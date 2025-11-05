РУС
"Укрзализныця" приостанавливает движение поездов в Харьковскую область из-за безопасности

Укрзализныця останавливает поезда до границ Харьковской области

"Укрзализныця" временно ограничивает движение поездов Краматорского направления до границ Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина.

"Тяжелое, но важное решение ради сохранения жизней приняли совместно с "Укрзализныцей" - временно ограничиваем движение поездов Краматорского направления до границ Харьковской области. Решение продиктовано факторами безопасности", - написал Филашкин.

Как организовано передвижение пассажиров

Временное ограничение касается:

  • Дальнего сообщения пяти поездов Краматорского направления;

  • Пригородных маршрутов в Донецкой области, в частности Бантышево - Краматорск и Славянск-Райгородок.

"Проводники и работники вокзалов будут помогать пассажирам сориентироваться на месте и сопровождать их во время пересадки. Безопасность пассажиров - наш главный приоритет", - подчеркнули в "УЗ".

В настоящее время организовано движение автобусных шаттлов между Краматорском-Славянском и временной конечной станцией. Движение поездов будет возобновлено, как только это станет возможным.

Напомним, член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко заявил, что компанию стоит спасать, иначе она будет потеряна. Об этом он заявил во время выступления в Верховной Раде.

безопасность (1140) поезд (1055) Укрзализныця (2844)
+4
Чутно запах перемоги і кордонів 91.
05.11.2025 20:59
05.11.2025 20:59 Ответить
+3
А чому ж залізничник у червоному светрі сьогодні про це не сказав?
05.11.2025 20:56
05.11.2025 20:56 Ответить
+2
Пропоную Зе-3000, саме туди і відправляти...
05.11.2025 20:54
05.11.2025 20:54 Ответить
Пропоную Зе-3000, саме туди і відправляти...
05.11.2025 20:54
05.11.2025 20:54 Ответить
Частинами, в різних вагонах.
05.11.2025 21:08
05.11.2025 21:08 Ответить
Круговой маршрут Краматорськ - Словʼянськ - Червоний Лиман - Попасна - Дебальцеве - Ясинувата - Константинівка - Краматорськ.
05.11.2025 21:48
05.11.2025 21:48 Ответить
Пропоную організувати шатли особисто для верещучки і кокса з його господарем і спрямувати їх прямо на чонгар, або Єнергодар.
05.11.2025 20:55
05.11.2025 20:55 Ответить
А чому ж залізничник у червоному светрі сьогодні про це не сказав?
05.11.2025 20:56
05.11.2025 20:56 Ответить
йому для цього треба отримати ще декілька мільйонів гривень зі збиткової УЗ.
05.11.2025 21:03
05.11.2025 21:03 Ответить
Мабуть, наглядова рада «Укрзалізниці», запускатиме серлєща на дрезині, попереду ???
05.11.2025 20:59
05.11.2025 20:59 Ответить
Чутно запах перемоги і кордонів 91.
05.11.2025 20:59
05.11.2025 20:59 Ответить
Для кордонів 91р. треба мати більше 90 мільйонів населення, ядерну та хімічну зброю, потужний ОПК та союзників, бажано таких, які теж почнуть війну проти русні.

Яка ймовірність всього цього при демократії?
05.11.2025 21:07
05.11.2025 21:07 Ответить
05.11.2025 21:05
05.11.2025 21:05 Ответить
Жиза
05.11.2025 21:30
05.11.2025 21:30 Ответить
Головне, щоб маршрути до Буковеля не були скасовані...
05.11.2025 21:06
05.11.2025 21:06 Ответить
Може, все ж таки, через небезпеку?
05.11.2025 21:56
05.11.2025 21:56 Ответить
Краматорськ та Слов'янськ готуйтеся.
05.11.2025 22:00
05.11.2025 22:00 Ответить
 
 