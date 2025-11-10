РУС
В Запорожье свет отключают до 16 часов в сутки, власти готовят регион к еще худшей ситуации, – Федоров

Потребление электроэнергии стабилизировалось

В Запорожье есть дома, где свет отключают на 14-16 часов в сутки. Ситуация может ухудшаться.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Довольно сложная ситуация с графиками. Жители жалуются на то, что графики достаточно жесткие, есть дома, где нет света по 14-16 часов. Также люди жалуются на то, что постоянно меняются графики, но мы должны готовиться к еще худшей ситуации", - сказал Федоров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина созывает заседание совета МАГАТЭ из-за российских атак на энергетику, – Минэнерго

Автономная генерация электроэнергии

Он уточнил, что регион готовится к работе от автономной генерации электроэнергии. Для ослабления графиков в некоторых очередях рассматривают возможность отключения большего количества административных зданий и перевода их на генераторы.

+14
І що вони зробили для того, щоб підготувати людей для таких ситуацій??? Окрім дебільних графіків??? Може дали можливість придбати за пільговими цінами зарядні станції, генератори та обігрівачі?
10.11.2025 15:12 Ответить
+12
+9
10.11.2025 15:13 Ответить
до 24/7 ? ..влада зельоних гнид вона така
10.11.2025 15:10 Ответить
І що вони зробили для того, щоб підготувати людей для таких ситуацій??? Окрім дебільних графіків??? Може дали можливість придбати за пільговими цінами зарядні станції, генератори та обігрівачі?
10.11.2025 15:12 Ответить
Ци Ви до чого написали?
10.11.2025 15:25 Ответить
вам мало зельоних відосиків та повідомлень від очільників ОВА призначених Оманською Гнидою ? ))
10.11.2025 15:14 Ответить
Ничого. Вони замість цього крали, крали, крали і знов крали. І продовжують красти.
10.11.2025 15:15 Ответить
Так они же НЕ СЛУЧАЙНО
Заговорили о бесплатных 3000 километрах!!!!!!!!!
Они знали - что будет совсем скоро
И что в итоге - будет паника
И люди из Запорожья и многих других городов
Побегут туда, где можно выжить
И эти суки решили ПОДКАТИТЬ ВСЕМ БЕГУЩИМ
БЕСПЛАТНУЮ ПОЕЗДКУ НА ПОЕЗДЕ !!!!!!!
Ну не ** ... твою мать?
10.11.2025 15:26 Ответить
Так эвакуационные поезда с 22-го бесплатные. Мы так с Покровска во Львов укатили
10.11.2025 15:38 Ответить
Моє місто на 3 добу ще частково без води після того, як накрили.
Ціни на гени злетіли на 32%
10.11.2025 15:48 Ответить
Жесть... Я б цих бариг кончених просто розстрілював. А воду хоч підвозять у цистернах? Чи знов все самі змушені вирішувати?
10.11.2025 15:51 Ответить
Розмітають воду у супермаркетах.
Хлопці збиралися на 3й день йти в душ у пункти незламності або купатися у Ворсклі.
Про унітаз...то окремий розділ народної творчості
10.11.2025 16:03 Ответить
Капєц... Я лише можу поспівчувати.

Тварюки. І місцева влада, і центральна. До такого стану людей довести і НІЧОГО не робити, щоб хоч якось життя полегшити.
10.11.2025 16:12 Ответить
То порівняно ніщо.
Із тим що далі
10.11.2025 16:18 Ответить
Та да. Далі ж зима і мінуси. Ну і нові удари підарів. А у гундосого лише відосики і якісь розбірки з конкурентами.
10.11.2025 16:20 Ответить
Далі - це території.
І холодна багнюка з кров'ю.

Народ то ниє, бо звик до комфорту.
Але ставлення до життя змінюється, якщо проїхати десятки чи сотні км від укомплектованої хати.
Тому треба звикати, так як раніше вже не буде.
10.11.2025 16:34 Ответить
Це точно
10.11.2025 16:37 Ответить
Скпзали народу шо народ готовий терпіти.
10.11.2025 16:02 Ответить
10.11.2025 15:13 Ответить
а якщо їм вимкнути світло та газ ?

невже будуть так само любити ЗЄлю на 60% ?

.
10.11.2025 15:28 Ответить
так друзі Зеленського "заробляли" собі у кішені на енергетиці
10.11.2025 15:14 Ответить
Дякуємо за трирівневі захисти два роки тому, вони мабуть захищають нас..
10.11.2025 15:15 Ответить
В Киеве так же. С семи часов без света сижу. На три часа обещают дать и все. Опять отбой)
10.11.2025 15:15 Ответить
А добавьте к этому отсутствие любой воды
И это КИЕВ!!!!!
ЦЕНТР!!!!!!
10.11.2025 15:27 Ответить
в Києві єдине спасіння бювєти,

але то тільки напитись і на крайній варіант

.
10.11.2025 15:30 Ответить
А шо з водою? З крана не тече? Купити не можна?
10.11.2025 15:38 Ответить
готувалися ви до шашликів. як по всьому видно... Міндіч вже полетів мясо купувати, .
10.11.2025 15:29 Ответить
але кажуть гроші в квартирі забув, а

НАБУ знайшло ключик від квартири під ковриком на блюдєчкє з голубий кайомкой

.
10.11.2025 15:32 Ответить
падло зелене
10.11.2025 15:30 Ответить
невдобно вийшло - обирали ЗЄльоного мальчика, а одержали смердюче падло

.
10.11.2025 15:34 Ответить
 
 