Свириденко о ночной атаке: Ликвидация продолжается, фокус на оперативном восстановлении тепла, света и воды

В ночь на субботу, 8 ноября, враг снова целенаправленно атаковал энергетическую инфраструктуру. Повреждены несколько крупных энергообъектов - в Полтавской, Харьковской и Киевской областях.

Об этом сообщила в телеграм-канале премьер Юлия Свириденко.

Работаем над ликвидацией последствий по всей стране. Фокус - на оперативном восстановлении тепла, света и воды.

Провели селекторные совещания с главами ОГА, заслушали доклады о ситуации на объектах. На местах развернуты антикризисные штабы. Работают пункты несокрушимости", - отметила она.

По словам Свириденко, Минэнерго, МВД, Минразвития вместе с областными администрациями и местными властями координируют работу ремонтных бригад, коммунальных служб и ГСЧС для восстановления жизненно важных услуг.

Также премьер-министр сообщает, что в Полтавской области службы работают над полным восстановлением электроснабжения Кременчуга и Горишних Плавней. Объекты критической инфраструктуры уже подключены, подача воды обеспечивается генераторами.

Восстановительные работы продолжаются во всех регионах.

