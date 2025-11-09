Відновлення ТЕС "Центренерго": прогнози щодо ремонту
Для відновлення зруйнованих Росією ТЕС "Центренерго" знадобиться час, адже ремонт залежатиме від обсягу пошкоджень та доступності необхідного обладнання.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в ефірі Телемарафону заявив заступник міністра енергетики Роман Андарак.
"У першу чергу розбираються завали, оцінюється ступінь пошкодження, рівень руйнувань і що потрібно зробити, щоб відновити роботу устаткування", - сказав Андарак.
Він додав, що наразі складно робити прогнози щодо термінів відновлення, адже фахівці лише оцінюють масштаби пошкоджень.
"Якщо потрібно специфічне обладнання, відновлення може потребувати трохи більше часу, ніж нам би того хотілося", - пояснив заступник міністра.
За словами Андарака, співробітники "Центренерго" неодноразово доводили свою професійність і швидко відновлювали роботу станцій після атак. "Сподіваємося, так буде і цього разу", - підсумував представник Міненерго.
Довідка
До складу Центренерго входять такі теплові електростанції:
- Трипільська ТЕС у Київській області;
- Зміївська ТЕС у Харківській області;
- Вуглегірська ТЕС у Донецькій області (тимчасово окупована);
- відокремлений підрозділ "Ременерго", що розташований у Черкасах.
Комбінований удар по ТЕС "Центренерго"
У ніч на 8 листопада російські війська завдали наймасовішого удару по ТЕС компанії "Центренерго".
У компанії повідомили, що противник застосував безпрецедентну кількість ракет і дронів, які протягом кількох хвилин безперервно били по тих самих об’єктах, відновлених після потужної атаки 2024 року.
Унаслідок цього теплоелектростанції були зупинені та тимчасово припинили виробництво струму.
В Україні застосували екстрені відключення електроенергії. Найскладніша ситуація у Харківській, Сумській та Полтавській областях.
А коли росіяни розхєрачать ракетами ще пару депо, то тоді узятись за Омеляна.
Мільярди, виділені «на захист», десь зникли разом із тим самим «захистом».
Ті, що ще вчора захоплено писали про «мужнього лідера», який нібито щодня забезпечує успішні атаки дронами, і сміялися з того, що «в ДиНиРі немає води»?
Подивіться на фото. Це Полтава - серце України. Люди стоять у черзі за водою просто в центрі міста. У кранах - порожнеча. У квартирах - холод. Теплопостачання відсутнє. Електрики - подекуди теж. У кількох районах області світла немає вже другу добу. ОВА визнає: ситуація близька до критичної.
І тоді мимоволі згадуються слова президента про «трирівневий захист енергооб'єктів». Звучало впевнено. А тепер - просто порожні слова на камеру.
Бо мільярди, виділені «на захист», десь зникли разом із тим самим «захистом».
Ми живемо в країні, яка щодня тримає удар, але дедалі частіше опиняється без світла, без тепла, без елементарних умов. І страшно навіть уявити, що буде, коли термометр покаже -10.
З екранів, утім, усе стабільно - «ми перемагаємо», «росія в ізоляції». Але яка користь від цього, коли в українських містах гинуть цивільні, руйнуються будинки, коли люди зневірюються, бо не бачать ні реального захисту, ні відповідальності влади?
Мені байдуже, що там у «рашці» й скільки в них «прильотів». Мене хвилює Україна - її люди, її біль, її виснаження. Бо замість сили й турботи ми бачимо байдужість, хаос і нескінченні виправдання.
І трамваї нахрін відключити.