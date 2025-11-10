В Запорожье свет отключают до 16 часов в сутки, власти готовят регион к еще худшей ситуации, – Федоров
В Запорожье есть дома, где свет отключают на 14-16 часов в сутки. Ситуация может ухудшаться.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Довольно сложная ситуация с графиками. Жители жалуются на то, что графики достаточно жесткие, есть дома, где нет света по 14-16 часов. Также люди жалуются на то, что постоянно меняются графики, но мы должны готовиться к еще худшей ситуации", - сказал Федоров.
Автономная генерация электроэнергии
Он уточнил, что регион готовится к работе от автономной генерации электроэнергии. Для ослабления графиков в некоторых очередях рассматривают возможность отключения большего количества административных зданий и перевода их на генераторы.
Топ комментарии
+14 Randall Flag #387882
показать весь комментарий10.11.2025 15:12 Ответить Ссылка
+12 Ostap Hor
показать весь комментарий10.11.2025 15:10 Ответить Ссылка
+9 Старый зольдат
показать весь комментарий10.11.2025 15:13 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Заговорили о бесплатных 3000 километрах!!!!!!!!!
Они знали - что будет совсем скоро
И что в итоге - будет паника
И люди из Запорожья и многих других городов
Побегут туда, где можно выжить
И эти суки решили ПОДКАТИТЬ ВСЕМ БЕГУЩИМ
БЕСПЛАТНУЮ ПОЕЗДКУ НА ПОЕЗДЕ !!!!!!!
Ну не ** ... твою мать?
Ціни на гени злетіли на 32%
Хлопці збиралися на 3й день йти в душ у пункти незламності або купатися у Ворсклі.
Про унітаз...то окремий розділ народної творчості
Тварюки. І місцева влада, і центральна. До такого стану людей довести і НІЧОГО не робити, щоб хоч якось життя полегшити.
Із тим що далі
І холодна багнюка з кров'ю.
Народ то ниє, бо звик до комфорту.
Але ставлення до життя змінюється, якщо проїхати десятки чи сотні км від укомплектованої хати.
Тому треба звикати, так як раніше вже не буде.
невже будуть так само любити ЗЄлю на 60% ?
.
И это КИЕВ!!!!!
ЦЕНТР!!!!!!
але то тільки напитись і на крайній варіант
.
НАБУ знайшло ключик від квартири під ковриком на блюдєчкє з голубий кайомкой
.
.