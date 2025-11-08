РФ атакувала підстанції, що живлять Хмельницьку і Рівненську АЕС. Україна закликає терміново скликати Раду МАГАТЕ, - Сибіга
У ніч на 8 листопада РФ завдала ударів по підстанціях, які забезпечують електроенергією Хмельницьку та Рівненську атомні електростанції.
Про це в соцмережі Х повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.
Атака по підстанціях, що живлять АЕС
"Під час сьогоднішніх атак Росія знову обстріляла підстанції, які забезпечують електроенергією Хмельницьку та Рівненську атомні електростанції. Це були не випадкові, а добре сплановані удари. Росія навмисно ставить під загрозу ядерну безпеку в Європі", - наголосив міністр.
Україна закликає МАГАТЕ до термінового засідання
Сибіга додав, що Україна закликає до термінового скликання Ради керуючих МАГАТЕ, щоб "відповісти на ці неприйнятні ризики".
Окремо очільник зовнішньополітичного відомства звернувся до держав, які підтримують принципи ядерної безпеки, зокрема Китаю та Індії із закликом "вимагати від Росії припинити безрозсудні атаки на ядерну енергетику, які можуть призвести до катастрофічних наслідків".
"Потрібен глобальний тиск, щоб змусити Москву припинити її ядерний шантаж", - підсумував міністр.
Масований комбінований удар 8 листопада
- Увечері 7 листопада та впродовж ночі на 8 листопада Росія здійснила чергову масовану повітряну атаку по Україні. Противник застосував дрони-камікадзе, крилаті та балістичні ракети, у тому числі "Калібр" і "Кинджал".
- Ворог вкотре атакував енергооб'єкти, залізницю та цивільну інфраструктуру. У кількох областях країни вимушено запроваджені аварійні відключення електроенергії.
- У столиці внаслідок падіння уламків у Печерському районі сталося кілька загорянь. Ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами. Під ударом мирні населені пункти та обʼєкти енергетичної системи. Унаслідок атаки у Вишгородському районі постраждала жінка. Із осколковими пораненнями стегна вона госпіталізована до місцевої лікарні. Уся необхідна медична допомога надається.
- Під масованим обстрілом ворога опинилася Полтавщина. Повністю знеструмленими опинилися Кременчук та Горішні Плавні. Також у містах було відсутнє опалення та водопостачання. Крім того, внаслідок ворожих ударів по Полтавській області пошкоджено залізничну інфраструктуру: кілька станцій залишилися без електропостачання, а на деяких ділянках пошкоджено контактну мережу. Через це рух поїздів здійснюється лише тепловозами, що призводить до значних затримок.
- Поцілили росіяни і по критичній інфраструктурі Кіровоградщини. Зокрема, за даними місцевих ЗМІ, під ударом опинився Світловодськ.
- Ввечері 7 листопада ворог завдав удару керованою авіабомбою по Пісочинській громаді Харківської області. У селищі Коротич внаслідок атаки зруйновано будівлю автозаправної станції та пошкоджено кілька автомобілів. У результаті удару постраждали 8 людей, усіх госпіталізовано для надання необхідної медичної допомоги.
- Під час удару Росії по критичній інфраструктурі Харківщини загинув співробітник енергопідприємства, який перебував на робочому місці.
- Російський дрон зруйнував квартири в дев’ятиповерхівці Дніпра. Три людини загинули, постраждалих 12. Семеро потерпілих перебувають у лікарні. Серед постраждалих - діти.
Нищівний звіт за тиждень новин від Трибушної у її блозі ЄП - НИЩІВНИЙ ДЛЯ РИГОзЄВЛАДИ
Джолі в ТЦК, Міндіч в ФБР. "Чорний вівторок" Банкової. "Роковини" Трампа. Фінал Покровська |ПІДСУМКИ
А раніше у всьому був винен Порошенко.
ЗЕленський звинуватив Кудрицького у провалі захисту української енергетики. Не своїх "ефективних менеджерів" Галущенка і Мустафу вНаєм з Шмигалем Єрмака...
Він же не лох якийсь... Папєрєднікі ва всєм віновати!
І до Міністерства енергетики, Енергоатому, Центренерго, обленерго, ТЕЦ та інших компаній у ЗЕ жодних претензій нема. Це криворізька школа менеджменту.
Сцарь знову призначає винних поперед суду.
Кудрицького звільнили більше року тому, але за майбутні блекаути має відповідати колишній, а не сьогоднішній керівник Укренерго.
Не друг фсбешника Деркача - Галущенко і супер спеціаліст приблудний Наєм в яких "кудись" пропало 9 мільярдів, виділених на захист енергоструктури і так і нічого не зробили.
Людину, яка двічі врятувала Україну від тотального блекауту, дрібне брехливе мстиве гундосе чмо звинувачує в тому, що прої@ли його власні дефективні менеджери.
І ще це розправа банкової за те, що Кудрицький викрив оборудки із сонячними електростанціями з оплатою на окупованих територіях брата Шурми, заступника Єрмака в "Укренерго" і за те що адаптував енергосистему до європейської в день агресії..., не допустив тотального блекауту зимою 2022-2023 років...
Такої корумпованої, цинічної і деградантської влади ноунеймів в Україні ще не було... Нащадки Шарікова керують Україною: «Кто бил нічєм, тот станет всєм»...
Скинули "баригу" , нормально все?
Як написала Марина Бойко: Кудрицький "не забезпечив безпеку енергетики держави", а ще:
- Залужний не забезпечив оборону держави,
- Червінський не забезпечив розвідку держави,
- НАБУ і САП не забезпечили незалежність антикорупційних органів,
- Кличко не забезпечив захист Києва від ракет і шахедів
- Порошенко не забезпечив [та що завгодно]
... І тільки Президент України і Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський нікому нічого не должен і ні за що ні перед ким не відповідає ".
Отаке в голові у не служившого Верховнокомандувача, який під час війни командує Силами Оборони України.
Цей артист рояльний далі грає лише роль блазня квартального.
Найгірше те, що половина населення досі йому вірить.
Україну чекає найважча зима?-питає журналіст BBC
Янетряпка (трясе головою і хлепче воду), -ми розраховуємо на союзників...
Удар по ПС "Жєлєзногорская" (1680 MVA, 52°24'52.6"N 35°30'43.6"E, від Шостки 150 км) від якої живиться Курська АЕС, виконується тими ж самими засобами, якими були завдані удари 14 жовтня по ПС №502 "Арзамасская" (1502 МVА, 55°05'42.5"N 43°56'21.5"E, від Харкова 770 км), 18 жовтня по ПС "Вешкайма" (256 МVА, 54°03'37.0"N 47°07'42.0"E, від Харкова 870 км), 15 жовтня, 25 жовтня і 8 листопада по ПС "Балашовская" 500 кВ (1552 МВА ,50°59'05.0"N 42°24'01.0"E , від Харкова 450 км), 31 жовтня, 5 листопада gj ПС "Владімірская" (5000 МВА (56°06'06.0"N 40°12'57.1"E, від Харкова 730 км), 3 листопада по ПС "Фроловская" (726 MVA. 49°47'01.1"N 43°43'03.2"E, від Харкова 530 км), 8 листопада по ПС "Бєлозєрская" (1520 MVA, від Шостки 880 км) ....
Тими ж самими засобами треба завдавати ударів і по ПС "Смолєнская" 9205 MVA, 54°46'33.5"N 32°05'20.4"E, від Шостки 330 км) якої живиться Смолєнська АЕС, і по ПС "Ростовская" (900 MVA, 47°28'19.7"N 39°38'12.3"E, від Краматорська 200 км) від якої живиться Ростовька АЕС.
Заради справедливості треба сказати, що по ПС "Ростовская" було завдано влітку 24 року вдале ураження, що призвело до останову певних потужностей РАЕС, і навіть стихійних мітингів насєлєнія у містах південних областей рф. Але тоді лицемірні поцифісти у БД і Європі так обісрались і підняли такий закулісний хай з елементами шантажу, що Украна була вимушена більше не завдавати ударів по ПС, які живлять атомну енергетику рф.
Тому ваше питання "чим" по перше повинно звучати "чому", а по друге не українською мовою на форумі українського пабліка, а принаймні англійською на пабліках західнх країн, політикум яких просякнутий хибним поцифізмом, який випрацювався за багато років благополучного ситого життя, і вже прийняв хворобливу форму пофігізма заради збереження свого комфортного існування.
Можна не зупиняти і довести до вибуху, буде брудна бомба.
