РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10660 посетителей онлайн
Новости Удары по энергетике
6 640 90

"Центрэнерго" о сегодняшней атаке: Наши ТЭС остановились. Сейчас - ноль генерации

Змиевская ТЭС

Все ТЭС "Центрэнерго" остановились из-за массированной ночной атаки РФ и не генерируют электроэнергию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ПАО "Центрэнерго".

Как отмечается, сегодня враг нанес самый массированный удар по ТЭС "Центрэнерго" с начала войны.

Самый массированный удар

"Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту целились по тем же ТЭС, которые мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года. Мы, ради безопасности, молчали, но сделали все, чтобы украинцы перезимовали со светом и теплом прошлой зимой и преодолели путь через адские испытания, чтобы удачно начать нынешний отопительный сезон!

Не прошло и месяца с предыдущего удара, и сегодня ночью одновременно враг наносил удары по всей нашей генерации", - говорится в сообщении.

Читайте также: Из-за отсутствия света не работает фуникулер в Киеве, задерживаются трамваи

ТЭС остановились

"Станции в огне! Наши ТЭС - не военные объекты. Мы не производим оружие! У нас работают гражданские люди. Мы остановились... Сейчас - ноль генерации. Ноль! Мы потеряли то, что восстанавливали в круглосуточном режиме. Полностью!" - добавили в "Центрэнерго".

"Каждый раз враг бьет еще более жестоко, еще циничнее. Но мы снова будем делать то, что умеем лучше всего, побеждая усталость и боль от потерь: восстанавливать, ремонтировать и внедрять новую генерацию! Потому что другого выбора нет", - резюмируют в компании.

Читайте: Враг атаковал энергетику в 5 областях, есть обесточивания и почасовые отключения, - Минэнерго

Справка

В состав Центрэнерго входят три тепловые электростанции: Трипольская ТЭС в Киевской области, Змиевская ТЭС в Харьковской области, Углегорская ТЭС в Донецкой области (временно оккупирована) и обособленное подразделение "Ременерго", расположенное в Черкассах.

Массированный комбинированный удар 8 ноября

Вечером 7 ноября и в течение ночи на 8 ноября Россия осуществила очередную массированную воздушную атаку по Украине. Противник применил дроны-камикадзе, крылатые и баллистические ракеты, в том числе "Калибр" и "Кинжал".

Враг в очередной раз атаковал энергообъекты, железную дорогу и гражданскую инфраструктуру. В нескольких областях страны вынужденно введены аварийные отключения электроэнергии.

В столице вследствие падения обломков в Печерском районе произошло несколько возгораний. Враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами. Под ударом мирные населенные пункты и объекты энергетической системы. Вследствие атаки в Вышгородском районе пострадала женщина. С осколочными ранениями бедра она госпитализирована в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.

Под массированным обстрелом врага оказалась Полтавская область. Полностью обесточенными оказались Кременчуг и Горишние Плавни. Также в городах отсутствовало отопление и водоснабжение. Кроме того, вследствие вражеских ударов по Полтавской области повреждена железнодорожная инфраструктура: несколько станций остались без электроснабжения, а на некоторых участках повреждена контактная сеть. Из-за этого движение поездов осуществляется только тепловозами, что приводит к значительным задержкам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг уничтожил локомотивное депо в Лубенском районе Полтавщины. ФОТОрепортаж

Россияне нанесли удар и по критической инфраструктуре Кировоградской области. В частности, по данным местных СМИ, под ударом оказался Светловодск.

Вечером 7 ноября враг нанес удар управляемой авиабомбой по Песочинской громаде Харьковской области. В поселке Коротич вследствие атаки разрушено здание автозаправочной станции и повреждено несколько автомобилей. Вследствие удара пострадали 8 человек, все госпитализированы для оказания необходимой медицинской помощи.

Во время удара России по критической инфраструктуре Харьковщины погиб сотрудник энергопредприятия, который находился на рабочем месте.

Российский дрон разрушил квартиры в девятиэтажке Днепра. Три человека погибли, пострадавших 12. Семеро пострадавших находятся в больнице. Среди пострадавших - дети.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

ТЭС (285) энергетика (2768) Центрэнерго (116)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+24
Так там же повинен бути трирівневий захист ще два роки тому, він же є? Так , Мустафа?
показать весь комментарий
08.11.2025 17:04 Ответить
+21
А на москві світло є. Наша влада - зрадники і балаболи.
показать весь комментарий
08.11.2025 17:05 Ответить
+14
Зато с кацапскими ТЕС все отлично, ведь Елдак и Зелупа запретили по них бить.
показать весь комментарий
08.11.2025 17:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так там же повинен бути трирівневий захист ще два роки тому, він же є? Так , Мустафа?
показать весь комментарий
08.11.2025 17:04 Ответить
трирівневі котеджи треба шукати за кордоном, а не захист енергооб'єктів.
показать весь комментарий
08.11.2025 17:08 Ответить
А в західних областях немає ТЕС? Зовсім, зовсім? Бо трирівневий захист Найема вкупі з Зеленським і ОП, оголошений в 2022 р. якось переходить в трирівневий мат. Після Залужного, Кудрицького, літніх фокусів з правничою системою, не вірю що ця влада працює на Україну. Вона працює на себе, рідну.
показать весь комментарий
08.11.2025 18:17 Ответить
До кінця року у 22 енергооб'єктів України буде трирівневий захист - Агентство відновлення

30 січня 2024, 15:34

Голова Агентства відновлення Мустафа-Масі Найєм, Київ, січень 2024 року. Фото: Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України/Facebook

https://twitter.com/share?text=%D0%94%D0%BE%20%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%20%D1%83%2022%20%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%20%E2%80%94%20%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F&url=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F672998-22-energoobektiv-ukraini-zabezpecat-tririvnevim-zahistom-do-kinca-roku-agentstvo-vidnovlenna%2F%3Futm_source%3Dtwitter%26utm_medium%3Dps https://telegram.me/share/url?text=%D0%94%D0%BE%20%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%20%D1%83%2022%20%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%20%E2%80%94%20%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F&url=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F672998-22-energoobektiv-ukraini-zabezpecat-tririvnevim-zahistom-do-kinca-roku-agentstvo-vidnovlenna%2F%3Futm_source%3Dtelegram%26utm_medium%3Dps viber://forward?text=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F672998-22-energoobektiv-ukraini-zabezpecat-tririvnevim-zahistom-do-kinca-roku-agentstvo-vidnovlenna%2F%3Futm_source%3Dviber%26utm_medium%3Dps https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F672998-22-energoobektiv-ukraini-zabezpecat-tririvnevim-zahistom-do-kinca-roku-agentstvo-vidnovlenna%2F%3Futm_source%3Dfacebook%26utm_medium%3Dps

За 2024 рік Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури планує звести трирівневий захист 22 об'єктів https://suspilne.media/tag/energetika/ енергетики України. Першим рівнем уже захищено 103 об'єкти у 21 області.

Про це https://www.facebook.com/agency.for.restoration/posts/pfbid0gqxwmZcuC8ssJbeUzEnqxUz3Z1715n2SBaBKa8CiNwrGiRTE3hvZsqmpD6X6EDb8l?locale=uk_UA йшлося у звіті роботи Держагентства за 2023 рік.

Агентство зазначає, що одним із найбільших його проєктів у 2023 році став захист об'єктів енергетики за трьома рівнями.
Перший рівень - пасивний захист; біг-беги та габіони. Таким чином уже захищено 103 об'єкти у 21 області.Другий рівень - захист від дронів та шахедів. 22 підстанції та 63 елементи підстанцій будуть захищені вже до березня 2024 року. Наразі готові 12 об'єктів.Третій рівень - захист 22 підстанцій від ракет в 14 областях України. Планується, що ці роботи будуть завершені до кінця 2024 року за умови сталого фінансування.

Голова Агентства відновлення Мустафа Найєм сказав, що партнери зі США, Німеччини, Великої Британії та Японії за допомогу та взаємодію у цьому напрямку.

Крім нього, під час звіту Агентства були присутні пані посол США в Україні Бріджит Брінк, представники посольств іноземних держав, міжнародних фінансових організацій та міжнародних компаній.



Плани з трирівневого захисту енергооб'єктів України. Фото: Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України/Facebook
показать весь комментарий
08.11.2025 17:15 Ответить
Вірити цим зелупам-себе не поважати......
показать весь комментарий
08.11.2025 17:25 Ответить
Трирівневий захист від ДБР з НАБУ. Не проб'єш!
показать весь комментарий
08.11.2025 17:56 Ответить
не треба болтать єрундой там, де нею болтать не треба.

мустафа при всій нашій лютій неповазі до нього, не Божа матір, щоб накрити покровом веленьські ТЕС

питання до Потужного - де Петріоти, вова ?

для прикладу - концепція ППО Ізраіля:
захист в першу чергу військових та інфраструктурних об'єктів, а житлові райони - як прийдеться

.
показать весь комментарий
08.11.2025 17:56 Ответить
І незважаючи на те - навіть саморобні ракети палестинців його пробивають ...
показать весь комментарий
08.11.2025 18:21 Ответить
Завдяки геніальному управлінню президента України Володимира Олександровича Зеленського та його 5-6 ефективних менеджерів, Україна стійко, потужно і незламно, ам... періодично сидить без світла.
А вже скоро, буде сидіти ще й без тепла.
На зовнішній політичній арені, всі намагання України, успішно хоронить (як казав класик:"Потужний, один з найсильніших менеджерів моєї команди") Андрій Борисович Єрмак.

Тому.
Не панікувати!!!
Разом до перемоги!?
В усьому винен клятий Порошенко!!!
Голосуйте за Володимира Зеленського!
Віддайте свій голос за щасливе майбутнє!
Майбутнє в "Країні мрій", де не хочуть жити діти чиновників, але ви всі решта - ухилянти.
показать весь комментарий
08.11.2025 18:11 Ответить
Ну тобі з Чехії видніше
показать весь комментарий
08.11.2025 18:19 Ответить
Ось і є результати для України, повної бездіяльності=саботажу керівників з Урядового кварталу, з купою держсекретарів КМУ - ЦОВВ щодо виконання вимог



ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період»

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526
{Із змінами, внесеними згідно із Законами

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1109 № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2359 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n369 № 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}

{У тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у паливно-енергетичному комплексі" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у паливно-енергетичному комплексі" у відповідному відмінку згідно із Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1122 № 5460-VI від 16.10.2012}

Цей Закон визначає правові та організаційні засади функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період.
А Особливий період діє в Україні з 2014 року!! Яценюк, з гройсманом та порошенком, можуть підтвердити!!
показать весь комментарий
08.11.2025 18:15 Ответить
А на москві світло є. Наша влада - зрадники і балаболи.
показать весь комментарий
08.11.2025 17:05 Ответить
Все простіше - зепідари...
показать весь комментарий
08.11.2025 17:22 Ответить
не треба болтать єрундой там, де нею болтать не треба.

на мацкві зосереджено половину ППО рашки.
і хвалити Богу, бо решта залишилась неприкритою

.
показать весь комментарий
08.11.2025 17:58 Ответить
це саме той надзвичайний випадок, коли ЗЄльоні ні прі чьом, бо від них абсолютно не залежить наявність чи відсутність світла в мацкві
показать весь комментарий
08.11.2025 18:00 Ответить
Не тобі - імігрантському гамну про зрадників говорити.
показать весь комментарий
08.11.2025 18:09 Ответить
Вот интересно 3 года массовых обстрелов в зимний период каждые две недели как по графику и как-то справлялись. Тут пролетело два кинжала и пару Искандеров и все, жопа) По ощущениям кто-то просто ******* деньги. С каждым годом всё переможнее и переможнее ..
показать весь комментарий
08.11.2025 17:06 Ответить
неправда, в те годы не летало по 500 шахедов за атаку. И плюс сегодня была самая большая атака баллистики 7 кинжалов и 25 искандеров- 32 баллистики. Те годы тоже такого не было..
показать весь комментарий
08.11.2025 17:44 Ответить
все вірно !

Кудрицький, якого ЗЄля посадив, теж так пояснює:
1 менша кацапських інтенсивність обстрілів
2 надзвичайно висока інтенсивність наших ремонтних бригад

перед посадкою він дав надзвичайно цікаве інтервью

.
показать весь комментарий
08.11.2025 18:03 Ответить
Зато с кацапскими ТЕС все отлично, ведь Елдак и Зелупа запретили по них бить.
показать весь комментарий
08.11.2025 17:07 Ответить
Чим? Кацапи витратили сотні баллістичних ракет на знищення герерації, а в Україні немає жодної (і не буде, бо ніхто баллістику не продасть). Щоб завдати схожі втрати, потрібно ще більше ракет ніж рашка витратила на Україну. Такого ніколи не буде.
показать весь комментарий
08.11.2025 17:11 Ответить
Так вони їх самі роблять. Балістику робили ще німці у 1944, а Україна чомусь не взмозі зробити . Тільки розікрасти на фламінгах .
показать весь комментарий
08.11.2025 17:20 Ответить
оце дійсно загадка !!!!!!!!!

Х-55 (произносится как «Ха-55») («изделие 120», общеизвестное название - РКВ-500) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 советская стратегическая авиационная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 крылатая ракета, разработанная в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B0 дубненском https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%93%D0%A3%D0%9F_%D0%9C%D0%9A%D0%91_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0 МКБ «Радуга».
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A5%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BA%25D1%2596%25D0%25B2%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B5_%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B6%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B5_%25D0%25B0%25D0%25B2%25D1%2596%25D0%25B0%25D1%2586%25D1%2596%25D0%25B9%25D0%25BD%25D0%25B5_%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5_%25D0%25BF%25D1%2596%25D0%25B4%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2594%25D0%25BC%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE&ved=2ahUKEwitzJe79-KQAxW3HRAIHQF1DKoQFnoECAwQAQ&usg=AOvVaw3woP82Yc2HTA_kY59AiMf6 вироблялась на ХАПО (Харківське державне авіаційне виробниче підприємство)
дальність -2 000 - 3 000 км
точність - 20-100 м

що ще треба ?
як там фламінги ?

.
показать весь комментарий
08.11.2025 18:11 Ответить
Блд а фламінго від зеленої ******.....ви шо.....велич величного втоптуєте в багнюку..
показать весь комментарий
08.11.2025 17:21 Ответить
У нас є розробки балістики - Сапсан(Гром-2) ще з 2010 року, але Зеленський не хоче туди вкладати гроші, а хоче вкладати гроші у Фламінго. Тому що цей погано літаючий мотлох робитиме його фірма, друг Зелі з 95 кварталу.
показать весь комментарий
08.11.2025 17:47 Ответить
По батьківщині сирка, ви що здуріли!!? Ні в якому разі!
показать весь комментарий
08.11.2025 18:03 Ответить
Треба було дописати в кінці статті-"все це -за сприяння перзидента україни".
показать весь комментарий
08.11.2025 17:07 Ответить
Це все сжоже скоріше "за його дорученням".
показать весь комментарий
08.11.2025 17:13 Ответить
В Киеве кстати полным ходом плитку и асфальт кладут. Последние лет 10 в зимний сезон все подобные работы прекращали и начинали с весны. Торопяться, осваивают. А то вдруг войн неожиданно закончиться. Может там деньги поискать на свет?)
показать весь комментарий
08.11.2025 17:09 Ответить
І не тільки в Києві а й по всій Україні. Поновлюють тротуарну плитку, зривають хороший асфальт і кладуть новий, ремонтують державні установи, стелять нові газони, міняють лавки в парках відпочинку. Переможемо.
показать весь комментарий
08.11.2025 17:42 Ответить
молоток і зубило і вперед відновлювати ,а не нюні пускати !
показать весь комментарий
08.11.2025 17:10 Ответить
Міндіч забороняє Зеленському бомбити по москві - бо там його теща власниця і керівниця найбільшого гіга-маркету москви - ГУМ, що зовсім поруч з кремлем.
показать весь комментарий
08.11.2025 17:11 Ответить
Я не фанат *******, но
Владельцем ГУМа является российская компания https://www.kommersant.ru/doc/6365735 Bosco di Ciliegi, а ее основной бенефициар и председатель наблюдательного совета - Михаил Куснирович. Он основал Bosco di Ciliegi в 1991 году, а в 2004 году приобрел торговую компанию московского ГУМа, получив контрольный пакет акций. Контрольный пакет акций (более 97%) принадлежит Михаилу Куснировичу.
показать весь комментарий
08.11.2025 17:56 Ответить
Які ТЕС зупинені на кацапстані? Хоч одна знищена? "Мопеди" не здатні це зробити. Де фламінги,сволота квартальна?
показать весь комментарий
08.11.2025 17:11 Ответить
" Ми нє ваюєм з мірним,руцкім насєлєнієм,як ані з нами"(((
показать весь комментарий
08.11.2025 17:31 Ответить
хто там вже рік голова укренерго? не хочуть його заарештувати за те "що не забезпечив безпеку" ?
показать весь комментарий
08.11.2025 17:12 Ответить
а це до мене питання дебілоїд ти зелений?
це ж "найвеличніший підор" ********** ляпнув, щодо кудрицького.
показать весь комментарий
08.11.2025 17:17 Ответить
Ось як виглядає сцянина в очі від зеленої наволочі:

До кінця року у 22 енергооб'єктів України буде трирівневий захист, Заявив Голова Агентства відновлення Мустафа-Масі Найєм, Київ, січень 2024 року.
За 2024 рік Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури планує звести трирівневий захист 22 об'єктів https://suspilne.media/tag/energetika/ енергетики України. Першим рівнем уже захищено 103 об'єкти у 21 області.
Агентство зазначає, що одним із найбільших його проєктів у 2023 році став захист об'єктів енергетики за трьома рівнями.

Перший рівень - пасивний захист; біг-беги та габіони. Таким чином уже захищено 103 об'єкти у 21 області.
Другий рівень - захист від дронів та шахедів. 22 підстанції та 63 елементи підстанцій будуть захищені вже до березня 2024 року. Наразі готові 12 об'єктів.
Третій рівень - захист 22 підстанцій від ракет в 14 областях України. Планується, що ці роботи будуть завершені до кінця 2024 року за умови сталого фінансування.
показать весь комментарий
08.11.2025 17:12 Ответить
Трирівневий означає: мені,тобі і тваєй матері(((
показать весь комментарий
08.11.2025 17:32 Ответить
як кажуть ******* не мішки носити а обяцянки не .....
показать весь комментарий
08.11.2025 18:12 Ответить
де там ТЕС ?

вірно, їх пасивно захистити НЕ можливо !

.
показать весь комментарий
08.11.2025 18:12 Ответить
Південь Північ Захід Енерго вам допоможе
показать весь комментарий
08.11.2025 17:17 Ответить
не факт - кацапи хотять вибити саме Лівобережжя
показать весь комментарий
08.11.2025 18:14 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html tZE inform від 08.‎11.‎2025:"Енергогенерація українських АЕС падає вже на протязі третього місяця. Головна причина - відсутність фінансування для закупівлі тепловидільних елементів (ТВЕЛ), передбачена в бюджеті, але не фінансується з березня 2025 року." Під махінації з болгарськими ядерними реакторами з України виведені кошти бюджету цього напрямку і взимку нас чекають багатогодинні блекаути ..."

В країні масові відключення світла на 3-6 годин в 11 областях. Причина - падіння електрогенерації в зв'язку з відпрацювання ресурсу ТВЕЛів на АЕС.
показать весь комментарий
08.11.2025 17:17 Ответить
Ну от хто за це все відповідальний? Яка **** грає на кацапській стороні? Де наше хвальоне СБУ? В якій сраці колупається Малюк?
показать весь комментарий
08.11.2025 17:37 Ответить
Як і завжди - язиком у сраці сонцесяйного. Питає, яких ще антикорупціонерів, патріотів та політичних опонентів треба згноїти по бєспрєдєлу. Бо схоже на те, що саме це - єдина робота нинішнього сбу.
показать весь комментарий
08.11.2025 18:13 Ответить
Ціле літо крали на асфальті та всякі херні, нічого не зроблено, а тепер його розбомбили, гроші знову будуть красти.
показать весь комментарий
08.11.2025 17:21 Ответить
Вирішили змагатись з парашею у війні на виснаження і в ударах по енергетиці.
На параші є власне виробництво ракет і дронів в промислових масштабах, в Україні є відосіки і фламіндічі.
Прорахувались, але де?
показать весь комментарий
08.11.2025 17:25 Ответить
хламiнги виносять НПЗ один за одним, шо тобi не так?
показать весь комментарий
08.11.2025 17:29 Ответить
Не де, а коли.
показать весь комментарий
08.11.2025 17:34 Ответить
Треба Богу молитися та в гріхах каятись, щоб була допомога
показать весь комментарий
08.11.2025 17:44 Ответить
показать весь комментарий
08.11.2025 17:59 Ответить
Цензорятами вже давно він посланий
показать весь комментарий
08.11.2025 18:18 Ответить
Золотим телятком народжений

.
показать весь комментарий
08.11.2025 18:21 Ответить
Не можна так. Гроші під сраку. На таких темах під шумок можна пилити на відновленні.
показать весь комментарий
08.11.2025 17:29 Ответить
"...самих ТЕС, які ми відновили після нищівної атаки 2024 року." - то якого чорта ви їх відновили без залізобетонного захисту? Ідіоти на всіх рівнях! Таке враження, що наше ППО взагалі ніхрена не збиває! Якщо ракета ППО не встигає догнати ціль і гепається зразу ж після прильоту цієї цілі поряд, то руйнування від неї ще більші. Тоді краще не збивати, якщо точно не наздожене ціль.
показать весь комментарий
08.11.2025 17:34 Ответить
Відповімо потужними ударами по шибках Москва-сіті!
показать весь комментарий
08.11.2025 17:36 Ответить
Президент Україниhttps://tsn.ua/politika/putin-breshe-lideram-pro-uspikhy-rf-na-fronti-v-********-zelenskyy-poiasnyv-navishcho-2921360.html Володимир Зеленський виступив із заявою, попередивши Кремль про неминучу симетричну відповідь у разі енергетичного терору. Глава держави наголосив, що якщо Росія спробує влаштувати блекаут у столиці України, така ж доля спіткає і Москву.
16:18, 27.09.25 https://tsn.ua/ ТСН https://tsn.ua/******** Укрaїнa,
???????
показать весь комментарий
08.11.2025 17:37 Ответить
у вас все ще попереду
показать весь комментарий
08.11.2025 17:38 Ответить
постраждало 2 ТЕЦ
показать весь комментарий
08.11.2025 17:37 Ответить
Добре що президент не сбрехав і потіжні фламінги вже летять по москві.
показать весь комментарий
08.11.2025 17:40 Ответить
У вас помилка, не потіжні а потішні
показать весь комментарий
08.11.2025 17:46 Ответить
"Ми займаємося децентралізацієюто розсередженням потужностей"(Тобто,відео можна побачити в ютьюбі,на тв,в соцмережах...(((
показать весь комментарий
08.11.2025 17:41 Ответить
Чергова потужна перемога за повного сприяння нашого так званого 'преZeдента'.
показать весь комментарий
08.11.2025 17:42 Ответить
Остання війна буде з луками, булавами та щитами. Читайте Біблію
показать весь комментарий
08.11.2025 17:42 Ответить
Немає такого в Біблії.
показать весь комментарий
08.11.2025 17:48 Ответить
Зевлада, влада запроданців, ніщивників України, влада крадіїв брехунів та смертельних ворогів, з кожним наступним кроком це ствердження зрозуміло для всіх, варіантів для маневрування нема...
показать весь комментарий
08.11.2025 17:44 Ответить
А скiльки той зими?
показать весь комментарий
08.11.2025 17:45 Ответить
З такими тарифами на електроенергію можно було все розібрати, вирити печеру розміром з пірамиду і там все зібрати по цеглинці, залишивши одні труби.
показать весь комментарий
08.11.2025 17:47 Ответить
Для чого було ці ТЕЦ ремонтувати, ви ж знали, що їх знову знищать, всю генерацію потрібно ховати глибоко під землею в бункери інших варіантів нема...
показать весь комментарий
08.11.2025 17:48 Ответить
Ви мовчали?((? Та ви списки уражень щодня публікуєте,щоб що?(((((((
показать весь комментарий
08.11.2025 17:55 Ответить
показать весь комментарий
08.11.2025 17:57 Ответить
Якби коментами диванного спецназу можна було ракети збивати- ні одна б не влучила.
показать весь комментарий
08.11.2025 18:00 Ответить
Ты пишешь из горящего танка?
показать весь комментарий
08.11.2025 18:02 Ответить
100%
І до речі - кацапи во всю пасуться на ЦН , читають його і цитують на своїх пабліках
показать весь комментарий
08.11.2025 18:18 Ответить
Я в своё время жил в Виннице, уехал ещё при Кучме, ну а что касается цитирования, так это в определённом смысле скрытая реклама, что же в этом плохого.
показать весь комментарий
08.11.2025 18:22 Ответить
Блекаут на москві, як Зе обіцяв, чи відставка Зе бо не виконав обіцянку? Що буде?
показать весь комментарий
08.11.2025 18:00 Ответить
Те про що я і казав. Поки ви придурки готувались до переговорів і міру, )(уйло в цей час збирав сили щоб нанести удар по нашій енергетиці. Зате ми крім декількох електробудок рашистам нічого не знищили. Не знищили енергетику даже на окупованому донецюку і криму не кажучи вже про територію Сосії і моцкви. Да ще й нафтопровід недружба походу працює. Вангую що з скоро )(уйло запросить енергетичне зимове перемир'я і Тампон з радістю його надасть. і рашисти до кінця зими будуть з нас зловтішатися
показать весь комментарий
08.11.2025 18:06 Ответить
Можна по іншому. Поки ***** готувався до миру, Україна знищила 40% НПЗ рашки.
показать весь комментарий
08.11.2025 18:23 Ответить
шибки побило , скло вставлять і запустять
показать весь комментарий
08.11.2025 18:07 Ответить
дує
показать весь комментарий
08.11.2025 18:13 Ответить
Як добре, що енергетику якісно захистили як захисними спорудами, так і ППО, а не просто вкрали абсолютно всі виділені на це кошти! Хоча секундочку...
показать весь комментарий
08.11.2025 18:08 Ответить
Брехня От первого до последнего слова
показать весь комментарий
08.11.2025 18:19 Ответить
 
 