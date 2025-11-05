"Укрзалізниця" тимчасово обмежує рух пасажирських поїздів, які прямують у Краматорському напрямку

"Укрзалізниця" тимчасово обмежує рух поїздів Краматорського напрямку до меж Харківської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на голову Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.

"Важке, але важливе рішення заради збереження життів прийняли спільно з "Укрзалізницею" - тимчасово обмежуємо рух поїздів Краматорського напрямку до меж Харківської області. Рішення продиктоване безпековими чинниками", - написав Філашкін.

Як організовано пересування пасажирів

Тимчасове обмеження стосується:

Далекого сполучення п’яти поїздів Краматорського напрямку;

Приміських маршрутів у Донецькій області, зокрема Бантишеве - Краматорськ та Слов'янськ- Райгородок.

"Провідники та працівники вокзалів допомагатимуть пасажирам зорієнтуватися на місці та супроводжуватимуть під час пересадки. Безпека пасажирів - наш головний пріоритет", - наголосили в "УЗ".

Наразі організовано рух автобусних шатлів між Краматорськом-Слов’янськом та тимчасовою кінцевою станцією. Рух поїздів буде відновлено, щойно це стане можливим.

