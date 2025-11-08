"Центрэнерго" о сегодняшней атаке: Наши ТЭС остановились. Сейчас - ноль генерации

Все ТЭС "Центрэнерго" остановились из-за массированной ночной атаки РФ и не генерируют электроэнергию.

Как отмечается, сегодня враг нанес самый массированный удар по ТЭС "Центрэнерго" с начала войны.

Самый массированный удар

"Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту целились по тем же ТЭС, которые мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года. Мы, ради безопасности, молчали, но сделали все, чтобы украинцы перезимовали со светом и теплом прошлой зимой и преодолели путь через адские испытания, чтобы удачно начать нынешний отопительный сезон!



Не прошло и месяца с предыдущего удара, и сегодня ночью одновременно враг наносил удары по всей нашей генерации", - говорится в сообщении.

ТЭС остановились

"Станции в огне! Наши ТЭС - не военные объекты. Мы не производим оружие! У нас работают гражданские люди. Мы остановились... Сейчас - ноль генерации. Ноль! Мы потеряли то, что восстанавливали в круглосуточном режиме. Полностью!" - добавили в "Центрэнерго".

"Каждый раз враг бьет еще более жестоко, еще циничнее. Но мы снова будем делать то, что умеем лучше всего, побеждая усталость и боль от потерь: восстанавливать, ремонтировать и внедрять новую генерацию! Потому что другого выбора нет", - резюмируют в компании.

Справка

В состав Центрэнерго входят три тепловые электростанции: Трипольская ТЭС в Киевской области, Змиевская ТЭС в Харьковской области, Углегорская ТЭС в Донецкой области (временно оккупирована) и обособленное подразделение "Ременерго", расположенное в Черкассах.

Массированный комбинированный удар 8 ноября

Вечером 7 ноября и в течение ночи на 8 ноября Россия осуществила очередную массированную воздушную атаку по Украине. Противник применил дроны-камикадзе, крылатые и баллистические ракеты, в том числе "Калибр" и "Кинжал".

Враг в очередной раз атаковал энергообъекты, железную дорогу и гражданскую инфраструктуру. В нескольких областях страны вынужденно введены аварийные отключения электроэнергии.

В столице вследствие падения обломков в Печерском районе произошло несколько возгораний. Враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами. Под ударом мирные населенные пункты и объекты энергетической системы. Вследствие атаки в Вышгородском районе пострадала женщина. С осколочными ранениями бедра она госпитализирована в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.

Под массированным обстрелом врага оказалась Полтавская область. Полностью обесточенными оказались Кременчуг и Горишние Плавни. Также в городах отсутствовало отопление и водоснабжение. Кроме того, вследствие вражеских ударов по Полтавской области повреждена железнодорожная инфраструктура: несколько станций остались без электроснабжения, а на некоторых участках повреждена контактная сеть. Из-за этого движение поездов осуществляется только тепловозами, что приводит к значительным задержкам.

Россияне нанесли удар и по критической инфраструктуре Кировоградской области. В частности, по данным местных СМИ, под ударом оказался Светловодск.

Вечером 7 ноября враг нанес удар управляемой авиабомбой по Песочинской громаде Харьковской области. В поселке Коротич вследствие атаки разрушено здание автозаправочной станции и повреждено несколько автомобилей. Вследствие удара пострадали 8 человек, все госпитализированы для оказания необходимой медицинской помощи.

Во время удара России по критической инфраструктуре Харьковщины погиб сотрудник энергопредприятия, который находился на рабочем месте.

Российский дрон разрушил квартиры в девятиэтажке Днепра. Три человека погибли, пострадавших 12. Семеро пострадавших находятся в больнице. Среди пострадавших - дети.

