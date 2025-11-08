"Центрэнерго" о сегодняшней атаке: Наши ТЭС остановились. Сейчас - ноль генерации
Все ТЭС "Центрэнерго" остановились из-за массированной ночной атаки РФ и не генерируют электроэнергию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ПАО "Центрэнерго".
Как отмечается, сегодня враг нанес самый массированный удар по ТЭС "Центрэнерго" с начала войны.
Самый массированный удар
"Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту целились по тем же ТЭС, которые мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года. Мы, ради безопасности, молчали, но сделали все, чтобы украинцы перезимовали со светом и теплом прошлой зимой и преодолели путь через адские испытания, чтобы удачно начать нынешний отопительный сезон!
Не прошло и месяца с предыдущего удара, и сегодня ночью одновременно враг наносил удары по всей нашей генерации", - говорится в сообщении.
ТЭС остановились
"Станции в огне! Наши ТЭС - не военные объекты. Мы не производим оружие! У нас работают гражданские люди. Мы остановились... Сейчас - ноль генерации. Ноль! Мы потеряли то, что восстанавливали в круглосуточном режиме. Полностью!" - добавили в "Центрэнерго".
"Каждый раз враг бьет еще более жестоко, еще циничнее. Но мы снова будем делать то, что умеем лучше всего, побеждая усталость и боль от потерь: восстанавливать, ремонтировать и внедрять новую генерацию! Потому что другого выбора нет", - резюмируют в компании.
Справка
В состав Центрэнерго входят три тепловые электростанции: Трипольская ТЭС в Киевской области, Змиевская ТЭС в Харьковской области, Углегорская ТЭС в Донецкой области (временно оккупирована) и обособленное подразделение "Ременерго", расположенное в Черкассах.
Массированный комбинированный удар 8 ноября
Вечером 7 ноября и в течение ночи на 8 ноября Россия осуществила очередную массированную воздушную атаку по Украине. Противник применил дроны-камикадзе, крылатые и баллистические ракеты, в том числе "Калибр" и "Кинжал".
Враг в очередной раз атаковал энергообъекты, железную дорогу и гражданскую инфраструктуру. В нескольких областях страны вынужденно введены аварийные отключения электроэнергии.
В столице вследствие падения обломков в Печерском районе произошло несколько возгораний. Враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами. Под ударом мирные населенные пункты и объекты энергетической системы. Вследствие атаки в Вышгородском районе пострадала женщина. С осколочными ранениями бедра она госпитализирована в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.
Под массированным обстрелом врага оказалась Полтавская область. Полностью обесточенными оказались Кременчуг и Горишние Плавни. Также в городах отсутствовало отопление и водоснабжение. Кроме того, вследствие вражеских ударов по Полтавской области повреждена железнодорожная инфраструктура: несколько станций остались без электроснабжения, а на некоторых участках повреждена контактная сеть. Из-за этого движение поездов осуществляется только тепловозами, что приводит к значительным задержкам.
Россияне нанесли удар и по критической инфраструктуре Кировоградской области. В частности, по данным местных СМИ, под ударом оказался Светловодск.
Вечером 7 ноября враг нанес удар управляемой авиабомбой по Песочинской громаде Харьковской области. В поселке Коротич вследствие атаки разрушено здание автозаправочной станции и повреждено несколько автомобилей. Вследствие удара пострадали 8 человек, все госпитализированы для оказания необходимой медицинской помощи.
Во время удара России по критической инфраструктуре Харьковщины погиб сотрудник энергопредприятия, который находился на рабочем месте.
Российский дрон разрушил квартиры в девятиэтажке Днепра. Три человека погибли, пострадавших 12. Семеро пострадавших находятся в больнице. Среди пострадавших - дети.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
30 січня 2024, 15:34
Голова Агентства відновлення Мустафа-Масі Найєм, Київ, січень 2024 року. Фото: Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України/Facebook
https://twitter.com/share?text=%D0%94%D0%BE%20%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%20%D1%83%2022%20%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%20%E2%80%94%20%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F&url=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F672998-22-energoobektiv-ukraini-zabezpecat-tririvnevim-zahistom-do-kinca-roku-agentstvo-vidnovlenna%2F%3Futm_source%3Dtwitter%26utm_medium%3Dps https://telegram.me/share/url?text=%D0%94%D0%BE%20%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%20%D1%83%2022%20%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%20%E2%80%94%20%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F&url=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F672998-22-energoobektiv-ukraini-zabezpecat-tririvnevim-zahistom-do-kinca-roku-agentstvo-vidnovlenna%2F%3Futm_source%3Dtelegram%26utm_medium%3Dps viber://forward?text=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F672998-22-energoobektiv-ukraini-zabezpecat-tririvnevim-zahistom-do-kinca-roku-agentstvo-vidnovlenna%2F%3Futm_source%3Dviber%26utm_medium%3Dps https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F672998-22-energoobektiv-ukraini-zabezpecat-tririvnevim-zahistom-do-kinca-roku-agentstvo-vidnovlenna%2F%3Futm_source%3Dfacebook%26utm_medium%3Dps
За 2024 рік Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури планує звести трирівневий захист 22 об'єктів https://suspilne.media/tag/energetika/ енергетики України. Першим рівнем уже захищено 103 об'єкти у 21 області.
Про це https://www.facebook.com/agency.for.restoration/posts/pfbid0gqxwmZcuC8ssJbeUzEnqxUz3Z1715n2SBaBKa8CiNwrGiRTE3hvZsqmpD6X6EDb8l?locale=uk_UA йшлося у звіті роботи Держагентства за 2023 рік.
Агентство зазначає, що одним із найбільших його проєктів у 2023 році став захист об'єктів енергетики за трьома рівнями.
Перший рівень - пасивний захист; біг-беги та габіони. Таким чином уже захищено 103 об'єкти у 21 області.Другий рівень - захист від дронів та шахедів. 22 підстанції та 63 елементи підстанцій будуть захищені вже до березня 2024 року. Наразі готові 12 об'єктів.Третій рівень - захист 22 підстанцій від ракет в 14 областях України. Планується, що ці роботи будуть завершені до кінця 2024 року за умови сталого фінансування.
Голова Агентства відновлення Мустафа Найєм сказав, що партнери зі США, Німеччини, Великої Британії та Японії за допомогу та взаємодію у цьому напрямку.
Крім нього, під час звіту Агентства були присутні пані посол США в Україні Бріджит Брінк, представники посольств іноземних держав, міжнародних фінансових організацій та міжнародних компаній.
Плани з трирівневого захисту енергооб'єктів України. Фото: Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України/Facebook
мустафа при всій нашій лютій неповазі до нього, не Божа матір, щоб накрити покровом веленьські ТЕС
питання до Потужного - де Петріоти, вова ?
для прикладу - концепція ППО Ізраіля:
захист в першу чергу військових та інфраструктурних об'єктів, а житлові райони - як прийдеться
.
А вже скоро, буде сидіти ще й без тепла.
На зовнішній політичній арені, всі намагання України, успішно хоронить (як казав класик:"Потужний, один з найсильніших менеджерів моєї команди") Андрій Борисович Єрмак.
Тому.
Не панікувати!!!
Разом до перемоги!?
В усьому винен клятий Порошенко!!!
Голосуйте за Володимира Зеленського!
Віддайте свій голос за щасливе майбутнє!
Майбутнє в "Країні мрій", де не хочуть жити діти чиновників, але ви всі решта - ухилянти.
ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526
{Із змінами, внесеними згідно із Законами
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1109 № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2359 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n369 № 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}
{У тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у паливно-енергетичному комплексі" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у паливно-енергетичному комплексі" у відповідному відмінку згідно із Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1122 № 5460-VI від 16.10.2012}
Цей Закон визначає правові та організаційні засади функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період.
А Особливий період діє в Україні з 2014 року!! Яценюк, з гройсманом та порошенком, можуть підтвердити!!
на мацкві зосереджено половину ППО рашки.
і хвалити Богу, бо решта залишилась неприкритою
.
Кудрицький, якого ЗЄля посадив, теж так пояснює:
1 менша кацапських інтенсивність обстрілів
2 надзвичайно висока інтенсивність наших ремонтних бригад
перед посадкою він дав надзвичайно цікаве інтервью
.
Х-55 (произносится как «Ха-55») («изделие 120», общеизвестное название - РКВ-500) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 советская стратегическая авиационная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 крылатая ракета, разработанная в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B0 дубненском https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%93%D0%A3%D0%9F_%D0%9C%D0%9A%D0%91_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0 МКБ «Радуга».
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A5%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BA%25D1%2596%25D0%25B2%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B5_%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B6%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B5_%25D0%25B0%25D0%25B2%25D1%2596%25D0%25B0%25D1%2586%25D1%2596%25D0%25B9%25D0%25BD%25D0%25B5_%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5_%25D0%25BF%25D1%2596%25D0%25B4%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2594%25D0%25BC%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE&ved=2ahUKEwitzJe79-KQAxW3HRAIHQF1DKoQFnoECAwQAQ&usg=AOvVaw3woP82Yc2HTA_kY59AiMf6 вироблялась на ХАПО (Харківське державне авіаційне виробниче підприємство)
дальність -2 000 - 3 000 км
точність - 20-100 м
що ще треба ?
як там фламінги ?
.
Владельцем ГУМа является российская компания https://www.kommersant.ru/doc/6365735 Bosco di Ciliegi, а ее основной бенефициар и председатель наблюдательного совета - Михаил Куснирович. Он основал Bosco di Ciliegi в 1991 году, а в 2004 году приобрел торговую компанию московского ГУМа, получив контрольный пакет акций. Контрольный пакет акций (более 97%) принадлежит Михаилу Куснировичу.
це ж "найвеличніший підор" ********** ляпнув, щодо кудрицького.
До кінця року у 22 енергооб'єктів України буде трирівневий захист, Заявив Голова Агентства відновлення Мустафа-Масі Найєм, Київ, січень 2024 року.
За 2024 рік Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури планує звести трирівневий захист 22 об'єктів https://suspilne.media/tag/energetika/ енергетики України. Першим рівнем уже захищено 103 об'єкти у 21 області.
Агентство зазначає, що одним із найбільших його проєктів у 2023 році став захист об'єктів енергетики за трьома рівнями.
Перший рівень - пасивний захист; біг-беги та габіони. Таким чином уже захищено 103 об'єкти у 21 області.
Другий рівень - захист від дронів та шахедів. 22 підстанції та 63 елементи підстанцій будуть захищені вже до березня 2024 року. Наразі готові 12 об'єктів.
Третій рівень - захист 22 підстанцій від ракет в 14 областях України. Планується, що ці роботи будуть завершені до кінця 2024 року за умови сталого фінансування.
вірно, їх пасивно захистити НЕ можливо !
.
В країні масові відключення світла на 3-6 годин в 11 областях. Причина - падіння електрогенерації в зв'язку з відпрацювання ресурсу ТВЕЛів на АЕС.
На параші є власне виробництво ракет і дронів в промислових масштабах, в Україні є відосіки і фламіндічі.
Прорахувались, але де?
.
16:18, 27.09.25 https://tsn.ua/ ТСН https://tsn.ua/******** Укрaїнa,
???????
І до речі - кацапи во всю пасуться на ЦН , читають його і цитують на своїх пабліках