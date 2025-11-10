У Запоріжжі світло вимикають до 16 годин на добу, влада готує регіон до ще гіршої ситуації, - Федоров

У Запоріжжі є оселі, де світло вимикають на 14-16 годин на добу. Ситуація може погіршуватись.

повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Досить складна ситуація з графіками. Мешканці скаржаться на те, що графіки досить жорсткі, є оселі, де немає світла по 14-16 годин. Також люди скаржаться на те, що постійно змінюються графіки, але маємо готуватись до ще гіршої ситуації", - сказав Федоров.

Автономна генерація електроенергії

Він уточнив, що регіон готується до роботи від автономної генерації електроенергії. Для послаблення графіків у деяких чергах розглядають можливість відключення більшої кількості адміністративних будівель та переведення їх на генератори.

