Свириденко о ночной атаке: Ликвидация продолжается, фокус на оперативном восстановлении тепла, света и воды
В ночь на субботу, 8 ноября, враг снова целенаправленно атаковал энергетическую инфраструктуру. Повреждены несколько крупных энергообъектов - в Полтавской, Харьковской и Киевской областях.
Об этом сообщила в телеграм-канале премьер Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.
Работаем над ликвидацией последствий по всей стране. Фокус - на оперативном восстановлении тепла, света и воды.
Провели селекторные совещания с главами ОГА, заслушали доклады о ситуации на объектах. На местах развернуты антикризисные штабы. Работают пункты несокрушимости", - отметила она.
По словам Свириденко, Минэнерго, МВД, Минразвития вместе с областными администрациями и местными властями координируют работу ремонтных бригад, коммунальных служб и ГСЧС для восстановления жизненно важных услуг.
Также премьер-министр сообщает, что в Полтавской области службы работают над полным восстановлением электроснабжения Кременчуга и Горишних Плавней. Объекты критической инфраструктуры уже подключены, подача воды обеспечивается генераторами.
Восстановительные работы продолжаются во всех регионах.
спочатку гундосий зе!лідар свою статистику доповідає, потім всі інші.
дебілка свириденка, терміново списати пару тройку млрд на захист енергетики!!!!
Щоб вони, п@дли без сввтлп та їдла у своїх басенах плавали. При +5