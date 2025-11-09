В понедельник, 10 ноября, графики отключения света будут действовать в большинстве регионов Украины, - "Укрэнерго"
В понедельник, 10 ноября, меры по ограничению потребления электроэнергии будут действовать в течение суток в большинстве регионов Украины.
Об этом сообщает "Укрэнерго", информирует Цензор.НЕТ.
"Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты", – напомнили в компании.
Какими будут время и объем применения ограничений?
ГРАФИКИ ЧАСОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ
• с 00:00 до 23:59 – объемом от 2 до 4 очередей
ГРАФИКИ ОГРАНИЧЕНИЯ МОЩНОСТИ
• с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей
Возможные изменения в применении ограничений
В то же время в компании подчеркнули, что время и объем применения ограничений могут измениться.
"Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", - добавили в компании.
Удары РФ по ТЭС
Напомним, что ранее сообщалось о том, что все ТЭС "Центрэнерго" остановились из-за массированной ночной атаки 8 ноября РФ и не генерируют электроэнергию.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль