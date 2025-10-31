РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10536 посетителей онлайн
Новости Обстрелы объектов Укрзализныци
736 4

Враг атаковал железнодорожную инфраструктуру на Сумщине и Харьковщине: поврежден подвижной состав, изменены маршруты

вагон,укрзализныця

В ночь на 31 октября российские захватчики в очередной раз атаковали железнодорожную инфраструктуру в Сумской и Харьковской областях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в АО "Укрзализныця".

Удар по Сумам

В Сумах враг нанес удар по пассажирскому депо - повреждены и уничтожены другие хозяйственные помещения компании, а также подвижной состав. Для перевозки пассажиров поезда №779/780 Сумы-Киев оперативно подали подменные вагоны. Поезд отправился по расписанию.

Повреждения в Харьковской области

Также враг атаковал объекты железной дороги в Харьковской области. Повреждена инфраструктура в районе Лозовой.

Поезд №228/227 Гусаровка-Ивано-Франковск следует по измененному маршруту.

"Делаем все возможное, чтобы максимально сократить его отставание от графика", - отметили в компании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныцю" ничем не заменить: В парламенте призвали выделить 26 миллиардов на поддержку пассажирских перевозок

Автор: 

Сумская область (3811) Укрзализныця (2833) Харьковская область (1798)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А ЗСУ атакують залізничну структуру раши? Ось наприклад нову дорогу вздовж північного берега Чорного моря? Чи підʼїзди до портів Чорного і балтийського морей, чи підʼїзди до Сувальського коридору?
і ще - треба нищити хим промисловість раши , щоб не було в неї взривчатих компонентів
показать весь комментарий
31.10.2025 07:56 Ответить
Ви што!?? Тамже мірниє люді!
показать весь комментарий
31.10.2025 08:12 Ответить
Усі мирні з рашки повтікали Там залишились вузькоглазі « руські Іван Іваничі Іванови чи Сидорови «
показать весь комментарий
31.10.2025 08:17 Ответить
залізниця ростов - маріуполь - мелітополь - джанкой, взагалі недоторкана.
кацапи, катайтеся скільки влізе.
показать весь комментарий
31.10.2025 08:36 Ответить
 
 