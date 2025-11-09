Ворог змінив тактику ударів по енергетиці, щоб ускладнити відновлення живлення, - Міненерго
Війська РФ змінили тактику завдання ударів по енергетиці та намагаються одночасно бити по об'єктах генерації і мережах систем передачі й розподілу електроенергії, щоб ускладнити відновлення живлення.
Про це в телеефірі розповів перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Ми бачимо, що ворог змінив тактику і намагається завдавати ударів одночасно як по об'єктах генерації, так і по мережах систем передачі і систем розподілу електричної енергії. Цей підхід, на жаль, ускладнює оперативне відновлення нормального живлення і нормальної роботи енергетичної системи", - сказав Некрасов.
За його словами, наразі робота системи поступово стабілізується, але на повне відновлення потрібен час.
Що передувало?
Раніше Некрасов повідомив, що енергосистему стабілізують після удару РФ. Найскладніша ситуація у Харківській, Сумській та Полтавській областях.
Масований комбінований удар 8 листопада
- Увечері 7 листопада та впродовж ночі на 8 листопада Росія здійснила чергову масовану повітряну атаку по Україні. Противник застосував дрони-камікадзе, крилаті та балістичні ракети, у тому числі "Калібр" і "Кинджал".
- Ворог вкотре атакував енергооб'єкти, залізницю та цивільну інфраструктуру. У кількох областях країни вимушено запроваджені аварійні відключення електроенергії.
- У столиці внаслідок падіння уламків у Печерському районі сталося кілька загорянь. Ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами. Під ударом мирні населені пункти та обʼєкти енергетичної системи. Унаслідок атаки у Вишгородському районі постраждала жінка. Із осколковими пораненнями стегна вона госпіталізована до місцевої лікарні. Уся необхідна медична допомога надається.
- Під масованим обстрілом ворога опинилася Полтавщина. Повністю знеструмленими опинилися Кременчук та Горішні Плавні. Також у містах було відсутнє опалення та водопостачання. Крім того, внаслідок ворожих ударів по Полтавській області пошкоджено залізничну інфраструктуру: кілька станцій залишилися без електропостачання, а на деяких ділянках пошкоджено контактну мережу. Через це рух поїздів здійснюється лише тепловозами, що призводить до значних затримок.
- Поцілили росіяни і по критичній інфраструктурі Кіровоградщини. Зокрема, за даними місцевих ЗМІ, під ударом опинився Світловодськ.
- Ввечері 7 листопада ворог завдав удару керованою авіабомбою по Пісочинській громаді Харківської області. У селищі Коротич внаслідок атаки зруйновано будівлю автозаправної станції та пошкоджено кілька автомобілів. У результаті удару постраждали 8 людей, усіх госпіталізовано для надання необхідної медичної допомоги.
- Під час удару Росії по критичній інфраструктурі Харківщини загинув співробітник енергопідприємства, який перебував на робочому місці.
- Російський дрон зруйнував квартири в дев’ятиповерхівці Дніпра. Три людини загинули, постраждалих 12. Семеро потерпілих перебувають у лікарні. Серед постраждалих - діти.
