В понедельник, 10 ноября, графики отключения света будут действовать в большинстве регионов Украины, - "Укрэнерго"

В понедельник, 10 ноября, меры по ограничению потребления электроэнергии будут действовать в течение суток в большинстве регионов Украины.

Об этом сообщает "Укрэнерго", информирует Цензор.НЕТ.

"Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты", – напомнили в компании.

Какими будут время и объем применения ограничений?

ГРАФИКИ ЧАСОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ

• с 00:00 до 23:59 – объемом от 2 до 4 очередей

ГРАФИКИ ОГРАНИЧЕНИЯ МОЩНОСТИ

• с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей

Возможные изменения в применении ограничений

В то же время в компании подчеркнули, что время и объем применения ограничений могут измениться.

"Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", - добавили в компании.

Читайте также: Из-за отсутствия напряжения Харьковский метрополитен вторые сутки работает только как укрытие

Удары РФ по ТЭС

Напомним, что ранее сообщалось о том, что все ТЭС "Центрэнерго" остановились из-за массированной ночной атаки 8 ноября РФ и не генерируют электроэнергию.

Читайте также: Энергосистему стабилизируют после удара РФ. Самая сложная ситуация в Харьковской, Сумской и Полтавской областях, - Минэнерго