Графики отключений света будут до конца отопительного сезона, — нардеп Нагорняк
Графики отключений света будут действовать до конца отопительного сезона в Украине.
Ограничения электроснабжения останутся необходимыми как минимум до окончания отопительного сезона
Такое заявление сделал член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, народный депутат от "Слуга народа" Сергей Нагорняк, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Нагорняка, ситуация в энергосистеме остается сложной из-за последствий российских атак. Поэтому графики отключений электроэнергии будут действовать в течение всего отопительного периода, чтобы сбалансировать нагрузку на сеть и избежать аварий.
