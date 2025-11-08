Свириденко про нічну атаку: Ліквідація триває, фокус на оперативному відновленні тепла, світла і води
У ніч проти суботи, 8 листопада, ворог знову цілеспрямовано атакував енергетичну інфраструктуру. Пошкоджено декілька великих енергообʼєктів - на Полтавщині, Харківщині та Київщині.
Про це повідомила у телеграм-каналі прем'єрка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.
Працюємо над ліквідацією наслідків по всій країні. Фокус - на оперативному відновленні тепла, світла і води.
Провели селекторні наради з головами ОВА, заслухали доповіді про ситуацію на обʼєктах. На місцях розгорнуті антикризові штаби. Працюють пункти незламності", - зазначила вона.
За словами Свириденко, Міненерго, МВС, Мінрозвитку разом з обласними адміністраціями та місцевою владою координують роботу ремонтних бригад, комунальних служб і ДСНС для відновлення життєво важливих послуг.
Також прем'єрка інформує, що у Полтавській області служби працюють над повним заживленням Кременчука та Горішніх Плавнів. Обʼєкти критичної інфраструктури вже підключені, подача води забезпечується генераторами.
Відновлювальні роботи тривають в усіх регіонах.
спочатку гундосий зе!лідар свою статистику доповідає, потім всі інші.
дебілка свириденка, терміново списати пару тройку млрд на захист енергетики!!!!
Щоб вони, п@дли без сввтлп та їдла у своїх басенах плавали. При +5