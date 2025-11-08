РФ атакувала підстанції, що живлять Хмельницьку і Рівненську АЕС. Україна закликає терміново скликати Раду МАГАТЕ, - Сибіга

У ніч на 8 листопада РФ завдала ударів по підстанціях, які забезпечують електроенергією Хмельницьку та Рівненську атомні електростанції.

Про це в соцмережі Х повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

Атака по підстанціях, що живлять АЕС

"Під час сьогоднішніх атак Росія знову обстріляла підстанції, які забезпечують електроенергією Хмельницьку та Рівненську атомні електростанції. Це були не випадкові, а добре сплановані удари. Росія навмисно ставить під загрозу ядерну безпеку в Європі", - наголосив міністр.

Читайте також: "Центренерго" про сьогоднішню атаку: Наші ТЕС зупинилися. Нині - нуль генерації

Україна закликає МАГАТЕ до термінового засідання

Сибіга додав, що Україна закликає до термінового скликання Ради керуючих МАГАТЕ, щоб "відповісти на ці неприйнятні ризики".

Окремо очільник зовнішньополітичного відомства звернувся до держав, які підтримують принципи ядерної безпеки, зокрема Китаю та Індії із закликом "вимагати від Росії припинити безрозсудні атаки на ядерну енергетику, які можуть призвести до катастрофічних наслідків".

"Потрібен глобальний тиск, щоб змусити Москву припинити її ядерний шантаж", - підсумував міністр.

Читайте також: Окупанти знову вдарили по теплоелектростанції ДТЕК: обладнання зазнало серйозних пошкоджень

Масований комбінований удар 8 листопада

Увечері 7 листопада та впродовж ночі на 8 листопада Росія здійснила чергову масовану повітряну атаку по Україні. Противник застосував дрони-камікадзе, крилаті та балістичні ракети, у тому числі "Калібр" і "Кинджал".

Ворог вкотре атакував енергооб'єкти, залізницю та цивільну інфраструктуру. У кількох областях країни вимушено запроваджені аварійні відключення електроенергії.

У столиці внаслідок падіння уламків у Печерському районі сталося кілька загорянь. Ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами. Під ударом мирні населені пункти та обʼєкти енергетичної системи. Унаслідок атаки у Вишгородському районі постраждала жінка. Із осколковими пораненнями стегна вона госпіталізована до місцевої лікарні. Уся необхідна медична допомога надається.

Під масованим обстрілом ворога опинилася Полтавщина. Повністю знеструмленими опинилися Кременчук та Горішні Плавні. Також у містах було відсутнє опалення та водопостачання. Крім того, внаслідок ворожих ударів по Полтавській області пошкоджено залізничну інфраструктуру: кілька станцій залишилися без електропостачання, а на деяких ділянках пошкоджено контактну мережу. Через це рух поїздів здійснюється лише тепловозами, що призводить до значних затримок.

Поцілили росіяни і по критичній інфраструктурі Кіровоградщини. Зокрема, за даними місцевих ЗМІ, під ударом опинився Світловодськ.

Ввечері 7 листопада ворог завдав удару керованою авіабомбою по Пісочинській громаді Харківської області. У селищі Коротич внаслідок атаки зруйновано будівлю автозаправної станції та пошкоджено кілька автомобілів. У результаті удару постраждали 8 людей, усіх госпіталізовано для надання необхідної медичної допомоги.

Під час удару Росії по критичній інфраструктурі Харківщини загинув співробітник енергопідприємства, який перебував на робочому місці.

Російський дрон зруйнував квартири в дев’ятиповерхівці Дніпра. Три людини загинули, постраждалих 12. Семеро потерпілих перебувають у лікарні. Серед постраждалих - діти.

Читайте також: Систему енергозабезпечення України вдалося частково стабілізувати, графіки відключень є необхідним кроком, - Міненерго