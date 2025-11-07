РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8365 посетителей онлайн
Новости Обстрелы объектов Укрзализныци
1 177 0

В Днепропетровской области из-за боевых действий изменили движение поездов, - Укрзализныця

Укрзализныця изменила маршруты и отменила поезда в Днепропетровской области из-за боевых действий

Из-за угрозы обстрелов в Днепропетровской области введены ограничения движения: отдельные поезда отменены, некоторые курсируют по измененному маршруту.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в АО "Укрзализныця".

Что изменилось?

7 ноября не будут курсировать следующие поезда:

  • № 7303 и № 7304 Днепр-Каменское-Днепр;
  • № 6010 Пятихатки-Днепр.

Кроме того, поезда №6492 и №6502 устанавливаются в сообщении Днепрострой-2 - Запорожье-2 (вместо Марганец - Запорожье-2 и Канцеровка - Запорожье-2 соответственно).

"Вместе с тем сохраняется альтернативное сообщение по тем же маршрутам с другим временем отправления.

Просим уточнять информацию на местах отправления или прокладывать маршрут постанционно на сайте:

https://swrailway.gov.ua/timetable/eltrain/", - отметили в "Укрзализныце".

Что предшествовало?

Накануне россияне нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре в восточных регионах. Из-за этого были изменены маршруты нескольких поездов. Задержки составляли до нескольких часов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" временно ограничивает движение пассажирских поездов, следующих в Краматорском направлении

Автор: 

поезд (1056) расписание (25) Укрзализныця (2850)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 