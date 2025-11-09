УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
21072 відвідувача онлайн
Новини Удари по енергетиці
6 767 54

Відновлення ТЕС "Центренерго": прогнози щодо ремонту

коли відремонтують ТЕС Центренерго

Для відновлення зруйнованих Росією ТЕС "Центренерго" знадобиться час, адже ремонт залежатиме від обсягу пошкоджень та доступності необхідного обладнання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в ефірі Телемарафону заявив заступник міністра енергетики Роман Андарак.

"У першу чергу розбираються завали, оцінюється ступінь пошкодження, рівень руйнувань і що потрібно зробити, щоб відновити роботу устаткування", - сказав Андарак.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог змінив тактику ударів по енергетиці, щоб ускладнити відновлення живлення, - Міненерго

Він додав, що наразі складно робити прогнози щодо термінів відновлення, адже фахівці лише оцінюють масштаби пошкоджень.

"Якщо потрібно специфічне обладнання, відновлення може потребувати трохи більше часу, ніж нам би того хотілося", - пояснив заступник міністра.

За словами Андарака, співробітники "Центренерго" неодноразово доводили свою професійність і швидко відновлювали роботу станцій після атак. "Сподіваємося, так буде і цього разу", - підсумував представник Міненерго.

Читайте також: Через брак напруги Харківський метрополітен другу добу працює лише як укриття

Довідка

До складу Центренерго входять такі теплові електростанції:

  •  Трипільська ТЕС у Київській області;
  •  Зміївська ТЕС у Харківській області;
  • Вуглегірська ТЕС у Донецькій області (тимчасово окупована);
  •  відокремлений підрозділ "Ременерго", що розташований у Черкасах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ атакувала підстанції, що живлять Хмельницьку і Рівненську АЕС. Україна закликає терміново скликати Раду МАГАТЕ, - Сибіга

Комбінований удар по ТЕС "Центренерго"

У ніч на 8 листопада російські війська завдали наймасовішого удару по ТЕС компанії "Центренерго".

У компанії повідомили, що противник застосував безпрецедентну кількість ракет і дронів, які протягом кількох хвилин безперервно били по тих самих об’єктах, відновлених після потужної атаки 2024 року.

Унаслідок цього теплоелектростанції були зупинені та тимчасово припинили виробництво струму.

В Україні застосували екстрені відключення електроенергії. Найскладніша ситуація у Харківській, Сумській та Полтавській областях.

Читайте: "Станції у вогні": Всі ТЕС "Центренерго" повністю припинили роботу після російських ударів

Автор: 

обстріл (34059) атака (1520) електроенергія (6857) Центренерго (549)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+29
показати весь коментар
09.11.2025 19:24 Відповісти
+24
потрібно заслухати генітального мустафу наєма.
показати весь коментар
09.11.2025 19:23 Відповісти
+21
Де всі ті гучні переможці Зеленського?

Мільярди, виділені «на захист», десь зникли разом із тим самим «захистом».

Ті, що ще вчора захоплено писали про «мужнього лідера», який нібито щодня забезпечує успішні атаки дронами, і сміялися з того, що «в ДиНиРі немає води»?
Подивіться на фото. Це Полтава - серце України. Люди стоять у черзі за водою просто в центрі міста. У кранах - порожнеча. У квартирах - холод. Теплопостачання відсутнє. Електрики - подекуди теж. У кількох районах області світла немає вже другу добу. ОВА визнає: ситуація близька до критичної.
І тоді мимоволі згадуються слова президента про «трирівневий захист енергооб'єктів». Звучало впевнено. А тепер - просто порожні слова на камеру.

Бо мільярди, виділені «на захист», десь зникли разом із тим самим «захистом».
Ми живемо в країні, яка щодня тримає удар, але дедалі частіше опиняється без світла, без тепла, без елементарних умов. І страшно навіть уявити, що буде, коли термометр покаже -10.
З екранів, утім, усе стабільно - «ми перемагаємо», «росія в ізоляції». Але яка користь від цього, коли в українських містах гинуть цивільні, руйнуються будинки, коли люди зневірюються, бо не бачать ні реального захисту, ні відповідальності влади?
Мені байдуже, що там у «рашці» й скільки в них «прильотів». Мене хвилює Україна - її люди, її біль, її виснаження. Бо замість сили й турботи ми бачимо байдужість, хаос і нескінченні виправдання.
показати весь коментар
09.11.2025 19:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
потрібно заслухати генітального мустафу наєма.
показати весь коментар
09.11.2025 19:23 Відповісти
ты хоть сам понял, что написАл? а в 2019 ты и тебе подобные выбрали двухтурого патриота! серёня, пей таблетки и бегом марафон смотреть!
показати весь коментар
09.11.2025 19:36 Відповісти
Порошенка обрали громадяни України, а не твій гаєм та лєщєнко. А твого Бойка тварину кацапську не вибрали. Тобі пора міняти громадянство як янику шефу твого бойка.ну а ти на цьому форумі покійник. Я тобі це обіцяю свінорус
показати весь коментар
09.11.2025 19:37 Відповісти
видишь ли тварь мерзкая,весь мир признал,что Поршенко остановил войну и не дал возможности Х завершить разгром Украины в 2014 году. а фраза Х о том что согласен на любого президента в Украине кроме Пороха,сама говорит о ситуации. там ещё много есть значимого,но ты,гнида,продолжай цёмать хриплого в дупу.
показати весь коментар
09.11.2025 19:39 Відповісти
а можно ще один обшук у Кудрицького зробить.
А коли росіяни розхєрачать ракетами ще пару депо, то тоді узятись за Омеляна.
показати весь коментар
10.11.2025 02:43 Відповісти
Так попроси про це свого корєша зєлю
показати весь коментар
10.11.2025 05:55 Відповісти
мені казали, що бувають люди наглухо позбавлені від народження відчуттів іроніЇ і сарказму. Фахівці кажуть що така ознака зустрчаэться так же рідко, як наприклад альбінізм. Але тіж фахівці кажуть, що на довголіття це не впливає.
показати весь коментар
10.11.2025 06:45 Відповісти
так ти почни з парканів. почитай там нарітну творчість
показати весь коментар
10.11.2025 06:53 Відповісти
зазвичай на парканах пишуть теж особи, які недалеко відійшли від тварин, яким невідома іронія і сарказм. Кидайте читати паркани, спробуйте піднятись на більш високий рівень.
показати весь коментар
10.11.2025 07:14 Відповісти
вам видніше.
показати весь коментар
10.11.2025 07:19 Відповісти
з більш вищого рівня - так.
показати весь коментар
10.11.2025 07:20 Відповісти
це ваш особистий висновок. в мене інший.
показати весь коментар
10.11.2025 07:23 Відповісти
звісно так. У мого кота теж є свої особисті висновки.
показати весь коментар
10.11.2025 07:32 Відповісти
ви з ним радитесь?
показати весь коментар
10.11.2025 07:35 Відповісти
ні, бо він теж від природи позбавлений відчуття іронії і сарказму, тому ми один одному не цікаві.
показати весь коментар
10.11.2025 07:37 Відповісти
тю.... а я свого слухаю та прилухаюсь до його порад. бо він розумніший чим деякі люди.
показати весь коментар
10.11.2025 07:39 Відповісти
+
показати весь коментар
10.11.2025 07:43 Відповісти
ну вам простіше - ви обидва на одному рівні можете спілкуватись, а мій кіт моєї іронії теж не розуміє.
показати весь коментар
10.11.2025 07:44 Відповісти
співчуваю вам.... до речі не один кіт ваш не розуміє вашої іронії. може щось з вами не так?
показати весь коментар
10.11.2025 07:46 Відповісти
звісно не так. Я з котом на різних інтелектуальних рівнях, бо одна із відмінностей людини від тварини у тому, що людина має відчуття гумору.
показати весь коментар
10.11.2025 07:50 Відповісти
він у вас відсутній. а кіт ваш молодчага.
показати весь коментар
10.11.2025 07:52 Відповісти
ну ви із моїм котом теж схожі ще і відсутністю логіки. Буває.
показати весь коментар
10.11.2025 07:55 Відповісти
показати весь коментар
10.11.2025 07:56 Відповісти
показати весь коментар
09.11.2025 19:24 Відповісти
Вона потрібна кремлівській ******...
показати весь коментар
09.11.2025 19:34 Відповісти
Але ж полтавчани в масі своїй так бігли голосувати за зє, аж спотикалися. Та й більшість в місті до сих пір "гаварящіє". Так нехай тепер зє хрипатим відосіком їм світло і тепло повертає.
показати весь коментар
09.11.2025 19:55 Відповісти
дурне питання від Чалого. Не хочуть сваритися з європою. Дивно що він цього не розуміє
показати весь коментар
10.11.2025 02:45 Відповісти
Поки війна - ставте сонячні батареї і вітряки, де тільки можливо!
показати весь коментар
09.11.2025 19:28 Відповісти
З моменту приєднання Куби до китайської ініціативи «Один пояс - один шлях» у 2018 році Китай значно збільшив свої інвестиції в цей карибський острів.
Недалеко від Гавани було відкрито новий парк сонячних батарей.
Відтоді до мережі підключено як мінімум ще вісім електростанцій.
До кінця року нові парки повинні будуть виробляти близько 1100 мегават - цього майже достатньо, щоб покрити щоденний дефіцит електроенергії. До 2028 року планується збільшити потужність до 2000 мегават, що відповідає приблизно двом третинам теперішніх потреб в енергії.
показати весь коментар
09.11.2025 19:37 Відповісти
Відключення електрики, багатогодинні черги за продуктами, нестача ліків - символи повсякденного життя на Кубі під знаком дефіциту.
В останні роки економічна криза різко загострилася через американську блокаду, що діє з 1962 року.
показати весь коментар
09.11.2025 19:41 Відповісти
А можна педальний генератор?
показати весь коментар
09.11.2025 19:38 Відповісти
Осталось денег на это все попросить. Как дадут, так сразу....
показати весь коментар
09.11.2025 19:39 Відповісти
А ще можна жерти тістечка замість хліба...десь це вже я чув.
показати весь коментар
09.11.2025 19:46 Відповісти
Это вам Руссо анекдот рассказывал.
Только не тістечка, а бриоши. Дешевые сладкие булочки
показати весь коментар
09.11.2025 21:05 Відповісти
Треба щось думати на тему малих модульних електростанцій. Бо ці всі станції гарно пристреляні і цей ремонт рівно до наступної масованої атаки.
показати весь коментар
09.11.2025 19:30 Відповісти
Я теж про таке думала..але тут таке але...поставити можна, наприклад у мене. Будинки з дитсадком стоять квадратом. Але..ті ж п@дараси почнуть валити по цивільній інфраструктурі..кварталу кабздна настане..
показати весь коментар
09.11.2025 20:24 Відповісти
Модульные электростанции? Мини атомных нет. Газовые или дизельные (огромные генераторы)?
показати весь коментар
09.11.2025 20:49 Відповісти
При такій владі це років5+........
показати весь коментар
09.11.2025 19:31 Відповісти
Де всі ті гучні переможці Зеленського?

Мільярди, виділені «на захист», десь зникли разом із тим самим «захистом».

Ті, що ще вчора захоплено писали про «мужнього лідера», який нібито щодня забезпечує успішні атаки дронами, і сміялися з того, що «в ДиНиРі немає води»?
Подивіться на фото. Це Полтава - серце України. Люди стоять у черзі за водою просто в центрі міста. У кранах - порожнеча. У квартирах - холод. Теплопостачання відсутнє. Електрики - подекуди теж. У кількох районах області світла немає вже другу добу. ОВА визнає: ситуація близька до критичної.
І тоді мимоволі згадуються слова президента про «трирівневий захист енергооб'єктів». Звучало впевнено. А тепер - просто порожні слова на камеру.

Бо мільярди, виділені «на захист», десь зникли разом із тим самим «захистом».
Ми живемо в країні, яка щодня тримає удар, але дедалі частіше опиняється без світла, без тепла, без елементарних умов. І страшно навіть уявити, що буде, коли термометр покаже -10.
З екранів, утім, усе стабільно - «ми перемагаємо», «росія в ізоляції». Але яка користь від цього, коли в українських містах гинуть цивільні, руйнуються будинки, коли люди зневірюються, бо не бачать ні реального захисту, ні відповідальності влади?
Мені байдуже, що там у «рашці» й скільки в них «прильотів». Мене хвилює Україна - її люди, її біль, її виснаження. Бо замість сили й турботи ми бачимо байдужість, хаос і нескінченні виправдання.
показати весь коментар
09.11.2025 19:31 Відповісти
Золота жила для розпилу бабла.
показати весь коментар
09.11.2025 19:42 Відповісти
Да с тец прогноз понятен. Через неделю прилетит опять. Я бы лучше послушал прогноз как мы воевать при нынешних условиях ещё пару лет собираемся? Или думать дальше чем на две недели не желательно? Да и было бы кому думать.
показати весь коментар
09.11.2025 19:45 Відповісти
То ж ******** гундос. А він бреше, як тільки розкриє рота і всю його брехню треба трактувати навпаки.
показати весь коментар
09.11.2025 23:33 Відповісти
прогнози? - до наступного обстрілу мокшанами
показати весь коментар
09.11.2025 19:56 Відповісти
Щось в мене закрадається думка, що електрогенерацію та розподілення треба закопувати під землю в бетон. Не знаю, як це технологічно можливо, але інакше ми замахаємося її відновлювати.
показати весь коментар
09.11.2025 20:00 Відповісти
Для початку у старі, совєцкі заводи, де є підземні цехи треба перенести всі військові виробництва.

І трамваї нахрін відключити.
показати весь коментар
09.11.2025 20:28 Відповісти
За 4 роки вже багато чого можна було зроити, але... Це, схоже, нікому не цікаво, бо нашій владі не потрібна ні Україна, ні її народ. Винесуть енергетику, буде холодомор? Та пофіг, дупутати та елітка - в теплі краї, а охлос трохи вимре, так завезуть бангладешців. Суцільна брехня, і більше нічого.
показати весь коментар
09.11.2025 23:35 Відповісти
Головне не забудьте ще пару тройку мільярдів на захист списати.
показати весь коментар
09.11.2025 21:01 Відповісти
це не пряма підказка зруйнувати ще й черкаську тец! подивимось, скільки часу пройде до удару!
показати весь коментар
09.11.2025 22:12 Відповісти
А воно того варте? Може, краще вкластися в побудову купи міні-ТЕС, а не цих совкових монстрів, по яким знову прилетить?
показати весь коментар
09.11.2025 23:31 Відповісти
А пам'ятаєте про додатковий Мегават( в може і два) який анонсував президент ще на весні 2023 року? Де він подівся? Мабуть там де і інші болабольства. Практично нічого не зроблено по побудові малих потужностей з електроенергетики та котелень замість гігантоманії радянських часів. Може пронесе - ось лозунг тих хто за це відповідає, хоча і дитині ясно, що буде біда. Війна йде! Тому тримаємось бо вороги, мародери, дурні та балаболи нікуди не поділись...
показати весь коментар
10.11.2025 07:54 Відповісти
Чепуха бестолковая.
показати весь коментар
11.11.2025 09:47 Відповісти
 
 