У Дніпропетровській області через бойові дії змінили рух поїздів, - Укрзалізниця
Через загрозу обстрілів на Дніпропетровщині запроваджені обмеження руху: окремі поїзди скасовано, деякі - курсують за зміненим маршрутом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в АТ "Укрзалізниця".
Що змінилось?
7 листопада не курсуватимуть такі поїзди:
- № 7303 та № 7304 Дніпро-Камʼянське-Дніпро;
- № 6010 Пʼятихатки-Дніпро.
Крім того, поїзди №6492 та №6502 встановлюються в сполученні Дніпробуд-2 - Запоріжжя-2 (замість Марганець - Запоріжжя-2 та Канцерівка – Запоріжжя-2 відповідно).
"Разом з тим зберігається альтернативне сполучення за тими ж маршрутами з іншим часом відправлення.
Просимо уточнювати інформацію на місцях відправлення або прокладати маршрут постанційно на сайті:
https://swrailway.gov.ua/timetable/eltrain/", - зазначили в "Укрзалізниці".
Що передувало?
Напередодні росіяни завдали ударів по залізничній інфраструктурі у східних регіонах. Через це було змінено маршрути кількох поїздів. Затримки становили до кількох годин.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль