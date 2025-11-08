"Укрзализныця" об апокалиптических фото из депо Полтавщины: Обесточенные участки постепенно восстанавливаются, данные об ограничении движения - фейк

Фото: Телеграм-канал Оперативний ЗСУ

Телеграм-каналы распространяют апокалиптические фото c Полтавщины, сеют панику и запугивают украинцев "сокращениями поездов и ограничениями движения" в регионе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрзализныци".

"Такие удары по депо, подстанциям и инфраструктуре железной дороги уже стали ежедневным явлением, мы восстанавливаемся и находим решения для сохранения движения после каждой такой атаки. Подчеркиваем: любая информация об изменениях расписания - например, по требованию ОВА - только на официальных каналах УЗ!", - говорится в сообщении.

Читайте также: Россия наращивает удары по локомотивным депо, - Кулеба

Какова на самом деле ситуация?

По данным "УЗ" на данный момент: выведено достаточно резервных тепловозов на обесточенных участках - прежде всего это касается Полтавщины. Обесточенные участки постепенно заживляются, от Гребенки до Полтавы уже восстановлена электротяга, движение всех поездов сохраняется, а инфраструктура ремонтируется - железнодорожники делают для этого все.



"В частности, даже Интерсити+ №712 Киев-Гусаровка (Краматорское направление) сейчас следует под резервным тепловозом, а дальнейшее сообщение уже организовано подменным подвижным составом. Гарантируем, что довезём всех, как всегда", - отмечают в компании.

Читайте: В Днепропетровской области из-за боевых действий изменили движение поездов, - Укрзализныця

Что предшествовало?

Как сообщалось, враг уничтожил локомотивное депо в Лубенском районе Полтавщины.

Массированный комбинированный удар 8 ноября

Вечером 7 ноября и в течение ночи на 8 ноября Россия осуществила очередную массированную воздушную атаку по Украине. Противник применил дроны-камикадзе, крылатые и баллистические ракеты, в том числе "Калибр" и "Кинжал".

Враг в очередной раз атаковал энергообъекты, железную дорогу и гражданскую инфраструктуру. В нескольких областях страны вынужденно введены аварийные отключения электроэнергии.

В столице в результате падения обломков в Печерском районе произошло несколько возгораний. Враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами. Под ударом мирные населенные пункты и объекты энергетической системы. В результате атаки в Вышгородском районе пострадала женщина. С осколочными ранениями бедра она госпитализирована в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.

Под массированным обстрелом врага оказалась Полтавская область. Полностью обесточенными оказались Кременчуг и Горишние Плавни. Также в городах отсутствовало отопление и водоснабжение. Кроме того, в результате вражеских ударов по Полтавской области повреждена железнодорожная инфраструктура: несколько станций остались без электроснабжения, а на некоторых участках повреждена контактная сеть. Из-за этого движение поездов осуществляется только тепловозами, что приводит к значительным задержкам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг уничтожил локомотивное депо в Лубенском районе Полтавщины. ФОТОрепортаж

Россияне также нанесли удар по критической инфраструктуре Кировоградской области. В частности, по данным местных СМИ, под ударом оказался Светловодск.

Вечером 7 ноября враг нанес удар управляемой авиабомбой по Песочинской общине Харьковской области. В поселке Коротич в результате атаки разрушено здание автозаправочной станции и повреждено несколько автомобилей. В результате удара пострадали 8 человек, все госпитализированы для оказания необходимой медицинской помощи.

Во время удара России по критической инфраструктуре Харьковщины погиб сотрудник энергопредприятия, который находился на рабочем месте.

Российский дрон разрушил квартиры в девятиэтажке Днепра. Три человека погибли, пострадавших 12. Семеро пострадавших находятся в больнице. Среди пострадавших - дети.

Больше читайте в нашем Telegram-канале