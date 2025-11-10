РУС
Графики отключений света будут до конца отопительного сезона, — нардеп Нагорняк

Графики отключений света будут действовать до конца отопительного сезона

Графики отключений света будут действовать до конца отопительного сезона в Украине.

Ограничения электроснабжения останутся необходимыми как минимум до окончания отопительного сезона

Такое заявление сделал член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, народный депутат от "Слуга народа" Сергей Нагорняк, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Нагорняка, ситуация в энергосистеме остается сложной из-за последствий российских атак. Поэтому графики отключений электроэнергии будут действовать в течение всего отопительного периода, чтобы сбалансировать нагрузку на сеть и избежать аварий.

+14
10.11.2025 15:19 Ответить
10.11.2025 15:19 Ответить
+6
І шо? Ти щось конкретне запропонував, щоб людям було легше пережити цей період??? Окрім вашої дебільної зимової тисячі???
10.11.2025 15:29 Ответить
10.11.2025 15:29 Ответить
+4
А шашлики?
10.11.2025 15:25 Ответить
10.11.2025 15:25 Ответить
10.11.2025 15:19 Ответить
10.11.2025 15:19 Ответить
А воды тоже не будет ?
Так может в Киеве хотя бы цистерны с водой поставить ????
Или вы считаете ,что нам И ВОДЫ НЕ НАДО?
10.11.2025 15:21 Ответить
10.11.2025 15:21 Ответить
Дніпро
10.11.2025 15:45 Ответить
10.11.2025 15:45 Ответить
Добре, що ви не образилися)
Інколи емоції співрозмовника онлайн спотворюються.
Образити зовсім не хотілося
10.11.2025 16:06 Ответить
10.11.2025 16:06 Ответить
До чого тут вода? Вода в Києві є. Якщо у вас не буде - підведуть. Аби написати маячню
10.11.2025 16:15 Ответить
10.11.2025 16:15 Ответить
А шашлики?
10.11.2025 15:25 Ответить
10.11.2025 15:25 Ответить
Шашлики - це гарно! І поїсти можна, і зігрітися, і газету "Слуга народу" почитати біля вогнища. )
10.11.2025 15:34 Ответить
10.11.2025 15:34 Ответить
".... Графіки відключень світла діятимуть до кінця опалювального сезону..." - Графіки включень світла діятимуть до кінця опалювального сезону, час буде доведений згідно графіку!
10.11.2025 15:25 Ответить
10.11.2025 15:25 Ответить
Вся надія на сонце весною і літом. А ще на дощі у травні і відсутність дощів на жнива. А решту забезпечить ЗЕ-команда, але тільки після того як розрахунок відбулеться за 36 комплексів "Петріот", які дістануться України 2050 року.
10.11.2025 15:26 Ответить
10.11.2025 15:26 Ответить
І шо? Ти щось конкретне запропонував, щоб людям було легше пережити цей період??? Окрім вашої дебільної зимової тисячі???
10.11.2025 15:29 Ответить
10.11.2025 15:29 Ответить
гірше не буде!
10.11.2025 15:29 Ответить
10.11.2025 15:29 Ответить
Гірше може ще бути
10.11.2025 16:33 Ответить
10.11.2025 16:33 Ответить
Член комітету з енергетики мав би цілодобово їздити по об'єктам та перевіряти хід будівництва укриттів. Якщо він це не робить - значить бандит зеленського.
10.11.2025 15:34 Ответить
10.11.2025 15:34 Ответить
После отопительного сезона по графикам обстрелы заканчиваются?)
10.11.2025 15:35 Ответить
10.11.2025 15:35 Ответить
Після опалювального сезону буде більше сонця і взагалі-то котельні теж споживають електрику, а у декого повністю електричне опалення. Після опалювального сезону також можна поступити в ВНЗ і трохи підвищити свій рівень знань і перестати писати несинітниці
10.11.2025 16:18 Ответить
10.11.2025 16:18 Ответить
Влада Зеленського, буде тушити свої гучні скандали відключенням світла.
Хіба це для них вперше?
10.11.2025 15:50 Ответить
10.11.2025 15:50 Ответить
Паскуди кляті. За ті гроші, що були "витрачені" на побудову укриттів, там можна було побудувати такі саркофаги, що навіть кінець світу витримали б. Я вже не кажу про створення системи розгалуженої генерації. Але ні, ніхріна ж не робили, тільки крали і брехали. І схоже на те, що тільки так і далі збираються продовжувати.
Треба терміново створювати Уряд Національного Порятунку без жодної зеленої тварюки!
10.11.2025 15:52 Ответить
10.11.2025 15:52 Ответить
Так обіцяли є щось трирівневе, так в чому це повинно бути обов'язково укриття для грес,ТЕС? У когось може вже трирівневі котеджі..
10.11.2025 16:04 Ответить
10.11.2025 16:04 Ответить
Саркофаги не врятують, тільки розгалужена генерація. Замість відновлення Трипільської ТЕС можна було побудувати кілька газогенераторних станцій. І вже замість однієї балістичної ракети потрібно їм би було кілька щоб завдати тієї ж шкоди. Але наших посадовців цікавить не генерація, а відкати.
10.11.2025 16:18 Ответить
10.11.2025 16:18 Ответить
Які "саркофаги" ??? Балістична ракета пробиває дев'ять поверхів. Теплоелектростанція сама по собі є фактично "саркофаг". Де ви такі беретеся? Вкраїнчики думали, що війна буде іти десь далеко, ми побудуємо саркофаги, самі переїдемо під землю і будемо так воювати роками і десятиліттями. Заходжу в тему енергетики тупо поржати
10.11.2025 16:21 Ответить
10.11.2025 16:21 Ответить
Чуєш, розумник, тобі так череп на мозок давить, що ти не побачив тут гіперболізації і взагалі пропустив частину про розгалужену генерацію? Черговий додік прийшов посамостверджуватися, а в результаті обісрався.
10.11.2025 16:24 Ответить
10.11.2025 16:24 Ответить
Так ти виходить не вкраїнчик сам, ні? Чергове кацапло вилізло відробляти замовлення кураторів?
10.11.2025 16:37 Ответить
10.11.2025 16:37 Ответить
"Блекауту в москві не буде, зате можемо вам запропонувати графіки відключень на всю зиму. "
10.11.2025 16:08 Ответить
10.11.2025 16:08 Ответить
а після опалювального сезону- гроші в кишеню і на Мальдіви, а вам "готуватись до наступної надскладної зими"
10.11.2025 16:21 Ответить
10.11.2025 16:21 Ответить
кому належить енергосистема в Україні, включно з ТЕС, ТЕЦ та обленерго (ген все приватна власність), мабуть всі вже забули або просто не хочуть про те знати і визнати, що те ненині сталося і не в 2019 навіть.
але ж про укриття, площа якого мінімум ~4 гектари, побазікать лише в радість.

10.11.2025 16:21 Ответить
10.11.2025 16:21 Ответить
Зато міндіч с шоблою які мародерилина укритях будуть сидіти при світлі в ізраїлі
10.11.2025 16:49 Ответить
10.11.2025 16:49 Ответить
 
 