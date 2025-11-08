РУС
Новости Удары по энергетике Массированный комбинированный удар
263 4

Свириденко о ночной атаке: Ликвидация продолжается, фокус на оперативном восстановлении тепла, света и воды

комбинированный обстрел 8 ноября

В ночь на субботу, 8 ноября, враг снова целенаправленно атаковал энергетическую инфраструктуру. Повреждены несколько крупных энергообъектов - в Полтавской, Харьковской и Киевской областях.

Об этом сообщила в телеграм-канале премьер Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

Работаем над ликвидацией последствий по всей стране. Фокус - на оперативном восстановлении тепла, света и воды.
Провели селекторные совещания с главами ОГА, заслушали доклады о ситуации на объектах. На местах развернуты антикризисные штабы. Работают пункты несокрушимости", - отметила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал энергетику в 5 областях, есть обесточивания и почасовые отключения, - Минэнерго

По словам Свириденко, Минэнерго, МВД, Минразвития вместе с областными администрациями и местными властями координируют работу ремонтных бригад, коммунальных служб и ГСЧС для восстановления жизненно важных услуг.

Также премьер-министр сообщает, что в Полтавской области службы работают над полным восстановлением электроснабжения Кременчуга и Горишних Плавней. Объекты критической инфраструктуры уже подключены, подача воды обеспечивается генераторами.

Восстановительные работы продолжаются во всех регионах.

Читайте также: Россия атаковала Одесскую область ударными беспилотниками: пожар на энергетическом объекте, пострадавших нет. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (30382) энергетика (2758) Свириденко Юлия (274)
все вірно!
спочатку гундосий зе!лідар свою статистику доповідає, потім всі інші.
дебілка свириденка, терміново списати пару тройку млрд на захист енергетики!!!!
показать весь комментарий
08.11.2025 11:43 Ответить
@бальник б їм заклеїти.

Щоб вони, п@дли без сввтлп та їдла у своїх басенах плавали. При +5
показать весь комментарий
08.11.2025 11:49 Ответить
Скажите проще! - " У нас денег не хватает на ВсЕ!, Потому что мы их спиСдили!" "А если вас, граждан Украины спросят, всякие там фбры и другие "злые товариСчи". Кто это сделал? Скажите, что не заметили"!
показать весь комментарий
08.11.2025 11:58 Ответить
 
 