняшний день в большинстве регионов Украины вынужденно применяются почасовые отключения для всех категорий потребителей. Ограничительные меры будут действовать до конца текущих суток.

Самая сложная ситуация - в Харьковской, Сумской и Полтавской областях. В остальных регионах, где применяются ограничения, действуют почасовые графики отключений объемом до двух с половиной очередей.

В результате предыдущих обстрелов в нескольких областях есть долгосрочно обесточенные абоненты, в частности в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской и Черниговской областях.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются с соблюдением требований безопасности и только после разрешения военных. Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

Экономия электроэнергии

Минэнерго призывает население по возможности ограничить пользование бытовыми электроприборами, прежде всего в пиковые часы - с 8 до 11 утра и с 16 до 20 вечера. Перенос выполнения энергоемких процессов на время после 22:00 поможет снизить нагрузку на энергосистему и стабилизировать ее работу.

Массированный комбинированный удар 8 ноября

Вечером 7 ноября и в течение ночи на 8 ноября Россия осуществила очередную массированную воздушную атаку по Украине. Противник применил дроны-камикадзе, крылатые и баллистические ракеты, в том числе "Калибр" и "Кинжал".

Враг в очередной раз атаковал энергообъекты, железную дорогу и гражданскую инфраструктуру. В нескольких областях страны вынужденно введены аварийные отключения электроэнергии.

В столице в результате падения обломков в Печерском районе произошло несколько возгораний. Враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами. Под ударом мирные населенные пункты и объекты энергетической системы. В результате атаки в Вышгородском районе пострадала женщина. С осколочными ранениями бедра она госпитализирована в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.

Под массированным обстрелом врага оказалась Полтавская область. Полностью обесточенными оказались Кременчуг и Горишние Плавни. Также в городах отсутствовало отопление и водоснабжение. Кроме того, в результате вражеских ударов по Полтавской области повреждена железнодорожная инфраструктура: несколько станций остались без электроснабжения, а на некоторых участках повреждена контактная сеть. Из-за этого движение поездов осуществляется только тепловозами, что приводит к значительным задержкам.

Россияне также нанесли удар по критической инфраструктуре Кировоградской области. В частности, по данным местных СМИ, под ударом оказался Светловодск.

Вечером 7 ноября враг нанес удар управляемой авиабомбой по Песочинской громаде Харьковской области. В поселке Коротич в результате атаки разрушено здание автозаправочной станции и повреждены несколько автомобилей. В результате удара пострадали 8 человек, все госпитализированы для оказания необходимой медицинской помощи.

Во время удара России по критической инфраструктуре Харьковщины погиб сотрудник энергопредприятия, который находился на рабочем месте.

Российский дрон разрушил квартиры в девятиэтажке Днепра. Три человека погибли, пострадавших 12. Семеро пострадавших находятся в больнице. Среди пострадавших - дети.

