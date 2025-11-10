У Запоріжжі світло вимикають до 16 годин на добу, влада готує регіон до ще гіршої ситуації, - Федоров
У Запоріжжі є оселі, де світло вимикають на 14-16 годин на добу. Ситуація може погіршуватись.
повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Досить складна ситуація з графіками. Мешканці скаржаться на те, що графіки досить жорсткі, є оселі, де немає світла по 14-16 годин. Також люди скаржаться на те, що постійно змінюються графіки, але маємо готуватись до ще гіршої ситуації", - сказав Федоров.
Автономна генерація електроенергії
Він уточнив, що регіон готується до роботи від автономної генерації електроенергії. Для послаблення графіків у деяких чергах розглядають можливість відключення більшої кількості адміністративних будівель та переведення їх на генератори.
Заговорили о бесплатных 3000 километрах!!!!!!!!!
Они знали - что будет совсем скоро
И что в итоге - будет паника
И люди из Запорожья и многих других городов
Побегут туда, где можно выжить
И эти суки решили ПОДКАТИТЬ ВСЕМ БЕГУЩИМ
БЕСПЛАТНУЮ ПОЕЗДКУ НА ПОЕЗДЕ !!!!!!!
Ну не ** ... твою мать?
вам років?
Ну ти, К(Х)уйрик, не сумуй, піди, головою у гній свинячий стрибні, скоро і попустить тебе, дебіл.
Нужбо скажи, ти дебіл від народження чи за гроши?
Ціни на гени злетіли на 32%
Хлопці збиралися на 3й день йти в душ у пункти незламності або купатися у Ворсклі.
Про унітаз...то окремий розділ народної творчості
Тварюки. І місцева влада, і центральна. До такого стану людей довести і НІЧОГО не робити, щоб хоч якось життя полегшити.
Із тим що далі
І холодна багнюка з кров'ю.
Народ то ниє, бо звик до комфорту.
Але ставлення до життя змінюється, якщо проїхати десятки чи сотні км від укомплектованої хати.
Тому треба звикати, так як раніше вже не буде.
невже будуть так само любити ЗЄлю на 60% ?
И это КИЕВ!!!!!
ЦЕНТР!!!!!!
але то тільки напитись і на крайній варіант
НАБУ знайшло ключик від квартири під ковриком на блюдєчкє з голубий кайомкой
це у влади найкраще виходить
А так як завжди коли потрібна допомога від держави кажуть-"будуть проблеми-вирішуйте!"
1 Некомпетентність клоунів в керуванні державою
2 Закриття вітчизняних ракетних програм
3 Відсутність політичного рішення на удари по нацистській россії
4 Корупція небаченних масштабів, коли гроші чиновники вже валізамиі мішками тягають по своїх закромах.