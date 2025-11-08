Систему енергозабезпечення України вдалося частково стабілізувати, графіки відключень є необхідним кроком, - Міненерго
Енергетична інфраструктура України стала мішенню масштабної балістичної атаки. Наразі систему енергозабезпечення вдалося частково стабілізувати, однак довелося запровадити графіки погодинних відключень.
Як передає Цензор.НЕТ, про поточний стан енергосистеми після чергової масованої атаки Росії розповіла міністерка енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону.
Наймасованіша атака на енергетику
Так, за словами міністерки, енергетична інфраструктура України стала мішенню масштабної балістичної атаки.
"Сьогоднішня ніч стала однією з найважчих за весь час повномасштабної війни. Ворог завдав масованого удару саме балістичними ракетами, які надзвичайно складно збивати. Такої кількості прямих ударів по енергетичних об’єктах з початку вторгнення важко згадати", - наголосила Гринчук.
Наслідки ударів для енергетики
Зазначається, що через значні пошкодження оператор системи передачі був змушений застосувати аварійні та спеціальні графіки відключень у Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях.
Надалі вдалося частково стабілізувати роботу системи та перевести регіони на графіки погодинних відключень", - додала міністерка.
Вона зауважила, що у постраждалих регіонах - на Харківщині, Полтавщині та Київщині - разом із заступниками та представниками органів влади триває координація роботи з розгортання альтернативних джерел живлення та малих модульних котелень.
Відновлювальні роботи
За словами Гринчук, застосування графіків відключень є вимушеним і необхідним кроком для проведення ремонтів, перезапуску обладнання та стабілізації роботи енергосистеми.
Очільниця Міненерго повідомила, що відновлювальні роботи ускладнюються постійними повітряними тривогами та ризиком повторних атак, що змушує тимчасово призупиняти роботу ремонтних бригад з міркувань безпеки. Попри це енергетики, рятувальники та всі залучені служби працюють одразу, щойно ситуація дозволяє продовжити роботи.
Також вона наголосила, що резервне обладнання наявне у достатніх обсягах для заміни пошкодженого обладнання. Його встановлення та перемикання потребує часу й обережності, однак усі служби діють максимально оперативно та узгоджено, щоб повернути українцям світло і тепло якнайшвидше.
Масований комбінований удар 8 листопада
- Увечері 7 листопада та впродовж ночі на 8 листопада Росія здійснила чергову масовану повітряну атаку по Україні. Противник застосував дрони-камікадзе, крилаті та балістичні ракети, у тому числі "Калібр" і "Кинджал".
- Ворог вкотре атакував енергооб'єкти, залізницю та цивільну інфраструктуру. У кількох областях країни вимушено запроваджені аварійні відключення електроенергії.
- У столиці внаслідок падіння уламків у Печерському районі сталося кілька загорянь. Ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами. Під ударом мирні населені пункти та обʼєкти енергетичної системи. Унаслідок атаки у Вишгородському районі постраждала жінка. Із осколковими пораненнями стегна вона госпіталізована до місцевої лікарні. Уся необхідна медична допомога надається.
- Під масованим обстрілом ворога опинилася Полтавщина. Повністю знеструмленими опинилися Кременчук та Горішні Плавні. Також у містах було відсутнє опалення та водопостачання. Крім того, внаслідок ворожих ударів по Полтавській області пошкоджено залізничну інфраструктуру: кілька станцій залишилися без електропостачання, а на деяких ділянках пошкоджено контактну мережу. Через це рух поїздів здійснюється лише тепловозами, що призводить до значних затримок.
- Поцілили росіяни і по критичній інфраструктурі Кіровоградщини. Зокрема, за даними місцевих ЗМІ, під ударом опинився Світловодськ.
- Ввечері 7 листопада ворог завдав удару керованою авіабомбою по Пісочинській громаді Харківської області. У селищі Коротич внаслідок атаки зруйновано будівлю автозаправної станції та пошкоджено кілька автомобілів. У результаті удару постраждали 8 людей, усіх госпіталізовано для надання необхідної медичної допомоги.
- Під час удару Росії по критичній інфраструктурі Харківщини загинув співробітник енергопідприємства, який перебував на робочому місці.
- Російський дрон зруйнував квартири в дев’ятиповерхівці Дніпра. Три людини загинули, постраждалих 12. Семеро потерпілих перебувають у лікарні. Серед постраждалих - діти.
Що так буде було зрозуміло всім, за винятком, мабуть, цього зеленого "міністра".
Вы, там, берегите себя
Золотые слова.
Взять к примеру чернобыльский саркофаг. Строился 4 года.
Для одной АЭС нужно в 4 раза больше по размерам. И таких 3. Плюс ТЭС и гидро. Плюс трансформаторы.
Эту нечисть нужно пинать за безответственные популистические заявления.
ХолмсDmitry, как?
1. Выстроить вокруг каждого объекта 3 линии Патриотов?
2. Опустить объекты под землю метров на 50?
3. Победоносно дойти до Владивостока?
4. Выйти на Майдан?
5. ...деть на Цензоре?
1) Презентувати плани потужності.
2) Презентувати плани перемоги.
3) Підписувати десятки "безпекових" договорів.
4) Кожного вечора вивадати по потужному гундосику.
5) Нахабно розкрадати бюджет та міжнародну допомогу.
6) Знищувати всіх опонентів за допомогою кишенькових "правоохоронців".
7) Створювати провладні ботоферми.
І тоді можна не переживати за майбутнє країни, бо черговий вузькощелепний Сєргєй всім розкаже як правильно жити.
У вас рівень "Вождь", на рахунку 2 мільярди монет та 500 юнітів.
Треба захистити рівненську АЕС від балистичних ракет. Ваши дії?
P.S. 5 миллионов каждый месяц идет на зарплаты юнитов + 5 миллионов налог на фонд оплаты труда. На постройку временного чернобыльского саркофага пошло 400 тыс м3 бетона и 17 тыс тонн металлокоеструкций. При проектировании саркофага удары рактами на планировались
Объект «Укрытие» (также известен под названием «Саркофаг») - изоляционное сооружение над четвёртым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции, построенное в период с мая по ноябрь 1986 года после взрыва реактора 4-го энергоблока. На строительство ушло 400 тысяч кубометров бетонной смеси и 7000 тонн металлоконструкций. Было построено в кратчайшие сроки - 206 дней. В постройке сооружения было задействовано 90 тысяч человек.
Мені більше подобається інший сценарій.
Я так и знал. ....деть не мешки ворочать.
Менять ситуацию? Меняйте. Мы здесь власть(С).
Критикуете - предлагайте. Пусть даже в виртуальной игре. У вас цель, у вас ресурсы. Как обезопасить ривненскую АЭС?
Убезпечити об'єкт розміром з Рівненську АЕС практично неможливо, тільки ключові вузли. От тільки я щось не пам'ятаю, коли був останній ракетний удар по АЕС, може нагадаєш? Чи може удари завдавались по розподільчим підстанціям? А чи можливо захистити хоча б критично важливі вузли енергосистеми, як от ці самі підстанціі, за допомогою ППО? Та нє, це ж просто якась фантастика! Вірно?
захистити хоча б критично важливі вузли енергосистеми, як от ці самі підстанціі, за допомогою ППО.
Прекрасно. Мы продвинулись. Значит ППО. Это выход. Но при чем здесь Наем? Он гражданский, никто его к установке систем ППО не допустит.
Я к тому что это изначально были популистские заяаления. Их изначально не нужно воспринимать серьезно. Как и 2/3 остальных заявлений. Шоумены при власть.
У передвоєнному 2021 році на АЕС вироблялося до 55% української електроенергії.
Найбільша в Європі Запорізька АЕС була захоплена в перші дні повномасштабного вторгнення, але під контролем України залишаються три АЕС - Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська.
15 км. от Киева. Сегодня не будет света 13 часов за 3 отключения
Ещё, ***, Ломоносов выдумал. Чтобы где то прибыло где должно убыть.
Шоб кыяне сидели без света в отапливаемых квартирах, с горячей водой и газом, негазофицированные пригороды будут сидеть на подсосе.
Петру Алексеевичу спасибо за идею отказа от газоснабжения и перехода на электроотопление.
Весь день проработал на Осокорках (турбаза Либідь). Электричество не отключались. Еду домой (южнее Военного Мемориального кладбища) плановое отключение с 11 до 19ти. Потом с 21-го до 00. В общей сложности ( считая ночь) 13 часов.
В 15-ом году, под эгидой президента, была программа отказа от кацапского газа. С переходом на наше, родное электрическое отопление. Ощад под эту программу льготные кредиты давал. Помните?
А наш поселок сразу проектировался, на зло кацапам, с электроотоплением. Но без льготного тарифа. Зато с зеленой (не той) повесткой. Без углеродного следа. Твердотопливных котлов и каминов
А, от в мене світла немає, а грьобані трамваї їздять.
