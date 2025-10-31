Ворог атакував залізничну інфраструктуру на Сумщині та Харківщині: пошкоджено рухомий склад, змінено маршрути

У ніч проти 31 жовтня російські загарбники вкотре атакували залізничну інфраструктуру у Сумській та Харківській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в АТ "Укрзалізниця".

Удар по Сумах

У Сумах ворог вдарив по пасажирському депо - пошкоджено та знищено інші господарські приміщення компанії, а також рухомий склад. Для перевезення пасажирів поїзда №779/780 Суми-Київ оперативно подали підмінні вагони. Поїзд відправився за графіком.

Пошкодження на Харківщині

Також ворог атакував об'єкти залізниці у Харківській області. Пошкоджено інфраструктуру в районі Лозової.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія атакувала рухомий склад і залізничну інфраструктуру на Сумщині: "Укрзалізниця" заявляє про ускладнений рух потягів

Поїзд №228/227 Гусарівка-Івано-Франківськ прямує зміненим маршрутом.

"Робимо все можливе, щоб максимально скоротити його відставання від графіка",- зазначили у компанії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Укрзалізницю" нічим не замінити: У парламенті закликали виділити 26 мільярдів на підтримку пасажирських перевезень