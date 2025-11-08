Атака РФ по Украине: задержки поездов из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры в Полтавской области
В результате вражеских ударов по Полтавской области повреждена железнодорожная инфраструктура: несколько станций остались без электроснабжения, а на некоторых участках повреждена контактная сеть. Из-за этого движение поездов осуществляется только тепловозами, что приводит к значительным задержкам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в АО "Укрзализныця".
Задержки пригородных и дальнего сообщения
Пригородные рейсы в Полтавской и Харьковской областях ориентировочно будут опаздывать на 1,5–2 часа.
Дальнее сообщение по состоянию на 8:00 испытывает следующие задержки:
№720 Киев – Харьков +6:30 ч
№22/21 Харьков – Львов +2:30 ч
№111/112 Львов – Изюм +5 ч
№63/64 Львов – Харьков +5 ч
№103/104 Гусаровка – Львов +4 ч
№17/18 Ужгород – Харьков +3:40 ч
№227/228 Гусаровка – Ивано-Франковск +3:30 ч
Организация перевозок
Для пассажиров поезда №725 Харьков – Киев Интерсити+ посадка будет организована в Полтаве, куда пассажиров доставят электропоездом.
Пассажиры поезда №720 Киев – Харьков Интерсити+ до конечной станции Харьков будут доставлены из Полтавы электропоездом.
Железная дорога делает все возможное, чтобы минимизировать отставание от графика.
Актуальную информацию о задержках поездов можно посмотреть по ссылке:
🔗 https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform
