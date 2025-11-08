Систему енергозабезпечення України вдалося частково стабілізувати, графіки відключень є необхідним кроком, - Міненерго

Енергетична інфраструктура України стала мішенню масштабної балістичної атаки. Наразі систему енергозабезпечення вдалося частково стабілізувати, однак довелося запровадити графіки погодинних відключень.

Як передає Цензор.НЕТ, про поточний стан енергосистеми після чергової масованої атаки Росії розповіла міністерка енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону.

Наймасованіша атака на енергетику

Так, за словами міністерки, енергетична інфраструктура України стала мішенню масштабної балістичної атаки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти знову вдарили по теплоелектростанції ДТЕК: обладнання зазнало серйозних пошкоджень

"Сьогоднішня ніч стала однією з найважчих за весь час повномасштабної війни. Ворог завдав масованого удару саме балістичними ракетами, які надзвичайно складно збивати. Такої кількості прямих ударів по енергетичних об’єктах з початку вторгнення важко згадати", - наголосила Гринчук.

Наслідки ударів для енергетики

Зазначається, що через значні пошкодження оператор системи передачі був змушений застосувати аварійні та спеціальні графіки відключень у Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях.

Надалі вдалося частково стабілізувати роботу системи та перевести регіони на графіки погодинних відключень", - додала міністерка.

Вона зауважила, що у постраждалих регіонах - на Харківщині, Полтавщині та Київщині - разом із заступниками та представниками органів влади триває координація роботи з розгортання альтернативних джерел живлення та малих модульних котелень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Центренерго" про сьогоднішню атаку: Наші ТЕС зупинилися. Нині - нуль генерації

Відновлювальні роботи

За словами Гринчук, застосування графіків відключень є вимушеним і необхідним кроком для проведення ремонтів, перезапуску обладнання та стабілізації роботи енергосистеми.

Очільниця Міненерго повідомила, що відновлювальні роботи ускладнюються постійними повітряними тривогами та ризиком повторних атак, що змушує тимчасово призупиняти роботу ремонтних бригад з міркувань безпеки. Попри це енергетики, рятувальники та всі залучені служби працюють одразу, щойно ситуація дозволяє продовжити роботи.

Читайте: Свириденко про нічну атаку: Ліквідація триває, фокус на оперативному відновленні тепла, світла і води

Також вона наголосила, що резервне обладнання наявне у достатніх обсягах для заміни пошкодженого обладнання. Його встановлення та перемикання потребує часу й обережності, однак усі служби діють максимально оперативно та узгоджено, щоб повернути українцям світло і тепло якнайшвидше.

Масований комбінований удар 8 листопада