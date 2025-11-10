Графики отключений света будут до конца отопительного сезона, — нардеп Нагорняк

Графики отключений света будут действовать до конца отопительного сезона в Украине.

Ограничения электроснабжения останутся необходимыми как минимум до окончания отопительного сезона

Такое заявление сделал член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, народный депутат от "Слуга народа" Сергей Нагорняк, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Нагорняка, ситуация в энергосистеме остается сложной из-за последствий российских атак. Поэтому графики отключений электроэнергии будут действовать в течение всего отопительного периода, чтобы сбалансировать нагрузку на сеть и избежать аварий.

