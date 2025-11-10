Есть новые повреждения энергообъектов в нескольких областях, применяются графики отключений, - Минэнерго
Очередные удары врага привели к новым повреждениям энергообъектов в нескольких областях. Проводятся ремонтно-восстановительные работы на объектах энергетической инфраструктуры, поврежденных в результате массированных ракетно-дроновых атак.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.
Применяются графики отключений
Сегодня графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса применяются с 00:00 до 23:59 в большинстве регионов Украины.
Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Об изменениях в энергоснабжении узнавайте на страницах облэнерго вашего региона.
Минэнерго призывает потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что для восстановления разрушенных Россией ТЭС "Центрэнерго" понадобится время, ведь ремонт будет зависеть от объема повреждений и доступности необходимого оборудования.
Комбинированный удар по ТЭС "Центрэнерго"
В ночь на 8 ноября российские войска нанесли самый массовый удар по ТЭС компании "Центрэнерго".
В компании сообщили, что противник применил беспрецедентное количество ракет и дронов, которые в течение нескольких минут непрерывно били по тем же объектам, восстановленным после мощной атаки 2024 года.
В результате теплоэлектростанции были остановлены и временно прекратили производство электроэнергии.
