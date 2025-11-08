Оккупанты снова ударили по теплоэлектростанции ДТЭК: оборудование получило серьезные повреждения

Россия снова атаковала теплоэлектростанцию ДТЭК. Вследствие атаки серьезно повреждено оборудование.

Об этом компания ДТЭК сообщила вечером в субботу, 8 ноября, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно о последствиях атаки?

"Россия снова атаковала теплоэлектростанцию ДТЭК. Серьезно повреждено оборудование. Работаем над устранением последствий обстрела", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК подверглись уже более 210 вражеских атак.

Все ТЭС "Центрэнерго" остановились

Напомним, что ранее сообщалось о том, что все ТЭС "Центрэнерго" остановились из-за массированной ночной атаки РФ и не генерируют электроэнергию.

Массированный комбинированный удар 8 ноября

Вечером 7 ноября и в течение ночи на 8 ноября Россия осуществила очередную массированную воздушную атаку по Украине. Противник применил дроны-камикадзе, крылатые и баллистические ракеты, в том числе "Калибр" и "Кинжал".

Враг в очередной раз атаковал энергообъекты, железную дорогу и гражданскую инфраструктуру. В нескольких областях страны вынужденно введены аварийные отключения электроэнергии.

В столице вследствие падения обломков в Печерском районе произошло несколько возгораний. Враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами. Под ударом мирные населенные пункты и объекты энергетической системы. Вследствие атаки в Вышгородском районе пострадала женщина. С осколочными ранениями бедра она госпитализирована в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.

Под массированным обстрелом врага оказалась Полтавская область. Полностью обесточенными оказались Кременчуг и Горишние Плавни. Также в городах отсутствовало отопление и водоснабжение. Кроме того, вследствие вражеских ударов по Полтавской области повреждена железнодорожная инфраструктура: несколько станций остались без электроснабжения, а на некоторых участках повреждена контактная сеть. Из-за этого движение поездов осуществляется только тепловозами, что приводит к значительным задержкам.

Россияне также нанесли удар по критической инфраструктуре Кировоградской области. В частности, по данным местных СМИ, под ударом оказался Светловодск.

Вечером 7 ноября враг нанес удар управляемой авиабомбой по Песочинской громаде Харьковской области. В поселке Коротич вследствие атаки разрушено здание автозаправочной станции и повреждено несколько автомобилей. Вследствие удара пострадали 8 человек, все госпитализированы для оказания необходимой медицинской помощи.

Во время удара России по критической инфраструктуре Харьковщины погиб сотрудник энергопредприятия, который находился на рабочем месте.

Российский дрон разрушил квартиры в девятиэтажке Днепра. Три человека погибли, пострадавших 12. Семеро пострадавших находятся в больнице. Среди пострадавших - дети.

