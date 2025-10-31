Враг атаковал железнодорожную инфраструктуру на Сумщине и Харьковщине: поврежден подвижной состав, изменены маршруты

В ночь на 31 октября российские захватчики в очередной раз атаковали железнодорожную инфраструктуру в Сумской и Харьковской областях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в АО "Укрзализныця".

Удар по Сумам

В Сумах враг нанес удар по пассажирскому депо - повреждены и уничтожены другие хозяйственные помещения компании, а также подвижной состав. Для перевозки пассажиров поезда №779/780 Сумы-Киев оперативно подали подменные вагоны. Поезд отправился по расписанию.

Повреждения в Харьковской области

Также враг атаковал объекты железной дороги в Харьковской области. Повреждена инфраструктура в районе Лозовой.

Поезд №228/227 Гусаровка-Ивано-Франковск следует по измененному маршруту.

"Делаем все возможное, чтобы максимально сократить его отставание от графика", - отметили в компании.

