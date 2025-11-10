В Запорожье свет отключают до 16 часов в сутки, власти готовят регион к еще худшей ситуации, – Федоров

В Запорожье есть дома, где свет отключают на 14-16 часов в сутки. Ситуация может ухудшаться.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Довольно сложная ситуация с графиками. Жители жалуются на то, что графики достаточно жесткие, есть дома, где нет света по 14-16 часов. Также люди жалуются на то, что постоянно меняются графики, но мы должны готовиться к еще худшей ситуации", - сказал Федоров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина созывает заседание совета МАГАТЭ из-за российских атак на энергетику, – Минэнерго

Автономная генерация электроэнергии

Он уточнил, что регион готовится к работе от автономной генерации электроэнергии. Для ослабления графиков в некоторых очередях рассматривают возможность отключения большего количества административных зданий и перевода их на генераторы.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ