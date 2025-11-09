РУС
Новости Удары по энергетике
578 9

Из-за отсутствия напряжения Харьковский метрополитен вторые сутки работает только как укрытие

Не работает метро в Харькове

Сегодня, 9 ноября, как и вчера, Харьковский метрополитен вынужден приостановить движение поездов из-за отсутствия напряжения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Харьковского метрополитена.

"В связи со снижением напряжения ниже допустимого движение поездов по линиям метрополитена временно приостановлено.

Метрополитен работает в режиме укрытия. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Систему энергообеспечения Украины удалось частично стабилизировать, графики отключений являются необходимым шагом, - Минэнерго

Вчера сообщалось, что в связи с проблемой с электроснабжением временно невозможно начать движение поездов по линиям метрополитена.

Массированный комбинированный удар 8 ноября

  • Вечером 7 ноября и в течение ночи на 8 ноября Россия осуществила очередную массированную воздушную атаку по Украине. Противник применил дроны-камикадзе, крылатые и баллистические ракеты, в том числе "Калибр" и "Кинжал".
  • Враг в очередной раз атаковал энергообъекты, железную дорогу и гражданскую инфраструктуру. В нескольких областях страны вынужденно введены аварийные отключения электроэнергии.
  • В столице в результате падения обломков в Печерском районе произошло несколько возгораний. Враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами. Под ударом мирные населенные пункты и объекты энергетической системы. В результате атаки в Вышгородском районе пострадала женщина. С осколочными ранениями бедра она госпитализирована в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.
  • Под массированным обстрелом врага оказалась Полтавская область. Полностью обесточенными оказались Кременчуг и Горишние Плавни. Также в городах отсутствовало отопление и водоснабжение. Кроме того, в результате вражеских ударов по Полтавской области повреждена железнодорожная инфраструктура: несколько станций остались без электроснабжения, а на некоторых участках повреждена контактная сеть. Из-за этого движение поездов осуществляется только тепловозами, что приводит к значительным задержкам.
  • Россияне также нанесли удар по критической инфраструктуре Кировоградской области. В частности, по данным местных СМИ, под ударом оказался Светловодск.
  • Вечером 7 ноября враг нанес удар управляемой авиабомбой по Песочинской громаде Харьковской области. В поселке Коротич в результате атаки разрушено здание автозаправочной станции и повреждены несколько автомобилей. В результате удара пострадали 8 человек, все госпитализированы для оказания необходимой медицинской помощи.
  • Во время удара России по критической инфраструктуре Харьковщины погиб сотрудник энергопредприятия, который находился на рабочем месте.
  • Российский дрон разрушил квартиры в девятиэтажке Днепра. Три человека погибли, пострадавших 12. Семеро пострадавших находятся в больнице. Среди пострадавших - дети.

Читайте также: РФ атаковала подстанции, питающие Хмельницкую и Ровенскую АЭС. Украина призывает срочно созвать Совет МАГАТЭ, - Сибига

Автор: 

Метрополитен (1026) Харьков (7812) энергетика (2768) Тарифы на электроэнергию (2282) Харьковская область (1840) Харьковский район (625)
в продаж надійшли обігрівачі які працюють без електрики

09.11.2025 10:32 Ответить
09.11.2025 10:35 Ответить
Наше Фсьо
09.11.2025 10:55 Ответить
09.11.2025 10:55 Ответить
Так вибори ж ніхто не вимагає
09.11.2025 11:06 Ответить
09.11.2025 11:06 Ответить
а виборів вже і не буде.
09.11.2025 11:08 Ответить
09.11.2025 11:08 Ответить
Буде потужна відповідь - і якесь Довбойобіно Бєлгородської області на 2000 рил залишиться без світла на 3 години бо впаде стовп ЛЕП. На марафоні скажуть - блекаут чекає на Москву.
09.11.2025 10:38 Ответить
09.11.2025 10:38 Ответить
Да, с напряжением в Харькове сейчас херня происходит. У меня постоянно ниже 180В падает
09.11.2025 10:51 Ответить
09.11.2025 10:51 Ответить
09.11.2025 10:55 Ответить
09.11.2025 10:55 Ответить
Навіщо Епштейн(Трамп) керує російськими грошами? Нафтопровід "Дружба" має бути зруйнований!!!
09.11.2025 11:05 Ответить
09.11.2025 11:05 Ответить
а московське метро катається собі і нормуль......
09.11.2025 11:17 Ответить
09.11.2025 11:17 Ответить
 
 