Повністю відсутні або є перебої зі світлом, водою та теплом на Полтавщині, - ОВА

Удари по Полтавщині

Унаслідок російських ударів по об’єктах енергетики в Полтавській області повністю відсутні або є перебої зі світлом, теплом і водою.

Про це розповів глава Полтавської ОВА Володимир Когут, передає Цензор.НЕТ.

Наслідки атаки

"Росіяни атакували Полтавщину, а саме об'єкти енергетики. Це був рекордний за кількістю балістичних ракет обстріл. На жаль, маємо значні пошкодження, через що в області відсутні повністю або є перебої з електро-, тепло- та водопостачанням", - зазначив він.

Він наголосив, що всі відповідні служби працюють безперервно та на межі своїх можливостей, щоб покращити ситуацію.

Когут додав, проблеми з електрикою є по всій країні.

"Ситуація дійсно дуже складна. На випадок тривалої відсутності електропостачання по всій області розгорнуті пункти незламності. Закликаю всіх зберігати спокій. Ворог хоче, аби ми впали у відчай. Але ми їм цього не подаруємо. В єдності наша сила", - сказав він.

Вночі відновлять теплопостачання в Полтаві

Водночас у "Полтаватеплоенерго" повідомили, що опалення в обласному центрі буде відновлено вночі. Наразі котельні переведено у роботу від альтернативних джерел живлення.

"У зв’язку з ворожими обстрілами енергетичної інфраструктури України та перебоями з електропостачанням об'єктів підприємства, котельні переведено у роботу від альтернативних джерел живлення. У нічний час теплопостачання буде відновлено", - йдеться у повідомленні.

Що передувало

Масований комбінований удар 8 листопада

  • Увечері 7 листопада та впродовж ночі на 8 листопада Росія здійснила чергову масовану повітряну атаку по Україні. Противник застосував дрони-камікадзе, крилаті та балістичні ракети, у тому числі "Калібр" і "Кинджал".
  • Ворог вкотре атакував енергооб'єкти, залізницю та цивільну інфраструктуру. У кількох областях країни вимушено запроваджені аварійні відключення електроенергії.
  • У столиці внаслідок падіння уламків у Печерському районі сталося кілька загорянь. Ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами. Під ударом мирні населені пункти та обʼєкти енергетичної системи. Унаслідок атаки у Вишгородському районі постраждала жінка. Із осколковими пораненнями стегна вона госпіталізована до місцевої лікарні. Уся необхідна медична допомога надається.
  • Під масованим обстрілом ворога опинилася Полтавщина. Повністю знеструмленими опинилися Кременчук та Горішні Плавні. Також у містах було відсутнє опалення та водопостачання. Крім того, внаслідок ворожих ударів по Полтавській області пошкоджено залізничну інфраструктуру: кілька станцій залишилися без електропостачання, а на деяких ділянках пошкоджено контактну мережу. Через це рух поїздів здійснюється лише тепловозами, що призводить до значних затримок.
  • Поцілили росіяни і по критичній інфраструктурі Кіровоградщини. Зокрема, за даними місцевих ЗМІ, під ударом опинився Світловодськ.
  • Ввечері 7 листопада ворог завдав удару керованою авіабомбою по Пісочинській громаді Харківської області. У селищі Коротич внаслідок атаки зруйновано будівлю автозаправної станції та пошкоджено кілька автомобілів. У результаті удару постраждали 8 людей, усіх госпіталізовано для надання необхідної медичної допомоги.
  • Під час удару Росії по критичній інфраструктурі Харківщини загинув співробітник енергопідприємства, який перебував на робочому місці.
  • Російський дрон зруйнував квартири в дев’ятиповерхівці Дніпра. Три людини загинули, постраждалих 12. Семеро потерпілих перебувають у лікарні. Серед постраждалих - діти.

від цієї "держави", прости Господи, вимагають просто ЗАХИЩАТИ (!) країну і народ! Захистити енергоструктуру, зробити децентралізацію гшенерації - але ця смердюча зелена клоака навіть на таке виявилася нездатна! Якщо ця "зелена держава" не здатна забезпечити людям мінімум для виживання (світло+тепло) то на якого путіна вона нам здалася? Хай ці тупорилі зелені бездарі ******** на путінів, і звільнять місця державникам і політикам!
09.11.2025 01:36
Там, де безроздільно керують призначенці ЗЄ, повна дупа.
09.11.2025 00:06
Не неси хєрні! Поряд зі мною живуть чиновники. У них немає світла так само як і у мене. На четвертому році повномасштабки всі притомні, навіть дуже бідні, придбали або самі собі зробили дешеві пауербанки. Не вимагай від держави на яку напали вороги всього. Роби хоч щось сам для себе. Дронам і ракетам пофіг чиновник ти чи бомж.
09.11.2025 01:06
Суттєві перебої або повністю відсутнє світло, вода та опалення у Полтаві

Ніжин (Чернігівщина) - пишуть, що електрики немає вже 12 (!!!) годин

Люди з Кременчука та Миргорода також повідомляють - електрики немає по 17 (!!!) годин
09.11.2025 00:06
