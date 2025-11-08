Атака РФ по Україні: затримки потягів через пошкодження залізничної інфраструктури на Полтавщині
Внаслідок ворожих ударів по Полтавській області пошкоджено залізничну інфраструктуру: кілька станцій залишилися без електропостачання, а на деяких ділянках пошкоджено контактну мережу. Через це рух поїздів здійснюється лише тепловозами, що призводить до значних затримок.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в АТ "Укрзалізниця".
Затримки приміських та далекого сполучення
Приміські рейси на Полтавщині та Харківщині орієнтовно будуть запізнюватися 1,5–2 години.
Далеке сполучення станом на 8:00 зазнає таких затримок:
-
№720 Київ – Харків +6:30 год
-
№22/21 Харків – Львів +2:30 год
-
№111/112 Львів – Ізюм +5 год
-
№63/64 Львів – Харків +5 год
-
№103/104 Гусарівка – Львів +4 год
-
№17/18 Ужгород – Харків +3:40 год
-
№227/228 Гусарівка – Івано-Франківськ +3:30 год
Організація перевезень
Для пасажирів поїзда №725 Харків – Київ Інтерсіті+ посадка буде організована в Полтаві, куди пасажирів доставлять електропотягом.
Пасажири поїзда №720 Київ – Харків Інтерсіті+ до кінцевої станції Харків будуть доставлені з Полтави електропоїздом.
Залізниця робить усе можливе, щоб мінімізувати відставання від графіка.
Актуальну інформацію про затримки поїздів можна переглянути за посиланням:
🔗 https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform
