Отключение надолго. Нет Трипольской и Змиевской ТЭС, генерацию быстро не восстановишь, - энергетики о последствиях массированной атаки

После последней массированной атаки на энергетическую систему Украины, осуществленной в ночь с 7 на 8 ноября, отключения света будут длительными в течение значительного периода времени.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом изданию "Экономическая правда" рассказали собеседники в энергетических компаниях.

Отключения надолго

Они подтверждают, что отключения будут длительными.

Повреждены подстанции, соединяющие атомные станции с энергосистемой. Нет Трипольской и Змиевской ТЭС. Дефицит надолго - генерацию быстро не восстановишь", - говорит один из них.

"Никто сегодня не даст точного прогноза относительно отключений - все зависит от интенсивности атак и разрушений. Но можно предположить, что ситуация будет примерно следующей.

Читайте также: В понедельник, 10 ноября, графики отключения света будут действовать в большинстве регионов Украины, - "Укрэнерго"

После массированных атак, подобных последней, в течение нескольких недель будет продолжаться восстановление – в это время страна живет в режиме 3-4 очередей отключений. Далее – возможна стабилизация до двух очередей, а затем и до одной очереди. Это оптимистичный сценарий. Но опять же все зависит от обстрелов", – рассказывает представитель энергетической компании.

Но это не касается приграничных и прифронтовых областей, которые будут оставаться в сложном положении всю зиму – там удары и отключения могут быть постоянными.

Удар по генерации "Центрэнерго"

Также отмечается, что наиболее катастрофической ночь с пятницы на субботу стала для государственной "Центрэнерго".

Компания потеряла всю генерацию. Российские ракеты разрушили обе ее станции - Змиевскую ТЭС в Харьковской области и Трипольскую ТЭС в Киевской области.

Читайте также: Энергосистему стабилизируют после удара РФ. Самая сложная ситуация в Харьковской, Сумской и Полтавской областях, - Минэнерго

Сообщение возмутило Офис Президента

По данным собеседников издания в политических кругах, довольно эмоциональный, но по сути правдивый пост "Центрэнерго" в стиле "все пропало" вызвал настоящую истерику в Офисе президента (ОП), из-за чего руководство госкомпании провело не очень дипломатичную беседу с представителями ОП.

"Позвонили из Офиса и в резкой форме начали спрашивать, зачем разгонять панику среди населения и делать такие подарки россиянам. Мол, смотрите, какие они молодцы, все нам разбили, теперь все станции "на нуле", - делится собеседник.

После разговора пост в Facebook обновили. Новая версия уже больше напоминала привычную коммуникацию Минэнерго.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что для восстановления разрушенных Россией ТЭС "Центрэнерго" понадобится время, ведь ремонт будет зависеть от объема повреждений и доступности необходимого оборудования.

Читайте: До двух третей потребителей без света: "Укрэнерго" обнародовало объемы отключений на воскресенье

Комбинированный удар по ТЭС "Центрэнерго"

В ночь на 8 ноября российские войска нанесли самый массовый удар по ТЭС компании "Центрэнерго".

В компании сообщили, что противник применил беспрецедентное количество ракет и дронов, которые в течение нескольких минут непрерывно били по тем же объектам, восстановленным после мощной атаки 2024 года.

В результате теплоэлектростанции были остановлены и временно прекратили производство электроэнергии.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале