Повністю відсутні або є перебої зі світлом, водою та теплом на Полтавщині, - ОВА

Унаслідок російських ударів по об’єктах енергетики в Полтавській області повністю відсутні або є перебої зі світлом, теплом і водою.

Про це розповів глава Полтавської ОВА Володимир Когут, передає Цензор.НЕТ.

Наслідки атаки

"Росіяни атакували Полтавщину, а саме об'єкти енергетики. Це був рекордний за кількістю балістичних ракет обстріл. На жаль, маємо значні пошкодження, через що в області відсутні повністю або є перебої з електро-, тепло- та водопостачанням", - зазначив він.

Він наголосив, що всі відповідні служби працюють безперервно та на межі своїх можливостей, щоб покращити ситуацію.

Когут додав, проблеми з електрикою є по всій країні.

"Ситуація дійсно дуже складна. На випадок тривалої відсутності електропостачання по всій області розгорнуті пункти незламності. Закликаю всіх зберігати спокій. Ворог хоче, аби ми впали у відчай. Але ми їм цього не подаруємо. В єдності наша сила", - сказав він.

Вночі відновлять теплопостачання в Полтаві

Водночас у "Полтаватеплоенерго" повідомили, що опалення в обласному центрі буде відновлено вночі. Наразі котельні переведено у роботу від альтернативних джерел живлення.

"У зв’язку з ворожими обстрілами енергетичної інфраструктури України та перебоями з електропостачанням об'єктів підприємства, котельні переведено у роботу від альтернативних джерел живлення. У нічний час теплопостачання буде відновлено", - йдеться у повідомленні.

Що передувало

Масований комбінований удар 8 листопада