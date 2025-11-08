УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4703 відвідувача онлайн
Новини Удари по енергетиці Масований комбінований удар
10 698 69

РФ атакувала підстанції, що живлять Хмельницьку і Рівненську АЕС. Україна закликає терміново скликати Раду МАГАТЕ, - Сибіга

Сибіга: Через удари РФ по підстанціях Хмельницької та Рівненської АЕС Україна вимагає скликати Раду МАГАТЕ

У ніч на 8 листопада РФ завдала ударів по підстанціях, які забезпечують електроенергією Хмельницьку та Рівненську атомні електростанції.

Про це в соцмережі Х повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

Атака по підстанціях, що живлять АЕС

"Під час сьогоднішніх атак Росія знову обстріляла підстанції, які забезпечують електроенергією Хмельницьку та Рівненську атомні електростанції. Це були не випадкові, а добре сплановані удари. Росія навмисно ставить під загрозу ядерну безпеку в Європі", - наголосив міністр.

Читайте також: "Центренерго" про сьогоднішню атаку: Наші ТЕС зупинилися. Нині - нуль генерації

Україна закликає МАГАТЕ до термінового засідання

Сибіга додав, що Україна закликає до термінового скликання Ради керуючих МАГАТЕ, щоб "відповісти на ці неприйнятні ризики".

Окремо очільник зовнішньополітичного відомства звернувся до держав, які підтримують принципи ядерної безпеки, зокрема Китаю та Індії із закликом "вимагати від Росії припинити безрозсудні атаки на ядерну енергетику, які можуть призвести до катастрофічних наслідків".

"Потрібен глобальний тиск, щоб змусити Москву припинити її ядерний шантаж", - підсумував міністр.

Читайте також: Окупанти знову вдарили по теплоелектростанції ДТЕК: обладнання зазнало серйозних пошкоджень

Масований комбінований удар 8 листопада

  • Увечері 7 листопада та впродовж ночі на 8 листопада Росія здійснила чергову масовану повітряну атаку по Україні. Противник застосував дрони-камікадзе, крилаті та балістичні ракети, у тому числі "Калібр" і "Кинджал".
  • Ворог вкотре атакував енергооб'єкти, залізницю та цивільну інфраструктуру. У кількох областях країни вимушено запроваджені аварійні відключення електроенергії.
  • У столиці внаслідок падіння уламків у Печерському районі сталося кілька загорянь. Ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами. Під ударом мирні населені пункти та обʼєкти енергетичної системи. Унаслідок атаки у Вишгородському районі постраждала жінка. Із осколковими пораненнями стегна вона госпіталізована до місцевої лікарні. Уся необхідна медична допомога надається.
  • Під масованим обстрілом ворога опинилася Полтавщина. Повністю знеструмленими опинилися Кременчук та Горішні Плавні. Також у містах було відсутнє опалення та водопостачання. Крім того, внаслідок ворожих ударів по Полтавській області пошкоджено залізничну інфраструктуру: кілька станцій залишилися без електропостачання, а на деяких ділянках пошкоджено контактну мережу. Через це рух поїздів здійснюється лише тепловозами, що призводить до значних затримок.
  • Поцілили росіяни і по критичній інфраструктурі Кіровоградщини. Зокрема, за даними місцевих ЗМІ, під ударом опинився Світловодськ.
  • Ввечері 7 листопада ворог завдав удару керованою авіабомбою по Пісочинській громаді Харківської області. У селищі Коротич внаслідок атаки зруйновано будівлю автозаправної станції та пошкоджено кілька автомобілів. У результаті удару постраждали 8 людей, усіх госпіталізовано для надання необхідної медичної допомоги.
  • Під час удару Росії по критичній інфраструктурі Харківщини загинув співробітник енергопідприємства, який перебував на робочому місці.
  • Російський дрон зруйнував квартири в дев’ятиповерхівці Дніпра. Три людини загинули, постраждалих 12. Семеро потерпілих перебувають у лікарні. Серед постраждалих - діти.

Читайте також: Систему енергозабезпечення України вдалося частково стабілізувати, графіки відключень є необхідним кроком, - Міненерго

Автор: 

АЕС (1230) МАГАТЕ (827) Сибіга Андрій (954)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+41
Ше один закликатор, оце робота! Позакликав, позакликав, отримав ЗП і в ресторан.
показати весь коментар
08.11.2025 23:26 Відповісти
+30
Чому наші не вжарять по розподільчій мережі Курської АЕС(і інших) у відповідь? Чи вважають що ниття подіє на пі дарів?
показати весь коментар
08.11.2025 23:27 Відповісти
+29
Бо вони здатні тільки молоти язиком про блекаути в москві. А потім обісратися і бігти в магате, де їх пошлють лісом. Бо захищати підстанції треба самім.
показати весь коментар
08.11.2025 23:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В ніч на неділю? Куколди вже біжуть та перечіпляються. Рішуче засуджують Ху?ла.
показати весь коментар
08.11.2025 23:24 Відповісти
А яких кураторів АЕС від СБУ -замісників Ваньки Биканова випустили за кордон?

Нищівний звіт за тиждень новин від Трибушної у її блозі ЄП - НИЩІВНИЙ ДЛЯ РИГОзЄВЛАДИ
показати весь коментар
08.11.2025 23:57 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=rE0oaaSkUY4 https://www.youtube.com/watch?v=

Джолі в ТЦК, Міндіч в ФБР. "Чорний вівторок" Банкової. "Роковини" Трампа. Фінал Покровська |ПІДСУМКИ

https://www.youtube.com/@%D1%94%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
показати весь коментар
08.11.2025 23:58 Відповісти
,
https://www.facebook.com/groups/2308282096095282/user/61550189054410/?__cft__%5B0%5D=AZVveU7zAGHb5ro4sBmnrjD7f5PqjGu9fjWGqW4o94zKMebNowC8xlSwzrYXk2OvfIDj_YdsD3MQNszlI1Gz5wxkko57nhAQRARFW9kEX-EYd4H79wf9ym9DVMlDoEW11mTg-*********************************************************************************************************&__tn__=-%5DK-y-R Zinovii Huzar :
А раніше у всьому був винен Порошенко.
ЗЕленський звинуватив Кудрицького у провалі захисту української енергетики. Не своїх "ефективних менеджерів" Галущенка і Мустафу вНаєм з Шмигалем Єрмака...
Він же не лох якийсь... Папєрєднікі ва всєм віновати!
І до Міністерства енергетики, Енергоатому, Центренерго, обленерго, ТЕЦ та інших компаній у ЗЕ жодних претензій нема. Це криворізька школа менеджменту.
Сцарь знову призначає винних поперед суду.
Кудрицького звільнили більше року тому, але за майбутні блекаути має відповідати колишній, а не сьогоднішній керівник Укренерго.
Не друг фсбешника Деркача - Галущенко і супер спеціаліст приблудний Наєм в яких "кудись" пропало 9 мільярдів, виділених на захист енергоструктури і так і нічого не зробили.
Людину, яка двічі врятувала Україну від тотального блекауту, дрібне брехливе мстиве гундосе чмо звинувачує в тому, що прої@ли його власні дефективні менеджери.
І ще це розправа банкової за те, що Кудрицький викрив оборудки із сонячними електростанціями з оплатою на окупованих територіях брата Шурми, заступника Єрмака в "Укренерго" і за те що адаптував енергосистему до європейської в день агресії..., не допустив тотального блекауту зимою 2022-2023 років...
Такої корумпованої, цинічної і деградантської влади ноунеймів в Україні ще не було... Нащадки Шарікова керують Україною: «Кто бил нічєм, тот станет всєм»...
Скинули "баригу" , нормально все?
Як написала Марина Бойко: Кудрицький "не забезпечив безпеку енергетики держави", а ще:
- Залужний не забезпечив оборону держави,
- Червінський не забезпечив розвідку держави,
- НАБУ і САП не забезпечили незалежність антикорупційних органів,
- Кличко не забезпечив захист Києва від ракет і шахедів
- Порошенко не забезпечив [та що завгодно]
... І тільки Президент України і Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський нікому нічого не должен і ні за що ні перед ким не відповідає ".
Отаке в голові у не служившого Верховнокомандувача, який під час війни командує Силами Оборони України.
Цей артист рояльний далі грає лише роль блазня квартального.
Найгірше те, що половина населення досі йому вірить.
Україну чекає найважча зима?-питає журналіст BBC
Янетряпка (трясе головою і хлепче воду), -ми розраховуємо на союзників...
показати весь коментар
09.11.2025 08:25 Відповісти
приблизно як між баклажанною ікрою і твоїм поносом - начебто по кольору схожі , але одно можно їсти, а друге ні.
показати весь коментар
10.11.2025 05:24 Відповісти
показати весь коментар
10.11.2025 22:29 Відповісти
Ше один закликатор, оце робота! Позакликав, позакликав, отримав ЗП і в ресторан.
показати весь коментар
08.11.2025 23:26 Відповісти
Причому до ресторації коксани маркарової.
показати весь коментар
08.11.2025 23:33 Відповісти
РИГОВЛАДА - все що вона натворила за роки правління РИГОМАРОДЕРІВ
показати весь коментар
09.11.2025 00:03 Відповісти
Поойкають, поайкають, поспівчувають, засудять, закличуть до стриманості. Це у кращому випадку. У гіршому звинуватять Україну у небажанні капітулювати.
показати весь коментар
08.11.2025 23:27 Відповісти
Чому наші не вжарять по розподільчій мережі Курської АЕС(і інших) у відповідь? Чи вважають що ниття подіє на пі дарів?
показати весь коментар
08.11.2025 23:27 Відповісти
Бо вони здатні тільки молоти язиком про блекаути в москві. А потім обісратися і бігти в магате, де їх пошлють лісом. Бо захищати підстанції треба самім.
показати весь коментар
08.11.2025 23:31 Відповісти
Підтримую. бо у нас завжди кругом усі винуваті.
показати весь коментар
09.11.2025 13:06 Відповісти
Я думаю вжарить нечем. Может есть и другие причины, но это уже надо подключать фантазию.
показати весь коментар
08.11.2025 23:34 Відповісти
Якраз вжарити є чим. Яскравий приклад як жарили по НПЗ які знаходились на порядок дальше і більш захищеним. Те ж саме в окупованому криму по ТЕС можуть дістати самими примутивними засобами що залишити окупантів без світла. Тут діло в тому що наша влада вперто не хочуть бити по рашистській енергетиці.
показати весь коментар
09.11.2025 00:54 Відповісти
Чим , скажіть будь ласка? Україна так і не спромоглася за 4 роки розпочати виробництво більш менш потужної зброї. А ті дрони що ще якось долітають ( правда вже все рідше) серьойзноої шкоди не зроблять. Ну спалять черговий резервуар з якимось мазутом- красиво, ефектно, але особливо нічого не зміниться.
показати весь коментар
09.11.2025 03:44 Відповісти
" ми рішуче засуджуємо і закликаємо потужно путіна припинити атаки на енергетику" оця маячня тільки бісить краще би вже мовчав , голова говоряща.
показати весь коментар
08.11.2025 23:27 Відповісти
Якби гундос вийшов з таким закликом на красну площу - то може помогло би.
показати весь коментар
09.11.2025 11:04 Відповісти
А грося що ?
показати весь коментар
08.11.2025 23:29 Відповісти
Спить. Годинника купи.
показати весь коментар
08.11.2025 23:34 Відповісти
Чекаю поки ти купиш
показати весь коментар
08.11.2025 23:45 Відповісти
И магате придет на помощь. Созовет совет. Может даже выскажут обеспокоенность, но это не точно. Побояться эскалации.
показати весь коментар
08.11.2025 23:30 Відповісти
Краще закликання це вхерачити до підстанціях які живлять москву (пуйлу Білгород похер абсолютно) без рішень зеленої мразоти (вони точно не дадуть на це наказ)
показати весь коментар
08.11.2025 23:36 Відповісти
Краще атакуйте їхні.
показати весь коментар
08.11.2025 23:37 Відповісти
Ці новини мають подвоїти кількість донатів на вбивство рузкіх.

Донат -- це помста кожного українця і українки звироділим свинорилим кацапідарам!

Рузкіх підарасів слід винищити всіх до 7 коліна.

Слава Україні!
показати весь коментар
08.11.2025 23:42 Відповісти
Подвоїти кількість донатів щоб Міноборони вдвічи більше ******** грошей замість купувати на них зброю?
показати весь коментар
09.11.2025 10:53 Відповісти
Ага, зараз. Навіть в тому році , коли давали вовину тисячу тільки 4% людей направило її на зсу.
показати весь коментар
09.11.2025 13:09 Відповісти
Перепрошую, яку "тисячу" та кому давали?
показати весь коментар
10.11.2025 17:44 Відповісти
https://e-aid.diia.gov.ua/pages/zimova-***********.html
показати весь коментар
10.11.2025 20:02 Відповісти
Я ДІЄЮ принципово не користуюсь.
показати весь коментар
10.11.2025 23:38 Відповісти
На протязі багато років увесь світ кормив монстра гоїв рани і передав у жертву цілий світ щоб задовольнити апетит який постійно ріс. У США заявили про 38 рік,- да рік той самий , но і помилки такі ж самі, а трагедія буде набагато гірша і маштабніша , коли не зупинить це у зародиші.Людина не спроможна це зробити.Будемо надіятись що всесвіт Рівновагу Відновить.
показати весь коментар
08.11.2025 23:46 Відповісти
Апокаліпсис вже настав, тільки не усі про це здогадуються (або вдають, що не здогадуються)...
показати весь коментар
10.11.2025 17:42 Відповісти
ось із цим згоден на 100% - "Треба вдарити по 6 підстанціях, що живлять АЕС в РФ, спитати як в росіян настрій, а потім скликати Раду МАГАТЕ.
Лікувати виродків можна лише силою. Є всі можливості для цього"!
показати весь коментар
08.11.2025 23:52 Відповісти
Чим вдарити? Данія , котра віддала Україні чи найостанніші свої військові засоби захисту - ЗАКРИЛА ФІНАНСУВАННЯ УГОДИ зЄмародернею на рівні міждержавної зі сторонами - Данія- МІН ДІЧ ...
показати весь коментар
09.11.2025 00:09 Відповісти
відповідаю на ваше питання.
Удар по ПС "Жєлєзногорская" (1680 MVA, 52°24'52.6"N 35°30'43.6"E, від Шостки 150 км) від якої живиться Курська АЕС, виконується тими ж самими засобами, якими були завдані удари 14 жовтня по ПС №502 "Арзамасская" (1502 МVА, 55°05'42.5"N 43°56'21.5"E, від Харкова 770 км), 18 жовтня по ПС "Вешкайма" (256 МVА, 54°03'37.0"N 47°07'42.0"E, від Харкова 870 км), 15 жовтня, 25 жовтня і 8 листопада по ПС "Балашовская" 500 кВ (1552 МВА ,50°59'05.0"N 42°24'01.0"E , від Харкова 450 км), 31 жовтня, 5 листопада gj ПС "Владімірская" (5000 МВА (56°06'06.0"N 40°12'57.1"E, від Харкова 730 км), 3 листопада по ПС "Фроловская" (726 MVA. 49°47'01.1"N 43°43'03.2"E, від Харкова 530 км), 8 листопада по ПС "Бєлозєрская" (1520 MVA, від Шостки 880 км) ....
Тими ж самими засобами треба завдавати ударів і по ПС "Смолєнская" 9205 MVA, 54°46'33.5"N 32°05'20.4"E, від Шостки 330 км) якої живиться Смолєнська АЕС, і по ПС "Ростовская" (900 MVA, 47°28'19.7"N 39°38'12.3"E, від Краматорська 200 км) від якої живиться Ростовька АЕС.
Заради справедливості треба сказати, що по ПС "Ростовская" було завдано влітку 24 року вдале ураження, що призвело до останову певних потужностей РАЕС, і навіть стихійних мітингів насєлєнія у містах південних областей рф. Але тоді лицемірні поцифісти у БД і Європі так обісрались і підняли такий закулісний хай з елементами шантажу, що Украна була вимушена більше не завдавати ударів по ПС, які живлять атомну енергетику рф.
Тому ваше питання "чим" по перше повинно звучати "чому", а по друге не українською мовою на форумі українського пабліка, а принаймні англійською на пабліках західнх країн, політикум яких просякнутий хибним поцифізмом, який випрацювався за багато років благополучного ситого життя, і вже прийняв хворобливу форму пофігізма заради збереження свого комфортного існування.
показати весь коментар
09.11.2025 06:55 Відповісти
В п и z д у подуйте вже, більше користі буде. МАГАТЕ в )(уйла в кармані. Максимум що вони зроблять це призвуть до енергетичного зимового перемир'я і перагаворів, що )(уйлу зараз і потрібно. Україні ж зараз потрібно знизувати все на Сосії включаючи енергетику і аеропорти з всіма літаками які на них стоять
показати весь коментар
08.11.2025 23:57 Відповісти
Нічого не буде ***** ядерний, а світ поки не знає що з цим робити
показати весь коментар
09.11.2025 00:04 Відповісти
А підстанції живлення Хмельницької і Рівненської АЕС знаходяться десь на Лівобережжі?

показати весь коментар
09.11.2025 00:09 Відповісти
І асфальт клали від самої Білорусії до Києва ,по трасі якою проїжджали пара трійка авто в сутки , і перед самим нападоом цю трассу за наші кошти розширили в чотири полоси , а на хіба питається ? Ах да то все іпсо, не переплутайте.
показати весь коментар
09.11.2025 00:13 Відповісти
І ще Бульбофюрера під час війни в Київ запрошували виродки. При цьому били тих хто протестував проти цього
показати весь коментар
09.11.2025 01:01 Відповісти
і тут гроссі на раді МАГАТЕ такий виходить і каже: "... а ви у відповідь атакуйте підстанції, які забезпечують роботу енергоблоків Курської, Смоленської та Ростовської атомних електростанцій" **

** - у цьому місці сміятись.
показати весь коментар
09.11.2025 00:39 Відповісти
Можуть зажадати зупинити блоки.
Можна не зупиняти і довести до вибуху, буде брудна бомба.
показати весь коментар
09.11.2025 04:08 Відповісти
"кто вирвєт?? всє ж сваі..." (с)
показати весь коментар
09.11.2025 05:00 Відповісти
для кого ви свої ?
показати весь коментар
09.11.2025 05:47 Відповісти
судячі з вашого питання, цього класичного анекдоту ви не знаєте.
показати весь коментар
09.11.2025 08:23 Відповісти
ворог атакує - Україна закликає.. все за планом, красти теж встигають
показати весь коментар
09.11.2025 04:52 Відповісти
показати весь коментар
09.11.2025 07:35 Відповісти
показати весь коментар
09.11.2025 07:54 Відповісти
Якби це зробили українці,вдаривши по аналогічним підстанціями на території мордора то у них на різних рівнях такі крики почались,що і в Антарктиді пінгві ни обурились.24/7 пропагандони віщали б що Україна вчиняє терор.У нас очільник МЗС зробив висер і тишина.Чому,починаючи з президента,з його Офісу(нічого таскати за собою Є рмака),посли по всіх країнам,ЗМІ, не піднімають такий гвалт,що лідери країн приймали доцільні рішення що до маскви
показати весь коментар
09.11.2025 08:14 Відповісти
Неділя, вихідний, розслабились після важкого, трудового тижня
показати весь коментар
09.11.2025 08:21 Відповісти
Ось він, - ПОВНИЙ ТРЕНДЕЦЬ по-z-еленківські!
показати весь коментар
09.11.2025 09:03 Відповісти
Капиталистам надо сначала предложить выгоду - потом просить обмен.
Капиталисты платят за тех, кто решил их проблему.
Украине нужно научиться вести дела, чтобы были взаимные выгоды выменивать. Чтобы две стороны получали результат "победа и победа".
Проблема Украины в менеджерах не развитых и они ничего не делают, и еще и воруют, что ухудшает. Корпорацию Украина. Все отделы корпорации должны давать лучшие результаты исходя из ресурсов и возможностей. А они этого не дают, и еще и крысят и наносят ущерб корпорации. За такое руки рубать надо или валить - разбираться на уровне мафии Украины. Крыс надо вешать или любыми средствами их наказывать и самыми жесткими средствами, чтобы другие с крысиными помыслами боялись.
показати весь коментар
09.11.2025 10:03 Відповісти
Чомусь мешканці міст де знаходяться ці АЕС про це не знають,і дуже здивовані почувши цю новину від Сибіги. " Підстанції які забезпечують АЕС електроєнергією " це як розуміти?
показати весь коментар
09.11.2025 10:09 Відповісти
так бенин Оманский Нарик с фсбэшником Елдаком и наемом "построили" трех уровневую защиту энерго системы на которую выделили 80 мирд. гр....да отупевшие зелеДрочеры или это другое???
показати весь коментар
09.11.2025 10:10 Відповісти
ой ти бідненький
скликать зібрався
Потужний вкурсі?
показати весь коментар
09.11.2025 12:16 Відповісти
Чому сивохо випустили з відосиком, де Той що не втік?
показати весь коментар
09.11.2025 12:53 Відповісти
Те падло здохло років як 5 вже.
показати весь коментар
10.11.2025 17:27 Відповісти
Звіздець якийсь. Новина повністю фейк Себіга закликає в Х зібрати раду безпеки.Вони на Х його підписани? ШО ЗА МУЙНЯ?
показати весь коментар
09.11.2025 18:07 Відповісти
ідіоти - ай йай йай - давайте багато розмовляти і поріцати... - а то незрозуміло куди кнурособакам наситапи треба раз і назавжди?
показати весь коментар
09.11.2025 22:58 Відповісти
Сибіга, не туди звертаєшся; там тебе не почують.
показати весь коментар
10.11.2025 17:25 Відповісти
 
 