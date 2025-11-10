РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12255 посетителей онлайн
Новости Отключение электроэнергии Удары по энергетике
701 2

Есть новые повреждения энергообъектов в нескольких областях, применяются графики отключений, - Минэнерго

Энергетика восстанавливается

Очередные удары врага привели к новым повреждениям энергообъектов в нескольких областях. Проводятся ремонтно-восстановительные работы на объектах энергетической инфраструктуры, поврежденных в результате массированных ракетно-дроновых атак.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Применяются графики отключений

Сегодня графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса применяются с 00:00 до 23:59 в большинстве регионов Украины.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Об изменениях в энергоснабжении узнавайте на страницах облэнерго вашего региона.

Минэнерго призывает потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что для восстановления разрушенных Россией ТЭС "Центрэнерго" понадобится время, ведь ремонт будет зависеть от объема повреждений и доступности необходимого оборудования.

Читайте: До двух третей потребителей без света: "Укрэнерго" обнародовало объемы отключений на воскресенье

Комбинированный удар по ТЭС "Центрэнерго"

В ночь на 8 ноября российские войска нанесли самый массовый удар по ТЭС компании "Центрэнерго".

В компании сообщили, что противник применил беспрецедентное количество ракет и дронов, которые в течение нескольких минут непрерывно били по тем же объектам, восстановленным после мощной атаки 2024 года.

В результате теплоэлектростанции были остановлены и временно прекратили производство электроэнергии.

Читайте: Отключение надолго. Нет Трипольской и Змиевской ТЭС, генерацию быстро не восстановишь, - энергетики о последствиях массированной атаки

Автор: 

энергетика (2777) Минэнерго (432) отключение света (504)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як ракети і дрони могли пройти трьохрівневі захисні споруди, побудовані менеджерами Зе?
показать весь комментарий
10.11.2025 11:29 Ответить
https://youtu.be/EMBZB3dVgtc?si=qW-s4MHYJWGtouNa
показать весь комментарий
10.11.2025 11:52 Ответить
 
 