РФ атаковала подстанции, питающие Хмельницкую и Ривненскую АЭС. Украина призывает срочно созвать Совет МАГАТЭ, - Сибига

В ночь на 8 ноября РФ нанесла удары по подстанциям, которые обеспечивают электроэнергией Хмельницкую и Ривненскую атомные электростанции.

Об этом в соцсети Х сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

Атака по подстанциям, питающим АЭС

"Во время сегодняшних атак Россия снова обстреляла подстанции, которые обеспечивают электроэнергией Хмельницкую и Ривненскую атомные электростанции. Это были не случайные, а хорошо спланированные удары. Россия намеренно ставит под угрозу ядерную безопасность в Европе", - подчеркнул министр.

Украина призывает МАГАТЭ к срочному заседанию

Сибига добавил, что Украина призывает к срочному созыву Совета управляющих МАГАТЭ, чтобы "ответить на эти неприемлемые риски".

Отдельно глава внешнеполитического ведомства обратился к государствам, которые поддерживают принципы ядерной безопасности, в частности Китаю и Индии, с призывом "требовать от России прекратить безрассудные атаки на ядерную энергетику, которые могут привести к катастрофическим последствиям".

"Необходимо глобальное давление, чтобы заставить Москву прекратить ее ядерный шантаж", - подытожил министр.

Массированный комбинированный удар 8 ноября

Вечером 7 ноября и в течение ночи на 8 ноября Россия осуществила очередную массированную воздушную атаку по Украине. Противник применил дроны-камикадзе, крылатые и баллистические ракеты, в том числе "Калибр" и "Кинжал".

Враг в очередной раз атаковал энергообъекты, железную дорогу и гражданскую инфраструктуру. В нескольких областях страны вынужденно введены аварийные отключения электроэнергии.

В столице в результате падения обломков в Печерском районе произошло несколько возгораний. Враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами. Под ударом мирные населенные пункты и объекты энергетической системы. В результате атаки в Вышгородском районе пострадала женщина. С осколочными ранениями бедра она госпитализирована в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.

Под массированным обстрелом врага оказалась Полтавская область. Полностью обесточенными оказались Кременчуг и Горишние Плавни. Также в городах отсутствовало отопление и водоснабжение. Кроме того, в результате вражеских ударов по Полтавской области повреждена железнодорожная инфраструктура: несколько станций остались без электроснабжения, а на некоторых участках повреждена контактная сеть. Из-за этого движение поездов осуществляется только тепловозами, что приводит к значительным задержкам.

Россияне также нанесли удар по критической инфраструктуре Кировоградской области. В частности, по данным местных СМИ, под ударом оказался Светловодск.

Вечером 7 ноября враг нанес удар управляемой авиабомбой по Песочинской общине Харьковской области. В поселке Коротич в результате атаки разрушено здание автозаправочной станции и повреждено несколько автомобилей. В результате удара пострадали 8 человек, все госпитализированы для оказания необходимой медицинской помощи.

Во время удара России по критической инфраструктуре Харьковщины погиб сотрудник энергопредприятия, который находился на рабочем месте.

Российский дрон разрушил квартиры в девятиэтажке Днепра. Три человека погибли, пострадавших 12. Семеро пострадавших находятся в больнице. Среди пострадавших - дети.

