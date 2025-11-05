Страна может потерять "Укрзализныцю" из-за миллиардных убытков. Ее нужно спасать, - Лещенко

Член наблюдательного совета "Укрзализныця" Сергей Лещенко считает, что "УЗ" стоит спасать, иначе компания будет потеряна.

Об этом он заявил во время выступления в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.

"Три с половиной года "Укрзализныця" спасала Украину во время войны. Теперь время помочь "Укрзализныце" выстоять в этот сложный период. ... Спасайте железную дорогу, она всем еще нам понадобится", - подчеркнул он.

Резервы исчерпаны

Лещенко отметил, что внутренние резервы для компенсации убытков уже исчерпаны.

"И либо мы все начнем принимать для этого меры, либо потеряем нашу компанию. Что же произошло? Все годы в Украине у нас была система, когда убытки пассажирских перевозок компенсировались за счет грузовых.

И эта система работала, пока не начался эффект домино из-за начала полномасштабного вторжения. За 2021-2025 годы у нас потеряно 49% грузовых перевозок. И ситуация вряд ли улучшится", - добавил он.

Для компенсации убытков компании нужна помощь налогоплательщиков Украины, считает Лещенко.

"Чистый убыток за 9 месяцев железной дороги составляет 7 миллиардов 195 миллионов гривен. Убытки "пассажирки" в прошлом году - 18 миллиардов", - сказал он.

Как исправить ситуацию?

Лещенко назвал три шага:

Внутренняя оптимизация железной дороги.

Речь идет о продаже металлолома, который может дать до 10 млрд грн.

16 млрд за счет бюджета

"Для того, чтобы компенсировать убытки "пассажирки", и мы очень благодарны налогоплательщикам, что есть готовность поддержать решением правительства такую инициативу", - сказал он.

индексация грузовых тарифов

"Надо это делать постепенно, чтобы не было шоков для промышленности, в два этапа. Нам нужно лишь хотя бы индексировать до роста цен производителей. Это может дать 22,5 млрд, если мы сделаем это в следующем году дважды: с 1 января и 1 июля. Постепенно - 27,5, а затем 11%", - подытожил член наблюдательного совета "УЗ".

Ценообразование

Также "УЗ" планирует поднимать "динамическое ценообразование" для СВ и первого класса "Интерсити".

УЗ-3000

По словам Лещенко, покрытие убытков за счет бюджетных средств, за счет налогоплательщиков, не касается программы "УЗ-3000".

