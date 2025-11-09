Відновлення ТЕС "Центренерго": прогнози щодо ремонту

Для відновлення зруйнованих Росією ТЕС "Центренерго" знадобиться час, адже ремонт залежатиме від обсягу пошкоджень та доступності необхідного обладнання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в ефірі Телемарафону заявив заступник міністра енергетики Роман Андарак.

"У першу чергу розбираються завали, оцінюється ступінь пошкодження, рівень руйнувань і що потрібно зробити, щоб відновити роботу устаткування", - сказав Андарак.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог змінив тактику ударів по енергетиці, щоб ускладнити відновлення живлення, - Міненерго

Він додав, що наразі складно робити прогнози щодо термінів відновлення, адже фахівці лише оцінюють масштаби пошкоджень.

"Якщо потрібно специфічне обладнання, відновлення може потребувати трохи більше часу, ніж нам би того хотілося", - пояснив заступник міністра.

За словами Андарака, співробітники "Центренерго" неодноразово доводили свою професійність і швидко відновлювали роботу станцій після атак. "Сподіваємося, так буде і цього разу", - підсумував представник Міненерго.

Читайте також: Через брак напруги Харківський метрополітен другу добу працює лише як укриття

Довідка

До складу Центренерго входять такі теплові електростанції:

Трипільська ТЕС у Київській області;

Зміївська ТЕС у Харківській області;

Вуглегірська ТЕС у Донецькій області (тимчасово окупована);

відокремлений підрозділ "Ременерго", що розташований у Черкасах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ атакувала підстанції, що живлять Хмельницьку і Рівненську АЕС. Україна закликає терміново скликати Раду МАГАТЕ, - Сибіга

Комбінований удар по ТЕС "Центренерго"

У ніч на 8 листопада російські війська завдали наймасовішого удару по ТЕС компанії "Центренерго".

У компанії повідомили, що противник застосував безпрецедентну кількість ракет і дронів, які протягом кількох хвилин безперервно били по тих самих об’єктах, відновлених після потужної атаки 2024 року.

Унаслідок цього теплоелектростанції були зупинені та тимчасово припинили виробництво струму.

В Україні застосували екстрені відключення електроенергії. Найскладніша ситуація у Харківській, Сумській та Полтавській областях.

Читайте: "Станції у вогні": Всі ТЕС "Центренерго" повністю припинили роботу після російських ударів