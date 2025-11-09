РУС
РФ атаковала подстанции, питающие Хмельницкую и Ривненскую АЭС. Украина призывает срочно созвать Совет МАГАТЭ, - Сибига

В ночь на 8 ноября РФ нанесла удары по подстанциям, которые обеспечивают электроэнергией Хмельницкую и Ривненскую атомные электростанции.

Об этом в соцсети Х сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

Атака по подстанциям, питающим АЭС

"Во время сегодняшних атак Россия снова обстреляла подстанции, которые обеспечивают электроэнергией Хмельницкую и Ривненскую атомные электростанции. Это были не случайные, а хорошо спланированные удары. Россия намеренно ставит под угрозу ядерную безопасность в Европе", - подчеркнул министр.

Читайте также: "Центрэнерго" о сегодняшней атаке: Наши ТЭС остановились. Сейчас - ноль генерации

Украина призывает МАГАТЭ к срочному заседанию

Сибига добавил, что Украина призывает к срочному созыву Совета управляющих МАГАТЭ, чтобы "ответить на эти неприемлемые риски".

Отдельно глава внешнеполитического ведомства обратился к государствам, которые поддерживают принципы ядерной безопасности, в частности Китаю и Индии, с призывом "требовать от России прекратить безрассудные атаки на ядерную энергетику, которые могут привести к катастрофическим последствиям".

"Необходимо глобальное давление, чтобы заставить Москву прекратить ее ядерный шантаж", - подытожил министр.

Читайте также: Оккупанты снова ударили по теплоэлектростанции ДТЭК: оборудование получило серьезные повреждения

Массированный комбинированный удар 8 ноября

  • Вечером 7 ноября и в течение ночи на 8 ноября Россия осуществила очередную массированную воздушную атаку по Украине. Противник применил дроны-камикадзе, крылатые и баллистические ракеты, в том числе "Калибр" и "Кинжал".
  • Враг в очередной раз атаковал энергообъекты, железную дорогу и гражданскую инфраструктуру. В нескольких областях страны вынужденно введены аварийные отключения электроэнергии.
  • В столице в результате падения обломков в Печерском районе произошло несколько возгораний. Враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами. Под ударом мирные населенные пункты и объекты энергетической системы. В результате атаки в Вышгородском районе пострадала женщина. С осколочными ранениями бедра она госпитализирована в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.
  • Под массированным обстрелом врага оказалась Полтавская область. Полностью обесточенными оказались Кременчуг и Горишние Плавни. Также в городах отсутствовало отопление и водоснабжение. Кроме того, в результате вражеских ударов по Полтавской области повреждена железнодорожная инфраструктура: несколько станций остались без электроснабжения, а на некоторых участках повреждена контактная сеть. Из-за этого движение поездов осуществляется только тепловозами, что приводит к значительным задержкам.
  • Россияне также нанесли удар по критической инфраструктуре Кировоградской области. В частности, по данным местных СМИ, под ударом оказался Светловодск.
  • Вечером 7 ноября враг нанес удар управляемой авиабомбой по Песочинской общине Харьковской области. В поселке Коротич в результате атаки разрушено здание автозаправочной станции и повреждено несколько автомобилей. В результате удара пострадали 8 человек, все госпитализированы для оказания необходимой медицинской помощи.
  • Во время удара России по критической инфраструктуре Харьковщины погиб сотрудник энергопредприятия, который находился на рабочем месте.
  • Российский дрон разрушил квартиры в девятиэтажке Днепра. Три человека погибли, пострадавших 12. Семеро пострадавших находятся в больнице. Среди пострадавших - дети.

Читайте также: Систему энергообеспечения Украины удалось частично стабилизировать, графики отключений являются необходимым шагом, - Минэнерго

Автор: 

АЭС (560) МАГАТЭ (459) Сибига Андрей (696)
Топ комментарии
+32
Ше один закликатор, оце робота! Позакликав, позакликав, отримав ЗП і в ресторан.
08.11.2025 23:26 Ответить
+21
Бо вони здатні тільки молоти язиком про блекаути в москві. А потім обісратися і бігти в магате, де їх пошлють лісом. Бо захищати підстанції треба самім.
08.11.2025 23:31 Ответить
+20
Чому наші не вжарять по розподільчій мережі Курської АЕС(і інших) у відповідь? Чи вважають що ниття подіє на пі дарів?
08.11.2025 23:27 Ответить
В ніч на неділю? Куколди вже біжуть та перечіпляються. Рішуче засуджують Ху?ла.
08.11.2025 23:24 Ответить
А яких кураторів АЕС від СБУ -замісників Ваньки Биканова випустили за кордон?

Нищівний звіт за тиждень новин від Трибушної у її блозі ЄП - НИЩІВНИЙ ДЛЯ РИГОзЄВЛАДИ
08.11.2025 23:57 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=rE0oaaSkUY4 https://www.youtube.com/watch?v=

Джолі в ТЦК, Міндіч в ФБР. "Чорний вівторок" Банкової. "Роковини" Трампа. Фінал Покровська |ПІДСУМКИ

https://www.youtube.com/@%D1%94%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
08.11.2025 23:58 Ответить
,
https://www.facebook.com/groups/2308282096095282/user/61550189054410/?__cft__%5B0%5D=AZVveU7zAGHb5ro4sBmnrjD7f5PqjGu9fjWGqW4o94zKMebNowC8xlSwzrYXk2OvfIDj_YdsD3MQNszlI1Gz5wxkko57nhAQRARFW9kEX-EYd4H79wf9ym9DVMlDoEW11mTg-*********************************************************************************************************&__tn__=-%5DK-y-R Zinovii Huzar :
А раніше у всьому був винен Порошенко.
ЗЕленський звинуватив Кудрицького у провалі захисту української енергетики. Не своїх "ефективних менеджерів" Галущенка і Мустафу вНаєм з Шмигалем Єрмака...
Він же не лох якийсь... Папєрєднікі ва всєм віновати!
І до Міністерства енергетики, Енергоатому, Центренерго, обленерго, ТЕЦ та інших компаній у ЗЕ жодних претензій нема. Це криворізька школа менеджменту.
Сцарь знову призначає винних поперед суду.
Кудрицького звільнили більше року тому, але за майбутні блекаути має відповідати колишній, а не сьогоднішній керівник Укренерго.
Не друг фсбешника Деркача - Галущенко і супер спеціаліст приблудний Наєм в яких "кудись" пропало 9 мільярдів, виділених на захист енергоструктури і так і нічого не зробили.
Людину, яка двічі врятувала Україну від тотального блекауту, дрібне брехливе мстиве гундосе чмо звинувачує в тому, що прої@ли його власні дефективні менеджери.
І ще це розправа банкової за те, що Кудрицький викрив оборудки із сонячними електростанціями з оплатою на окупованих територіях брата Шурми, заступника Єрмака в "Укренерго" і за те що адаптував енергосистему до європейської в день агресії..., не допустив тотального блекауту зимою 2022-2023 років...
Такої корумпованої, цинічної і деградантської влади ноунеймів в Україні ще не було... Нащадки Шарікова керують Україною: «Кто бил нічєм, тот станет всєм»...
Скинули "баригу" , нормально все?
Як написала Марина Бойко: Кудрицький "не забезпечив безпеку енергетики держави", а ще:
- Залужний не забезпечив оборону держави,
- Червінський не забезпечив розвідку держави,
- НАБУ і САП не забезпечили незалежність антикорупційних органів,
- Кличко не забезпечив захист Києва від ракет і шахедів
- Порошенко не забезпечив [та що завгодно]
... І тільки Президент України і Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський нікому нічого не должен і ні за що ні перед ким не відповідає ".
Отаке в голові у не служившого Верховнокомандувача, який під час війни командує Силами Оборони України.
Цей артист рояльний далі грає лише роль блазня квартального.
Найгірше те, що половина населення досі йому вірить.
Україну чекає найважча зима?-питає журналіст BBC
Янетряпка (трясе головою і хлепче воду), -ми розраховуємо на союзників...
09.11.2025 08:25 Ответить
Причому до ресторації коксани маркарової.
08.11.2025 23:33 Ответить
РИГОВЛАДА - все що вона натворила за роки правління РИГОМАРОДЕРІВ
09.11.2025 00:03 Ответить
Поойкають, поайкають, поспівчувають, засудять, закличуть до стриманості. Це у кращому випадку. У гіршому звинуватять Україну у небажанні капітулювати.
08.11.2025 23:27 Ответить
Чому наші не вжарять по розподільчій мережі Курської АЕС(і інших) у відповідь? Чи вважають що ниття подіє на пі дарів?
показать весь комментарий
08.11.2025 23:27 Ответить
Бо вони здатні тільки молоти язиком про блекаути в москві. А потім обісратися і бігти в магате, де їх пошлють лісом. Бо захищати підстанції треба самім.
08.11.2025 23:31 Ответить
Я думаю вжарить нечем. Может есть и другие причины, но это уже надо подключать фантазию.
08.11.2025 23:34 Ответить
Якраз вжарити є чим. Яскравий приклад як жарили по НПЗ які знаходились на порядок дальше і більш захищеним. Те ж саме в окупованому криму по ТЕС можуть дістати самими примутивними засобами що залишити окупантів без світла. Тут діло в тому що наша влада вперто не хочуть бити по рашистській енергетиці.
показать весь комментарий
09.11.2025 00:54 Ответить
Чим , скажіть будь ласка? Україна так і не спромоглася за 4 роки розпочати виробництво більш менш потужної зброї. А ті дрони що ще якось долітають ( правда вже все рідше) серьойзноої шкоди не зроблять. Ну спалять черговий резервуар з якимось мазутом- красиво, ефектно, але особливо нічого не зміниться.
09.11.2025 03:44 Ответить
" ми рішуче засуджуємо і закликаємо потужно путіна припинити атаки на енергетику" оця маячня тільки бісить краще би вже мовчав , голова говоряща.
08.11.2025 23:27 Ответить
А грося що ?
08.11.2025 23:29 Ответить
Спить. Годинника купи.
08.11.2025 23:34 Ответить
Чекаю поки ти купиш
08.11.2025 23:45 Ответить
И магате придет на помощь. Созовет совет. Может даже выскажут обеспокоенность, но это не точно. Побояться эскалации.
08.11.2025 23:30 Ответить
Краще закликання це вхерачити до підстанціях які живлять москву (пуйлу Білгород похер абсолютно) без рішень зеленої мразоти (вони точно не дадуть на це наказ)
показать весь комментарий
08.11.2025 23:36 Ответить
Краще атакуйте їхні.
08.11.2025 23:37 Ответить
Ці новини мають подвоїти кількість донатів на вбивство рузкіх.

Донат -- це помста кожного українця і українки звироділим свинорилим кацапідарам!

Рузкіх підарасів слід винищити всіх до 7 коліна.

Слава Україні!
08.11.2025 23:42 Ответить
На протязі багато років увесь світ кормив монстра гоїв рани і передав у жертву цілий світ щоб задовольнити апетит який постійно ріс. У США заявили про 38 рік,- да рік той самий , но і помилки такі ж самі, а трагедія буде набагато гірша і маштабніша , коли не зупинить це у зародиші.Людина не спроможна це зробити.Будемо надіятись що всесвіт Рівновагу Відновить.
08.11.2025 23:46 Ответить
ось із цим згоден на 100% - "Треба вдарити по 6 підстанціях, що живлять АЕС в РФ, спитати як в росіян настрій, а потім скликати Раду МАГАТЕ.
Лікувати виродків можна лише силою. Є всі можливості для цього"!
08.11.2025 23:52 Ответить
Чим вдарити? Данія , котра віддала Україні чи найостанніші свої військові засоби захисту - ЗАКРИЛА ФІНАНСУВАННЯ УГОДИ зЄмародернею на рівні міждержавної зі сторонами - Данія- МІН ДІЧ ...
09.11.2025 00:09 Ответить
Звiдкi новина? Швець розповiв, або мадам Кульгейко?
09.11.2025 03:32 Ответить
відповідаю на ваше питання.
Удар по ПС "Жєлєзногорская" (1680 MVA, 52°24'52.6"N 35°30'43.6"E, від Шостки 150 км) від якої живиться Курська АЕС, виконується тими ж самими засобами, якими були завдані удари 14 жовтня по ПС №502 "Арзамасская" (1502 МVА, 55°05'42.5"N 43°56'21.5"E, від Харкова 770 км), 18 жовтня по ПС "Вешкайма" (256 МVА, 54°03'37.0"N 47°07'42.0"E, від Харкова 870 км), 15 жовтня, 25 жовтня і 8 листопада по ПС "Балашовская" 500 кВ (1552 МВА ,50°59'05.0"N 42°24'01.0"E , від Харкова 450 км), 31 жовтня, 5 листопада gj ПС "Владімірская" (5000 МВА (56°06'06.0"N 40°12'57.1"E, від Харкова 730 км), 3 листопада по ПС "Фроловская" (726 MVA. 49°47'01.1"N 43°43'03.2"E, від Харкова 530 км), 8 листопада по ПС "Бєлозєрская" (1520 MVA, від Шостки 880 км) ....
Тими ж самими засобами треба завдавати ударів і по ПС "Смолєнская" 9205 MVA, 54°46'33.5"N 32°05'20.4"E, від Шостки 330 км) якої живиться Смолєнська АЕС, і по ПС "Ростовская" (900 MVA, 47°28'19.7"N 39°38'12.3"E, від Краматорська 200 км) від якої живиться Ростовька АЕС.
Заради справедливості треба сказати, що по ПС "Ростовская" було завдано влітку 24 року вдале ураження, що призвело до останову певних потужностей РАЕС, і навіть стихійних мітингів насєлєнія у містах південних областей рф. Але тоді лицемірні поцифісти у БД і Європі так обісрались і підняли такий закулісний хай з елементами шантажу, що Украна була вимушена більше не завдавати ударів по ПС, які живлять атомну енергетику рф.
Тому ваше питання "чим" по перше повинно звучати "чому", а по друге не українською мовою на форумі українського пабліка, а принаймні англійською на пабліках західнх країн, політикум яких просякнутий хибним поцифізмом, який випрацювався за багато років благополучного ситого життя, і вже прийняв хворобливу форму пофігізма заради збереження свого комфортного існування.
09.11.2025 06:55 Ответить
займайся своїм Тампоном!
09.11.2025 09:20 Ответить
В п и z д у подуйте вже, більше користі буде. МАГАТЕ в )(уйла в кармані. Максимум що вони зроблять це призвуть до енергетичного зимового перемир'я і перагаворів, що )(уйлу зараз і потрібно. Україні ж зараз потрібно знизувати все на Сосії включаючи енергетику і аеропорти з всіма літаками які на них стоять
08.11.2025 23:57 Ответить
Нічого не буде ***** ядерний, а світ поки не знає що з цим робити
09.11.2025 00:04 Ответить
А підстанції живлення Хмельницької і Рівненської АЕС знаходяться десь на Лівобережжі?

09.11.2025 00:09 Ответить
І асфальт клали від самої Білорусії до Києва ,по трасі якою проїжджали пара трійка авто в сутки , і перед самим нападоом цю трассу за наші кошти розширили в чотири полоси , а на хіба питається ? Ах да то все іпсо, не переплутайте.
09.11.2025 00:13 Ответить
І ще Бульбофюрера під час війни в Київ запрошували виродки. При цьому били тих хто протестував проти цього
09.11.2025 01:01 Ответить
і тут гроссі на раді МАГАТЕ такий виходить і каже: "... а ви у відповідь атакуйте підстанції, які забезпечують роботу енергоблоків Курської, Смоленської та Ростовської атомних електростанцій" **

** - у цьому місці сміятись.
09.11.2025 00:39 Ответить
Можуть зажадати зупинити блоки.
Можна не зупиняти і довести до вибуху, буде брудна бомба.
09.11.2025 04:08 Ответить
"кто вирвєт?? всє ж сваі..." (с)
09.11.2025 05:00 Ответить
для кого ви свої ?
09.11.2025 05:47 Ответить
судячі з вашого питання, цього класичного анекдоту ви не знаєте.
09.11.2025 08:23 Ответить
Ось почалося.
МАГАТЕ вам ничиво ни далжна ги-ги-ги. Брасайтесь асфальтам ги-ги-ги.
09.11.2025 03:28 Ответить
ворог атакує - Україна закликає.. все за планом, красти теж встигають
09.11.2025 04:52 Ответить
09.11.2025 07:35 Ответить
09.11.2025 07:54 Ответить
Якби це зробили українці,вдаривши по аналогічним підстанціями на території мордора то у них на різних рівнях такі крики почались,що і в Антарктиді пінгві ни обурились.24/7 пропагандони віщали б що Україна вчиняє терор.У нас очільник МЗС зробив висер і тишина.Чому,починаючи з президента,з його Офісу(нічого таскати за собою Є рмака),посли по всіх країнам,ЗМІ, не піднімають такий гвалт,що лідери країн приймали доцільні рішення що до маскви
09.11.2025 08:14 Ответить
Неділя, вихідний, розслабились після важкого, трудового тижня
09.11.2025 08:21 Ответить
Ось він, - ПОВНИЙ ТРЕНДЕЦЬ по-z-еленківські!
09.11.2025 09:03 Ответить
 
 