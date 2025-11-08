Свириденко про нічну атаку: Ліквідація триває, фокус на оперативному відновленні тепла, світла і води

У ніч проти суботи, 8 листопада, ворог знову цілеспрямовано атакував енергетичну інфраструктуру. Пошкоджено декілька великих енергообʼєктів - на Полтавщині, Харківщині та Київщині.

Про це повідомила у телеграм-каналі прем'єрка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

Працюємо над ліквідацією наслідків по всій країні. Фокус - на оперативному відновленні тепла, світла і води.

Провели селекторні наради з головами ОВА, заслухали доповіді про ситуацію на обʼєктах. На місцях розгорнуті антикризові штаби. Працюють пункти незламності", - зазначила вона.

За словами Свириденко, Міненерго, МВС, Мінрозвитку разом з обласними адміністраціями та місцевою владою координують роботу ремонтних бригад, комунальних служб і ДСНС для відновлення життєво важливих послуг.

Також прем'єрка інформує, що у Полтавській області служби працюють над повним заживленням Кременчука та Горішніх Плавнів. Обʼєкти критичної інфраструктури вже підключені, подача води забезпечується генераторами.

Відновлювальні роботи тривають в усіх регіонах.

