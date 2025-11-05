УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6604 відвідувача онлайн
Новини Обстріли об’єктів Укрзалізниці
5 817 17

"Укрзалізниця" тимчасово обмежує рух пасажирських поїздів, які прямують у Краматорському напрямку

Укрзалізниця зупиняє поїзди до меж Харківської області

"Укрзалізниця" тимчасово обмежує рух поїздів Краматорського напрямку до меж Харківської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на голову Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.

"Важке, але важливе рішення заради збереження життів прийняли спільно з "Укрзалізницею" - тимчасово обмежуємо рух поїздів Краматорського напрямку до меж Харківської області. Рішення продиктоване безпековими чинниками", - написав Філашкін.

Як організовано пересування пасажирів

Тимчасове обмеження стосується:

  • Далекого сполучення п’яти поїздів Краматорського напрямку;

  • Приміських маршрутів у Донецькій області, зокрема Бантишеве - Краматорськ та Слов'янськ- Райгородок.

"Провідники та працівники вокзалів допомагатимуть пасажирам зорієнтуватися на місці та супроводжуватимуть під час пересадки. Безпека пасажирів - наш головний пріоритет", - наголосили в "УЗ".

Наразі організовано рух автобусних шатлів між Краматорськом-Слов’янськом та тимчасовою кінцевою станцією. Рух поїздів буде відновлено, щойно це стане можливим.

Нагадаємо, член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко заявив, що компанію варто рятувати, інакше її буде втрачено. Про це він заявив під час виступу у Верховній Раді.

Автор: 

безпека (1041) потяг (2061) Укрзалізниця (7168)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
показати весь коментар
05.11.2025 21:05 Відповісти
+9
Пропоную Зе-3000, саме туди і відправляти...
показати весь коментар
05.11.2025 20:54 Відповісти
+8
Головне, щоб маршрути до Буковеля не були скасовані...
показати весь коментар
05.11.2025 21:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пропоную Зе-3000, саме туди і відправляти...
показати весь коментар
05.11.2025 20:54 Відповісти
Частинами, в різних вагонах.
показати весь коментар
05.11.2025 21:08 Відповісти
Круговой маршрут Краматорськ - Словʼянськ - Червоний Лиман - Попасна - Дебальцеве - Ясинувата - Константинівка - Краматорськ.
показати весь коментар
05.11.2025 21:48 Відповісти
Пропоную організувати шатли особисто для верещучки і кокса з його господарем і спрямувати їх прямо на чонгар, або Єнергодар.
показати весь коментар
05.11.2025 20:55 Відповісти
А чому ж залізничник у червоному светрі сьогодні про це не сказав?
показати весь коментар
05.11.2025 20:56 Відповісти
йому для цього треба отримати ще декілька мільйонів гривень зі збиткової УЗ.
показати весь коментар
05.11.2025 21:03 Відповісти
Мабуть, наглядова рада «Укрзалізниці», запускатиме серлєща на дрезині, попереду ???
показати весь коментар
05.11.2025 20:59 Відповісти
Для кордонів 91р. треба мати більше 90 мільйонів населення, ядерну та хімічну зброю, потужний ОПК та союзників, бажано таких, які теж почнуть війну проти русні.

Яка ймовірність всього цього при демократії?
показати весь коментар
05.11.2025 21:07 Відповісти
Це був сарказм.
показати весь коментар
05.11.2025 22:24 Відповісти
показати весь коментар
05.11.2025 21:05 Відповісти
Жиза
показати весь коментар
05.11.2025 21:30 Відповісти
Головне, щоб маршрути до Буковеля не були скасовані...
показати весь коментар
05.11.2025 21:06 Відповісти
Може, все ж таки, через небезпеку?
показати весь коментар
05.11.2025 21:56 Відповісти
Краматорськ та Слов'янськ готуйтеся.
показати весь коментар
05.11.2025 22:00 Відповісти
Нет ничего временного....
показати весь коментар
06.11.2025 07:43 Відповісти
Через такие новости понятно о чем договорились на Аляске
показати весь коментар
05.11.2025 22:35 Відповісти
 
 