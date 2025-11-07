В Днепропетровской области из-за боевых действий изменили движение поездов, - Укрзализныця

Из-за угрозы обстрелов в Днепропетровской области введены ограничения движения: отдельные поезда отменены, некоторые курсируют по измененному маршруту.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в АО "Укрзализныця".

Что изменилось?

7 ноября не будут курсировать следующие поезда:

№ 7303 и № 7304 Днепр-Каменское-Днепр;

№ 6010 Пятихатки-Днепр.

Кроме того, поезда №6492 и №6502 устанавливаются в сообщении Днепрострой-2 - Запорожье-2 (вместо Марганец - Запорожье-2 и Канцеровка - Запорожье-2 соответственно).

"Вместе с тем сохраняется альтернативное сообщение по тем же маршрутам с другим временем отправления.

Просим уточнять информацию на местах отправления или прокладывать маршрут постанционно на сайте:

https://swrailway.gov.ua/timetable/eltrain/", - отметили в "Укрзализныце".

Что предшествовало?

Накануне россияне нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре в восточных регионах. Из-за этого были изменены маршруты нескольких поездов. Задержки составляли до нескольких часов.

