"Центренерго" про сьогоднішню атаку: Наші ТЕС зупинилися. Нині - нуль генерації

Усі ТЕС "Центренерго" зупинилися через масовану нічну атаку РФ та не генерують електроенергію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ПАТ "Центренерго".

Як зазначається, сьогодні ворог завдав наймасованішого удару по ТЕС "Центренерго" з початку війни.

"Небачена раніше кількість ракет та незліченна кількість дронів, які по кілька штук на хвилину цілили по тих самих ТЕС, які ми відновили після нищівної атаки 2024 року. Ми, заради безпеки, мовчали, але зробили все, щоб українці перезимували зі світлом і теплом минулу зиму і подолали шлях крізь пекельні випробування, щоб вдало розпочати нинішній опалювальний сезон!

Не минуло й місяця від попереднього удару і сьогодні вночі, одночасно, ворог гатив по всій нашій генерації", - йдеться у повідомленні.

"Станції у вогні! Наші ТЕС - не військові об’єкти. Ми не виробляємо зброю! У нас працюють цивільні люди. Ми зупинилися…Нині - нуль генерації. Нуль! Ми втратили те, що відновлювали в цілодобовому режимі. Повністю!" - додали в "Центренерго".

"Кожен раз ворог бʼє ще жорстокіше, ще цинічніше. Але ми знову будемо робити те, що вміємо найкраще, перемагаючи втому і біль від втрат: відновлювати, ремонтувати та впроваджувати нову генерацію! Бо іншого вибору немає", - резюмують у компанії.

До складу Центренерго входять три теплові електростанції: Трипільська ТЕС у Київській області, Зміївська ТЕС у Харківській області, Вуглегірська ТЕС у Донецькій області (тимчасово окупована) та відокремлений підрозділ "Ременерго", що розташований у Черкасах.

Увечері 7 листопада та впродовж ночі на 8 листопада Росія здійснила чергову масовану повітряну атаку по Україні. Противник застосував дрони-камікадзе, крилаті та балістичні ракети, у тому числі "Калібр" і "Кинджал".

Ворог вкотре атакував енергооб'єкти, залізницю та цивільну інфраструктуру. У кількох областях країни вимушено запроваджені аварійні відключення електроенергії.

У столиці внаслідок падіння уламків у Печерському районі сталося кілька загорянь. Ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами. Під ударом мирні населені пункти та обʼєкти енергетичної системи. Унаслідок атаки у Вишгородському районі постраждала жінка. Із осколковими пораненнями стегна вона госпіталізована до місцевої лікарні. Уся необхідна медична допомога надається.

Під масованим обстрілом ворога опинилася Полтавщина. Повністю знеструмленими опинилися Кременчук та Горішні Плавні. Також у містах було відсутнє опалення та водопостачання. Крім того, внаслідок ворожих ударів по Полтавській області пошкоджено залізничну інфраструктуру: кілька станцій залишилися без електропостачання, а на деяких ділянках пошкоджено контактну мережу. Через це рух поїздів здійснюється лише тепловозами, що призводить до значних затримок.

Поцілили росіяни і по критичній інфраструктурі Кіровоградщини. Зокрема, за даними місцевих ЗМІ, під ударом опинився Світловодськ.

Ввечері 7 листопада ворог завдав удару керованою авіабомбою по Пісочинській громаді Харківської області. У селищі Коротич внаслідок атаки зруйновано будівлю автозаправної станції та пошкоджено кілька автомобілів. У результаті удару постраждали 8 людей, усіх госпіталізовано для надання необхідної медичної допомоги.

Під час удару Росії по критичній інфраструктурі Харківщини загинув співробітник енергопідприємства, який перебував на робочому місці.

Російський дрон зруйнував квартири в дев’ятиповерхівці Дніпра. Три людини загинули, постраждалих 12. Семеро потерпілих перебувають у лікарні. Серед постраждалих - діти.

Так там же повинен бути трирівневий захист ще два роки тому, він же є? Так , Мустафа?
08.11.2025 17:04 Відповісти
А на москві світло є. Наша влада - зрадники і балаболи.
08.11.2025 17:05 Відповісти
трирівневі котеджи треба шукати за кордоном, а не захист енергооб'єктів.
08.11.2025 17:08 Відповісти
Передивись це інтерв'ю.
Річ шла про газогенератори, які за розмірами сходні з 40-футовим морським контейнером. На квартал, три квартали чи на півміста вистачить його генерації, я не уточнював але суть від того не змінюється.
https://youtu.be/hxeN3wNOQaw?si=O6iyRbRBZuAMX8eO
10.11.2025 15:08 Відповісти
Так,таки контейнери існують,вони навіть є 'на базарі'.Але це модулі,з яких набираються многомодульні станції.Використання поодинці таких елементів виправдано для автономних систем резервного живлення. Місто з населенням 300тис. Потребуе близько 200 мВт потужності.Тобто про всяк випадок потрібні двісті ящиків,яки безбожно гудуть та вибрують. Виробник радить розміщати кожен в окремому котловані та подалі від житла.Таки массы маленьких генераторів не підлягають діспетчерізаціі,тобто неможлива стабільна едина енергосистема країни.Той варіант,який нам просували американці з единичной потужністю 90 мВт- оптимальний.Але галущенку він не зайшов чомусь.Тому темрява.
10.11.2025 23:17 Відповісти
Не галущенку, а зєрмаку - бо втрачається контроль над великим обсягом бабла, якщо віддати генерацію невідомо кому - якимось неконтрольованим ОПою бізнесменам.
Наскільки я чув, то вже навіть відбувся тендер на розподілену генерацію але не сподобались зє-підарам результати, тому їх просто не оголосили і все зависло.
11.11.2025 15:13 Відповісти
Не може бути!
18.11.2025 17:51 Відповісти
Побільше таких доповідей. москалі у захваті лікують. А ще почаще доповідайте про поновлення руйнувань. Москалі будуть знати коли можна ******* наступного разу. ******* зелені.
08.11.2025 21:25 Відповісти
проект "зеленський" добігає до очікуваного кремлем результату
08.11.2025 21:32 Відповісти
В Москве с электрическим вообще никаких проблем. Они ведь тоже должны страдать.
08.11.2025 22:10 Відповісти
Як казав Янукович "По-дыбильному как-то вышло", адже в вересні заяви Лідора були протилежні "Погрузимо Росію в блекаут, покажимо їм Кузькіну мать "Паляницю" з "Фламінгами". І хоча "Фламінгу" в Кремлі так і не дочекались боятись не було чого, бо з 2023 року енергетичні об'єкти мають три рівні захисту в тому рахунку від прямого влучання ракети, нарід України заплатив за це 100 мільярдів гривень.
08.11.2025 23:08 Відповісти
Треба співати пісні: Мустафаааа, Мустафаааа, Иншалааааах, допоможе.
08.11.2025 23:57 Відповісти
І що? Допомогло мовчання? Від кого приховували? Від власного населення? Ну ОК. Але кацапня все ЧУДОВО знала і готувалася.

09.11.2025 00:28 Відповісти
Ваше обладнання вже давно повинно мати дебелий захист від ракет і дронів, а не розвішувати соплі і говорити що не випускаєте зброю.
09.11.2025 05:43 Відповісти
Частка компанії «Центренерго» у загальному обсязі виробництва електроенергії України становить близько 8%.
09.11.2025 06:52 Відповісти
Ну и почему именно сейчас не расфигачить к чертям собачим «Дружбу» ??????
09.11.2025 07:14 Відповісти
Оте і все , що потрібно знати про ЗЕлупенську владу... окрім піздежа і піару - ноль, повний.
09.11.2025 10:04 Відповісти
та це не цiлеспрямований напад росiян а шобла гнид - лiквiдаторiв украiнскоi державностi в дii...
09.11.2025 13:45 Відповісти
так бенин Оманский Нарик с фсбэшником Елдаком и наемом "построили" трех уровневую защиту энерго системы на которую выделили 80 мирд. гр....да отупевшие зелеДрочеры или это другое???
09.11.2025 10:11 Відповісти
Розікрали мільярди і навіть не збиралися нічого будувати для захисту. А навіщо? Зараз відзвітують що "всьо розбомблено ворогом". Тварі зелєнскіє.
09.11.2025 11:02 Відповісти
Зарплатня ГП Центренерго наразі не є публічною. У 2017 році була 395 тис. грн. Але у Кудрицького - Укренерго - 420 тис грн чистими. Нс данний час.
09.11.2025 12:00 Відповісти
Нужно делать электроэнергию на уровне закона дешевую. Чтобы Ахметов не останавливал искусственно генерацию и не мог создавать искусственный дефицит и искусственно спрос повышал и как монополист не мог поднимать цены на электроэнергию. Нужно вообще все забрать у картеля монополистов олигархов, что связано с коммунальными услугами. Ахметов засланный российскими спецслужбами инструмент влияния на Украину. Через Ахметова Путин оказывает влияние на Украину. В пленках Глазьева четко говорится, что у Ахметова в Москве куратор был. Ахметов Янковича привел во власть и партию регионов. Он непосредственно завел агентуру врага во власть Украины. Почему его не пристрелит никто?
09.11.2025 12:59 Відповісти
З чого ? Хто її буде робити ?
Ніколас Тесла у нас ще не народився.
09.11.2025 15:49 Відповісти
То что нужно доделать ХАЭС достроить и модульные малые ядерные реакторы подземные безопасные строить с Британцами и США. Это даст море дешевой энергии. Если еще нормальные власти выбрать, а не марионеток олигархов, которые марионетки Кремля, чтобы отвоевать свою ЗАЭС, то Украинцы будут с дешевейшей электроэнергией, как в Рейкьявике и по нормальной цене на экспорт продавать другим странам и зарабатывать еще. Как в протекционизме.

Протекционизм - это экономическая политика государства, направленная на защиту национальных производителей от иностранной конкуренции. Цель протекционизма - поддерживать местную промышленность, рабочие места и национальную экономику в целом.
Основные инструменты протекционизма:
Таможенные пошлины - налоги на импортируемые товары, которые делают их дороже для потребителей.
Квоты на импорт - ограничение объёма товаров, которые можно ввозить в страну.
Субсидии национальным производителям - финансовая помощь предприятиям, чтобы снизить их себестоимость.
Административные барьеры - лицензии, стандарты и сертификация, которые усложняют импорт товаров.
Валютные ограничения - регулирование курса национальной валюты или контроль за обменом валюты для ограничения импорта.
Плюсы протекционизма:
Защита новых или стратегических отраслей экономики.
Сохранение рабочих мест в стране.
Снижение зависимости от импорта.
Минусы:
Повышение цен для потребителей.
Снижение конкуренции, что может тормозить инновации.
Риск ответных мер со стороны других стран (торговые войны).
Примеры: США часто применяли протекционизм в промышленности и сельском хозяйстве; Китай использует его для поддержки своих технологий и производства.
09.11.2025 18:21 Відповісти
"Це вже було"(С). Тільки з вугіллям. Або шахти продають вугілля по 75 долл., або йдуть нахрін. Але розумні українці це обізвали Ротердамом, "Який нам нах не нужон".
09.11.2025 16:31 Відповісти
Який "..ідор зруйнував схему єнергопостачання Роттендам + при якій Порох "крав" і ціна за 1 квт. для населення була 65 коп.? Квартальні гниди "зламали систему" і чого досягли? Чому про цей злочин мовчать журнашлюшки і підЗЕлупна смердюча пліснява? Всі тифозні гниди які галочками в бюлетнях привели до влади злочинне антиукраїнське мафіозне угрупування? Відновіть су..и схему Роттендам +.
09.11.2025 18:57 Відповісти
ЗРОБИЛИ ВСЕ ЩО МОЖНО ЩЕ ПРИ ЯНУКОВИЧІ Й НА МАНЕЖІ ВСІ ТЕЖ САМІ !)
09.11.2025 15:33 Відповісти
Та прибийте вже того карлика-сатаніста.
09.11.2025 16:21 Відповісти
Пуйла?
10.11.2025 04:46 Відповісти
ось так у нас інформують про все погане і хороше.. Розвідка тут не потрібно.. якщо вся генерація працює, то на весь світ грякнемо...ось які ми...!!!!ого го гоо..
10.11.2025 04:33 Відповісти
Ну і що що світла немає та тепла...зате в нас в Києві є нові мости та відремонтовані дороги.. будем грітися біля гарячого асфальту. ((
10.11.2025 04:45 Відповісти
