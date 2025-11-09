Восстановление ТЭС "Центрэнерго": прогнозы по ремонту

Для восстановления разрушенных Россией ТЭС "Центрэнерго" понадобится время, ведь ремонт будет зависеть от объема повреждений и доступности необходимого оборудования.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Телемарафона заявил заместитель министра энергетики Роман Андарак.

"В первую очередь разбираются завалы, оценивается степень повреждения, уровень разрушений и что нужно сделать, чтобы восстановить работу оборудования", - сказал Андарак.

Он добавил, что пока сложно делать прогнозы относительно сроков восстановления, ведь специалисты только оценивают масштабы повреждений.

"Если требуется специфическое оборудование, восстановление может потребовать немного больше времени, чем нам бы того хотелось", - пояснил заместитель министра.

По словам Андарака, сотрудники "Центрэнерго" неоднократно доказывали свой профессионализм и быстро восстанавливали работу станций после атак. "Надеемся, так будет и в этот раз", - подытожил представитель Минэнерго.

Справка

В состав Центрэнерго входят следующие тепловые электростанции:

Трипольская ТЭС в Киевской области;

Змиевская ТЭС в Харьковской области;

Углегорская ТЭС в Донецкой области (временно оккупирована);

отдельное подразделение "Ременерго", расположенное в Черкассах.

Комбинированный удар по ТЭС "Центрэнерго"

В ночь на 8 ноября российские войска нанесли самый массированный удар по ТЭС компании "Центрэнерго".

В компании сообщили, что противник применил беспрецедентное количество ракет и дронов, которые в течение нескольких минут непрерывно били по тем же объектам, восстановленным после мощной атаки 2024 года.

В результате теплоэлектростанции были остановлены и временно прекратили производство электроэнергии.

В Украине применили экстренные отключения электроэнергии. Самая сложная ситуация в Харьковской, Сумской и Полтавской областях.

