Понад 800 разів Росія атакувала залізничну інфраструктуру України з початку цього року, - Кулеба

Російські війська здійснили більш як 800 атак на об’єкти залізничної інфраструктури України від початку року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо, про це заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Водночас прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що на функціонування Укрзалізниці у 2025 році виділили з бюджету 13 млрд грн.

Найбільш масштабні удари по "Укрзалізниці"

8 квітня 2022 року Росія завдала ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська в момент, коли на платформі перебували тисячі людей, що евакуювалися. Внаслідок атаки 59 людей загинули, зокрема і діти. Сотні осіб дістали поранення.

Цей обстріл став одним із найтрагічніших ударів по залізничній інфраструктурі на початку повномасштабного вторгнення. Це був цілеспрямований удар по пасажирському об’єкту з великою кількістю цивільних.

У 2022-2023 роках російські загарбники здійснили серію масштабних ударів крилатими ракетами та ударними дронами по критичній інфраструктурі України, включно з об’єктами залізничного транспорту. Кампанія спричинила великі перебої в енергосистемі, масові відключення електрики та суттєві затримки руху поїздів, різко збільшивши навантаження на ремонтні служби "Укрзалізниці".

Станом на 2024 рік зафіксовано масштабні руйнування залізничної мережі: близько 5 500 будівель і приблизно 4 000 інфраструктурних об’єктів, сотні кілометрів колій, десятки станцій та вузлів пошкоджено або знищено. Це результат систематичних атак протягом усього періоду війни, а не одного окремого удару.

Під час нічної атаки 3-4 липня 2025 року пошкоджено окремі ділянки залізничної інфраструктури Києва. Це тимчасово обмежило рух і спричинило затримки поїздів у Києві, що показало вразливість навіть великих внутрішніх транспортних вузлів під час масованих обстрілів.

Удари дронів по Шостці 4 жовтня 2025 року влучили по залізничних об’єктах, що призвело до загиблих і десятків поранених серед пасажирів. Цей інцидент демонструє високий ризик для навіть невеликих прикордонних станцій у разі активного застосування ударних БпЛА російською армією.

