Систему енергозабезпечення України вдалося частково стабілізувати, графіки відключень є необхідним кроком, - Міненерго

Енергетична інфраструктура України стала мішенню масштабної балістичної атаки. Наразі систему енергозабезпечення вдалося частково стабілізувати, однак довелося запровадити графіки погодинних відключень.

Як передає Цензор.НЕТ, про поточний стан енергосистеми після чергової масованої атаки Росії розповіла міністерка енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону.

Наймасованіша атака на енергетику

Так, за словами міністерки, енергетична інфраструктура України стала мішенню масштабної балістичної атаки.

"Сьогоднішня ніч стала однією з найважчих за весь час повномасштабної війни. Ворог завдав масованого удару саме балістичними ракетами, які надзвичайно складно збивати. Такої кількості прямих ударів по енергетичних об’єктах з початку вторгнення важко згадати", - наголосила Гринчук.

Наслідки ударів для енергетики

Зазначається, що через значні пошкодження оператор системи передачі був змушений застосувати аварійні та спеціальні графіки відключень у Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях.

Надалі вдалося частково стабілізувати роботу системи та перевести регіони на графіки погодинних відключень", - додала міністерка.

Вона зауважила, що у постраждалих регіонах - на Харківщині, Полтавщині та Київщині - разом із заступниками та представниками органів влади триває координація роботи з розгортання альтернативних джерел живлення та малих модульних котелень.

Відновлювальні роботи

За словами Гринчук, застосування графіків відключень є вимушеним і необхідним кроком для проведення ремонтів, перезапуску обладнання та стабілізації роботи енергосистеми.

Очільниця Міненерго повідомила, що відновлювальні роботи ускладнюються постійними повітряними тривогами та ризиком повторних атак, що змушує тимчасово призупиняти роботу ремонтних бригад з міркувань безпеки. Попри це енергетики, рятувальники та всі залучені служби працюють одразу, щойно ситуація дозволяє продовжити роботи.

Також вона наголосила, що резервне обладнання наявне у достатніх обсягах для заміни пошкодженого обладнання. Його встановлення та перемикання потребує часу й обережності, однак усі служби діють максимально оперативно та узгоджено, щоб повернути українцям світло і тепло якнайшвидше.

Масований комбінований удар 8 листопада

  • Увечері 7 листопада та впродовж ночі на 8 листопада Росія здійснила чергову масовану повітряну атаку по Україні. Противник застосував дрони-камікадзе, крилаті та балістичні ракети, у тому числі "Калібр" і "Кинджал".
  • Ворог вкотре атакував енергооб'єкти, залізницю та цивільну інфраструктуру. У кількох областях країни вимушено запроваджені аварійні відключення електроенергії.
  • У столиці внаслідок падіння уламків у Печерському районі сталося кілька загорянь. Ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами. Під ударом мирні населені пункти та обʼєкти енергетичної системи. Унаслідок атаки у Вишгородському районі постраждала жінка. Із осколковими пораненнями стегна вона госпіталізована до місцевої лікарні. Уся необхідна медична допомога надається.
  • Під масованим обстрілом ворога опинилася Полтавщина. Повністю знеструмленими опинилися Кременчук та Горішні Плавні. Також у містах було відсутнє опалення та водопостачання. Крім того, внаслідок ворожих ударів по Полтавській області пошкоджено залізничну інфраструктуру: кілька станцій залишилися без електропостачання, а на деяких ділянках пошкоджено контактну мережу. Через це рух поїздів здійснюється лише тепловозами, що призводить до значних затримок.
  • Поцілили росіяни і по критичній інфраструктурі Кіровоградщини. Зокрема, за даними місцевих ЗМІ, під ударом опинився Світловодськ.
  • Ввечері 7 листопада ворог завдав удару керованою авіабомбою по Пісочинській громаді Харківської області. У селищі Коротич внаслідок атаки зруйновано будівлю автозаправної станції та пошкоджено кілька автомобілів. У результаті удару постраждали 8 людей, усіх госпіталізовано для надання необхідної медичної допомоги.
  • Під час удару Росії по критичній інфраструктурі Харківщини загинув співробітник енергопідприємства, який перебував на робочому місці.
  • Російський дрон зруйнував квартири в дев’ятиповерхівці Дніпра. Три людини загинули, постраждалих 12. Семеро потерпілих перебувають у лікарні. Серед постраждалих - діти.

Четвертий рік повномасштабки і ніхто навіть не здогадувався, що таке може відбутися і не готувався до захисту енергетики, угу. Саботажники кляті, будьте ви прокляті.
08.11.2025 21:46 Відповісти
Помнится один типа президент в случае подобного обещал показать рашке "кузькину мать" и устроить блэкаут в маскве. Ну и, как там с выполнением обещанного? Или до сих пор еще "не время"?
08.11.2025 21:43 Відповісти
Нє, ну якщо замість створення розподіленої енергосистеми три роки пиляти гроші у Міненерго та Енергоатомі руками Галущенка на купівлі всякого лайна для майбутніх мільйонів гігават, то потім залишається тільки по черзі знеструмлювати міста та села.
08.11.2025 21:49 Відповісти
Що так буде було зрозуміло всім, за винятком, мабуть, цього зеленого "міністра".
08.11.2025 21:40 Відповісти
Ці казки про їхню баллістіку це просто казки...по нашому підприємству за раз прилетіло 8 іскандерів і я своїми очима бачив наслідки влучань...якби був захист у вигляді другого шару бетонних плит таких руйнувань не було б....а розповідати казки зешобла добре вміє....
09.11.2025 04:44 Відповісти
за раз прилетіло 8 іскандерів і я своїми очима бачив наслідки влучань
Вы, там, берегите себя
09.11.2025 05:55 Відповісти
Ми в цей час були дома,це була ніч ....живу 400 метрів від заводу..дом наче при землетрусі шатався після вибухів...
09.11.2025 16:10 Відповісти
08.11.2025 21:43 Відповісти
Обіцяного, як відомо, чекають три роки. Треба почекати.
08.11.2025 23:45 Відповісти
Золотые слова.
Взять к примеру чернобыльский саркофаг. Строился 4 года.
Для одной АЭС нужно в 4 раза больше по размерам. И таких 3. Плюс ТЭС и гидро. Плюс трансформаторы.
Эту нечисть нужно пинать за безответственные популистические заявления.
09.11.2025 06:03 Відповісти
08.11.2025 21:46 Відповісти
Но как, Холмс Dmitry, как?
1. Выстроить вокруг каждого объекта 3 линии Патриотов?
2. Опустить объекты под землю метров на 50?
3. Победоносно дойти до Владивостока?
4. Выйти на Майдан?
5. ...деть на Цензоре?
09.11.2025 06:11 Відповісти
Та ні, звісно ж, захищати навіть ключові об'єкти взагалі не треба! Замість цього краще:
1) Презентувати плани потужності.
2) Презентувати плани перемоги.
3) Підписувати десятки "безпекових" договорів.
4) Кожного вечора вивадати по потужному гундосику.
5) Нахабно розкрадати бюджет та міжнародну допомогу.
6) Знищувати всіх опонентів за допомогою кишенькових "правоохоронців".
7) Створювати провладні ботоферми.
І тоді можна не переживати за майбутнє країни, бо черговий вузькощелепний Сєргєй всім розкаже як правильно жити.
09.11.2025 06:33 Відповісти
Чим рвати сорочку, хто більше лубить неньку давайте з вами зіграемо в гру "Цівілізація"
У вас рівень "Вождь", на рахунку 2 мільярди монет та 500 юнітів.
Треба захистити рівненську АЕС від балистичних ракет. Ваши дії?
P.S. 5 миллионов каждый месяц идет на зарплаты юнитов + 5 миллионов налог на фонд оплаты труда. На постройку временного чернобыльского саркофага пошло 400 тыс м3 бетона и 17 тыс тонн металлокоеструкций. При проектировании саркофага удары рактами на планировались
09.11.2025 07:03 Відповісти
Який "бетон'' на саркофазі, якщо он погасити тиждень не могли... Замість бетону легкозаймисті матеріали.
09.11.2025 07:21 Відповісти
Вибачаюсь, мадам.
Объект «Укрытие» (также известен под названием «Саркофаг») - изоляционное сооружение над четвёртым энергоблоком https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%AD%D0%A1 Чернобыльской атомной электростанции, построенное в период с мая по ноябрь https://ru.wikipedia.org/wiki/1986_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1986 года после https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%AD%D0%A1 взрыва реактора 4-го энергоблока. На строительство ушло 400 тысяч кубометров бетонной смеси и 7000 тонн металлоконструкций. Было построено в кратчайшие сроки - 206 дней. В постройке сооружения было задействовано 90 тысяч человекhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5_(%D0%A7%D0%90%D0%AD%D0%A1)#cite_note-1 [1]. Автор и технический руководитель проекта - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 В. А. Курносовhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5_(%D0%A7%D0%90%D0%AD%D0%A1)#cite_note-2 [2], научный руководитель проекта - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 В. Г. Асмолов, руководитель монтажных работ - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 В. И. Рудаков.
09.11.2025 07:27 Відповісти
А нічого,що саркофаг на ЧАЕС будували не для захисту ззовні від бомбардування,а для захисту навколишньої середи від внутрішньої радіації?Трошки різні функції,а потому і матеріали і розрахунок конструкцій і т.д і т.п. різні.❤️🇺🇦❤️
09.11.2025 09:16 Відповісти
Мені більше подобається інший сценарій. Маємо: рівень 'кривавий скоморох", мільярди монет на рахунку від іноземних партнерів, 1 суперсекретний завод з виробництва вундерваффе-ракет Фламінго, в порівняння з якими Томагавки - то просто ніщо, тих же 500 юнітів, виробництво 7 ракет/день. Треба закупити достатньо фарби, щоб можна було пофарбувати ракети, бо без цього вони чомусь не літають. Ваші дії?
09.11.2025 07:24 Відповісти
100 тысяч плюсов.
Мені більше подобається інший сценарій.
Я так и знал. ....деть не мешки ворочать.
09.11.2025 07:29 Відповісти
Ну то нічого відповісти по суті? Я чомусь так і думав, бо ."...деть не мешки ворочать".
09.11.2025 07:31 Відповісти
По сути чего?
Менять ситуацию? Меняйте. Мы здесь власть(С).
Критикуете - предлагайте. Пусть даже в виртуальной игре. У вас цель, у вас ресурсы. Как обезопасить ривненскую АЭС?
09.11.2025 07:43 Відповісти
Як швидко ти перевзувся. Спочатку в тебе влада була ні в чому не винна, бо від неї начебто вимагали нездійсненного, а тепер - просто відверте глузування. Це доволі показово і дає зрозуміти, що ти за людина. Я навіть здогадуюсь про твоє "місце роботи".
Убезпечити об'єкт розміром з Рівненську АЕС практично неможливо, тільки ключові вузли. От тільки я щось не пам'ятаю, коли був останній ракетний удар по АЕС, може нагадаєш? Чи може удари завдавались по розподільчим підстанціям? А чи можливо захистити хоча б критично важливі вузли енергосистеми, як от ці самі підстанціі, за допомогою ППО? Та нє, це ж просто якась фантастика! Вірно?
09.11.2025 08:05 Відповісти
Приношу вам извинения. Конечно не АЭС. Конечно гидро или тепловая. Это что то меняет?
захистити хоча б критично важливі вузли енергосистеми, як от ці самі підстанціі, за допомогою ППО.

Прекрасно. Мы продвинулись. Значит ППО. Это выход. Но при чем здесь Наем? Он гражданский, никто его к установке систем ППО не допустит.
Я к тому что это изначально были популистские заяаления. Их изначально не нужно воспринимать серьезно. Как и 2/3 остальных заявлений. Шоумены при власть.
09.11.2025 18:28 Відповісти
08.11.2025 21:49 Відповісти
Ці тварі нам сцяли у вуха, а насправді не зробили НІЧОГО. Геть нічого, і ми зараз у гіршому становищі, ніж восени 22 року. Я вже ненавиджу цих брехунів кончених більше за кацапню.
08.11.2025 23:14 Відповісти
давайте починати майдан проти зе
09.11.2025 05:16 Відповісти
Якщо шо - я зможу тільки воду й їдло купувати на майдан
09.11.2025 13:02 Відповісти
Ви ще забули про Центренерго й Укренерго. А також Укргідроенерго й довбаний ДТЕК.
09.11.2025 13:01 Відповісти
Хмельницька та Рівненська атомні електростанції в Україні були змушені знизити виробництво електроенергії після нічної атаки на «електричну підстанцію, що має критичне значення для ядерної безпеки», - написав у мережі X генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гросі.

У передвоєнному 2021 році на АЕС вироблялося до 55% української електроенергії.
Найбільша в Європі Запорізька АЕС була захоплена в перші дні повномасштабного вторгнення, але під контролем України залишаються три АЕС - Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська.
08.11.2025 22:12 Відповісти
То де там твої обійцяні Patriot, Flamingo, га, z-еля-мандун?!
08.11.2025 22:12 Відповісти
Полтава.Вибухнув трансформатор?(А чому він не вибухнув у Курську,наприклад,під час "курської кампанії"((Або сьогодні?(((
08.11.2025 22:29 Відповісти
Завтра в Сумській області не буде світла 12 годин з 24 можливих. Зеля, ти справді збираєшся на другий термін?
08.11.2025 23:08 Відповісти
Ні, ця тварюка гундоса планує царювати вічно, ніяких виборів не буде.
08.11.2025 23:15 Відповісти
як приємно читати пости волаючого зебобика.
08.11.2025 23:28 Відповісти
На перший срок це чмо збирається в не на другий термін....
09.11.2025 04:40 Відповісти
Может вас немного утешит?
15 км. от Киева. Сегодня не будет света 13 часов за 3 отключения
09.11.2025 06:15 Відповісти
Бував в Київі частенько. Останній раз влітку. Я аху в від ритму тамошнього життя. Життя б'є ключем. Світло ввечері горить так, що видно як вдень. Спортклуби, магазини. А машин море. Не встиг проїхати Київ до 13.00- все жоппппа с 10 п. Будеш тянутись в пробках до 19.00. І саме головне- єдине, що будується навколо Київа - це великі чи склади, чи термінали. Окопів жодних не бачив. Заїдь в Сумську область, або Харківську. Там все перерито. Зробив висновок- Київ захищатимуть, але за рахунок інших областей.
09.11.2025 07:22 Відповісти
"Если барыня при цепке, значит барин без часов"
Ещё, ***, Ломоносов выдумал. Чтобы где то прибыло где должно убыть.
Шоб кыяне сидели без света в отапливаемых квартирах, с горячей водой и газом, негазофицированные пригороды будут сидеть на подсосе.
Петру Алексеевичу спасибо за идею отказа от газоснабжения и перехода на электроотопление.
09.11.2025 07:51 Відповісти
Кацапе, в нас теж по 12 годин світла немає.
09.11.2025 10:16 Відповісти
Кацапы из пригорода интересуются. Сегодня вечер 9-е ноября. Тепло ль тебе девица? Есть ли газ и вода в квартире? Как сегодня со светом?
Весь день проработал на Осокорках (турбаза Либідь). Электричество не отключались. Еду домой (южнее Военного Мемориального кладбища) плановое отключение с 11 до 19ти. Потом с 21-го до 00. В общей сложности ( считая ночь) 13 часов.
09.11.2025 16:59 Відповісти
Точно дурне.
09.11.2025 18:10 Відповісти
НЕХАЙ МЕНЕ АДМІНІСТРАТОЛР ЗАБЛОКУЄ - Ти КАЦАПСЬКЕ ЧМО- ІДИ НА ***. Разом зі своїми барином, бариньою та ломоносовим. Козел ти вонючий.
09.11.2025 10:45 Відповісти
Ага, Порошенко винуватий, що гроші п...здять вже шість з половиною років так, що аж гай гуде! От, ботня зелена!
09.11.2025 12:48 Відповісти
Дурак.
В 15-ом году, под эгидой президента, была программа отказа от кацапского газа. С переходом на наше, родное электрическое отопление. Ощад под эту программу льготные кредиты давал. Помните?
А наш поселок сразу проектировался, на зло кацапам, с электроотоплением. Но без льготного тарифа. Зато с зеленой (не той) повесткой. Без углеродного следа. Твердотопливных котлов и каминов
09.11.2025 16:52 Відповісти
Я киянка. Теж в афігу - пів країни до нас переїхало. Коли на авто дивитесь - номери скануйте! Там відсотків 80 не київські. Так само й нерухомість - оренда та купівля - не кияни.

А, от в мене світла немає, а грьобані трамваї їздять.
09.11.2025 10:15 Відповісти
В мене так само світла не буде. І це Київ..трипільську розфігачили..
09.11.2025 10:12 Відповісти
Рашисти нанесли удари даже по підстанціях АЕС. Зеля, млять, де удари у відповідь???
08.11.2025 23:12 Відповісти
Ну, Фламінго полетіли зимувати до Африки, але який ****** повернеться із-за кордону до країни, якою керують блазні?
08.11.2025 23:26 Відповісти
Відзвітували про поновлення? А для кого?
08.11.2025 23:24 Відповісти
ніякого захисту не збудовано...надіялися що під..ри-кац..пи не будуть пуляти по підстанціях..А взагалі..навіщо всі ці роки повідомляти кац..пам про відновлення іи якусь побудову??? Воно ж українцям не потрібно.. Це як ЗЕ повідомляв про експорт електроенергії а на завтра вже експорт відсутній.. Це така собі розвідка ФСБ при ЗЕленському?? Чи як про балістику і Фламінго...Розповів на весь світ і все...на завтра нема балістики і Фламінго
09.11.2025 01:00 Відповісти
самое смешное и горькое то,что куча тварей продолжают восхвалять хриплого
09.11.2025 01:56 Відповісти
Енергетикам не треба виправдовуватися перед людьми...ми і так це все розуміємо....ми не розуміємо чому кацапи сидять зі світлом теплом і водою ,хоча хрипате опудало повинно було давно щось з цим робити.......
09.11.2025 04:38 Відповісти
за що тариф повисили у 4 рази? за це???? де сервіс нах???
ахметов твою мать **** ответишь очком своим тухлодирим
лічно отпізжу если увіжу
09.11.2025 05:17 Відповісти
Це графіки? Це собачий хвіст крутить туди сюди. Графік це план на добу і не може змінюватись через кожні пів- години бо тоді це не графік а якась фігня і хаос.
09.11.2025 05:33 Відповісти
Світла нет, но все нормально.
09.11.2025 07:44 Відповісти
впевнений, що в конче заспі і в інших місцях де живуть хазяї життя відключень немає
09.11.2025 09:02 Відповісти
так бенин Оманский Нарик с фсбэшником Елдаком и наемом "построили" трех уровневую защиту энерго системы на которую выделили 80 мирд. гр....да отупевшие зелеДрочеры или это другое???
09.11.2025 10:15 Відповісти
 
 