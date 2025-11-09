Фунікулер знову не працює. Причина - стабілізаційні відключення

Можливі перебої в оплаті фунікулера та трамвая

У зв’язку зі стабілізаційним відключенням електроенергії тимчасово не працює фунікулер у Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМВА.

Як зазначається, після відновлення подачі напруги його роботу відновлять у штатному режимі.

Нагадаємо, 8 листопада через відсутність світла також не працював фунікулер у Києві, затримувалися трамваї.

Через брак напруги Харківський метрополітен другу добу працює лише як укриття.

Масований комбінований удар 8 листопада

  • Увечері 7 листопада та впродовж ночі на 8 листопада Росія здійснила чергову масовану повітряну атаку по Україні. Противник застосував дрони-камікадзе, крилаті та балістичні ракети, у тому числі "Калібр" і "Кинджал".
  • Ворог вкотре атакував енергооб'єкти, залізницю та цивільну інфраструктуру. У кількох областях країни вимушено запроваджені аварійні відключення електроенергії.
  • У столиці внаслідок падіння уламків у Печерському районі сталося кілька загорянь. Ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами. Під ударом мирні населені пункти та обʼєкти енергетичної системи. Унаслідок атаки у Вишгородському районі постраждала жінка. Із осколковими пораненнями стегна вона госпіталізована до місцевої лікарні. Уся необхідна медична допомога надається.
  • Під масованим обстрілом ворога опинилася Полтавщина. Повністю знеструмленими опинилися Кременчук та Горішні Плавні. Також у містах було відсутнє опалення та водопостачання. Крім того, внаслідок ворожих ударів по Полтавській області пошкоджено залізничну інфраструктуру: кілька станцій залишилися без електропостачання, а на деяких ділянках пошкоджено контактну мережу. Через це рух поїздів здійснюється лише тепловозами, що призводить до значних затримок.
  • Поцілили росіяни і по критичній інфраструктурі Кіровоградщини. Зокрема, за даними місцевих ЗМІ, під ударом опинився Світловодськ.
  • Ввечері 7 листопада ворог завдав удару керованою авіабомбою по Пісочинській громаді Харківської області. У селищі Коротич внаслідок атаки зруйновано будівлю автозаправної станції та пошкоджено кілька автомобілів. У результаті удару постраждали 8 людей, усіх госпіталізовано для надання необхідної медичної допомоги.
  • Під час удару Росії по критичній інфраструктурі Харківщини загинув співробітник енергопідприємства, який перебував на робочому місці.
  • Російський дрон зруйнував квартири в дев’ятиповерхівці Дніпра. Три людини загинули, постраждалих 12. Семеро потерпілих перебувають у лікарні. Серед постраждалих - діти.

Топ коментарі
Безсумнівно, це найбільша проблема для киян
09.11.2025 12:23 Відповісти
09.11.2025 12:43 Відповісти
як же тепер без фунікулера жити??????
09.11.2025 12:26 Відповісти
кто то этой хренью допотопной еще пользуеться?)
09.11.2025 12:19 Відповісти
школяри і військові ДСО
09.11.2025 13:14 Відповісти
А ти пішки горками підіймись. І це не хрінь, кацапе. Це нормальний транспортний засіб.
09.11.2025 13:45 Відповісти
Призываю, дорогие украинцы, верить в лучшее, мне и Дарвину! Уже через 2-3 года большинство украинцев, благодаря развившейся эхолокации, смогут прекрасно ориентироваться в полной темноте. Начнем, друзья, осенью покрываться густой тёплой шерстью, а на зиму впадать в спячку! (Взято з чернетки вітання В.О. Зеленьского українського народу з Новим 2026р.)
09.11.2025 12:55 Відповісти
ну фсьо. Москалі досягли своєї мети фунікулер не працює..
09.11.2025 13:16 Відповісти
ступеньки нужно построить рядом с фуникулером. Или можно чтобы сразу сделать спуск не там где фуникулер снизу, а сделать мостик через дорогу ступеньками, ну то бишь сделать их длинные, чтобы они не были сильно крутые и была получается достопримечательность. Типа Потемкинской лестницы в Одессе. Можно даже аж до воды их сделать с мостиками и можно еще балкочики сделать на лестнице полукруглые - прикольно бы было. я в грок имеджен сгенерировал видео прикольные лестницы вышли.
09.11.2025 13:17 Відповісти
Ти киянин? Знаєш скільки сходинок по Володимирській горці? Чи може знаєш - скільки від Андріївської церкви?

Не чіпай фунікульор, про який нічого не знаєш, своїми руками.
09.11.2025 13:49 Відповісти
 
 