Систему энергообеспечения Украины удалось частично стабилизировать, графики отключений являются необходимым шагом, - Минэнерго

Энергетическая инфраструктура Украины стала мишенью масштабной баллистической атаки. На данный момент систему энергообеспечения удалось частично стабилизировать, однако пришлось ввести графики почасовых отключений.

Как передает Цензор.НЕТ, о текущем состоянии энергосистемы после очередной массированной атаки России рассказала министр энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона.

Самая массированная атака на энергетику

В частности, по словам министра, энергетическая инфраструктура Украины стала мишенью масштабной баллистической атаки.

"Сегодняшняя ночь стала одной из самых тяжелых за все время полномасштабной войны. Враг нанес массированный удар именно баллистическими ракетами, которые чрезвычайно сложно сбивать. Такого количества прямых ударов по энергетическим объектам с начала вторжения трудно вспомнить", - подчеркнула Гринчук.

Последствия ударов для энергетики

Отмечается, что из-за значительных повреждений оператор системы передачи был вынужден применить аварийные и специальные графики отключений в Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях.

В дальнейшем удалось частично стабилизировать работу системы и перевести регионы на графики почасовых отключений", - добавила министр.

Она отметила, что в пострадавших регионах - Харьковской, Полтавской и Киевской областях - вместе с заместителями и представителями органов власти продолжается координация работы по развертыванию альтернативных источников питания и малых модульных котельных.

Восстановительные работы

По словам Гринчук, применение графиков отключений является вынужденным и необходимым шагом для проведения ремонтов, перезапуска оборудования и стабилизации работы энергосистемы.

Глава Минэнерго сообщила, что восстановительные работы осложняются постоянными воздушными тревогами и риском повторных атак, что вынуждает временно приостанавливать работу ремонтных бригад из соображений безопасности. Несмотря на это, энергетики, спасатели и все привлеченные службы работают сразу, как только ситуация позволяет продолжить работы.

Также она подчеркнула, что резервное оборудование имеется в достаточных объемах для замены поврежденного оборудования. Его установка и переключение требует времени и осторожности, однако все службы действуют максимально оперативно и согласованно, чтобы вернуть украинцам свет и тепло как можно быстрее.

Массированный комбинированный удар 8 ноября