1 841 14
Оккупанты снова ударили по теплоэлектростанции ДТЭК: оборудование получило серьезные повреждения
Россия снова атаковала теплоэлектростанцию ДТЭК. Вследствие атаки серьезно повреждено оборудование.
Об этом компания ДТЭК сообщила вечером в субботу, 8 ноября, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно о последствиях атаки?
"Россия снова атаковала теплоэлектростанцию ДТЭК. Серьезно повреждено оборудование. Работаем над устранением последствий обстрела", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК подверглись уже более 210 вражеских атак.
Все ТЭС "Центрэнерго" остановились
Напомним, что ранее сообщалось о том, что все ТЭС "Центрэнерго" остановились из-за массированной ночной атаки РФ и не генерируют электроэнергию.
Массированный комбинированный удар 8 ноября
- Вечером 7 ноября и в течение ночи на 8 ноября Россия осуществила очередную массированную воздушную атаку по Украине. Противник применил дроны-камикадзе, крылатые и баллистические ракеты, в том числе "Калибр" и "Кинжал".
- Враг в очередной раз атаковал энергообъекты, железную дорогу и гражданскую инфраструктуру. В нескольких областях страны вынужденно введены аварийные отключения электроэнергии.
- В столице вследствие падения обломков в Печерском районе произошло несколько возгораний. Враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами. Под ударом мирные населенные пункты и объекты энергетической системы. Вследствие атаки в Вышгородском районе пострадала женщина. С осколочными ранениями бедра она госпитализирована в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.
- Под массированным обстрелом врага оказалась Полтавская область. Полностью обесточенными оказались Кременчуг и Горишние Плавни. Также в городах отсутствовало отопление и водоснабжение. Кроме того, вследствие вражеских ударов по Полтавской области повреждена железнодорожная инфраструктура: несколько станций остались без электроснабжения, а на некоторых участках повреждена контактная сеть. Из-за этого движение поездов осуществляется только тепловозами, что приводит к значительным задержкам.
- Россияне также нанесли удар по критической инфраструктуре Кировоградской области. В частности, по данным местных СМИ, под ударом оказался Светловодск.
- Вечером 7 ноября враг нанес удар управляемой авиабомбой по Песочинской громаде Харьковской области. В поселке Коротич вследствие атаки разрушено здание автозаправочной станции и повреждено несколько автомобилей. Вследствие удара пострадали 8 человек, все госпитализированы для оказания необходимой медицинской помощи.
- Во время удара России по критической инфраструктуре Харьковщины погиб сотрудник энергопредприятия, который находился на рабочем месте.
- Российский дрон разрушил квартиры в девятиэтажке Днепра. Три человека погибли, пострадавших 12. Семеро пострадавших находятся в больнице. Среди пострадавших - дети.
Топ комментарии
+7 Олександр Іванович Паламарчук
показать весь комментарий08.11.2025 18:40 Ответить Ссылка
+6 Oleksii Magas
показать весь комментарий08.11.2025 18:39 Ответить Ссылка
+4 Амандрапапупа
показать весь комментарий08.11.2025 18:48 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
давай ахмєтушка не зупиняйся, своє бабло маєш "вирвати" по-любому
https://www.facebook.com/volodymyr.tsybulko?__cft__[0]=AZW1OCfV9Py3PIrHdZWhCWXS668hkxZBooD3M180xq2SdJ4s7IVByrOgBtSkRJY0Lc_X_8rTFqYvyLg8-erdpfKqS5OOZbJRouOkcMj9hNyJGWElxUprsz42X-6j1TAefvT5_VTZnByOweS3zyXQPyK7m_vpIllUbasAy7zLmvJA1w&__tn__=-UC%2CP-R Volodymyr Tsybulko
·На сьомому році президенства Володимира Зеленського країна так і не дізналась, у яку саме з його офшорних компаній ми здаємо податки. Не полінуйтеся й зайдіть у декларацію президента - там знайдете цілком екзотичну географію: Кіпр, Беліз, Італія. Це не фінансова грамотність - це клінічна недовіра до власної держави. Можна не вірити у народ, у парламент, навіть у власних міністрів, але не вірити у країну, яку очолюєш, - це політична шизофренія з кіпрською пропискою.
Назви його компаній звучать як назви чергових серіалів: Aldorante Limited, Film Heritage Inc., San Tommaso SRL - ніби spin-off "Сватів" у жанрі офшорної комедії.
У головній ролі - подружжя Зеленських, у ролі податкоплатника - український виборець, який, сплачуючи ПДФО, щиро думає, що фінансує армію.
Ні, друже, ти фінансуєш офіс у Нікосії.
А ще президент має патенти на винаходи. Але що саме він винайшов?
Новий спосіб грати чесного під час війни?
Чи технологію, як під соусом «антикорупційної реформи» виводити дивіденди в Беліз?
З таким хистом до інновацій йому б не Нобелівську, а патент на політичне лицемірство №95.
Порошенко, при всіх своїх гріхах, показує дивіденди бронемашинами, дронами, донатами.
А Зеленський?
Його внесок у ЗСУ - це, можливо, сценарій для нового фільму: «Слуга народу 4. Рятівник із Белізу».
Бо на банківських скрінах армії його переказів не видно.
Може, ЗСУ не його армія, як і країна - не його країна?
Хто платить роялті за квартальні жарти? США, Франція чи все ж таки Ерефія?
Бо головний ринок збуту для "квартальних" сюжетів досі на просторах СНД.
А коли "корисні моделі" зареєстровані в Україні, а гроші лежать у Белізі - це не бізнес, а схема "нацарювати сто рублів і чкурнути".
Після Pandora Papers стало ясно: Maltex Multicapital Corp. на Віргінських островах, Davegra Ltd. на Кіпрі, San Tommaso SRL у Белізі - ось справжні столиці його довіри.
Зеленський пояснював, що все це - «для захисту від росіян».
Та виходить, що головна загроза - не Москва, а дзеркало у власному кабінеті