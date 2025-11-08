"Укрзалізниця" про апокаліптичні фото з депо Полтавщини: Знеструмлені ділянки заживлюють, дані про обмеження руху - фейк

Телеграм-канали поширюють апокаліптичні фото з Полтавщини, сіють паніку і залякують українців "скороченнями поїздів та обмеженнями руху" в регіоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укрзалізниці".

"Такі удари по депо, підстанціях та інфраструктурі залізниці вже стали щоденним явищем, ми відновлюємось і знаходимо рішення для збереження руху після кожної такої атаки. Наголошуємо: будь-яка інформація про зміни розкладу - наприклад, за вимогою ОВА - тільки на офіційних каналах УЗ!", - йдеться у повідомленні.

Яка насправді ситуація?

За даними "УЗ" станом на зараз: виведено достатньо резервних тепловозів на знеструмлених ділянках - насамперед це стосується Полтавщини. Знеструмлені ділянки поступово заживлюються, від Гребінки до Полтави вже відновлено електротягу, рух всіх поїздів зберігається, а інфраструктура ремонтується - залізничники роблять для цього все.



"Зокрема навіть Інтерсіті+ №712 Київ-Гусарівка (Краматорський напрямок) зараз слідує під резервним тепловозом, а подальше сполучення вже організовано підмінним рухомим складом. Гарантуємо, що довеземо всіх, як завжди", - наголошують у компанії.

Що передувало?

Як повідомлялося, ворог знищив локомотивне депо у Лубенському районі Полтавщини.

Масований комбінований удар 8 листопада

Увечері 7 листопада та впродовж ночі на 8 листопада Росія здійснила чергову масовану повітряну атаку по Україні. Противник застосував дрони-камікадзе, крилаті та балістичні ракети, у тому числі "Калібр" і "Кинджал".

Ворог вкотре атакував енергооб'єкти, залізницю та цивільну інфраструктуру. У кількох областях країни вимушено запроваджені аварійні відключення електроенергії.

У столиці внаслідок падіння уламків у Печерському районі сталося кілька загорянь. Ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами. Під ударом мирні населені пункти та обʼєкти енергетичної системи. Унаслідок атаки у Вишгородському районі постраждала жінка. Із осколковими пораненнями стегна вона госпіталізована до місцевої лікарні. Уся необхідна медична допомога надається.

Під масованим обстрілом ворога опинилася Полтавщина. Повністю знеструмленими опинилися Кременчук та Горішні Плавні. Також у містах було відсутнє опалення та водопостачання. Крім того, внаслідок ворожих ударів по Полтавській області пошкоджено залізничну інфраструктуру: кілька станцій залишилися без електропостачання, а на деяких ділянках пошкоджено контактну мережу. Через це рух поїздів здійснюється лише тепловозами, що призводить до значних затримок.

Поцілили росіяни і по критичній інфраструктурі Кіровоградщини. Зокрема, за даними місцевих ЗМІ, під ударом опинився Світловодськ.

Ввечері 7 листопада ворог завдав удару керованою авіабомбою по Пісочинській громаді Харківської області. У селищі Коротич внаслідок атаки зруйновано будівлю автозаправної станції та пошкоджено кілька автомобілів. У результаті удару постраждали 8 людей, усіх госпіталізовано для надання необхідної медичної допомоги.

Під час удару Росії по критичній інфраструктурі Харківщини загинув співробітник енергопідприємства, який перебував на робочому місці.

Російський дрон зруйнував квартири в дев’ятиповерхівці Дніпра. Три людини загинули, постраждалих 12. Семеро потерпілих перебувають у лікарні. Серед постраждалих - діти.

