Ворог атакував залізничну інфраструктуру на Сумщині та Харківщині: пошкоджено рухомий склад, змінено маршрути
У ніч проти 31 жовтня російські загарбники вкотре атакували залізничну інфраструктуру у Сумській та Харківській областях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в АТ "Укрзалізниця".
Удар по Сумах
У Сумах ворог вдарив по пасажирському депо - пошкоджено та знищено інші господарські приміщення компанії, а також рухомий склад. Для перевезення пасажирів поїзда №779/780 Суми-Київ оперативно подали підмінні вагони. Поїзд відправився за графіком.
Пошкодження на Харківщині
Також ворог атакував об'єкти залізниці у Харківській області. Пошкоджено інфраструктуру в районі Лозової.
Поїзд №228/227 Гусарівка-Івано-Франківськ прямує зміненим маршрутом.
"Робимо все можливе, щоб максимально скоротити його відставання від графіка",- зазначили у компанії.
і ще - треба нищити хим промисловість раши , щоб не було в неї взривчатих компонентів