Более 800 раз Россия атаковала железнодорожную инфраструктуру Украины с начала этого года, - Кулеба

Российские войска совершили более 800 атак на объекты железнодорожной инфраструктуры Украины с начала года.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо, об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.

В то же время премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что на функционирование Укрзалізниці в 2025 году из бюджета выделено 13 млрд грн.

Наиболее масштабные удары по "Укрзалізниці"

8 апреля 2022 года Россия нанесла ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска в момент, когда на платформе находились тысячи эвакуирующихся людей. В результате атаки 59 человек погибли, в том числе и дети. Сотни человек получили ранения.

Этот обстрел стал одним из самых трагических ударов по железнодорожной инфраструктуре в начале полномасштабного вторжения. Это был целенаправленный удар по пассажирскому объекту с большим количеством гражданских лиц.

В 2022-2023 годах российские захватчики осуществили серию масштабных ударов крылатыми ракетами и ударными дронами по критической инфраструктуре Украины, включая объекты железнодорожного транспорта. Кампания привела к большим перебоям в энергосистеме, массовым отключениям электричества и существенным задержкам движения поездов, резко увеличив нагрузку на ремонтные службы "Укрзализныци".

По состоянию на 2024 год зафиксированы масштабные разрушения железнодорожной сети: около 5 500 зданий и примерно 4 000 инфраструктурных объектов, сотни километров путей, десятки станций и узлов повреждены или уничтожены. Это результат систематических атак в течение всего периода войны, а не одного отдельного удара.

Во время ночной атаки 3-4 июля 2025 года повреждены отдельные участки железнодорожной инфраструктуры Киева. Это временно ограничило движение и вызвало задержки поездов в Киеве, что показало уязвимость даже крупных внутренних транспортных узлов во время массированных обстрелов.

Удары дронов по Шостке 4 октября 2025 года попали по железнодорожным объектам, что привело к гибели и десяткам раненых среди пассажиров. Этот инцидент демонстрирует высокий риск даже для небольших приграничных станций в случае активного применения ударных БПЛА российской армией.

