Країна може втратити "Укрзалізницю" через мільярдні збитки. Її треба рятувати, - Лещенко
Член наглядової ради "Укрзалізниця" Сергій Лещенко вважає, що "УЗ" варто рятувати, інакше компанію буде втрачено.
Про це він заявив під час виступу у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ.
"Три з половиною роки "Укрзалізниця" рятувала Україну під час війни. Тепер час допомогти "Укрзалізниці" вистояти в цей складний період. ... Рятуйте залізницю, вона всім ще нам знадобиться", - наголосив він.
Резерви вичерпано
Лещенко зазначив, що внутрішні резерви для компенсації збитків вже вичерпано.
"І або ми всі почнемо вживати для цього заходів, або втратимо нашу компанію. Що ж трапилось? Всі роки в Україні у нас була система, коли збитки пасажирських перевезень компенсувались за рахунок вантажних.
І ця система працювала, поки не почався ефект доміно через початок повномасштабного вторгнення. За 2021-2025 роки у нас втрачено 49% вантажних перевезень. І ситуація навряд чи покращиться", - додав він.
Для компенсації збитків компанії потрібна допомога платників податків України, вважає Лещенко.
"Чистий збиток за 9 місяців залізниці становить 7 мільярдів 195 мільйонів гривень. Збитки "пасажирки" в минулому році - 18 мільярдів", - сказав він.
Як виправити ситуацію?
Лещенко назвав три кроки:
- Внутрішня оптимізація залізниці.
Йдеться про продаж металобрухту, який може дати до 10 млрд грн.
- 16 млрд коштом бюджету
"Для того, щоб компенсувати збитки "пасажирки" і ми дуже вдячні платникам податків, що є готовність підтримати рішенням уряду таку ініціативу", - сказав він.
- індексація вантажних тарифів
"Треба це робити поступово, щоб не було шоків для промисловості, в два етапи. Нам треба лише хоча б індексувати до росту цін виробників. Це може дати 22,5 млрд, якщо ми зробимо це в наступному році двічі: з 1 січня та 1 липня. Поступово - 27,5 та потім 11%", - підсумував член наглядової ради "УЗ".
Ціноутворення
Також "УЗ" планує підіймати "динамічне ціноутворення" для СВ та першого класу "Інтерсіті".
УЗ-3000
За словами Лещенка, покриття збитків за бюджетні кошти, коштом платників податків, не стосується програми "УЗ-3000".
укрзалізниця України була ПРИБУТКОВОЮ організацією,
а ці швондєри повиписували собі мілліонні зарплати і
крадуть так , що аж дрантя сипеться ,
от і знову красти будуть,
а не рятувати 🤬
У 2016 році загальні витрати на зарплату для провідного керівництва ПАТ "Укрзалізниця" (до якого, ймовірно, входили члени правління та наглядової ради) становили 19,2 мільйона гривень. Хоча точна сума заробітку кожного члена наглядової ради окремо не вказана, це була частина загальної суми, призначеної для винагороди керівництва, яке на той час складалося з 7 членів наглядової ради та правління. Курс долара 2016 рік 24 грн
У 2017 році точні суми зарплат членів наглядової ради «Укрзалізниці» публічно не розголошувалися, але відомо, що їхня зарплата була значною і викликала дискусії. Зокрема, є інформація про можливу виплату премій членові правління та членам наглядової ради у 2017 році в розмірі 31 мільйона гривень. Курс долара 2017 рік ...
У 2018 році члени наглядової ради «Укрзалізниці» отримали значні виплати, загальна сума яких склала близько 50 млн грн. Зокрема, зарплата одного з членів ради, Сергія Лещенка, становила близько 588 тис. грн на місяць. Курс долара 2018 рік ...
У 2019 році середня зарплата одного члена наглядової ради «Укрзалізниці» становила приблизно 588 тис. грн на місяць, а загальна річна винагорода для ради була близько 43,4 млн грн.
У 2023 році члени наглядової ради "Укрзалізниці" отримували високі зарплати, зокрема Сергій Лещенко заробив 2,93 млн грн за рік. Загальні щомісячні виплати членам наглядової ради становили понад 1 млн грн.
ось так
Так то оно так, только вот Лещенка не было в набсовете УЗ в 2018 году. Он был назначен туда только в 2019. А если точнее - в декабре 2019
Так то воно так, тільки ось хтось вигадав нараді УЗ і укрпочти в 2015 році. Тобто узаконили собі з/п контрактом
Це плюс чи мінус що він був назначен туда только в 2019
Ділема ні хто - а скільки, і коли
Розум треба чистити як зуби, щодня, щоб не смерділи злістю, заздрістю, та іншими виділеннями.
Если хочешь угробить дело, то привлеки туда СерЛеща и подобных гельминтов Зеленского - народная примета.
Тут було б доречноне мільйонні зарплати платити, а притягнути до відповідальності
за доведення підприємства до банкрутства
Расстояние по ж.д от Рима до Флоренции - 250 км. Билет стоит от 27 (заранее) до 57 (сегодня ехать)
в програміста зп сто тищ
за що ті мудаки отримують мільони якщо довели до ручки контору?
країна ідіотів
і розвалюють! Його потрібно приягнути до відповідальності, а не брати у нього інтервью!
Де чисельні правоохоронні органи??
Нужно спасать - влить денег. Взять и дать.
А еще можно ( только не смейтесь, стимулировать перевозки. Дать человеку виртуальный билет, а дороге дать заработать. Но для аналитического сайта это не метод. Нужно, просто, дать
заработать.
есть один способ - еще больше бесплатных километров
Її треба рятувати від Лещенка
та Зебанди