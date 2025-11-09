РУС
Новости Удары по энергетике
Фуникулер снова не работает. Причина - стабилизационные отключения

Возможны перебои в оплате фуникулера и трамвая

В связи со стабилизационным отключением электроэнергии временно не работает фуникулер в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГГА.

Как отмечается, после восстановления подачи напряжения его работа возобновится в штатном режиме.

Напомним, 8 ноября из-за отсутствия света также не работал фуникулер в Киеве, задерживались трамваи.

Из-за отсутствия напряжения Харьковский метрополитен вторые сутки работает только как укрытие.

Читайте также: Полностью отсутствуют или есть перебои со светом, водой и теплом в Полтавской области, - ОВА

Массированный комбинированный удар 8 ноября

  • Вечером 7 ноября и в течение ночи на 8 ноября Россия осуществила очередную массированную воздушную атаку по Украине. Противник применил дроны-камикадзе, крылатые и баллистические ракеты, в том числе "Калибр" и "Кинжал".
  • Враг в очередной раз атаковал энергообъекты, железную дорогу и гражданскую инфраструктуру. В нескольких областях страны вынужденно введены аварийные отключения электроэнергии.
  • В столице в результате падения обломков в Печерском районе произошло несколько возгораний. Враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами. Под ударом мирные населенные пункты и объекты энергетической системы. В результате атаки в Вышгородском районе пострадала женщина. С осколочными ранениями бедра она госпитализирована в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.
  • Под массированным обстрелом врага оказалась Полтавская область. Полностью обесточенными оказались Кременчуг и Горишние Плавни. Также в городах отсутствовало отопление и водоснабжение. Кроме того, в результате вражеских ударов по Полтавской области повреждена железнодорожная инфраструктура: несколько станций остались без электроснабжения, а на некоторых участках повреждена контактная сеть. Из-за этого движение поездов осуществляется только тепловозами, что приводит к значительным задержкам.
  • Россияне также нанесли удар по критической инфраструктуре Кировоградской области. В частности, по данным местных СМИ, под ударом оказался Светловодск.
  • Вечером 7 ноября враг нанес удар управляемой авиабомбой по Песочинской громаде Харьковской области. В поселке Коротич в результате атаки разрушено здание автозаправочной станции и повреждены несколько автомобилей. В результате удара пострадали 8 человек, все госпитализированы для оказания необходимой медицинской помощи.
  • Во время удара России по критической инфраструктуре Харьковщины погиб сотрудник энергопредприятия, который находился на рабочем месте.
  • Российский дрон разрушил квартиры в девятиэтажке Днепра. Три человека погибли, пострадавших 12. Семеро пострадавших находятся в больнице. Среди пострадавших - дети.

Читайте также: РФ атаковала подстанции, питающие Хмельницкую и Ровенскую АЭС. Украина призывает срочно созвать Совет МАГАТЭ, - Сибига

Автор: 

Киев (26341) фуникулер (40) энергетика (2768)
кто то этой хренью допотопной еще пользуеться?)
показать весь комментарий
09.11.2025 12:19 Ответить
Безсумнівно, це найбільша проблема для киян
показать весь комментарий
09.11.2025 12:23 Ответить
як же тепер без фунікулера жити??????
показать весь комментарий
09.11.2025 12:26 Ответить
показать весь комментарий
09.11.2025 12:43 Ответить
Призываю, дорогие украинцы, верить в лучшее, мне и Дарвину! Уже через 2-3 года большинство украинцев, благодаря развившейся эхолокации, смогут прекрасно ориентироваться в полной темноте. Начнем, друзья, осенью покрываться густой тёплой шерстью, а на зиму впадать в спячку! (Взято з чернетки вітання В.О. Зеленьского українського народу з Новим 2026р.)
показать весь комментарий
09.11.2025 12:55 Ответить
 
 