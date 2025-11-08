Систему энергообеспечения Украины удалось частично стабилизировать, графики отключений являются необходимым шагом, - Минэнерго
Энергетическая инфраструктура Украины стала мишенью масштабной баллистической атаки. На данный момент систему энергообеспечения удалось частично стабилизировать, однако пришлось ввести графики почасовых отключений.
Как передает Цензор.НЕТ, о текущем состоянии энергосистемы после очередной массированной атаки России рассказала министр энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона.
Самая массированная атака на энергетику
В частности, по словам министра, энергетическая инфраструктура Украины стала мишенью масштабной баллистической атаки.
"Сегодняшняя ночь стала одной из самых тяжелых за все время полномасштабной войны. Враг нанес массированный удар именно баллистическими ракетами, которые чрезвычайно сложно сбивать. Такого количества прямых ударов по энергетическим объектам с начала вторжения трудно вспомнить", - подчеркнула Гринчук.
Последствия ударов для энергетики
Отмечается, что из-за значительных повреждений оператор системы передачи был вынужден применить аварийные и специальные графики отключений в Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях.
В дальнейшем удалось частично стабилизировать работу системы и перевести регионы на графики почасовых отключений", - добавила министр.
Она отметила, что в пострадавших регионах - Харьковской, Полтавской и Киевской областях - вместе с заместителями и представителями органов власти продолжается координация работы по развертыванию альтернативных источников питания и малых модульных котельных.
Восстановительные работы
По словам Гринчук, применение графиков отключений является вынужденным и необходимым шагом для проведения ремонтов, перезапуска оборудования и стабилизации работы энергосистемы.
Глава Минэнерго сообщила, что восстановительные работы осложняются постоянными воздушными тревогами и риском повторных атак, что вынуждает временно приостанавливать работу ремонтных бригад из соображений безопасности. Несмотря на это, энергетики, спасатели и все привлеченные службы работают сразу, как только ситуация позволяет продолжить работы.
Также она подчеркнула, что резервное оборудование имеется в достаточных объемах для замены поврежденного оборудования. Его установка и переключение требует времени и осторожности, однако все службы действуют максимально оперативно и согласованно, чтобы вернуть украинцам свет и тепло как можно быстрее.
Массированный комбинированный удар 8 ноября
- Вечером 7 ноября и в течение ночи на 8 ноября Россия осуществила очередную массированную воздушную атаку по Украине. Противник применил дроны-камикадзе, крылатые и баллистические ракеты, в том числе "Калибр" и "Кинжал".
-
Враг в очередной раз атаковал энергообъекты, железную дорогу и гражданскую инфраструктуру. В нескольких областях страны вынужденно введены аварийные отключения электроэнергии.
- В столице вследствие падения обломков в Печерском районе произошло несколько возгораний. Враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами. Под ударом мирные населенные пункты и объекты энергетической системы. Вследствие атаки в Вышгородском районе пострадала женщина. С осколочными ранениями бедра она госпитализирована в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.
- Под массированным обстрелом врага оказалась Полтавская область. Полностью обесточенными оказались Кременчуг и Горишние Плавни. Также в городах отсутствовало отопление и водоснабжение. Кроме того, вследствие вражеских ударов по Полтавской области повреждена железнодорожная инфраструктура: несколько станций остались без электроснабжения, а на некоторых участках повреждена контактная сеть. Из-за этого движение поездов осуществляется только тепловозами, что приводит к значительным задержкам.
- Россияне нанесли удар и по критической инфраструктуре Кировоградской области. В частности, по данным местных СМИ, под ударом оказался Светловодск.
- Вечером 7 ноября враг нанес удар управляемой авиабомбой по Песочинской громаде Харьковской области. В поселке Коротич вследствие атаки разрушено здание автозаправочной станции и повреждено несколько автомобилей. Вследствие удара пострадали 8 человек, все госпитализированы для оказания необходимой медицинской помощи.
- Во время удара России по критической инфраструктуре Харьковщины погиб сотрудник энергопредприятия, который находился на рабочем месте.
- Российский дрон разрушил квартиры в девятиэтажке Днепра. Три человека погибли, пострадавших 12. Семеро пострадавших находятся в больнице. Среди пострадавших - дети.
Що так буде було зрозуміло всім, за винятком, мабуть, цього зеленого "міністра".
У передвоєнному 2021 році на АЕС вироблялося до 55% української електроенергії.
Найбільша в Європі Запорізька АЕС була захоплена в перші дні повномасштабного вторгнення, але під контролем України залишаються три АЕС - Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська.