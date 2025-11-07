У Дніпропетровській області через бойові дії змінили рух поїздів, - Укрзалізниця

Укрзалізниця змінила маршрути та скасувала поїзди на Дніпропетровщині через бойові дії

Через загрозу обстрілів на Дніпропетровщині  запроваджені обмеження руху: окремі поїзди скасовано, деякі - курсують за зміненим маршрутом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в АТ "Укрзалізниця".

Що змінилось?

7 листопада не курсуватимуть такі поїзди:

  • № 7303 та № 7304 Дніпро-Камʼянське-Дніпро;
  • № 6010 Пʼятихатки-Дніпро.

Крім того, поїзди №6492 та №6502 встановлюються в сполученні Дніпробуд-2 - Запоріжжя-2 (замість Марганець - Запоріжжя-2 та Канцерівка – Запоріжжя-2 відповідно).

"Разом з тим зберігається альтернативне сполучення за тими ж маршрутами з іншим часом відправлення.

Просимо уточнювати інформацію на місцях відправлення або прокладати маршрут постанційно на сайті:

https://swrailway.gov.ua/timetable/eltrain/", - зазначили в "Укрзалізниці".

Що передувало?

Напередодні росіяни завдали ударів по залізничній інфраструктурі у східних регіонах. Через це було змінено маршрути кількох поїздів. Затримки становили до кількох годин.

