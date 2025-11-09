Ворог змінив тактику ударів по енергетиці, щоб ускладнити відновлення живлення, - Міненерго

Енергетика відновлюється після атаки

Війська РФ змінили тактику завдання ударів по енергетиці та намагаються одночасно бити по об'єктах генерації і мережах систем передачі й розподілу електроенергії, щоб ускладнити відновлення живлення.

Про це в телеефірі розповів перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Ми бачимо, що ворог змінив тактику і намагається завдавати ударів одночасно як по об'єктах генерації, так і по мережах систем передачі і систем розподілу електричної енергії. Цей підхід, на жаль, ускладнює оперативне відновлення нормального живлення і нормальної роботи енергетичної системи", - сказав Некрасов.

За його словами, наразі робота системи поступово стабілізується, але на повне відновлення потрібен час.

Що передувало?

Раніше Некрасов повідомив, що енергосистему стабілізують після удару РФ. Найскладніша ситуація у Харківській, Сумській та Полтавській областях.

Також читайте: Повністю відсутні або є перебої зі світлом, водою та теплом на Полтавщині, - ОВА

Масований комбінований удар 8 листопада

  • Увечері 7 листопада та впродовж ночі на 8 листопада Росія здійснила чергову масовану повітряну атаку по Україні. Противник застосував дрони-камікадзе, крилаті та балістичні ракети, у тому числі "Калібр" і "Кинджал".
  • Ворог вкотре атакував енергооб'єкти, залізницю та цивільну інфраструктуру. У кількох областях країни вимушено запроваджені аварійні відключення електроенергії.
  • У столиці внаслідок падіння уламків у Печерському районі сталося кілька загорянь. Ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами. Під ударом мирні населені пункти та обʼєкти енергетичної системи. Унаслідок атаки у Вишгородському районі постраждала жінка. Із осколковими пораненнями стегна вона госпіталізована до місцевої лікарні. Уся необхідна медична допомога надається.
  • Під масованим обстрілом ворога опинилася Полтавщина. Повністю знеструмленими опинилися Кременчук та Горішні Плавні. Також у містах було відсутнє опалення та водопостачання. Крім того, внаслідок ворожих ударів по Полтавській області пошкоджено залізничну інфраструктуру: кілька станцій залишилися без електропостачання, а на деяких ділянках пошкоджено контактну мережу. Через це рух поїздів здійснюється лише тепловозами, що призводить до значних затримок.
  • Поцілили росіяни і по критичній інфраструктурі Кіровоградщини. Зокрема, за даними місцевих ЗМІ, під ударом опинився Світловодськ.
  • Ввечері 7 листопада ворог завдав удару керованою авіабомбою по Пісочинській громаді Харківської області. У селищі Коротич внаслідок атаки зруйновано будівлю автозаправної станції та пошкоджено кілька автомобілів. У результаті удару постраждали 8 людей, усіх госпіталізовано для надання необхідної медичної допомоги.
  • Під час удару Росії по критичній інфраструктурі Харківщини загинув співробітник енергопідприємства, який перебував на робочому місці.
  • Російський дрон зруйнував квартири в дев’ятиповерхівці Дніпра. Три людини загинули, постраждалих 12. Семеро потерпілих перебувають у лікарні. Серед постраждалих - діти.

Також читайте: РФ атакувала підстанції, що живлять Хмельницьку і Рівненську АЕС. Україна закликає терміново скликати Раду МАГАТЕ, - Сибіга

Топ коментарі
+16
Українці хочуть чути, що ЗСУ змінили тактику ударів по енергетиці, щоб ускладнити відновлення живлення у русні, а результи обстрілу від русні ми і так бачимо
09.11.2025 14:05 Відповісти
+5
ми також змінили:
колись в нас були ракети
а тепер фламінги
зекольору
09.11.2025 14:12 Відповісти
+5
А Україна не змінила ні тактику захисту, ні тактику ударів у відповідь - бо це треба думати замість записування потужних відосіків і витрачати реальні кошти замість їх розпилу.
09.11.2025 14:16 Відповісти
Щодо кацапської слов'янськості і назви ракет: "...Имя Искандер - в исламе царь, воздвигший стену, защищающую от злобных народов…"
09.11.2025 14:03 Відповісти
Інші джерела кажуть - переклад - захисник. Захисник чоловіків.
09.11.2025 14:09 Відповісти
Захисник чоловіків, а не збочених, кацапських свинособак.
09.11.2025 14:32 Відповісти
А під кого треба захищати чоловіків?
09.11.2025 16:49 Відповісти
А ви у вечірніх гундосиках не чуєте? Білгород і Курськ вже в блекаути. Уря! Хоча, обіцяно було знеструмити Москву.
09.11.2025 14:43 Відповісти
Та пох що ворог змінив((Що змінили в нас?25 тисяч дизертирів в місяць?(((Сцирський ,геть...може в Лондон чи деінде,але може вже досить цієї ганьби?(((((((((
09.11.2025 14:08 Відповісти
Ти один з перших.
09.11.2025 14:13 Відповісти
"... Про це в телеефірі розповів перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов..." - краще б він це "Мадяру" розповів...
09.11.2025 14:14 Відповісти
вчора бомбили ,а сьогодні вже відновили
09.11.2025 14:15 Відповісти
накупив сонячних панелей акумуляторів , на хрена тепер це все ?
09.11.2025 14:16 Відповісти
Пожертвуй Чернігівщині, Харківщині, Полтавщині, Сумщині. Тай Київ не відмовиться.
09.11.2025 14:19 Відповісти
маю трошки ,тільки для себе
09.11.2025 14:23 Відповісти
Без успішної протидії кацапським дронам та ракетам, це нажаль, сізіфів труд. І якщо балістику можуть збивати в нас тільки Патріоти та Айріс-Т, то от з шахедами зробити щось справді можна. Було б бажання, але схоже, у влади ніякого бажання немає.
09.11.2025 14:16 Відповісти
Найкраща протидія - недопущення запусків по Україні. Все інше, як ви кажете, сізіфова праця.
09.11.2025 14:44 Відповісти
Доречі, так. Знищення заводів, складів зберігання, аеродромів, портів, пунктів запуску шахедів, ліквідація пілотів - в цій війні має бути пріоритетом. Але у гундоса - пріоритет пукання по нпз.
09.11.2025 14:56 Відповісти
Для чого нам постійно чути---"ворог змінив тактику" українці хочуть чути,що ми нищимо кацапів і на фронті і в тилу московії Досить пустих слів--ви при владі і повинні ЗАХИЩАТИ,а не мародерити Україну.
09.11.2025 14:27 Відповісти
Ти маєш претензії до зграї Міньдічь-95? Ну-ну...
09.11.2025 14:39 Відповісти
Зате ми тактики не змінюємо, головне 30 тисяч місячна поставка, залізно ! В скільки втече звідти то пофіг..
09.11.2025 14:31 Відповісти
Крилата ракета «FP-5 Фламінго» має дальність польоту до 3000 км, максимальну швидкість 900 км/год і може нести понад тонну вибухівки.«Ракета FP-5 "Фламінго" оснащена турбовентиляторним двигуном радянських часів. Деякі з цих двигунів були знайдені просто на звалищах», - зазначає Independent.Її дальність удвічі перевищує американський «Томагавк», а бойова частина - удвічі потужніша, при цьому коштує вона приблизно стільки ж. P.S. І в цім величезна заслуга Міндіча
09.11.2025 14:42 Відповісти
09.11.2025 15:23 Відповісти
А, Вам, що мішає? ВЧІТЬСЯ ТА НАВЧАЙТЕСЯ, ТА ЧУЖОГО НЕ ЦУРАЙТЕСЯ.
09.11.2025 15:38 Відповісти
Тобто чекайте гарантованого блекауту а міндіч з наємом будуть гроші ділити ?
09.11.2025 17:04 Відповісти
Зато у нас все стабильно.
09.11.2025 18:21 Відповісти
Якщо правда, що є звіти про 3-х рівневий захист енергообєктів від кац..пських під..рів, то цікаво про зміст того захисту і кошти які виділені були.. Захист був як бачимо це глина солома і ще раз глина..То вклалися в кошторис??
10.11.2025 04:30 Відповісти
 
 