Через брак напруги Харківський метрополітен другу добу працює лише як укриття

Не працює метро в Харкові

Сьогодні, 9 листопада, як і вчора, Харківський метрополітен змушений призупинити рух поїздів через брак напруги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Харківського метрополітену.

"У зв’язку зі зниженням напруги нижче допустимого рух поїздів лініями метрополітену тимчасово припинено.

Метрополітен працює в режимі укриття. Про відновлення руху буде повідомлено додатково", - йдеться у повідомленні.

Вчора повідомлялося, що у зв’язку з проблемою з електропостачанням тимчасово неможливо розпочати рух поїздів лініями метрополітену.

Масований комбінований удар 8 листопада

  • Увечері 7 листопада та впродовж ночі на 8 листопада Росія здійснила чергову масовану повітряну атаку по Україні. Противник застосував дрони-камікадзе, крилаті та балістичні ракети, у тому числі "Калібр" і "Кинджал".
  • Ворог вкотре атакував енергооб'єкти, залізницю та цивільну інфраструктуру. У кількох областях країни вимушено запроваджені аварійні відключення електроенергії.
  • У столиці внаслідок падіння уламків у Печерському районі сталося кілька загорянь. Ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами. Під ударом мирні населені пункти та обʼєкти енергетичної системи. Унаслідок атаки у Вишгородському районі постраждала жінка. Із осколковими пораненнями стегна вона госпіталізована до місцевої лікарні. Уся необхідна медична допомога надається.
  • Під масованим обстрілом ворога опинилася Полтавщина. Повністю знеструмленими опинилися Кременчук та Горішні Плавні. Також у містах було відсутнє опалення та водопостачання. Крім того, внаслідок ворожих ударів по Полтавській області пошкоджено залізничну інфраструктуру: кілька станцій залишилися без електропостачання, а на деяких ділянках пошкоджено контактну мережу. Через це рух поїздів здійснюється лише тепловозами, що призводить до значних затримок.
  • Поцілили росіяни і по критичній інфраструктурі Кіровоградщини. Зокрема, за даними місцевих ЗМІ, під ударом опинився Світловодськ.
  • Ввечері 7 листопада ворог завдав удару керованою авіабомбою по Пісочинській громаді Харківської області. У селищі Коротич внаслідок атаки зруйновано будівлю автозаправної станції та пошкоджено кілька автомобілів. У результаті удару постраждали 8 людей, усіх госпіталізовано для надання необхідної медичної допомоги.
  • Під час удару Росії по критичній інфраструктурі Харківщини загинув співробітник енергопідприємства, який перебував на робочому місці.
  • Російський дрон зруйнував квартири в дев’ятиповерхівці Дніпра. Три людини загинули, постраждалих 12. Семеро потерпілих перебувають у лікарні. Серед постраждалих - діти.

Топ коментарі
+16
в продаж надійшли обігрівачі які працюють без електрики

09.11.2025 10:35 Відповісти
+14
Буде потужна відповідь - і якесь Довбойобіно Бєлгородської області на 2000 рил залишиться без світла на 3 години бо впаде стовп ЛЕП. На марафоні скажуть - блекаут чекає на Москву.
09.11.2025 10:38 Відповісти
+4
09.11.2025 10:55 Відповісти
Наше Фсьо
09.11.2025 10:55 Відповісти
Так вибори ж ніхто не вимагає
09.11.2025 11:06 Відповісти
а виборів вже і не буде.
09.11.2025 11:08 Відповісти
Наслідки тамфакти невиконання зелупнями з 2019 року норм Конституції та Законів України щодо завчасної підготовки України до функціонування в Особливий період, зокрема,



Дивна бездіяльність, керівників ГПУ СБУ,…. та ще з десяток правоПохоронних органів, на очевидні факти допомоги привладних та держсекретарів, ******, у знищені України!!
09.11.2025 11:27 Відповісти
Да, с напряжением в Харькове сейчас херня происходит. У меня постоянно ниже 180В падает
09.11.2025 10:51 Відповісти
Навіщо Епштейн(Трамп) керує російськими грошами? Нафтопровід "Дружба" має бути зруйнований!!!
09.11.2025 11:05 Відповісти
а московське метро катається собі і нормуль......
09.11.2025 11:17 Відповісти
Не хвилюйтесь, Зеленський обіцяв адекватні відповіді для рашистів ракетами Фламінго, які вже по сім штук в день злітають з конвеєра та летять на магічні 3000км.(3000 км по жд, 3000 крилатих ракет в 2025 році). Де хто в кожному вибуху на раші бачить Фламінго, але 1150 кг. вибухівкі з дроном не переплутаєш. Так що, хто не вірить - той порохобот. А як ви думаєте - чи є відповідальність влади за брехню? Поміркуйте над цим, коли знову не буде світла.
