Оккупанты снова ударили по теплоэлектростанции ДТЭК: оборудование получило серьезные повреждения

Оккупанты снова ударили по ТЭС ДТЭК

Россия снова атаковала теплоэлектростанцию ДТЭК. Вследствие атаки серьезно повреждено оборудование.

Об этом компания ДТЭК сообщила вечером в субботу, 8 ноября, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно о последствиях атаки?

"Россия снова атаковала теплоэлектростанцию ДТЭК. Серьезно повреждено оборудование. Работаем над устранением последствий обстрела", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК подверглись уже более 210 вражеских атак.

Все ТЭС "Центрэнерго" остановились

Напомним, что ранее сообщалось о том, что все ТЭС "Центрэнерго" остановились из-за массированной ночной атаки РФ и не генерируют электроэнергию.

Читайте также: Киев возвращается к графикам после аварийных отключений: света не будет по 7 часов

Массированный комбинированный удар 8 ноября

  • Вечером 7 ноября и в течение ночи на 8 ноября Россия осуществила очередную массированную воздушную атаку по Украине. Противник применил дроны-камикадзе, крылатые и баллистические ракеты, в том числе "Калибр" и "Кинжал".
  • Враг в очередной раз атаковал энергообъекты, железную дорогу и гражданскую инфраструктуру. В нескольких областях страны вынужденно введены аварийные отключения электроэнергии.
  • В столице вследствие падения обломков в Печерском районе произошло несколько возгораний. Враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами. Под ударом мирные населенные пункты и объекты энергетической системы. Вследствие атаки в Вышгородском районе пострадала женщина. С осколочными ранениями бедра она госпитализирована в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.
  • Под массированным обстрелом врага оказалась Полтавская область. Полностью обесточенными оказались Кременчуг и Горишние Плавни. Также в городах отсутствовало отопление и водоснабжение. Кроме того, вследствие вражеских ударов по Полтавской области повреждена железнодорожная инфраструктура: несколько станций остались без электроснабжения, а на некоторых участках повреждена контактная сеть. Из-за этого движение поездов осуществляется только тепловозами, что приводит к значительным задержкам.
  • Россияне также нанесли удар по критической инфраструктуре Кировоградской области. В частности, по данным местных СМИ, под ударом оказался Светловодск.
  • Вечером 7 ноября враг нанес удар управляемой авиабомбой по Песочинской громаде Харьковской области. В поселке Коротич вследствие атаки разрушено здание автозаправочной станции и повреждено несколько автомобилей. Вследствие удара пострадали 8 человек, все госпитализированы для оказания необходимой медицинской помощи.
  • Во время удара России по критической инфраструктуре Харьковщины погиб сотрудник энергопредприятия, который находился на рабочем месте.
  • Российский дрон разрушил квартиры в девятиэтажке Днепра. Три человека погибли, пострадавших 12. Семеро пострадавших находятся в больнице. Среди пострадавших - дети.

Читайте также: "Центрэнерго" о сегодняшней атаке: Наши ТЭС остановились. Сейчас - ноль генерации

Автор: 

россия (97982) ТЭС (285) атака (702) ДТЭК (555)
Як неочікувано! Ну слава Богу що вони в нас захищені
08.11.2025 18:40
Переписуй гундосик, нездара.
08.11.2025 18:39
Ахмєтов, таки щось робить для України. А що крім відосиків робить зєрмачня, крім того, що обкрадають народ України?
https://www.facebook.com/volodymyr.tsybulko?__cft__[0]=AZW1OCfV9Py3PIrHdZWhCWXS668hkxZBooD3M180xq2SdJ4s7IVByrOgBtSkRJY0Lc_X_8rTFqYvyLg8-erdpfKqS5OOZbJRouOkcMj9hNyJGWElxUprsz42X-6j1TAefvT5_VTZnByOweS3zyXQPyK7m_vpIllUbasAy7zLmvJA1w&__tn__=-UC%2CP-R Volodymyr Tsybulko

·На сьомому році президенства Володимира Зеленського країна так і не дізналась, у яку саме з його офшорних компаній ми здаємо податки. Не полінуйтеся й зайдіть у декларацію президента - там знайдете цілком екзотичну географію: Кіпр, Беліз, Італія. Це не фінансова грамотність - це клінічна недовіра до власної держави. Можна не вірити у народ, у парламент, навіть у власних міністрів, але не вірити у країну, яку очолюєш, - це політична шизофренія з кіпрською пропискою.

Назви його компаній звучать як назви чергових серіалів: Aldorante Limited, Film Heritage Inc., San Tommaso SRL - ніби spin-off "Сватів" у жанрі офшорної комедії.

У головній ролі - подружжя Зеленських, у ролі податкоплатника - український виборець, який, сплачуючи ПДФО, щиро думає, що фінансує армію.

Ні, друже, ти фінансуєш офіс у Нікосії.

А ще президент має патенти на винаходи. Але що саме він винайшов?

Новий спосіб грати чесного під час війни?

Чи технологію, як під соусом «антикорупційної реформи» виводити дивіденди в Беліз?

З таким хистом до інновацій йому б не Нобелівську, а патент на політичне лицемірство №95.

Порошенко, при всіх своїх гріхах, показує дивіденди бронемашинами, дронами, донатами.

А Зеленський?

Його внесок у ЗСУ - це, можливо, сценарій для нового фільму: «Слуга народу 4. Рятівник із Белізу».

Бо на банківських скрінах армії його переказів не видно.

Може, ЗСУ не його армія, як і країна - не його країна?

Хто платить роялті за квартальні жарти? США, Франція чи все ж таки Ерефія?

Бо головний ринок збуту для "квартальних" сюжетів досі на просторах СНД.

А коли "корисні моделі" зареєстровані в Україні, а гроші лежать у Белізі - це не бізнес, а схема "нацарювати сто рублів і чкурнути".

Після Pandora Papers стало ясно: Maltex Multicapital Corp. на Віргінських островах, Davegra Ltd. на Кіпрі, San Tommaso SRL у Белізі - ось справжні столиці його довіри.

Зеленський пояснював, що все це - «для захисту від росіян».

Та виходить, що головна загроза - не Москва, а дзеркало у власному кабінеті
08.11.2025 18:48
серйозним пошкодженням - серйозні тарифи !
давай ахмєтушка не зупиняйся, своє бабло маєш "вирвати" по-любому
показать весь комментарий
08.11.2025 18:43
Ахмєтов, таки щось робить для України. А що крім відосиків робить зєрмачня, крім того, що обкрадають народ України?
https://www.facebook.com/volodymyr.tsybulko?__cft__[0]=AZW1OCfV9Py3PIrHdZWhCWXS668hkxZBooD3M180xq2SdJ4s7IVByrOgBtSkRJY0Lc_X_8rTFqYvyLg8-erdpfKqS5OOZbJRouOkcMj9hNyJGWElxUprsz42X-6j1TAefvT5_VTZnByOweS3zyXQPyK7m_vpIllUbasAy7zLmvJA1w&__tn__=-UC%2CP-R Volodymyr Tsybulko

·На сьомому році президенства Володимира Зеленського країна так і не дізналась, у яку саме з його офшорних компаній ми здаємо податки. Не полінуйтеся й зайдіть у декларацію президента - там знайдете цілком екзотичну географію: Кіпр, Беліз, Італія. Це не фінансова грамотність - це клінічна недовіра до власної держави. Можна не вірити у народ, у парламент, навіть у власних міністрів, але не вірити у країну, яку очолюєш, - це політична шизофренія з кіпрською пропискою.

Назви його компаній звучать як назви чергових серіалів: Aldorante Limited, Film Heritage Inc., San Tommaso SRL - ніби spin-off "Сватів" у жанрі офшорної комедії.

У головній ролі - подружжя Зеленських, у ролі податкоплатника - український виборець, який, сплачуючи ПДФО, щиро думає, що фінансує армію.

Ні, друже, ти фінансуєш офіс у Нікосії.

А ще президент має патенти на винаходи. Але що саме він винайшов?

Новий спосіб грати чесного під час війни?

Чи технологію, як під соусом «антикорупційної реформи» виводити дивіденди в Беліз?

З таким хистом до інновацій йому б не Нобелівську, а патент на політичне лицемірство №95.

Порошенко, при всіх своїх гріхах, показує дивіденди бронемашинами, дронами, донатами.

А Зеленський?

Його внесок у ЗСУ - це, можливо, сценарій для нового фільму: «Слуга народу 4. Рятівник із Белізу».

Бо на банківських скрінах армії його переказів не видно.

Може, ЗСУ не його армія, як і країна - не його країна?

Хто платить роялті за квартальні жарти? США, Франція чи все ж таки Ерефія?

Бо головний ринок збуту для "квартальних" сюжетів досі на просторах СНД.

А коли "корисні моделі" зареєстровані в Україні, а гроші лежать у Белізі - це не бізнес, а схема "нацарювати сто рублів і чкурнути".

Після Pandora Papers стало ясно: Maltex Multicapital Corp. на Віргінських островах, Davegra Ltd. на Кіпрі, San Tommaso SRL у Белізі - ось справжні столиці його довіри.

Зеленський пояснював, що все це - «для захисту від росіян».

Та виходить, що головна загроза - не Москва, а дзеркало у власному кабінеті
08.11.2025 18:48
Где удары по аналогичным парашным объектам? В Омане остались...
08.11.2025 18:53
08.11.2025 18:54
Пздц просто, 4 роки прошло, розуміли куди будуть бити і 0 захисту… нікчемний карлик тільки опонентів може щимити 😡
08.11.2025 19:11
08.11.2025 19:13
Ці зелені довбо***би стільки вкрали за три роки що капець, і ніхто нічого не робив, падлюки, гниди українські, за оцю сволоту хлопці гинуть в окопах?!?
08.11.2025 19:16
Хлопці гинуть за, Україну а не за зелених..
08.11.2025 19:29
Ну так наразі Україна під владою зелених і вони роблять все щоб затягувати війну.
08.11.2025 19:46
Так спроби щось сам, щоб не затягувати війну.
08.11.2025 19:54
и на сколько хватит энергии? до нового года погрузимся во мрак?
08.11.2025 19:36
и сколько еще повоюем? жд дороги разбивают
08.11.2025 19:42
 
 