УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9620 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли об’єктів Укрзалізниці
480 3

Ворог атакував залізничну інфраструктуру на Сумщині та Харківщині: пошкоджено рухомий склад, змінено маршрути

вагон,укрзалізниця

У ніч проти 31 жовтня російські загарбники вкотре атакували залізничну інфраструктуру у Сумській та Харківській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в АТ "Укрзалізниця".

Удар по Сумах

У Сумах ворог вдарив по пасажирському депо - пошкоджено та знищено інші господарські приміщення компанії, а також рухомий склад. Для перевезення пасажирів поїзда №779/780 Суми-Київ оперативно подали підмінні вагони. Поїзд відправився за графіком.

Пошкодження на Харківщині

Також ворог атакував об'єкти залізниці у Харківській області. Пошкоджено інфраструктуру в районі Лозової.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія атакувала рухомий склад і залізничну інфраструктуру на Сумщині: "Укрзалізниця" заявляє про ускладнений рух потягів

Поїзд №228/227 Гусарівка-Івано-Франківськ прямує зміненим маршрутом.

"Робимо все можливе, щоб максимально скоротити його відставання від графіка",- зазначили у компанії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Укрзалізницю" нічим не замінити: У парламенті закликали виділити 26 мільярдів на підтримку пасажирських перевезень

Автор: 

Сумська область (4379) Укрзалізниця (7119) Харківська область (1820)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А ЗСУ атакують залізничну структуру раши? Ось наприклад нову дорогу вздовж північного берега Чорного моря? Чи підʼїзди до портів Чорного і балтийського морей, чи підʼїзди до Сувальського коридору?
і ще - треба нищити хим промисловість раши , щоб не було в неї взривчатих компонентів
показати весь коментар
31.10.2025 07:56 Відповісти
Ви што!?? Тамже мірниє люді!
показати весь коментар
31.10.2025 08:12 Відповісти
Усі мирні з рашки повтікали Там залишились вузькоглазі « руські Іван Іваничі Іванови чи Сидорови «
показати весь коментар
31.10.2025 08:17 Відповісти
 
 