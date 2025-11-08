Обстріли об'єктів Укрзалізниці
Атака РФ по Україні: затримки потягів через пошкодження залізничної інфраструктури на Полтавщині

Внаслідок ворожих ударів по Полтавській області пошкоджено залізничну інфраструктуру: кілька станцій залишилися без електропостачання, а на деяких ділянках пошкоджено контактну мережу. Через це рух поїздів здійснюється лише тепловозами, що призводить до значних затримок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в АТ "Укрзалізниця".

Затримки приміських та далекого сполучення

Приміські рейси на Полтавщині та Харківщині орієнтовно будуть запізнюватися 1,5–2 години.

Далеке сполучення станом на 8:00 зазнає таких затримок:

  • №720 Київ – Харків +6:30 год

  • №22/21 Харків – Львів +2:30 год

  • №111/112 Львів – Ізюм +5 год

  • №63/64 Львів – Харків +5 год

  • №103/104 Гусарівка – Львів +4 год

  • №17/18 Ужгород – Харків +3:40 год

  • №227/228 Гусарівка – Івано-Франківськ +3:30 год

Організація перевезень

Для пасажирів поїзда №725 Харків – Київ Інтерсіті+ посадка буде організована в Полтаві, куди пасажирів доставлять електропотягом.
Пасажири поїзда №720 Київ – Харків Інтерсіті+ до кінцевої станції Харків будуть доставлені з Полтави електропоїздом.

Залізниця робить усе можливе, щоб мінімізувати відставання від графіка.

Актуальну інформацію про затримки поїздів можна переглянути за посиланням:
🔗 https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform

