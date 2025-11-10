Отключение надолго. Нет Трипольской и Змиевской ТЭС, генерацию быстро не восстановишь, - энергетики о последствиях массированной атаки
После последней массированной атаки на энергетическую систему Украины, осуществленной в ночь с 7 на 8 ноября, отключения света будут длительными в течение значительного периода времени.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом изданию "Экономическая правда" рассказали собеседники в энергетических компаниях.
Отключения надолго
Они подтверждают, что отключения будут длительными.
Повреждены подстанции, соединяющие атомные станции с энергосистемой. Нет Трипольской и Змиевской ТЭС. Дефицит надолго - генерацию быстро не восстановишь", - говорит один из них.
"Никто сегодня не даст точного прогноза относительно отключений - все зависит от интенсивности атак и разрушений. Но можно предположить, что ситуация будет примерно следующей.
После массированных атак, подобных последней, в течение нескольких недель будет продолжаться восстановление – в это время страна живет в режиме 3-4 очередей отключений. Далее – возможна стабилизация до двух очередей, а затем и до одной очереди. Это оптимистичный сценарий. Но опять же все зависит от обстрелов", – рассказывает представитель энергетической компании.
Но это не касается приграничных и прифронтовых областей, которые будут оставаться в сложном положении всю зиму – там удары и отключения могут быть постоянными.
Удар по генерации "Центрэнерго"
Также отмечается, что наиболее катастрофической ночь с пятницы на субботу стала для государственной "Центрэнерго".
Компания потеряла всю генерацию. Российские ракеты разрушили обе ее станции - Змиевскую ТЭС в Харьковской области и Трипольскую ТЭС в Киевской области.
Сообщение возмутило Офис Президента
По данным собеседников издания в политических кругах, довольно эмоциональный, но по сути правдивый пост "Центрэнерго" в стиле "все пропало" вызвал настоящую истерику в Офисе президента (ОП), из-за чего руководство госкомпании провело не очень дипломатичную беседу с представителями ОП.
"Позвонили из Офиса и в резкой форме начали спрашивать, зачем разгонять панику среди населения и делать такие подарки россиянам. Мол, смотрите, какие они молодцы, все нам разбили, теперь все станции "на нуле", - делится собеседник.
После разговора пост в Facebook обновили. Новая версия уже больше напоминала привычную коммуникацию Минэнерго.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что для восстановления разрушенных Россией ТЭС "Центрэнерго" понадобится время, ведь ремонт будет зависеть от объема повреждений и доступности необходимого оборудования.
Комбинированный удар по ТЭС "Центрэнерго"
В ночь на 8 ноября российские войска нанесли самый массовый удар по ТЭС компании "Центрэнерго".
В компании сообщили, что противник применил беспрецедентное количество ракет и дронов, которые в течение нескольких минут непрерывно били по тем же объектам, восстановленным после мощной атаки 2024 года.
В результате теплоэлектростанции были остановлены и временно прекратили производство электроэнергии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але ніт - ось вам кацапські реактори від Галущенка.
Але у ЗЄ у приоритеті був розпил бабла на кацапських реакторах замість цього.
На сьогоднішній час це нереально.
Нині в жодній країні немає розподіленої генерації електроенергії, що замінює електростанції великої потужності.
а захисту там не було і немає
Треба преза, разом з кабміном та депутатами розподілити по населених пунктах України. Дістали, тв@рюки.
Паранойя - то це, що вибори були чесні.
Якщо зроблять голосування в Дії - то звізда буде..
Поки що немає другого Тесли який би передавав електрику без дротів.
Звісно . відповіді на це ми не отримаємо. бо це секрет. Але я б вибрав збереження енергосистемо замість збереження кварталу95. Хрін з ними. Ми без кловунів проживемо.
А ці тридерасти ні за що не відповідають! То може й платити їм так треба?
P.S. У мікрорайоні та поблизу критичної інфраструктури немає, зате є 3 нових "крутих" будинки