РУС
Новости Удары по энергетике
760 14

Враг изменил тактику ударов по энергетике, чтобы затруднить восстановление питания, - Минэнерго

Энергетика восстанавливается после атаки

Войска РФ изменили тактику нанесения ударов по энергетике и пытаются одновременно бить по объектам генерации и сетям систем передачи и распределения электроэнергии, чтобы затруднить восстановление питания.

Об этом в телеэфире рассказал первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Мы видим, что враг изменил тактику и пытается наносить удары одновременно как по объектам генерации, так и по сетям систем передачи и распределения электрической энергии. Этот подход, к сожалению, затрудняет оперативное восстановление нормального питания и нормальной работы энергетической системы", - сказал Некрасов.

По его словам, в настоящее время работа системы постепенно стабилизируется, но на полное восстановление нужно время.

Что предшествовало?

Ранее Некрасов сообщил, что энергосистему стабилизируют после удара РФ. Самая сложная ситуация в Харьковской, Сумской и Полтавской областях.

Читайте также: Полностью отсутствуют или есть перебои со светом, водой и теплом в Полтавской области, - ОВА

Массированный комбинированный удар 8 ноября

  • Вечером 7 ноября и в течение ночи на 8 ноября Россия осуществила очередную массированную воздушную атаку по Украине. Противник применил дроны-камикадзе, крылатые и баллистические ракеты, в том числе "Калибр" и "Кинжал".
  • Враг в очередной раз атаковал энергообъекты, железную дорогу и гражданскую инфраструктуру. В нескольких областях страны вынужденно введены аварийные отключения электроэнергии.
  • В столице в результате падения обломков в Печерском районе произошло несколько возгораний. Враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами. Под ударом мирные населенные пункты и объекты энергетической системы. В результате атаки в Вышгородском районе пострадала женщина. С осколочными ранениями бедра она госпитализирована в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.
  • Под массированным обстрелом врага оказалась Полтавская область. Полностью обесточенными оказались Кременчуг и Горишние Плавни. Также в городах отсутствовало отопление и водоснабжение. Кроме того, в результате вражеских ударов по Полтавской области повреждена железнодорожная инфраструктура: несколько станций остались без электроснабжения, а на некоторых участках повреждена контактная сеть. Из-за этого движение поездов осуществляется только тепловозами, что приводит к значительным задержкам.
  • Россияне также нанесли удар по критической инфраструктуре Кировоградской области. В частности, по данным местных СМИ, под ударом оказался Светловодск.
  • Вечером 7 ноября враг нанес удар управляемой авиабомбой по Песочинской громаде Харьковской области. В поселке Коротич в результате атаки разрушено здание автозаправочной станции и повреждено несколько автомобилей. В результате удара пострадали 8 человек, все госпитализированы для оказания необходимой медицинской помощи.
  • Во время удара России по критической инфраструктуре Харьковщины погиб сотрудник энергопредприятия, который находился на рабочем месте.
  • Российский дрон разрушил квартиры в девятиэтажке Днепра. Три человека погибли, пострадавших 12. Семеро пострадавших находятся в больнице. Среди пострадавших - дети.

Читайте также: РФ атаковала подстанции, питающие Хмельницкую и Ровенскую АЭС. Украина призывает срочно созвать Совет МАГАТЭ, - Сибига

Автор: 

обстрел (30407) энергетика (2768) Минэнерго (430)
Топ комментарии
+5
Українці хочуть чути, що ЗСУ змінили тактику ударів по енергетиці, щоб ускладнити відновлення живлення у русні, а результи обстрілу від русні ми і так бачимо
показать весь комментарий
09.11.2025 14:05 Ответить
+1
Та пох що ворог змінив((Що змінили в нас?25 тисяч дизертирів в місяць?(((Сцирський ,геть...може в Лондон чи деінде,але може вже досить цієї ганьби?(((((((((
показать весь комментарий
09.11.2025 14:08 Ответить
+1
Ти один з перших.
показать весь комментарий
09.11.2025 14:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Щодо кацапської слов'янськості і назви ракет: "...Имя Искандер - в исламе царь, воздвигший стену, защищающую от злобных народов…"
показать весь комментарий
09.11.2025 14:03 Ответить
Інші джерела кажуть - переклад - захисник. Захисник чоловіків.
показать весь комментарий
09.11.2025 14:09 Ответить
ми також змінили:
колись в нас були ракети
а тепер фламінги
зекольору
показать весь комментарий
09.11.2025 14:12 Ответить
"... Про це в телеефірі розповів перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов..." - краще б він це "Мадяру" розповів...
показать весь комментарий
09.11.2025 14:14 Ответить
вчора бомбили ,а сьогодні вже відновили
показать весь комментарий
09.11.2025 14:15 Ответить
накупив сонячних панелей акумуляторів , на хрена тепер це все ?
показать весь комментарий
09.11.2025 14:16 Ответить
Пожертвуй Чернігівщині, Харківщині, Полтавщині, Сумщині. Тай Київ не відмовиться.
показать весь комментарий
09.11.2025 14:19 Ответить
маю трошки ,тільки для себе
показать весь комментарий
09.11.2025 14:23 Ответить
А Україна не змінила ні тактику захисту, ні тактику ударів у відповідь - бо це треба думати замість записування потужних відосіків і витрачати реальні кошти замість їх розпилу.
показать весь комментарий
09.11.2025 14:16 Ответить
Без успішної протидії кацапським дронам та ракетам, це нажаль, сізіфів труд. І якщо балістику можуть збивати в нас тільки Патріоти та Айріс-Т, то от з шахедами зробити щось справді можна. Було б бажання, але схоже, у влади ніякого бажання немає.
показать весь комментарий
09.11.2025 14:16 Ответить
Для чого нам постійно чути---"ворог змінив тактику" українці хочуть чути,що ми нищимо кацапів і на фронті і в тилу московії Досить пустих слів--ви при владі і повинні ЗАХИЩАТИ,а не мародерити Україну.
показать весь комментарий
09.11.2025 14:27 Ответить
 
 