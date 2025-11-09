РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8984 посетителя онлайн
Новости Удары по энергетике
2 249 10

Полностью отсутствуют или есть перебои со светом, водой и теплом в Полтавской области, - ОВА

Удары по Полтавской области

В результате российских ударов по объектам энергетики в Полтавской области полностью отсутствуют или есть перебои со светом, теплом и водой.

Об этом рассказал глава Полтавской ОГА Владимир Когут, передает Цензор.НЕТ.

Последствия атаки

"Россияне атаковали Полтавскую область, а именно объекты энергетики. Это был рекордный по количеству баллистических ракет обстрел. К сожалению, имеем значительные повреждения, из-за чего в области отсутствуют полностью или есть перебои с электро-, тепло- и водоснабжением", - отметил он.

Он подчеркнул, что все соответствующие службы работают непрерывно и на пределе своих возможностей, чтобы улучшить ситуацию.

Читайте также: "Укрзализныця" об апокалиптических фото из депо Полтавщины: Обесточенные участки восстанавливают, данные об ограничении движения - фейк

Когут добавил, что проблемы с электричеством есть по всей стране.

"Ситуация действительно очень сложная. На случай длительного отсутствия электроснабжения по всей области развернуты пункты несокрушимости. Призываю всех сохранять спокойствие. Враг хочет, чтобы мы впали в отчаяние. Но мы им этого не подарим. В единстве наша сила", - сказал он.

Ночью восстановят теплоснабжение в Полтаве

В то же время в "Полтаватеплоэнерго" сообщили, что отопление в областном центре будет восстановлено ночью. Сейчас котельные переведены на работу от альтернативных источников питания.

Смотрите также: Удары по энергообъектам Полтавщины: один человек пострадал (обновлено). ФОТОрепортаж

"В связи с вражескими обстрелами энергетической инфраструктуры Украины и перебоями с электроснабжением объектов предприятия, котельные переведены на работу от альтернативных источников питания. В ночное время теплоснабжение будет восстановлено", - говорится в сообщении.

Что предшествовало

Массированный комбинированный удар 8 ноября

  • Вечером 7 ноября и в течение ночи на 8 ноября Россия осуществила очередную массированную воздушную атаку по Украине. Противник применил дроны-камикадзе, крылатые и баллистические ракеты, в том числе "Калибр" и "Кинжал".
  • Враг в очередной раз атаковал энергообъекты, железную дорогу и гражданскую инфраструктуру. В нескольких областях страны вынужденно введены аварийные отключения электроэнергии.
  • В столице в результате падения обломков в Печерском районе произошло несколько возгораний. Враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами. Под ударом мирные населенные пункты и объекты энергетической системы. В результате атаки в Вышгородском районе пострадала женщина. С осколочными ранениями бедра она госпитализирована в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.
  • Под массированным обстрелом врага оказалась Полтавская область. Полностью обесточенными оказались Кременчуг и Горишние Плавни. Также в городах отсутствовало отопление и водоснабжение. Кроме того, в результате вражеских ударов по Полтавской области повреждена железнодорожная инфраструктура: несколько станций остались без электроснабжения, а на некоторых участках повреждена контактная сеть. Из-за этого движение поездов осуществляется только тепловозами, что приводит к значительным задержкам.
  • Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг уничтожил локомотивное депо в Лубенском районе Полтавщины. ФОТОрепортаж
  • Россияне также нанесли удар по критической инфраструктуре Кировоградской области. В частности, по данным местных СМИ, под ударом оказался Светловодск.
  • Вечером 7 ноября враг нанес удар управляемой авиабомбой по Песочинской общине Харьковской области. В поселке Коротич в результате атаки разрушено здание автозаправочной станции и повреждено несколько автомобилей. В результате удара пострадали 8 человек, все госпитализированы для оказания необходимой медицинской помощи.
  • Во время удара России по критической инфраструктуре Харьковщины погиб сотрудник энергопредприятия, который находился на рабочем месте.
  • Российский дрон разрушил квартиры в девятиэтажке Днепра. Три человека погибли, пострадавших 12. Семеро пострадавших находятся в больнице. Среди пострадавших - дети.

Автор: 

обстрел (30407) Тахтаулове (797) энергетика (2768) Полтавская область (1307) Полтавский район (87)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Там, де безроздільно керують призначенці ЗЄ, повна дупа.
показать весь комментарий
09.11.2025 00:06 Ответить
+3
від цієї "держави", прости Господи, вимагають просто ЗАХИЩАТИ (!) країну і народ! Захистити енергоструктуру, зробити децентралізацію гшенерації - але ця смердюча зелена клоака навіть на таке виявилася нездатна! Якщо ця "зелена держава" не здатна забезпечити людям мінімум для виживання (світло+тепло) то на якого путіна вона нам здалася? Хай ці тупорилі зелені бездарі ******** на путінів, і звільнять місця державникам і політикам!
показать весь комментарий
09.11.2025 01:36 Ответить
+1
Не неси хєрні! Поряд зі мною живуть чиновники. У них немає світла так само як і у мене. На четвертому році повномасштабки всі притомні, навіть дуже бідні, придбали або самі собі зробили дешеві пауербанки. Не вимагай від держави на яку напали вороги всього. Роби хоч щось сам для себе. Дронам і ракетам пофіг чиновник ти чи бомж.
показать весь комментарий
09.11.2025 01:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Суттєві перебої або повністю відсутнє світло, вода та опалення у Полтаві

Ніжин (Чернігівщина) - пишуть, що електрики немає вже 12 (!!!) годин

Люди з Кременчука та Миргорода також повідомляють - електрики немає по 17 (!!!) годин
показать весь комментарий
09.11.2025 00:06 Ответить
Там, де безроздільно керують призначенці ЗЄ, повна дупа.
показать весь комментарий
09.11.2025 00:06 Ответить
Там скачки понад 600 вольт.
показать весь комментарий
09.11.2025 00:07 Ответить
Хто дивиться на муки і страждання і очаровується собою не мине сія чаша горької настойки байдужості яку прийдеться випити до дна ще на цьому світі , і багато хто буде свідком ганебного Кінця.
показать весь комментарий
09.11.2025 00:07 Ответить
Оці чиновники-дармоїди живуть своїм життям,у них електрика є,а на народ їм наплювати
показать весь комментарий
09.11.2025 00:14 Ответить
Не неси хєрні! Поряд зі мною живуть чиновники. У них немає світла так само як і у мене. На четвертому році повномасштабки всі притомні, навіть дуже бідні, придбали або самі собі зробили дешеві пауербанки. Не вимагай від держави на яку напали вороги всього. Роби хоч щось сам для себе. Дронам і ракетам пофіг чиновник ти чи бомж.
показать весь комментарий
09.11.2025 01:06 Ответить
від цієї "держави", прости Господи, вимагають просто ЗАХИЩАТИ (!) країну і народ! Захистити енергоструктуру, зробити децентралізацію гшенерації - але ця смердюча зелена клоака навіть на таке виявилася нездатна! Якщо ця "зелена держава" не здатна забезпечити людям мінімум для виживання (світло+тепло) то на якого путіна вона нам здалася? Хай ці тупорилі зелені бездарі ******** на путінів, і звільнять місця державникам і політикам!
показать весь комментарий
09.11.2025 01:36 Ответить
Серйозно? Світла нема в пузатих, а з допомогою пауербанка можна забезпечити дім електрикою а ти не ботяра з двох літер, Точно, так і є.
показать весь комментарий
09.11.2025 05:28 Ответить
 
 