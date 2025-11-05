Країна може втратити "Укрзалізницю" через мільярдні збитки. Її треба рятувати, - Лещенко

Мільярдні збитки Укрзалізниці. Що сказав Лещенко в Раді?

Член наглядової ради "Укрзалізниця" Сергій Лещенко вважає, що "УЗ" варто рятувати, інакше компанію буде втрачено.

Про це він заявив під час виступу у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ.

"Три з половиною роки "Укрзалізниця" рятувала Україну під час війни. Тепер час допомогти "Укрзалізниці" вистояти в цей складний період. ... Рятуйте залізницю, вона всім ще нам знадобиться", - наголосив він.

Резерви вичерпано

Лещенко зазначив, що внутрішні резерви для компенсації збитків вже вичерпано.

"І або ми всі почнемо вживати для цього заходів, або втратимо нашу компанію. Що ж трапилось? Всі роки в Україні у нас була система, коли збитки пасажирських перевезень компенсувались за рахунок вантажних.

І ця система працювала, поки не почався ефект доміно через початок повномасштабного вторгнення. За 2021-2025 роки у нас втрачено 49% вантажних перевезень. І ситуація навряд чи покращиться", - додав він.

Для компенсації збитків компанії потрібна допомога платників податків України, вважає Лещенко.

"Чистий збиток за 9 місяців залізниці становить 7 мільярдів 195 мільйонів гривень. Збитки "пасажирки" в минулому році - 18 мільярдів", - сказав він.

Як виправити ситуацію?

Лещенко назвав три кроки:

  • Внутрішня оптимізація залізниці.

Йдеться про продаж металобрухту, який може дати до 10 млрд грн.

  • 16 млрд коштом бюджету

"Для того, щоб компенсувати збитки "пасажирки" і ми дуже вдячні платникам податків, що є готовність підтримати рішенням уряду таку ініціативу", - сказав він.

  • індексація вантажних тарифів

"Треба це робити поступово, щоб не було шоків для промисловості, в два етапи. Нам треба лише хоча б індексувати до росту цін виробників. Це може дати 22,5 млрд, якщо ми зробимо це в наступному році двічі: з 1 січня та 1 липня. Поступово - 27,5 та потім 11%", - підсумував член наглядової ради "УЗ".

Ціноутворення

Також "УЗ" планує підіймати "динамічне ціноутворення" для СВ та першого класу "Інтерсіті".

УЗ-3000

За словами Лещенка, покриття збитків за бюджетні кошти, коштом платників податків, не стосується програми "УЗ-3000".

Сірожа хоче, щоб його зарплату у 300 тис врятували. Бородатий жополиз.
05.11.2025 15:24 Відповісти
Сделайте 9000 бесплатных км. и будет вам счастье.

Если хочешь угробить дело, то привлеки туда СерЛеща и подобных гельминтов Зеленского - народная примета.
05.11.2025 15:24 Відповісти
Першим ділом треба вигнати пустопорожніх серьожлещенків - економія буде нівроку
05.11.2025 15:27 Відповісти
Уже больше. Был опубликован подсчет что за все время в УЗ Сирожа получил более 13 млн. гривен. Хорошо нализал.
показати весь коментар
05.11.2025 15:26 Відповісти
Та він "щеня" в порівнянні з колишнім воєнкомом Борисовим. За того вже 100 млн застави внесено. Ото хлоп "наколядував" на мобілізованих...
показати весь коментар
05.11.2025 15:32 Відповісти
Таких Борисовых сейчас пруд-пруди. Новая "элита" Зеленского. Новая схема сбора бабла после "великого будівництва".
показати весь коментар
05.11.2025 15:37 Відповісти
показати весь коментар
05.11.2025 19:28 Відповісти
показати весь коментар
05.11.2025 19:29 Відповісти
До приходу до влади Зеленських істот і Лєща ,
укрзалізниця України була ПРИБУТКОВОЮ організацією,
а ці швондєри повиписували собі мілліонні зарплати і
крадуть так , що аж дрантя сипеться ,
от і знову красти будуть,
а не рятувати 🤬
показати весь коментар
05.11.2025 17:30 Відповісти
У 2014 році в «Укрзалізниці» ще не було такої структури, як наглядова рада, яка була запроваджена пізніше. Тому інформації про зарплати членів наглядової ради за 2014 рік немає.

У 2016 році загальні витрати на зарплату для провідного керівництва ПАТ "Укрзалізниця" (до якого, ймовірно, входили члени правління та наглядової ради) становили 19,2 мільйона гривень. Хоча точна сума заробітку кожного члена наглядової ради окремо не вказана, це була частина загальної суми, призначеної для винагороди керівництва, яке на той час складалося з 7 членів наглядової ради та правління. Курс долара 2016 рік 24 грн

У 2017 році точні суми зарплат членів наглядової ради «Укрзалізниці» публічно не розголошувалися, але відомо, що їхня зарплата була значною і викликала дискусії. Зокрема, є інформація про можливу виплату премій членові правління та членам наглядової ради у 2017 році в розмірі 31 мільйона гривень. Курс долара 2017 рік ...

У 2018 році члени наглядової ради «Укрзалізниці» отримали значні виплати, загальна сума яких склала близько 50 млн грн. Зокрема, зарплата одного з членів ради, Сергія Лещенка, становила близько 588 тис. грн на місяць. Курс долара 2018 рік ...

У 2019 році середня зарплата одного члена наглядової ради «Укрзалізниці» становила приблизно 588 тис. грн на місяць, а загальна річна винагорода для ради була близько 43,4 млн грн.

У 2023 році члени наглядової ради "Укрзалізниці" отримували високі зарплати, зокрема Сергій Лещенко заробив 2,93 млн грн за рік. Загальні щомісячні виплати членам наглядової ради становили понад 1 млн грн.

ось так
показати весь коментар
05.11.2025 19:27 Відповісти
" ... У 2018 році члени наглядової ради «Укрзалізниці» отримали значні виплати, загальна сума яких склала близько 50 млн грн. Зокрема, зарплата одного з членів ради, Сергія Лещенка, становила близько 588 тис. грн на місяць. Курс долара 2018 рік ... "

Так то оно так, только вот Лещенка не было в набсовете УЗ в 2018 году. Он был назначен туда только в 2019. А если точнее - в декабре 2019
показати весь коментар
05.11.2025 21:35 Відповісти
У 2018 році зарплата членів Наглядової ради «Укрзалізниці» не була опублікована як єдина цифра, але голова правління Євген Кравцов заробляв 9,749 млн грн за весь рік, що становить близько 812 тис. грн на місяць, згідно з даними видання https://www.railinsider.com.ua/najbilshi-zarplaty-sered-kerivnykiv/ «Новое время». Зарплати членів наглядової ради визначаються на основі чистих доходів компанії, але конкретні цифри за 2018 рік для інших членів ради відсутні.
Так то воно так, тільки ось хтось вигадав нараді УЗ і укрпочти в 2015 році. Тобто узаконили собі з/п контрактом
Це плюс чи мінус що він був назначен туда только в 2019
показати весь коментар
05.11.2025 21:53 Відповісти
Ну и? Так все-таки про Лещенка в 2018 написано было чистое вранье?
показати весь коментар
05.11.2025 22:05 Відповісти
шо зароботал більше ніж голова правління Євген Кравцов.
Ділема ні хто - а скільки, і коли
показати весь коментар
05.11.2025 22:20 Відповісти
Понятно. Ждать правды от врущего бота, что красить небо - бесполезно. Даже если заловить его на откровенном вранье.
показати весь коментар
05.11.2025 23:04 Відповісти
Самая лучшая дружба - это дружба с собственной головой. Дружите, не стесняйтесь!
показати весь коментар
06.11.2025 15:01 Відповісти
Я понимаю что у вас есть конституционное право быть конченным и тупым мудаком, но вы им слишком злоупотребляете.
показати весь коментар
06.11.2025 22:22 Відповісти
у вас есть конституционное право

Розум треба чистити як зуби, щодня, щоб не смерділи злістю, заздрістю, та іншими виділеннями.
показати весь коментар
07.11.2025 10:41 Відповісти
Зарплати, завищена електроенергія та інша ху#ня - це корупція, і вона знищує все на своєму шляху!!
показати весь коментар
05.11.2025 16:14 Відповісти
З такими *********** та виплатам їм, як лещенки в отих наглядових радах, і Україну втратимо!! Лещенко на фронт рветься із штанів, а його, як собаку на цепу, тримають дивні особи з ригоАНАЛІВ у отих !!!
показати весь коментар
05.11.2025 16:22 Відповісти
в попередні, до лєщєнка, часи в укрзалізниці так скрутно не було...
показати весь коментар
05.11.2025 15:57 Відповісти
Крали собі в кишеню, а рятувати потрібно всім?
показати весь коментар
05.11.2025 15:31 Відповісти
3000 км та вяленого ляща зі сраками у кожне купе.
показати весь коментар
05.11.2025 15:31 Відповісти
Вони навмисне розорюють підприємство щоб викупити забезцінь!
Тут було б доречноне мільйонні зарплати платити, а притягнути до відповідальності
за доведення підприємства до банкрутства
показати весь коментар
05.11.2025 15:32 Відповісти
ти ж 3.14дів що 3000 км це харашо. А тепер шо?
показати весь коментар
05.11.2025 15:33 Відповісти
Серж Лещ прийшов в раду як звичайни хіпі
показати весь коментар
05.11.2025 15:34 Відповісти
Наглядову зраду теж можна на металобрухт здати. Більше користі буде.
показати весь коментар
05.11.2025 15:34 Відповісти
Чомусь ДойчеБанн не загинається як "УЗ". Це при тому що його часта на ринку перевезень всього близько 19%. Крадить ще більше..
показати весь коментар
05.11.2025 15:34 Відповісти
Ну тут так... В країнах ЄС 1 км проїзу залізницею в середньому коштує 1,2 Є. А в Україні чомусь 1 грн. Спеціально у Гугла запитав.
показати весь коментар
05.11.2025 15:38 Відповісти
100%. в ЄС якась дурня з цим. Літаком в багатьох випадках дешевше летіти ніж залізницею.
показати весь коментар
05.11.2025 16:14 Відповісти
(зевая) И из за этого стоило меня с Порнохаба срывать?
Расстояние по ж.д от Рима до Флоренции - 250 км. Билет стоит от 27 (заранее) до 57 (сегодня ехать)
Это у него (ГУГЛа)шуточки такие
показати весь коментар
05.11.2025 16:41 Відповісти
Серега, довго сидіти на порнохабі ніЗЗя, мозолі натреш. Я ж по Європам не їжджу, нічого не знаю. А шо Гугля сказав то тим і ділюсь
показати весь коментар
05.11.2025 17:23 Відповісти
Кайзерслаутерн-Дюссельдорф 280 км. квіток 50-120€ якщо сьогодні їхати, якщо їхати через місяць то 30-50€ якись у Вас не той Гугл.
показати весь коментар
06.11.2025 11:44 Відповісти
Вибачте Гугл не мій. А у вас інше видає?
показати весь коментар
06.11.2025 15:23 Відповісти
Тоді коректно питайте в Гугла.
показати весь коментар
12.11.2025 09:19 Відповісти
Так на скріні видно моє питання. Як ще коректніше запитувати?
показати весь коментар
12.11.2025 10:11 Відповісти
Європа це Германія, Норвегія... а також Португалія та Албанія ціна яку видає Гугл середня тому вам так дивно що 1,2€ по всій Європі. Рівні розвитку залізниц та надання послуг в кожній країні різні тому 1 км в Албанії та Норвегія по ціні різні теж, тому я навела конкретно приклад в Німеччині, але декому докумекати самостійно важко краще повірити Гуглу.😎
показати весь коментар
13.11.2025 09:51 Відповісти
усі госмонополії то срані сінекури та дойні корови
в програміста зп сто тищ
за що ті мудаки отримують мільони якщо довели до ручки контору?
країна ідіотів
показати весь коментар
05.11.2025 15:35 Відповісти
Как всё у тебя просто, выбрать хрен знает кого и обвенить в своей глупости государство! Думаю, что ты с лещенко серегой в одном театралальном ПТУ учились!
показати весь коментар
05.11.2025 15:40 Відповісти
Идиоты выбрали тех, кто сделал из прибыльной компании пылесос по выкачке бабла себе в карманы.

показати весь коментар
05.11.2025 15:42 Відповісти
Якраз це хотів написати... У 2017 завдяки поляку Балчуну, з якого всі так сміялися, УЗ стала прибутковою уперше з часів Кірпи... Він за рік буквально справився і вивів УЗ на прибутковість! Тобто можна, якщо дуже захотіти, але Балчун не пропонував 3000 км на шару...
показати весь коментар
05.11.2025 15:45 Відповісти
В ЄС зарплатня на багато разів вище. Що ви збираєтеся порівнювати.
показати весь коментар
05.11.2025 15:45 Відповісти
Судячи вашої логіці то і бензин повинен на заправках бути не 60 грн, а 1,5 грн?
показати весь коментар
05.11.2025 16:10 Відповісти
Він, бензин, давно вже по 70 гр. Це з якої епохи ціни.
показати весь коментар
05.11.2025 16:18 Відповісти
Заправляюсь на Укрнафті А95. Зайди на їхній сайт та подивись.
https://auto.ria.com/uk/toplivo/ukrnafta/a95/
показати весь коментар
05.11.2025 17:26 Відповісти
Рятуйте сірожу. А то його діджейка з арабом втече.
показати весь коментар
05.11.2025 15:39 Відповісти
Лещенко на різних посадах Укрзалізниці з 2019 року, це ж за його наглядом Укрзалізницю
і розвалюють! Його потрібно приягнути до відповідальності, а не брати у нього інтервью!
Де чисельні правоохоронні органи??
показати весь коментар
05.11.2025 15:39 Відповісти
Країні терміново потрібен уряд народної довіри. Країну треба рятувати.
показати весь коментар
05.11.2025 15:41 Відповісти
Залізниця дихає на ладан - а в члена наглядової ради зарплата 600 тис - далеко ми так заїдем
показати весь коментар
05.11.2025 15:43 Відповісти
сироже нада повысит зарплату, тогда он покажет как нужно работать
показати весь коментар
05.11.2025 15:54 Відповісти
Сіронька мріє підняти ціни на білети. А то бубочка вижене.
показати весь коментар
05.11.2025 15:45 Відповісти
Один з дармоїдів, який висмоктує ресурси залізниці, опікується її порятунком! Перше, що тереба зробити, то це позвільняти таких серьож і стягнути з них виплачені кошти за нанесену шкоду!
показати весь коментар
05.11.2025 15:48 Відповісти
Треба Сірожу рятувать.Сірожа може зарплату втратити,гарну зарплату,жаль буде Сірожу.Чи знайдуть Сірожі ще таку халяву,не факт.
показати весь коментар
05.11.2025 15:50 Відповісти
Якась біполярка: він же ш недавно рекдамував вовкині 3000км і розказував, яке це благо?
показати весь коментар
05.11.2025 15:50 Відповісти
Оно как выходит?
Нужно спасать - влить денег. Взять и дать.
А еще можно ( только не смейтесь, стимулировать перевозки. Дать человеку виртуальный билет, а дороге дать заработать. Но для аналитического сайта это не метод. Нужно, просто, дать заработать.
показати весь коментар
05.11.2025 16:48 Відповісти
як тільки "соросятників" "зезрадник" ставить на фінансування з кишень українського народу для пограбування , через де- який час швидкодії грабіжників України .наступає як не 3,14здєц.то параліч, або додадотковий грабіж держави за рахунок добробуту українського народу....
показати весь коментар
05.11.2025 16:00 Відповісти
"Батька, грошей!"©
показати весь коментар
05.11.2025 16:00 Відповісти
А ти,жаба, років три чи більше на підприємстві? Добралися до ручки? Цікаво,в у ляща бувають гниди? Чи цей тільки з них і складається?
показати весь коментар
05.11.2025 16:02 Відповісти
"Її треба рятувати"

есть один способ - еще больше бесплатных километров
показати весь коментар
05.11.2025 16:09 Відповісти
А у 2018 УЗ була прибутковою (+200 млн). Зараз -20 млрд. Кого Ви, блд, наобирали
показати весь коментар
05.11.2025 16:45 Відповісти
Щоб рятувати УЗ потрібно спочатку прибрати звідти все зелене шобло.
показати весь коментар
05.11.2025 17:00 Відповісти
Вже пізно...на заказ цих під@рів кацапи вже півтора місяці херачать по об'єктам залізниці....от тіки на зеленому ******** про це не розповідають....
показати весь коментар
05.11.2025 17:50 Відповісти
Та ти шо ...чмо кінчене....ви ж її і закінчили виродки тупоголові...
показати весь коментар
05.11.2025 17:48 Відповісти
І почати порятунок з викидання Серлеща на мороз.
показати весь коментар
05.11.2025 18:13 Відповісти
Докерувалися зелені з лящьом!!!!
показати весь коментар
05.11.2025 18:27 Відповісти
Стара єврейська схема кінця 90-х - довести держпідприємство до банкрутства,а потім продати за безцінь ефективним приватним власникам,така ж доля чекає Енергоатом,яке до 2019 року було прибутковим... а потім прийшли дефективні менеджери,і тепер це підприємство збиткове,з багатомільярдними боргами.
показати весь коментар
05.11.2025 18:53 Відповісти
Спочатку нах....й повиганяти таких як Лещенко і подібних "залізничників" і дати можливість працювати фахівцям в цій галузі.
показати весь коментар
05.11.2025 19:40 Відповісти
Країна може втратити "Укрзалізницю".
Її треба рятувати від Лещенка
та Зебанди
показати весь коментар
05.11.2025 19:42 Відповісти
Ось хай "Укрзалізниця" сама себе й рятує - бариги кінчені!
показати весь коментар
05.11.2025 19:47 Відповісти
Є Альтернативна пропозиція спеціально для злодійської банди Єрмака-Зеленського-Міндіча - Потрібно не красти!
показати весь коментар
05.11.2025 20:20 Відповісти
 
 