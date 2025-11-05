"Укрзализныця" приостанавливает движение поездов в Харьковскую область из-за безопасности

"Укрзализныця" временно ограничивает движение поездов Краматорского направления до границ Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина.

"Тяжелое, но важное решение ради сохранения жизней приняли совместно с "Укрзализныцей" - временно ограничиваем движение поездов Краматорского направления до границ Харьковской области. Решение продиктовано факторами безопасности", - написал Филашкин.

Как организовано передвижение пассажиров

Временное ограничение касается:

Дальнего сообщения пяти поездов Краматорского направления;

Пригородных маршрутов в Донецкой области, в частности Бантышево - Краматорск и Славянск-Райгородок.

"Проводники и работники вокзалов будут помогать пассажирам сориентироваться на месте и сопровождать их во время пересадки. Безопасность пассажиров - наш главный приоритет", - подчеркнули в "УЗ".

В настоящее время организовано движение автобусных шаттлов между Краматорском-Славянском и временной конечной станцией. Движение поездов будет возобновлено, как только это станет возможным.

Напомним, член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко заявил, что компанию стоит спасать, иначе она будет потеряна. Об этом он заявил во время выступления в Верховной Раде.