Есть новые повреждения энергообъектов в нескольких областях, применяются графики отключений, - Минэнерго

Очередные удары врага привели к новым повреждениям энергообъектов в нескольких областях. Проводятся ремонтно-восстановительные работы на объектах энергетической инфраструктуры, поврежденных в результате массированных ракетно-дроновых атак.

Применяются графики отключений

Сегодня графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса применяются с 00:00 до 23:59 в большинстве регионов Украины.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Об изменениях в энергоснабжении узнавайте на страницах облэнерго вашего региона.

Минэнерго призывает потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что для восстановления разрушенных Россией ТЭС "Центрэнерго" понадобится время, ведь ремонт будет зависеть от объема повреждений и доступности необходимого оборудования.

Комбинированный удар по ТЭС "Центрэнерго"

В ночь на 8 ноября российские войска нанесли самый массовый удар по ТЭС компании "Центрэнерго".

В компании сообщили, что противник применил беспрецедентное количество ракет и дронов, которые в течение нескольких минут непрерывно били по тем же объектам, восстановленным после мощной атаки 2024 года.

В результате теплоэлектростанции были остановлены и временно прекратили производство электроэнергии.

