5 574 69

Отключение надолго. Нет Трипольской и Змиевской ТЭС, генерацию быстро не восстановишь, - энергетики о последствиях массированной атаки

Длительные отключения света

После последней массированной атаки на энергетическую систему Украины, осуществленной в ночь с 7 на 8 ноября, отключения света будут длительными в течение значительного периода времени.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом изданию "Экономическая правда" рассказали собеседники в энергетических компаниях.

Отключения надолго

Они подтверждают, что отключения будут длительными.

Повреждены подстанции, соединяющие атомные станции с энергосистемой. Нет Трипольской и Змиевской ТЭС. Дефицит надолго - генерацию быстро не восстановишь", - говорит один из них.

"Никто сегодня не даст точного прогноза относительно отключений - все зависит от интенсивности атак и разрушений. Но можно предположить, что ситуация будет примерно следующей.

Читайте также: В понедельник, 10 ноября, графики отключения света будут действовать в большинстве регионов Украины, - "Укрэнерго"

После массированных атак, подобных последней, в течение нескольких недель будет продолжаться восстановление – в это время страна живет в режиме 3-4 очередей отключений. Далее – возможна стабилизация до двух очередей, а затем и до одной очереди. Это оптимистичный сценарий. Но опять же все зависит от обстрелов", – рассказывает представитель энергетической компании.

Но это не касается приграничных и прифронтовых областей, которые будут оставаться в сложном положении всю зиму – там удары и отключения могут быть постоянными.

Удар по генерации "Центрэнерго"

Также отмечается, что наиболее катастрофической ночь с пятницы на субботу стала для государственной "Центрэнерго".

Компания потеряла всю генерацию. Российские ракеты разрушили обе ее станции - Змиевскую ТЭС в Харьковской области и Трипольскую ТЭС в Киевской области.

Читайте также: Энергосистему стабилизируют после удара РФ. Самая сложная ситуация в Харьковской, Сумской и Полтавской областях, - Минэнерго

Сообщение возмутило Офис Президента

По данным собеседников издания в политических кругах, довольно эмоциональный, но по сути правдивый пост "Центрэнерго" в стиле "все пропало" вызвал настоящую истерику в Офисе президента (ОП), из-за чего руководство госкомпании провело не очень дипломатичную беседу с представителями ОП.

"Позвонили из Офиса и в резкой форме начали спрашивать, зачем разгонять панику среди населения и делать такие подарки россиянам. Мол, смотрите, какие они молодцы, все нам разбили, теперь все станции "на нуле", - делится собеседник.

После разговора пост в Facebook обновили. Новая версия уже больше напоминала привычную коммуникацию Минэнерго.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что для восстановления разрушенных Россией ТЭС "Центрэнерго" понадобится время, ведь ремонт будет зависеть от объема повреждений и доступности необходимого оборудования.

Читайте: До двух третей потребителей без света: "Укрэнерго" обнародовало объемы отключений на воскресенье

Комбинированный удар по ТЭС "Центрэнерго"

В ночь на 8 ноября российские войска нанесли самый массовый удар по ТЭС компании "Центрэнерго".

В компании сообщили, что противник применил беспрецедентное количество ракет и дронов, которые в течение нескольких минут непрерывно били по тем же объектам, восстановленным после мощной атаки 2024 года.

В результате теплоэлектростанции были остановлены и временно прекратили производство электроэнергии.

обстрел (30417) энергетика (2777) Центрэнерго (117) отключение света (504)
+21
ТЕС немає, як і мільярдів, виділених на їх захист. Зате всі причетні в шоколаді.
10.11.2025 08:53 Ответить
+15
10.11.2025 08:53 Ответить
+14
Буває розподілена генерація. І на неї у ЗЄ було 3 роки.
Але ніт - ось вам кацапські реактори від Галущенка.
10.11.2025 09:03 Ответить
ТЕС немає, як і мільярдів, виділених на їх захист. Зате всі причетні в шоколаді.
10.11.2025 08:53 Ответить
Бо рік назад понадіялися, що Трамп прийде і війну зупинить за 24 години. Нащо тоді захист: гроші виділили і вкрали. Забули як анонсували в Україні вибори на 26 жовтня 25 року? Ну от вже мав би бути новий президент України, а ви тепер бідкається про якийсь там захист. Ось до чого приводять безглузді солодкі мрії, навіяні безвідповідальним балаболом...
10.11.2025 09:56 Ответить
10.11.2025 08:53 Ответить
ага
10.11.2025 08:56 Ответить
Не буває надійного захисту від тих Кинжалів та Іскандерів різних...
10.11.2025 08:57 Ответить
Буває розподілена генерація. І на неї у ЗЄ було 3 роки.
Але ніт - ось вам кацапські реактори від Галущенка.
10.11.2025 09:03 Ответить
Буває, тільки для цього потрібна сонячна і вітрова генерація, потрібні заводи з виробництва генераторів і ще багато інших речей. Хто все це буде будувати і за які гроші?
10.11.2025 09:55 Ответить
3 роки на це Захід виділяв гроші та газогенератори.
Але у ЗЄ у приоритеті був розпил бабла на кацапських реакторах замість цього.
10.11.2025 10:07 Ответить
Якщо питання корупції відкинути, то скільки потрібно газогенераторів щоб замінити потужності всіх тепло- та гідроелектростанцій?
На сьогоднішній час це нереально.
Нині в жодній країні немає розподіленої генерації електроенергії, що замінює електростанції великої потужності.
10.11.2025 10:28 Ответить
Хоч хтось це розуміє
10.11.2025 09:18 Ответить
Але проста мотузка з милом може набагато зменшити вірогідність розкрадання коштів.Можливо на ті 9 мільярдів варто було закупити хоч якесь ППО.
10.11.2025 09:24 Ответить
Закупити на Калинівському ринку?
10.11.2025 09:50 Ответить
І багато нам хоч якогось ППО продають?
10.11.2025 09:57 Ответить
ненадійний захист і відсутність любого захисту це різні речі
а захисту там не було і немає
10.11.2025 09:35 Ответить
"хкженебудет!"
10.11.2025 08:54 Ответить
Квартал 95 продолжается
10.11.2025 08:55 Ответить
Последний сезон вообще скатился.
10.11.2025 08:57 Ответить
Хоч би цей сезон був дійсно останній
10.11.2025 09:15 Ответить
е із за того шо пошкоджено підстанції на двох АЕС
10.11.2025 08:55 Ответить
Типу населення - це тупе збиговисько.

Треба преза, разом з кабміном та депутатами розподілити по населених пунктах України. Дістали, тв@рюки.
10.11.2025 08:56 Ответить
І це додасть генерації? Як діти...
10.11.2025 08:58 Ответить
Що там по Фламінгам? Як там Фламінги ,я питаю? Головний ракетний конструктор 95 кварталу по Фламінгам,заявив,що отримав російське громадянство ЗАКОННО!!! Ще питання по Фламінгам ,є? Хтось реально вірив в цю маячню про блекаут на московії?

10.11.2025 09:01 Ответить
До чого ОЦЕ тут? Шизофренія охоплює поступово бойових експертів-контролерів на цензорі...
10.11.2025 09:47 Ответить
Тобто Ви взагалі зв'язок не ловите?
10.11.2025 09:06 Ответить
Давайте, поясніть... Зєля, звичайно, мудак, але до дебілізма не потрібно доходити. Вже якась паранойя...
10.11.2025 09:49 Ответить
Ще раз? Набридло! Достатньо того, що люди, які при тямі, але не хадять - були позбавлені права голосу. До мого тата, він більше 15 років не ходив, приходила комісія, щоб він проголосував. І до дняких сусідів теж. Це були єдині/перші вибори, коли ніхто не прийшов. Й багато хто не проголосував, а були ті, що 100% проголосували за оце п@дло.

Паранойя - то це, що вибори були чесні.
10.11.2025 10:05 Ответить
а що, в Києві на них всіх каштанів не вистачить?
10.11.2025 09:17 Ответить
Не чіпайте каштани.
10.11.2025 09:22 Ответить
10.11.2025 08:59 Ответить
Та ні...статистично було менше..73 - то зелідор намалював..
10.11.2025 09:07 Ответить
Я в 19 році був шокований. Тому що насправді вважав Українців розумними людьми в своїй більшості, а виявилося навпаки.Нічим вони не відрізняються від кацапів, один в один .
10.11.2025 09:13 Ответить
Я тут неодноразово викладала розрахунки. З врахуванням всієї статистики - типу хто може голосувати. Так от - 73% там й близько не було. 40-43%. Це так, прикинути на око. А оті відсотки, то як пуйлу намалювали.

Якщо зроблять голосування в Дії - то звізда буде..
10.11.2025 09:26 Ответить
Знаю ту, яка не голосувала. Повірте, нічим не краща від тих 73%. Вірить усім найбезглуздішим фейкам иро Порошенка, а про Зеленського каже "змарнів, переживає за країну".
10.11.2025 09:37 Ответить
То Вам не свезло..в моємк оточенні таких немає..
10.11.2025 09:41 Ответить
73% це з тих ,що прийшли на виборчі дільниці.А це 13млн.Як раз 73%українців і не голосували за зеленського.Не робіть з людей дурнів.❤️🇺🇦❤️
10.11.2025 09:17 Ответить
Тобто зваживши на ваші підрахунки, відмінили результати виборів?
10.11.2025 09:22 Ответить
А що не так з моїм підрахунком,щоби відміняти вибори?❤️🇺🇦❤️
10.11.2025 09:30 Ответить
Ті, що не пішли голосувати, яким було глибоко ***** на державу та на власну долю, сильно від них відрізняються?
10.11.2025 09:24 Ответить
О господи..були люди, яких позбавили права голосувати! І як їх голоси використали - це тільки дияволу відомо.
10.11.2025 09:27 Ответить
Вони не голосували за зеленського.Це все,що я сказав.Все інше ваші фантазії.Не мішайте всіх українців до тих "73%".Не брешить.❤️🇺🇦❤️
10.11.2025 09:28 Ответить
Другі, що не прийшли, ще більші дурні ніж перші, тому що їм взагалі похєр на цю державу.
10.11.2025 10:02 Ответить
Ті хто не прийшов на вибори зате,не відповідають за дії оп.Нічого винити всіх підряд.Ви теж не ходили на майдан,коли зеленський закривав всі воєнні програми і розміновув Чонгар.❤️🇺🇦❤️
10.11.2025 10:22 Ответить
Ті хто не прийшов на вибори як раз і відповідають за того президента який закрив всі воєнні програми і розмінував Чонгар, відповідають своїми життями.
10.11.2025 10:34 Ответить
пускай европа дает свет
10.11.2025 09:05 Ответить
Хай відрами відвантажує?
Поки що немає другого Тесли який би передавав електрику без дротів.
10.11.2025 10:05 Ответить
Цікаво. Скільки патріотів захищало ці дві тец і скільки - офіс ***********?
Звісно . відповіді на це ми не отримаємо. бо це секрет. Але я б вибрав збереження енергосистемо замість збереження кварталу95. Хрін з ними. Ми без кловунів проживемо.
10.11.2025 09:06 Ответить
Не ОП - а його халабуду в Кончі.
10.11.2025 09:08 Ответить
нам світла не треба нам Зеля світить , нам хліба не треба роботу давай !
10.11.2025 09:07 Ответить
На даний час це проблеми президента і уряду, вони повинні ці проблеми негайно вирішити, для цього вони обрані українським народом, так. А як, це їм вирішувати, нехай шукають можливості, вони відповідають за все, що відбувається в Україні. Я цього не можу зробити, я відповідаю лише за те, що відбувається в межах мого будинку
10.11.2025 09:07 Ответить
Ми з Вами відповідаємо за ту ж саму комуналку. Нікого не хвилює - є гроші, немає, розбомбили твою роботу - чи ні. Здоровий ти, чи ні - плати.

А ці тридерасти ні за що не відповідають! То може й платити їм так треба?
10.11.2025 09:11 Ответить
Як можливо щось вимагати від некомпетентної людини? Ось ви приходите в лікарню робити операцію. А там замість хірурга сидить алкаш Сидорович -кочегар. Вимагайте - не вимагайте від нього зробити вам операцію на мозку - він її не зробить.
10.11.2025 09:13 Ответить
Хріново Ви про ліеарню нагадали)))) походу мене кочегари від ковіду лікували)))
10.11.2025 10:08 Ответить
так, можливо. Бо ця наволоч прилізла у владу (її вибрали) буцімто вони на щось здатні. Тепер їх виборці-«смєтуни» по ідеї мають з них суворо спитати за базар
10.11.2025 10:11 Ответить
на манеже всё те же...
10.11.2025 09:10 Ответить
НАБУ проводить обушки у Міндіча - джерела УП .... світло шукають
10.11.2025 09:10 Ответить
І не тільки у нього..
10.11.2025 10:09 Ответить
Зміївська та Трипільська ТЕС добре замасковані під трьохрівневим захистом. Тому їх і не видно.Мовби і немає.
10.11.2025 09:13 Ответить
Найкраще маскування це закінчення війни.
10.11.2025 10:11 Ответить
Істерика офісу - це дієва штука при відсутності генерації.
10.11.2025 09:18 Ответить
Дуже хотілося б щоб все залежало не від русні а хоча б щось від дій того кого українці вибрали у владу і дали їм всі можливі інструменти для здійснення того що вони наобіцяли в програмах. Нажаль цього годі й сподіватись. Є слабка надія на те що українці зроблять серйозні висновки і надалі такої дурні робити не будуть.
10.11.2025 10:08 Ответить
ой. а шо сталося. лишеньк, люди бідкаються влада розвоить руками. А коли покажуть відео або фото децентралізованої газотурбінної електрогенерації
10.11.2025 10:09 Ответить
А не підкажеш скільки потрібно газових турбін для заміщення електрогенерації, наприклад, Зміївської ТЕС?
10.11.2025 10:16 Ответить
Півміста зі світлом і ніколи не вимикали, півміста без світла сидять по 7-11 годин підряд, 2 - 3 години є світло, потім знову без. А якби порівно, то було б легче. Дніпро.
10.11.2025 10:13 Ответить
Вінниця, у мікрорайоні понад 20 багатоквартирних будинків. Увесь час відключають тільки два - спочатку по 7, тепер по 13-14 годин. Звернення та скарги ні на що не впливають.
P.S. У мікрорайоні та поблизу критичної інфраструктури немає, зате є 3 нових "крутих" будинки
10.11.2025 10:17 Ответить
зато на Баббасі ТЕС працюють та й світло є
10.11.2025 10:17 Ответить
Трирівневі пид***си постаралися
10.11.2025 10:30 Ответить
На цьому форумі клянуть владу ті,хто на неї розраховував,їй вірив,тобто в темну її підтримував і ті хто підтримував відкрито.Тепер вони клянуть зеленського,бо бубочка не виправдала,вкотре,їх радужні надіїї.Ілюзії телемарафону і видосиків розбиваються зараз у нас на очах.Але існує тендеція відновлення цих ілюзій.🤣🤣🤣❤️🇺🇦❤️
10.11.2025 10:31 Ответить
 
 