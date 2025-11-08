Повністю відсутні або є перебої зі світлом, водою та теплом на Полтавщині, - ОВА
Унаслідок російських ударів по об’єктах енергетики в Полтавській області повністю відсутні або є перебої зі світлом, теплом і водою.
Про це розповів глава Полтавської ОВА Володимир Когут, передає Цензор.НЕТ.
Наслідки атаки
"Росіяни атакували Полтавщину, а саме об'єкти енергетики. Це був рекордний за кількістю балістичних ракет обстріл. На жаль, маємо значні пошкодження, через що в області відсутні повністю або є перебої з електро-, тепло- та водопостачанням", - зазначив він.
Він наголосив, що всі відповідні служби працюють безперервно та на межі своїх можливостей, щоб покращити ситуацію.
Когут додав, проблеми з електрикою є по всій країні.
"Ситуація дійсно дуже складна. На випадок тривалої відсутності електропостачання по всій області розгорнуті пункти незламності. Закликаю всіх зберігати спокій. Ворог хоче, аби ми впали у відчай. Але ми їм цього не подаруємо. В єдності наша сила", - сказав він.
Вночі відновлять теплопостачання в Полтаві
Водночас у "Полтаватеплоенерго" повідомили, що опалення в обласному центрі буде відновлено вночі. Наразі котельні переведено у роботу від альтернативних джерел живлення.
"У зв’язку з ворожими обстрілами енергетичної інфраструктури України та перебоями з електропостачанням об'єктів підприємства, котельні переведено у роботу від альтернативних джерел живлення. У нічний час теплопостачання буде відновлено", - йдеться у повідомленні.
Що передувало
- Уночі РФ масовано атакувала енергооб'єкти, на Полтавщині повністю знеструмлені два міста - Кременчук та Горішні Плавні.
- Унаслідок ворожих ударів по Полтавській області пошкоджено залізничну інфраструктуру.
- Під час масованої атаки ударних безпілотників у ніч проти 8 листопада однією з цілей став залізничний об’єкт у Лубенському районі.
Масований комбінований удар 8 листопада
- Увечері 7 листопада та впродовж ночі на 8 листопада Росія здійснила чергову масовану повітряну атаку по Україні. Противник застосував дрони-камікадзе, крилаті та балістичні ракети, у тому числі "Калібр" і "Кинджал".
- Ворог вкотре атакував енергооб'єкти, залізницю та цивільну інфраструктуру. У кількох областях країни вимушено запроваджені аварійні відключення електроенергії.
- У столиці внаслідок падіння уламків у Печерському районі сталося кілька загорянь. Ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами. Під ударом мирні населені пункти та обʼєкти енергетичної системи. Унаслідок атаки у Вишгородському районі постраждала жінка. Із осколковими пораненнями стегна вона госпіталізована до місцевої лікарні. Уся необхідна медична допомога надається.
- Під масованим обстрілом ворога опинилася Полтавщина. Повністю знеструмленими опинилися Кременчук та Горішні Плавні. Також у містах було відсутнє опалення та водопостачання. Крім того, внаслідок ворожих ударів по Полтавській області пошкоджено залізничну інфраструктуру: кілька станцій залишилися без електропостачання, а на деяких ділянках пошкоджено контактну мережу. Через це рух поїздів здійснюється лише тепловозами, що призводить до значних затримок.
- Ворог знищив локомотивне депо у Лубенському районі Полтавщини.
- Поцілили росіяни і по критичній інфраструктурі Кіровоградщини. Зокрема, за даними місцевих ЗМІ, під ударом опинився Світловодськ.
- Ввечері 7 листопада ворог завдав удару керованою авіабомбою по Пісочинській громаді Харківської області. У селищі Коротич внаслідок атаки зруйновано будівлю автозаправної станції та пошкоджено кілька автомобілів. У результаті удару постраждали 8 людей, усіх госпіталізовано для надання необхідної медичної допомоги.
- Під час удару Росії по критичній інфраструктурі Харківщини загинув співробітник енергопідприємства, який перебував на робочому місці.
- Російський дрон зруйнував квартири в дев’ятиповерхівці Дніпра. Три людини загинули, постраждалих 12. Семеро потерпілих перебувають у лікарні. Серед постраждалих - діти.
Ніжин (Чернігівщина) - пишуть, що електрики немає вже 12 (!!!) годин
Люди з Кременчука та Миргорода також повідомляють - електрики немає по 17 (!!!) годин