Через брак напруги Харківський метрополітен другу добу працює лише як укриття
Сьогодні, 9 листопада, як і вчора, Харківський метрополітен змушений призупинити рух поїздів через брак напруги.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Харківського метрополітену.
"У зв’язку зі зниженням напруги нижче допустимого рух поїздів лініями метрополітену тимчасово припинено.
Метрополітен працює в режимі укриття. Про відновлення руху буде повідомлено додатково", - йдеться у повідомленні.
Вчора повідомлялося, що у зв’язку з проблемою з електропостачанням тимчасово неможливо розпочати рух поїздів лініями метрополітену.
Масований комбінований удар 8 листопада
- Увечері 7 листопада та впродовж ночі на 8 листопада Росія здійснила чергову масовану повітряну атаку по Україні. Противник застосував дрони-камікадзе, крилаті та балістичні ракети, у тому числі "Калібр" і "Кинджал".
- Ворог вкотре атакував енергооб'єкти, залізницю та цивільну інфраструктуру. У кількох областях країни вимушено запроваджені аварійні відключення електроенергії.
- У столиці внаслідок падіння уламків у Печерському районі сталося кілька загорянь. Ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами. Під ударом мирні населені пункти та обʼєкти енергетичної системи. Унаслідок атаки у Вишгородському районі постраждала жінка. Із осколковими пораненнями стегна вона госпіталізована до місцевої лікарні. Уся необхідна медична допомога надається.
- Під масованим обстрілом ворога опинилася Полтавщина. Повністю знеструмленими опинилися Кременчук та Горішні Плавні. Також у містах було відсутнє опалення та водопостачання. Крім того, внаслідок ворожих ударів по Полтавській області пошкоджено залізничну інфраструктуру: кілька станцій залишилися без електропостачання, а на деяких ділянках пошкоджено контактну мережу. Через це рух поїздів здійснюється лише тепловозами, що призводить до значних затримок.
- Поцілили росіяни і по критичній інфраструктурі Кіровоградщини. Зокрема, за даними місцевих ЗМІ, під ударом опинився Світловодськ.
- Ввечері 7 листопада ворог завдав удару керованою авіабомбою по Пісочинській громаді Харківської області. У селищі Коротич внаслідок атаки зруйновано будівлю автозаправної станції та пошкоджено кілька автомобілів. У результаті удару постраждали 8 людей, усіх госпіталізовано для надання необхідної медичної допомоги.
- Під час удару Росії по критичній інфраструктурі Харківщини загинув співробітник енергопідприємства, який перебував на робочому місці.
- Російський дрон зруйнував квартири в дев’ятиповерхівці Дніпра. Три людини загинули, постраждалих 12. Семеро потерпілих перебувають у лікарні. Серед постраждалих - діти.
Цей Закон визначає правові та організаційні засади функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період.
Дивна бездіяльність, керівників ГПУ СБУ,…. та ще з десяток правоПохоронних органів, на очевидні факти допомоги привладних та держсекретарів, ******, у знищені України!!