Понад 800 разів Росія атакувала залізничну інфраструктуру України з початку цього року, - Кулеба

Росіяни обстріляли залізницю на Донеччині

Російські війська здійснили більш як 800 атак на об’єкти залізничної інфраструктури України від початку року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо, про це заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Водночас прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що на функціонування Укрзалізниці у 2025 році виділили з бюджету 13 млрд грн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував залізничну інфраструктуру на Сумщині та Харківщині: пошкоджено рухомий склад, змінено маршрути

Найбільш масштабні удари по "Укрзалізниці"

8 квітня 2022 року Росія завдала ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська в момент, коли на платформі перебували тисячі людей, що евакуювалися. Внаслідок атаки 59 людей загинули, зокрема і діти. Сотні осіб дістали поранення.

Цей обстріл став одним із найтрагічніших ударів по залізничній інфраструктурі на початку повномасштабного вторгнення. Це був цілеспрямований удар по пасажирському об’єкту з великою кількістю цивільних.

У 2022-2023 роках російські загарбники здійснили серію масштабних ударів крилатими ракетами та ударними дронами по критичній інфраструктурі України, включно з об’єктами залізничного транспорту. Кампанія спричинила великі перебої в енергосистемі, масові відключення електрики та суттєві затримки руху поїздів, різко збільшивши навантаження на ремонтні служби "Укрзалізниці".

Станом на 2024 рік зафіксовано масштабні руйнування залізничної мережі: близько 5 500 будівель і приблизно 4 000 інфраструктурних об’єктів, сотні кілометрів колій, десятки станцій та вузлів пошкоджено або знищено. Це результат систематичних атак протягом усього періоду війни, а не одного окремого удару.

Під час нічної атаки 3-4 липня 2025 року пошкоджено окремі ділянки залізничної інфраструктури Києва. Це тимчасово обмежило рух і спричинило затримки поїздів у Києві, що показало вразливість навіть великих внутрішніх транспортних вузлів під час масованих обстрілів.

Удари дронів по Шостці 4 жовтня 2025 року влучили по залізничних об’єктах, що призвело до загиблих і десятків поранених серед пасажирів. Цей інцидент демонструє високий ризик для навіть невеликих прикордонних станцій у разі активного застосування ударних БпЛА російською армією.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти вдарили по залізниці на Кіровоградщині та Харківщині: рух потягів змінено

