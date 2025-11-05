Країна може втратити "Укрзалізницю" через мільярдні збитки. Її треба рятувати, - Лещенко

Член наглядової ради "Укрзалізниця" Сергій Лещенко вважає, що "УЗ" варто рятувати, інакше компанію буде втрачено.

Про це він заявив під час виступу у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ.

"Три з половиною роки "Укрзалізниця" рятувала Україну під час війни. Тепер час допомогти "Укрзалізниці" вистояти в цей складний період. ... Рятуйте залізницю, вона всім ще нам знадобиться", - наголосив він.

Резерви вичерпано

Лещенко зазначив, що внутрішні резерви для компенсації збитків вже вичерпано.

"І або ми всі почнемо вживати для цього заходів, або втратимо нашу компанію. Що ж трапилось? Всі роки в Україні у нас була система, коли збитки пасажирських перевезень компенсувались за рахунок вантажних.

І ця система працювала, поки не почався ефект доміно через початок повномасштабного вторгнення. За 2021-2025 роки у нас втрачено 49% вантажних перевезень. І ситуація навряд чи покращиться", - додав він.

Для компенсації збитків компанії потрібна допомога платників податків України, вважає Лещенко.

"Чистий збиток за 9 місяців залізниці становить 7 мільярдів 195 мільйонів гривень. Збитки "пасажирки" в минулому році - 18 мільярдів", - сказав він.

Як виправити ситуацію?

Лещенко назвав три кроки:

Внутрішня оптимізація залізниці.

Йдеться про продаж металобрухту, який може дати до 10 млрд грн.

16 млрд коштом бюджету

"Для того, щоб компенсувати збитки "пасажирки" і ми дуже вдячні платникам податків, що є готовність підтримати рішенням уряду таку ініціативу", - сказав він.

індексація вантажних тарифів

"Треба це робити поступово, щоб не було шоків для промисловості, в два етапи. Нам треба лише хоча б індексувати до росту цін виробників. Це може дати 22,5 млрд, якщо ми зробимо це в наступному році двічі: з 1 січня та 1 липня. Поступово - 27,5 та потім 11%", - підсумував член наглядової ради "УЗ".

Ціноутворення

Також "УЗ" планує підіймати "динамічне ціноутворення" для СВ та першого класу "Інтерсіті".

УЗ-3000

За словами Лещенка, покриття збитків за бюджетні кошти, коштом платників податків, не стосується програми "УЗ-3000".

