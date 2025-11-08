"Центренерго" про сьогоднішню атаку: Наші ТЕС зупинилися. Нині - нуль генерації

Усі ТЕС "Центренерго" зупинилися через масовану нічну атаку РФ та не генерують електроенергію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ПАТ "Центренерго".

Як зазначається, сьогодні ворог завдав наймасованішого удару по ТЕС "Центренерго" з початку війни.

Наймасованіший удар

"Небачена раніше кількість ракет та незліченна кількість дронів, які по кілька штук на хвилину цілили по тих самих ТЕС, які ми відновили після нищівної атаки 2024 року. Ми, заради безпеки, мовчали, але зробили все, щоб українці перезимували зі світлом і теплом минулу зиму і подолали шлях крізь пекельні випробування, щоб вдало розпочати нинішній опалювальний сезон!



Не минуло й місяця від попереднього удару і сьогодні вночі, одночасно, ворог гатив по всій нашій генерації", - йдеться у повідомленні.

ТЕС зупинилися

"Станції у вогні! Наші ТЕС - не військові об’єкти. Ми не виробляємо зброю! У нас працюють цивільні люди. Ми зупинилися…Нині - нуль генерації. Нуль! Ми втратили те, що відновлювали в цілодобовому режимі. Повністю!" - додали в "Центренерго".

"Кожен раз ворог бʼє ще жорстокіше, ще цинічніше. Але ми знову будемо робити те, що вміємо найкраще, перемагаючи втому і біль від втрат: відновлювати, ремонтувати та впроваджувати нову генерацію! Бо іншого вибору немає", - резюмують у компанії.

Довідка:

До складу Центренерго входять три теплові електростанції: Трипільська ТЕС у Київській області, Зміївська ТЕС у Харківській області, Вуглегірська ТЕС у Донецькій області (тимчасово окупована) та відокремлений підрозділ "Ременерго", що розташований у Черкасах.

Масований комбінований удар 8 листопада

Увечері 7 листопада та впродовж ночі на 8 листопада Росія здійснила чергову масовану повітряну атаку по Україні. Противник застосував дрони-камікадзе, крилаті та балістичні ракети, у тому числі "Калібр" і "Кинджал".

Ворог вкотре атакував енергооб'єкти, залізницю та цивільну інфраструктуру. У кількох областях країни вимушено запроваджені аварійні відключення електроенергії.

У столиці внаслідок падіння уламків у Печерському районі сталося кілька загорянь. Ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами. Під ударом мирні населені пункти та обʼєкти енергетичної системи. Унаслідок атаки у Вишгородському районі постраждала жінка. Із осколковими пораненнями стегна вона госпіталізована до місцевої лікарні. Уся необхідна медична допомога надається.

Під масованим обстрілом ворога опинилася Полтавщина. Повністю знеструмленими опинилися Кременчук та Горішні Плавні. Також у містах було відсутнє опалення та водопостачання. Крім того, внаслідок ворожих ударів по Полтавській області пошкоджено залізничну інфраструктуру: кілька станцій залишилися без електропостачання, а на деяких ділянках пошкоджено контактну мережу. Через це рух поїздів здійснюється лише тепловозами, що призводить до значних затримок.

Поцілили росіяни і по критичній інфраструктурі Кіровоградщини. Зокрема, за даними місцевих ЗМІ, під ударом опинився Світловодськ.

Ввечері 7 листопада ворог завдав удару керованою авіабомбою по Пісочинській громаді Харківської області. У селищі Коротич внаслідок атаки зруйновано будівлю автозаправної станції та пошкоджено кілька автомобілів. У результаті удару постраждали 8 людей, усіх госпіталізовано для надання необхідної медичної допомоги.

Під час удару Росії по критичній інфраструктурі Харківщини загинув співробітник енергопідприємства, який перебував на робочому місці.

Російський дрон зруйнував квартири в дев’ятиповерхівці Дніпра. Три людини загинули, постраждалих 12. Семеро потерпілих перебувають у лікарні. Серед постраждалих - діти.

