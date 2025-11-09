Полностью отсутствуют или есть перебои со светом, водой и теплом в Полтавской области, - ОВА

В результате российских ударов по объектам энергетики в Полтавской области полностью отсутствуют или есть перебои со светом, теплом и водой.

Об этом рассказал глава Полтавской ОГА Владимир Когут, передает Цензор.НЕТ.

Последствия атаки

"Россияне атаковали Полтавскую область, а именно объекты энергетики. Это был рекордный по количеству баллистических ракет обстрел. К сожалению, имеем значительные повреждения, из-за чего в области отсутствуют полностью или есть перебои с электро-, тепло- и водоснабжением", - отметил он.

Он подчеркнул, что все соответствующие службы работают непрерывно и на пределе своих возможностей, чтобы улучшить ситуацию.

Когут добавил, что проблемы с электричеством есть по всей стране.

"Ситуация действительно очень сложная. На случай длительного отсутствия электроснабжения по всей области развернуты пункты несокрушимости. Призываю всех сохранять спокойствие. Враг хочет, чтобы мы впали в отчаяние. Но мы им этого не подарим. В единстве наша сила", - сказал он.

Ночью восстановят теплоснабжение в Полтаве

В то же время в "Полтаватеплоэнерго" сообщили, что отопление в областном центре будет восстановлено ночью. Сейчас котельные переведены на работу от альтернативных источников питания.

"В связи с вражескими обстрелами энергетической инфраструктуры Украины и перебоями с электроснабжением объектов предприятия, котельные переведены на работу от альтернативных источников питания. В ночное время теплоснабжение будет восстановлено", - говорится в сообщении.

Что предшествовало

Ночью РФ массированно атаковала энергообъекты, в Полтавской области полностью обесточены два города - Кременчуг и Горишние Плавни.

В результате вражеских ударов по Полтавской области повреждена железнодорожная инфраструктура.

Во время массированной атаки ударных беспилотников в ночь на 8 ноября одной из целей стал железнодорожный объект в Лубенском районе.

