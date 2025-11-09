Полностью отсутствуют или есть перебои со светом, водой и теплом в Полтавской области, - ОВА
В результате российских ударов по объектам энергетики в Полтавской области полностью отсутствуют или есть перебои со светом, теплом и водой.
Об этом рассказал глава Полтавской ОГА Владимир Когут, передает Цензор.НЕТ.
Последствия атаки
"Россияне атаковали Полтавскую область, а именно объекты энергетики. Это был рекордный по количеству баллистических ракет обстрел. К сожалению, имеем значительные повреждения, из-за чего в области отсутствуют полностью или есть перебои с электро-, тепло- и водоснабжением", - отметил он.
Он подчеркнул, что все соответствующие службы работают непрерывно и на пределе своих возможностей, чтобы улучшить ситуацию.
Когут добавил, что проблемы с электричеством есть по всей стране.
"Ситуация действительно очень сложная. На случай длительного отсутствия электроснабжения по всей области развернуты пункты несокрушимости. Призываю всех сохранять спокойствие. Враг хочет, чтобы мы впали в отчаяние. Но мы им этого не подарим. В единстве наша сила", - сказал он.
Ночью восстановят теплоснабжение в Полтаве
В то же время в "Полтаватеплоэнерго" сообщили, что отопление в областном центре будет восстановлено ночью. Сейчас котельные переведены на работу от альтернативных источников питания.
"В связи с вражескими обстрелами энергетической инфраструктуры Украины и перебоями с электроснабжением объектов предприятия, котельные переведены на работу от альтернативных источников питания. В ночное время теплоснабжение будет восстановлено", - говорится в сообщении.
Что предшествовало
- Ночью РФ массированно атаковала энергообъекты, в Полтавской области полностью обесточены два города - Кременчуг и Горишние Плавни.
- В результате вражеских ударов по Полтавской области повреждена железнодорожная инфраструктура.
- Во время массированной атаки ударных беспилотников в ночь на 8 ноября одной из целей стал железнодорожный объект в Лубенском районе.
Массированный комбинированный удар 8 ноября
- Вечером 7 ноября и в течение ночи на 8 ноября Россия осуществила очередную массированную воздушную атаку по Украине. Противник применил дроны-камикадзе, крылатые и баллистические ракеты, в том числе "Калибр" и "Кинжал".
- Враг в очередной раз атаковал энергообъекты, железную дорогу и гражданскую инфраструктуру. В нескольких областях страны вынужденно введены аварийные отключения электроэнергии.
- В столице в результате падения обломков в Печерском районе произошло несколько возгораний. Враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами. Под ударом мирные населенные пункты и объекты энергетической системы. В результате атаки в Вышгородском районе пострадала женщина. С осколочными ранениями бедра она госпитализирована в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.
- Под массированным обстрелом врага оказалась Полтавская область. Полностью обесточенными оказались Кременчуг и Горишние Плавни. Также в городах отсутствовало отопление и водоснабжение. Кроме того, в результате вражеских ударов по Полтавской области повреждена железнодорожная инфраструктура: несколько станций остались без электроснабжения, а на некоторых участках повреждена контактная сеть. Из-за этого движение поездов осуществляется только тепловозами, что приводит к значительным задержкам.
- Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг уничтожил локомотивное депо в Лубенском районе Полтавщины. ФОТОрепортаж
- Россияне также нанесли удар по критической инфраструктуре Кировоградской области. В частности, по данным местных СМИ, под ударом оказался Светловодск.
- Вечером 7 ноября враг нанес удар управляемой авиабомбой по Песочинской общине Харьковской области. В поселке Коротич в результате атаки разрушено здание автозаправочной станции и повреждено несколько автомобилей. В результате удара пострадали 8 человек, все госпитализированы для оказания необходимой медицинской помощи.
- Во время удара России по критической инфраструктуре Харьковщины погиб сотрудник энергопредприятия, который находился на рабочем месте.
- Российский дрон разрушил квартиры в девятиэтажке Днепра. Три человека погибли, пострадавших 12. Семеро пострадавших находятся в больнице. Среди пострадавших - дети.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ніжин (Чернігівщина) - пишуть, що електрики немає вже 12 (!!!) годин
Люди з Кременчука та Миргорода також повідомляють - електрики немає по 17 (!!!) годин