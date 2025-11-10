У Запоріжжі світло вимикають до 16 годин на добу, влада готує регіон до ще гіршої ситуації, - Федоров

Споживання електроенергії стабілізувалося

У Запоріжжі є оселі, де світло вимикають на 14-16 годин на добу. Ситуація може погіршуватись. 

повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Досить складна ситуація з графіками. Мешканці скаржаться на те, що графіки досить жорсткі, є оселі, де немає світла по 14-16 годин. Також люди скаржаться на те, що постійно змінюються графіки, але маємо готуватись до ще гіршої ситуації", - сказав Федоров.

Автономна генерація електроенергії

Він уточнив, що регіон готується до роботи від автономної генерації електроенергії. Для послаблення графіків у деяких чергах розглядають можливість відключення більшої кількості адміністративних будівель та переведення їх на генератори.

Топ коментарі
+19
І що вони зробили для того, щоб підготувати людей для таких ситуацій??? Окрім дебільних графіків??? Може дали можливість придбати за пільговими цінами зарядні станції, генератори та обігрівачі?
10.11.2025 15:12 Відповісти
+15
до 24/7 ? ..влада зельоних гнид вона така
10.11.2025 15:10 Відповісти
+12
Дякуємо за трирівневі захисти два роки тому, вони мабуть захищають нас..
10.11.2025 15:15 Відповісти
Ци Ви до чого написали?
10.11.2025 15:25 Відповісти
вам мало зельоних відосиків та повідомлень від очільників ОВА призначених Оманською Гнидою ? ))
10.11.2025 15:14 Відповісти
Ничого. Вони замість цього крали, крали, крали і знов крали. І продовжують красти.
10.11.2025 15:15 Відповісти
Так они же НЕ СЛУЧАЙНО
Заговорили о бесплатных 3000 километрах!!!!!!!!!
Они знали - что будет совсем скоро
И что в итоге - будет паника
И люди из Запорожья и многих других городов
Побегут туда, где можно выжить
И эти суки решили ПОДКАТИТЬ ВСЕМ БЕГУЩИМ
БЕСПЛАТНУЮ ПОЕЗДКУ НА ПОЕЗДЕ !!!!!!!
Ну не ** ... твою мать?
10.11.2025 15:26 Відповісти
Так эвакуационные поезда с 22-го бесплатные. Мы так с Покровска во Львов укатили
10.11.2025 15:38 Відповісти
давно отменили их
10.11.2025 16:57 Відповісти
В апреле 22-го все поезда были эвакуационными (бесплатными). Нам с двумя сумками (больше в автобус не брали) было похер куда ехать. Только потому что не было сидячих мест в Ужгород не поехали. Через час была электричка на Львов.
10.11.2025 17:26 Відповісти
так то когда было..
10.11.2025 18:30 Відповісти
А скільки
вам років?
10.11.2025 17:15 Відповісти
62
10.11.2025 17:20 Відповісти
Питань більше нема.
10.11.2025 17:30 Відповісти
Попердолило, баче тебе, убоге?
Ну ти, К(Х)уйрик, не сумуй, піди, головою у гній свинячий стрибні, скоро і попустить тебе, дебіл.
10.11.2025 21:24 Відповісти
Та ти і покусати собаку спроможний!
Нужбо скажи, ти дебіл від народження чи за гроши?
10.11.2025 22:24 Відповісти
До речі К(Х)уярик , ти хочь повнолітній? Роквв тобв скільки? 12?
10.11.2025 22:26 Відповісти
Моє місто на 3 добу ще частково без води після того, як накрили.
Ціни на гени злетіли на 32%
10.11.2025 15:48 Відповісти
Жесть... Я б цих бариг кончених просто розстрілював. А воду хоч підвозять у цистернах? Чи знов все самі змушені вирішувати?
10.11.2025 15:51 Відповісти
Розмітають воду у супермаркетах.
Хлопці збиралися на 3й день йти в душ у пункти незламності або купатися у Ворсклі.
Про унітаз...то окремий розділ народної творчості
10.11.2025 16:03 Відповісти
Капєц... Я лише можу поспівчувати.

Тварюки. І місцева влада, і центральна. До такого стану людей довести і НІЧОГО не робити, щоб хоч якось життя полегшити.
10.11.2025 16:12 Відповісти
То порівняно ніщо.
Із тим що далі
10.11.2025 16:18 Відповісти
Та да. Далі ж зима і мінуси. Ну і нові удари підарів. А у гундосого лише відосики і якісь розбірки з конкурентами.
10.11.2025 16:20 Відповісти
Далі - це території.
І холодна багнюка з кров'ю.

Народ то ниє, бо звик до комфорту.
Але ставлення до життя змінюється, якщо проїхати десятки чи сотні км від укомплектованої хати.
Тому треба звикати, так як раніше вже не буде.
10.11.2025 16:34 Відповісти
Це точно
10.11.2025 16:37 Відповісти
Скпзали народу шо народ готовий терпіти.
10.11.2025 16:02 Відповісти
10.11.2025 15:13 Відповісти
а якщо їм вимкнути світло та газ ?

невже будуть так само любити ЗЄлю на 60% ?

.
10.11.2025 15:28 Відповісти
так друзі Зеленського "заробляли" собі у кішені на енергетиці
10.11.2025 15:14 Відповісти
В Киеве так же. С семи часов без света сижу. На три часа обещают дать и все. Опять отбой)
10.11.2025 15:15 Відповісти
А добавьте к этому отсутствие любой воды
И это КИЕВ!!!!!
ЦЕНТР!!!!!!
10.11.2025 15:27 Відповісти
в Києві єдине спасіння бювєти,

але то тільки напитись і на крайній варіант

.
10.11.2025 15:30 Відповісти
А шо з водою? З крана не тече? Купити не можна?
10.11.2025 15:38 Відповісти
готувалися ви до шашликів. як по всьому видно... Міндіч вже полетів мясо купувати, .
10.11.2025 15:29 Відповісти
але кажуть гроші в квартирі забув, а

НАБУ знайшло ключик від квартири під ковриком на блюдєчкє з голубий кайомкой

.
10.11.2025 15:32 Відповісти
падло зелене
10.11.2025 15:30 Відповісти
невдобно вийшло - обирали ЗЄльоного мальчика, а одержали смердюче падло

.
10.11.2025 15:34 Відповісти
це у влади найкраще виходить

це у влади найкраще виходить
10.11.2025 16:55 Відповісти
У Дніпрі те саме.
10.11.2025 16:56 Відповісти
Могли б замість 3000 кілометрів, профінансувати кожній родині по одній зарядній станції на 2Квт. Це хоч якось.

А так як завжди коли потрібна допомога від держави кажуть-"будуть проблеми-вирішуйте!"
10.11.2025 17:07 Відповісти
10.11.2025 18:26 Відповісти
В мене такий, плюс екстра беттері.
10.11.2025 18:32 Відповісти
Зараз ми передиваємо наслідки клоунської політики останніх 7 років. До руїни в країні првели наступні фактори:
1 Некомпетентність клоунів в керуванні державою
2 Закриття вітчизняних ракетних програм
3 Відсутність політичного рішення на удари по нацистській россії
4 Корупція небаченних масштабів, коли гроші чиновники вже валізамиі мішками тягають по своїх закромах.
10.11.2025 19:44 Відповісти
 
 