Окупанти знову вдарили по теплоелектростанції ДТЕК: обладнання зазнало серйозних пошкоджень
Росія знову атакувала теплоелектростанцію ДТЕК. Внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання.
Про це компанія ДТЕК повідомила ввечері у суботу, 8 листопада, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо про наслідки атаки?
"Росія знову атакувала теплоелектростанцію ДТЕК. Серйозно пошкоджено обладнання. Працюємо над усуненням наслідків обстрілу", - йдеться у повідомленні.
У компанії зазначили, що від початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК зазнали вже понад 210 ворожих атак.
Усі ТЕС "Центренерго" зупинилися
Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що усі ТЕС "Центренерго" зупинилися через масовану нічну атаку РФ та не генерують електроенергію.
Масований комбінований удар 8 листопада
- Увечері 7 листопада та впродовж ночі на 8 листопада Росія здійснила чергову масовану повітряну атаку по Україні. Противник застосував дрони-камікадзе, крилаті та балістичні ракети, у тому числі "Калібр" і "Кинджал".
- Ворог вкотре атакував енергооб'єкти, залізницю та цивільну інфраструктуру. У кількох областях країни вимушено запроваджені аварійні відключення електроенергії.
- У столиці внаслідок падіння уламків у Печерському районі сталося кілька загорянь. Ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами. Під ударом мирні населені пункти та обʼєкти енергетичної системи. Унаслідок атаки у Вишгородському районі постраждала жінка. Із осколковими пораненнями стегна вона госпіталізована до місцевої лікарні. Уся необхідна медична допомога надається.
- Під масованим обстрілом ворога опинилася Полтавщина. Повністю знеструмленими опинилися Кременчук та Горішні Плавні. Також у містах було відсутнє опалення та водопостачання. Крім того, внаслідок ворожих ударів по Полтавській області пошкоджено залізничну інфраструктуру: кілька станцій залишилися без електропостачання, а на деяких ділянках пошкоджено контактну мережу. Через це рух поїздів здійснюється лише тепловозами, що призводить до значних затримок.
- Поцілили росіяни і по критичній інфраструктурі Кіровоградщини. Зокрема, за даними місцевих ЗМІ, під ударом опинився Світловодськ.
- Ввечері 7 листопада ворог завдав удару керованою авіабомбою по Пісочинській громаді Харківської області. У селищі Коротич внаслідок атаки зруйновано будівлю автозаправної станції та пошкоджено кілька автомобілів. У результаті удару постраждали 8 людей, усіх госпіталізовано для надання необхідної медичної допомоги.
- Під час удару Росії по критичній інфраструктурі Харківщини загинув співробітник енергопідприємства, який перебував на робочому місці.
- Російський дрон зруйнував квартири в дев’ятиповерхівці Дніпра. Три людини загинули, постраждалих 12. Семеро потерпілих перебувають у лікарні. Серед постраждалих - діти.
давай ахмєтушка не зупиняйся, своє бабло маєш "вирвати" по-любому
https://www.facebook.com/volodymyr.tsybulko?__cft__[0]=AZW1OCfV9Py3PIrHdZWhCWXS668hkxZBooD3M180xq2SdJ4s7IVByrOgBtSkRJY0Lc_X_8rTFqYvyLg8-erdpfKqS5OOZbJRouOkcMj9hNyJGWElxUprsz42X-6j1TAefvT5_VTZnByOweS3zyXQPyK7m_vpIllUbasAy7zLmvJA1w&__tn__=-UC%2CP-R Volodymyr Tsybulko
·На сьомому році президенства Володимира Зеленського країна так і не дізналась, у яку саме з його офшорних компаній ми здаємо податки. Не полінуйтеся й зайдіть у декларацію президента - там знайдете цілком екзотичну географію: Кіпр, Беліз, Італія. Це не фінансова грамотність - це клінічна недовіра до власної держави. Можна не вірити у народ, у парламент, навіть у власних міністрів, але не вірити у країну, яку очолюєш, - це політична шизофренія з кіпрською пропискою.
Назви його компаній звучать як назви чергових серіалів: Aldorante Limited, Film Heritage Inc., San Tommaso SRL - ніби spin-off "Сватів" у жанрі офшорної комедії.
У головній ролі - подружжя Зеленських, у ролі податкоплатника - український виборець, який, сплачуючи ПДФО, щиро думає, що фінансує армію.
Ні, друже, ти фінансуєш офіс у Нікосії.
А ще президент має патенти на винаходи. Але що саме він винайшов?
Новий спосіб грати чесного під час війни?
Чи технологію, як під соусом «антикорупційної реформи» виводити дивіденди в Беліз?
З таким хистом до інновацій йому б не Нобелівську, а патент на політичне лицемірство №95.
Порошенко, при всіх своїх гріхах, показує дивіденди бронемашинами, дронами, донатами.
А Зеленський?
Його внесок у ЗСУ - це, можливо, сценарій для нового фільму: «Слуга народу 4. Рятівник із Белізу».
Бо на банківських скрінах армії його переказів не видно.
Може, ЗСУ не його армія, як і країна - не його країна?
Хто платить роялті за квартальні жарти? США, Франція чи все ж таки Ерефія?
Бо головний ринок збуту для "квартальних" сюжетів досі на просторах СНД.
А коли "корисні моделі" зареєстровані в Україні, а гроші лежать у Белізі - це не бізнес, а схема "нацарювати сто рублів і чкурнути".
Після Pandora Papers стало ясно: Maltex Multicapital Corp. на Віргінських островах, Davegra Ltd. на Кіпрі, San Tommaso SRL у Белізі - ось справжні столиці його довіри.
Зеленський пояснював, що все це - «для захисту від росіян».
Та виходить, що головна загроза - не Москва, а дзеркало у власному кабінеті
Саме тому вони випалюють все, до чого зможуть дотягнуться... Знайомий, що працює "маршрутчиком", казав - заїжджаєш в північні райони Чернігівщини - жах! "Випалена земля"... (Там, правда, і так небагато людей жило - в основному, пенсіонери. І саме цікаве - "русскаязичниє!!! Дехто, навіть у школи російські ходив - бо ближче було... Воістину, як в анекдоті:
"- Владимир Владимирович" Вам в Киеве памятник ставить сабрались!
-Не может быть! И надпись - Возрождателю СРСР!"?
- Нет... Там будет написано - "великому украинизатору Украины"... Ведь Вы, захватывая Украину, уничтожали , повально, именно "русскоязычный регион"...).