Новости Убытки Укрзализныци
1 417 36

Страна может потерять "Укрзализныцю" из-за миллиардных убытков. Ее нужно спасать, - Лещенко

Миллиардные убытки Укрзализныци. Что сказал Лещенко в Раде?

Член наблюдательного совета "Укрзализныця" Сергей Лещенко считает, что "УЗ" стоит спасать, иначе компания будет потеряна.

Об этом он заявил во время выступления в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.

"Три с половиной года "Укрзализныця" спасала Украину во время войны. Теперь время помочь "Укрзализныце" выстоять в этот сложный период. ... Спасайте железную дорогу, она всем еще нам понадобится", - подчеркнул он.

Читайте также: Повышение железнодорожных тарифов приведет к повышению цен на стройматериалы, – Союз производителей

Резервы исчерпаны

Лещенко отметил, что внутренние резервы для компенсации убытков уже исчерпаны.

"И либо мы все начнем принимать для этого меры, либо потеряем нашу компанию. Что же произошло? Все годы в Украине у нас была система, когда убытки пассажирских перевозок компенсировались за счет грузовых.

И эта система работала, пока не начался эффект домино из-за начала полномасштабного вторжения. За 2021-2025 годы у нас потеряно 49% грузовых перевозок. И ситуация вряд ли улучшится", - добавил он.

Для компенсации убытков компании нужна помощь налогоплательщиков Украины, считает Лещенко.

"Чистый убыток за 9 месяцев железной дороги составляет 7 миллиардов 195 миллионов гривен. Убытки "пассажирки" в прошлом году - 18 миллиардов", - сказал он.

Читайте также: Железняк о "зимнем пакете" Зеленского: Ищем деньги на "УЗ" - и бесплатно катаем все население? Это популизм

Как исправить ситуацию?

Лещенко назвал три шага:

  • Внутренняя оптимизация железной дороги.

Речь идет о продаже металлолома, который может дать до 10 млрд грн.

  • 16 млрд за счет бюджета

"Для того, чтобы компенсировать убытки "пассажирки", и мы очень благодарны налогоплательщикам, что есть готовность поддержать решением правительства такую инициативу", - сказал он.

  • индексация грузовых тарифов

"Надо это делать постепенно, чтобы не было шоков для промышленности, в два этапа. Нам нужно лишь хотя бы индексировать до роста цен производителей. Это может дать 22,5 млрд, если мы сделаем это в следующем году дважды: с 1 января и 1 июля. Постепенно - 27,5, а затем 11%", - подытожил член наблюдательного совета "УЗ".

Читайте также: Более 800 раз Россия атаковала железнодорожную инфраструктуру Украины с начала этого года, - Кулеба

Ценообразование

Также "УЗ" планирует поднимать "динамическое ценообразование" для СВ и первого класса "Интерсити".

УЗ-3000

По словам Лещенко, покрытие убытков за счет бюджетных средств, за счет налогоплательщиков, не касается программы "УЗ-3000".

Читайте: Советник Ермака Лещенко защищает программу "УЗ-3000": Бесплатный билет - это наша добрая воля

Автор: 

Лещенко Сергей (699) Укрзализныця (2844)
Топ комментарии
+13
Сірожа хоче, щоб його зарплату у 300 тис врятували. Бородатий жополиз.
05.11.2025 15:24 Ответить
+10
Сделайте 9000 бесплатных км. и будет вам счастье.

Если хочешь угробить дело, то привлеки туда СерЛеща и подобных гельминтов Зеленского - народная примета.
05.11.2025 15:24 Ответить
+6
Уже больше. Был опубликован подсчет что за все время в УЗ Сирожа получил более 13 млн. гривен. Хорошо нализал.
показать весь комментарий
05.11.2025 15:26 Ответить
Сірожа хоче, щоб його зарплату у 300 тис врятували. Бородатий жополиз.
05.11.2025 15:24 Ответить
Уже больше. Был опубликован подсчет что за все время в УЗ Сирожа получил более 13 млн. гривен. Хорошо нализал.
05.11.2025 15:26 Ответить
Та він "щеня" в порівнянні з колишнім воєнкомом Борисовим. За того вже 100 млн застави внесено. Ото хлоп "наколядував" на мобілізованих...
05.11.2025 15:32 Ответить
Таких Борисовых сейчас пруд-пруди. Новая "элита" Зеленского. Новая схема сбора бабла после "великого будівництва".
05.11.2025 15:37 Ответить
Сделайте 9000 бесплатных км. и будет вам счастье.

Если хочешь угробить дело, то привлеки туда СерЛеща и подобных гельминтов Зеленского - народная примета.
05.11.2025 15:24 Ответить
Першим ділом треба вигнати пустопорожніх серьожлещенків - економія буде нівроку
05.11.2025 15:27 Ответить
в попередні, до лєщєнка, часи в укрзалізниці так скрутно не було...
05.11.2025 15:57 Ответить
Крали собі в кишеню, а рятувати потрібно всім?
05.11.2025 15:31 Ответить
3000 км та вяленого ляща зі сраками у кожне купе.
05.11.2025 15:31 Ответить
Вони навмисне розорюють підприємство щоб викупити забезцінь!
Тут було б доречноне мільйонні зарплати платити, а притягнути до відповідальності
за доведення підприємства до банкрутства
05.11.2025 15:32 Ответить
ти ж 3.14дів що 3000 км це харашо. А тепер шо?
05.11.2025 15:33 Ответить
Серж Лещ прийшов в раду як звичайни хіпі
05.11.2025 15:34 Ответить
Наглядову зраду теж можна на металобрухт здати. Більше користі буде.
05.11.2025 15:34 Ответить
Чомусь ДойчеБанн не загинається як "УЗ". Це при тому що його часта на ринку перевезень всього близько 19%. Крадить ще більше..
05.11.2025 15:34 Ответить
Ну тут так... В країнах ЄС 1 км проїзу залізницею в середньому коштує 1,2 Є. А в Україні чомусь 1 грн. Спеціально у Гугла запитав.
05.11.2025 15:38 Ответить
усі госмонополії то срані сінекури та дойні корови
в програміста зп сто тищ
за що ті мудаки отримують мільони якщо довели до ручки контору?
країна ідіотів
05.11.2025 15:35 Ответить
Как всё у тебя просто, выбрать хрен знает кого и обвенить в своей глупости государство! Думаю, что ты с лещенко серегой в одном театралальном ПТУ учились!
05.11.2025 15:40 Ответить
Идиоты выбрали тех, кто сделал из прибыльной компании пылесос по выкачке бабла себе в карманы.

05.11.2025 15:42 Ответить
Якраз це хотів написати... У 2017 завдяки поляку Балчуну, з якого всі так сміялися, УЗ стала прибутковою уперше з часів Кірпи... Він за рік буквально справився і вивів УЗ на прибутковість! Тобто можна, якщо дуже захотіти, але Балчун не пропонував 3000 км на шару...
05.11.2025 15:45 Ответить
Ну тут так... В країнах ЄС 1 км проїзу залізницею в середньому коштує 1,2 Є. А в Україні чомусь 1 грн. Спеціально у Гугла запитав.
05.11.2025 15:37 Ответить
В ЄС зарплатня на багато разів вище. Що ви збираєтеся порівнювати.
05.11.2025 15:45 Ответить
Рятуйте сірожу. А то його діджейка з арабом втече.
05.11.2025 15:39 Ответить
Лещенко на різних посадах Укрзалізниці з 2019 року, це ж за його наглядом Укрзалізницю
і розвалюють! Його потрібно приягнути до відповідальності, а не брати у нього інтервью!
Де чисельні правоохоронні органи??
05.11.2025 15:39 Ответить
Можемо втратити сірьожу. ... Терміново провести дефекацію офісів ... від сірож. Варто врахувати, що сірожи до креазоту дуже стійки.
05.11.2025 15:39 Ответить
Країні терміново потрібен уряд народної довіри. Країну треба рятувати.
05.11.2025 15:41 Ответить
Залізниця дихає на ладан - а в члена наглядової ради зарплата 600 тис - далеко ми так заїдем
05.11.2025 15:43 Ответить
сироже нада повысит зарплату, тогда он покажет как нужно работать
05.11.2025 15:54 Ответить
Сіронька мріє підняти ціни на білети. А то бубочка вижене.
05.11.2025 15:45 Ответить
Один з дармоїдів, який висмоктує ресурси залізниці, опікується її порятунком! Перше, що тереба зробити, то це позвільняти таких серьож і стягнути з них виплачені кошти за нанесену шкоду!
05.11.2025 15:48 Ответить
Треба Сірожу рятувать.Сірожа може зарплату втратити,гарну зарплату,жаль буде Сірожу.Чи знайдуть Сірожі ще таку халяву,не факт.
05.11.2025 15:50 Ответить
Якась біполярка: він же ш недавно рекдамував вовкині 3000км і розказував, яке це благо?
05.11.2025 15:50 Ответить
а де пуштун наемка, тоже спасатель украины за очень большие деньги
05.11.2025 15:53 Ответить
як тільки "соросятників" "зезрадник" ставить на фінансування з кишень українського народу для пограбування , через де- який час швидкодії грабіжників України .наступає як не 3,14здєц.то параліч, або додадотковий грабіж держави за рахунок добробуту українського народу....
05.11.2025 16:00 Ответить
"Батька, грошей!"©
05.11.2025 16:00 Ответить
А ти,жаба, років три чи більше на підприємстві? Добралися до ручки? Цікаво,в у ляща бувають гниди? Чи цей тільки з них і складається?
05.11.2025 16:02 Ответить
 
 