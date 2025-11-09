РФ атаковала подстанции, питающие Хмельницкую и Ривненскую АЭС. Украина призывает срочно созвать Совет МАГАТЭ, - Сибига
В ночь на 8 ноября РФ нанесла удары по подстанциям, которые обеспечивают электроэнергией Хмельницкую и Ривненскую атомные электростанции.
Об этом в соцсети Х сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.
Атака по подстанциям, питающим АЭС
"Во время сегодняшних атак Россия снова обстреляла подстанции, которые обеспечивают электроэнергией Хмельницкую и Ривненскую атомные электростанции. Это были не случайные, а хорошо спланированные удары. Россия намеренно ставит под угрозу ядерную безопасность в Европе", - подчеркнул министр.
Украина призывает МАГАТЭ к срочному заседанию
Сибига добавил, что Украина призывает к срочному созыву Совета управляющих МАГАТЭ, чтобы "ответить на эти неприемлемые риски".
Отдельно глава внешнеполитического ведомства обратился к государствам, которые поддерживают принципы ядерной безопасности, в частности Китаю и Индии, с призывом "требовать от России прекратить безрассудные атаки на ядерную энергетику, которые могут привести к катастрофическим последствиям".
"Необходимо глобальное давление, чтобы заставить Москву прекратить ее ядерный шантаж", - подытожил министр.
Массированный комбинированный удар 8 ноября
- Вечером 7 ноября и в течение ночи на 8 ноября Россия осуществила очередную массированную воздушную атаку по Украине. Противник применил дроны-камикадзе, крылатые и баллистические ракеты, в том числе "Калибр" и "Кинжал".
- Враг в очередной раз атаковал энергообъекты, железную дорогу и гражданскую инфраструктуру. В нескольких областях страны вынужденно введены аварийные отключения электроэнергии.
- В столице в результате падения обломков в Печерском районе произошло несколько возгораний. Враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами. Под ударом мирные населенные пункты и объекты энергетической системы. В результате атаки в Вышгородском районе пострадала женщина. С осколочными ранениями бедра она госпитализирована в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.
- Под массированным обстрелом врага оказалась Полтавская область. Полностью обесточенными оказались Кременчуг и Горишние Плавни. Также в городах отсутствовало отопление и водоснабжение. Кроме того, в результате вражеских ударов по Полтавской области повреждена железнодорожная инфраструктура: несколько станций остались без электроснабжения, а на некоторых участках повреждена контактная сеть. Из-за этого движение поездов осуществляется только тепловозами, что приводит к значительным задержкам.
- Россияне также нанесли удар по критической инфраструктуре Кировоградской области. В частности, по данным местных СМИ, под ударом оказался Светловодск.
- Вечером 7 ноября враг нанес удар управляемой авиабомбой по Песочинской общине Харьковской области. В поселке Коротич в результате атаки разрушено здание автозаправочной станции и повреждено несколько автомобилей. В результате удара пострадали 8 человек, все госпитализированы для оказания необходимой медицинской помощи.
- Во время удара России по критической инфраструктуре Харьковщины погиб сотрудник энергопредприятия, который находился на рабочем месте.
- Российский дрон разрушил квартиры в девятиэтажке Днепра. Три человека погибли, пострадавших 12. Семеро пострадавших находятся в больнице. Среди пострадавших - дети.
Нищівний звіт за тиждень новин від Трибушної у її блозі ЄП - НИЩІВНИЙ ДЛЯ РИГОзЄВЛАДИ
Джолі в ТЦК, Міндіч в ФБР. "Чорний вівторок" Банкової. "Роковини" Трампа. Фінал Покровська |ПІДСУМКИ
https://www.youtube.com/@%D1%94%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://www.facebook.com/groups/2308282096095282/user/61550189054410/?__cft__%5B0%5D=AZVveU7zAGHb5ro4sBmnrjD7f5PqjGu9fjWGqW4o94zKMebNowC8xlSwzrYXk2OvfIDj_YdsD3MQNszlI1Gz5wxkko57nhAQRARFW9kEX-EYd4H79wf9ym9DVMlDoEW11mTg-*********************************************************************************************************&__tn__=-%5DK-y-R Zinovii Huzar :
А раніше у всьому був винен Порошенко.
ЗЕленський звинуватив Кудрицького у провалі захисту української енергетики. Не своїх "ефективних менеджерів" Галущенка і Мустафу вНаєм з Шмигалем Єрмака...
Він же не лох якийсь... Папєрєднікі ва всєм віновати!
І до Міністерства енергетики, Енергоатому, Центренерго, обленерго, ТЕЦ та інших компаній у ЗЕ жодних претензій нема. Це криворізька школа менеджменту.
Сцарь знову призначає винних поперед суду.
Кудрицького звільнили більше року тому, але за майбутні блекаути має відповідати колишній, а не сьогоднішній керівник Укренерго.
Не друг фсбешника Деркача - Галущенко і супер спеціаліст приблудний Наєм в яких "кудись" пропало 9 мільярдів, виділених на захист енергоструктури і так і нічого не зробили.
Людину, яка двічі врятувала Україну від тотального блекауту, дрібне брехливе мстиве гундосе чмо звинувачує в тому, що прої@ли його власні дефективні менеджери.
І ще це розправа банкової за те, що Кудрицький викрив оборудки із сонячними електростанціями з оплатою на окупованих територіях брата Шурми, заступника Єрмака в "Укренерго" і за те що адаптував енергосистему до європейської в день агресії..., не допустив тотального блекауту зимою 2022-2023 років...
Такої корумпованої, цинічної і деградантської влади ноунеймів в Україні ще не було... Нащадки Шарікова керують Україною: «Кто бил нічєм, тот станет всєм»...
Скинули "баригу" , нормально все?
Як написала Марина Бойко: Кудрицький "не забезпечив безпеку енергетики держави", а ще:
- Залужний не забезпечив оборону держави,
- Червінський не забезпечив розвідку держави,
- НАБУ і САП не забезпечили незалежність антикорупційних органів,
- Кличко не забезпечив захист Києва від ракет і шахедів
- Порошенко не забезпечив [та що завгодно]
... І тільки Президент України і Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський нікому нічого не должен і ні за що ні перед ким не відповідає ".
Отаке в голові у не служившого Верховнокомандувача, який під час війни командує Силами Оборони України.
Цей артист рояльний далі грає лише роль блазня квартального.
Найгірше те, що половина населення досі йому вірить.
Україну чекає найважча зима?-питає журналіст BBC
Янетряпка (трясе головою і хлепче воду), -ми розраховуємо на союзників...
Донат -- це помста кожного українця і українки звироділим свинорилим кацапідарам!
Рузкіх підарасів слід винищити всіх до 7 коліна.
Слава Україні!
Лікувати виродків можна лише силою. Є всі можливості для цього"!
Удар по ПС "Жєлєзногорская" (1680 MVA, 52°24'52.6"N 35°30'43.6"E, від Шостки 150 км) від якої живиться Курська АЕС, виконується тими ж самими засобами, якими були завдані удари 14 жовтня по ПС №502 "Арзамасская" (1502 МVА, 55°05'42.5"N 43°56'21.5"E, від Харкова 770 км), 18 жовтня по ПС "Вешкайма" (256 МVА, 54°03'37.0"N 47°07'42.0"E, від Харкова 870 км), 15 жовтня, 25 жовтня і 8 листопада по ПС "Балашовская" 500 кВ (1552 МВА ,50°59'05.0"N 42°24'01.0"E , від Харкова 450 км), 31 жовтня, 5 листопада gj ПС "Владімірская" (5000 МВА (56°06'06.0"N 40°12'57.1"E, від Харкова 730 км), 3 листопада по ПС "Фроловская" (726 MVA. 49°47'01.1"N 43°43'03.2"E, від Харкова 530 км), 8 листопада по ПС "Бєлозєрская" (1520 MVA, від Шостки 880 км) ....
Тими ж самими засобами треба завдавати ударів і по ПС "Смолєнская" 9205 MVA, 54°46'33.5"N 32°05'20.4"E, від Шостки 330 км) якої живиться Смолєнська АЕС, і по ПС "Ростовская" (900 MVA, 47°28'19.7"N 39°38'12.3"E, від Краматорська 200 км) від якої живиться Ростовька АЕС.
Заради справедливості треба сказати, що по ПС "Ростовская" було завдано влітку 24 року вдале ураження, що призвело до останову певних потужностей РАЕС, і навіть стихійних мітингів насєлєнія у містах південних областей рф. Але тоді лицемірні поцифісти у БД і Європі так обісрались і підняли такий закулісний хай з елементами шантажу, що Украна була вимушена більше не завдавати ударів по ПС, які живлять атомну енергетику рф.
Тому ваше питання "чим" по перше повинно звучати "чому", а по друге не українською мовою на форумі українського пабліка, а принаймні англійською на пабліках західнх країн, політикум яких просякнутий хибним поцифізмом, який випрацювався за багато років благополучного ситого життя, і вже прийняв хворобливу форму пофігізма заради збереження свого комфортного існування.
** - у цьому місці сміятись.
Можна не зупиняти і довести до вибуху, буде брудна бомба.
МАГАТЕ вам ничиво ни далжна ги-ги-ги. Брасайтесь асфальтам ги-ги-ги.