РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13139 посетителей онлайн
Новости Членство Украины в ЕС
1 366 26

Украина должна отменить ценовые ограничения на электроэнергию и газ для интеграции с рынком ЕС, – Еврокомиссия

єк

Украина должна продолжить постепенную отмену ценовых ограничений на электроэнергию (прайс-кепов) во всех сегментах рынка, а также специальных обязательств по предоставлению публичных услуг (ПСО) в газовом секторе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Повышение прайс-кепов

Еврокомиссия напомнила, что Нацкомиссия по регулированию энергетики в июле 2025 года повысила дневные и внутрисуточные прайс-кепы более чем на 60%, однако рынки "на сутки вперед", внутрисуточный и балансирующий все еще работают в режиме ценовых ограничений.

"Отмена ценовых ограничений и обязательств по предоставлению публичных услуг должна сопровождаться созданием механизма финансирования для уязвимых потребителей", - говорится в документе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Графики отключений света будут до конца отопительного сезона, — нардеп Нагорняк

Тарифы на передачу электроэнергии

В отчете также отмечено, что действующие тарифы на передачу электроэнергии являются недостаточными для инвестиций и надлежащего технического обслуживания сетей, необходимых для энергетических и климатических реформ. ЕК подчеркнула, что постепенная либерализация рынка и отказ от административного вмешательства являются условием интеграции украинской энергосистемы в европейское пространство.

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отмечал, что система прайс-кепов в Украине нуждается в модернизации и переходе к европейской модели, где рынок регулируется конкуренцией, а не административными решениями.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина созывает заседание совета МАГАТЭ из-за российских атак на энергетику, – Минэнерго

Автор: 

Газ (10317) членство в ЕС (1185) Тарифы на электроэнергию (2286)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Дякуємо, вже й так потужно інтегрувались з ринком ЄС що далі нікуди.
показать весь комментарий
10.11.2025 16:04 Ответить
+10
У вас довбані зелені гробаки блекаут країни перед дверима, а вони про підвищення цін... Для кого? Для родичів калік бусифікованих? Чи для переселенців з кашолкою в руках?
показать весь комментарий
10.11.2025 16:05 Ответить
+9
Да, это ещё одна альтернатива замороженным в Бельгии деньгам. И как только американская энергетика выживает с тарифами по 6грн. за кВт я х.з. при том что большая часть энергетики частная. Украина дорогая для жизни страна даже по американским меркам ))
показать весь комментарий
10.11.2025 16:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякуємо, вже й так потужно інтегрувались з ринком ЄС що далі нікуди.
показать весь комментарий
10.11.2025 16:04 Ответить
Простою мовою: "людському ресурсу слід приготувати гроші для оплати за проїзд в Євросоюз"
показать весь комментарий
10.11.2025 16:05 Ответить
У вас довбані зелені гробаки блекаут країни перед дверима, а вони про підвищення цін... Для кого? Для родичів калік бусифікованих? Чи для переселенців з кашолкою в руках?
показать весь комментарий
10.11.2025 16:05 Ответить
Да, это ещё одна альтернатива замороженным в Бельгии деньгам. И как только американская энергетика выживает с тарифами по 6грн. за кВт я х.з. при том что большая часть энергетики частная. Украина дорогая для жизни страна даже по американским меркам ))
показать весь комментарий
10.11.2025 16:08 Ответить
Прайси очевидні, кеп)

Адже це є "умовою інтеграції української енергосистеми до європейського простору".
Ок
показать весь комментарий
10.11.2025 16:29 Ответить
А памлятаєте, як нам збільшили тарифи, шоб не було блекаутів?
показать весь комментарий
10.11.2025 16:08 Ответить
в такому разі потрібно зняти обмеження на зарплату та пенцію , а не грати в одні ворота і хотіти бути Любимими.
показать весь комментарий
10.11.2025 16:08 Ответить
Зрозумів!
Потрібно йти в ліс за сухостоєм заготовляти дрова - електрика якщо і буде , то не по карману!!!((((
показать весь комментарий
10.11.2025 16:10 Ответить
можуть штрафануть.
показать весь комментарий
10.11.2025 16:15 Ответить
Надра, корисні копалини, природні багатства....
Якщо коротко, десь читав, що родовища належать народу України!
показать весь комментарий
10.11.2025 16:18 Ответить
https://tsn.ua/********/iaki-drova-mozna-braty-v-lisi-bez-dozvolu-shtrafy-ta-pravyla-pro-iaki-varto-znaty-2951543.html Які дрова можна брати в лісі без дозволу: штрафи та правила
показать весь комментарий
10.11.2025 16:25 Ответить
Не можна. По перше, в країні війна. Відвідування лісів заборонено. По друге, зараз в правовому полі досить неоднозначно трактують можливість збирання "валєжніка" (ох і насміялись колись з кацапів, ледь животи не луснули! Там здається дозволили). Треба потерпіти
показать весь комментарий
10.11.2025 16:24 Ответить
якщо гайку постійно затягувати - "різьбу можна зірвапи"!
показать весь комментарий
10.11.2025 16:26 Ответить
Ахметов володіє компанією ДТЕК, від якої залежить енергопостачання України та якій Єврокомісія… виділила допомогу у розмірі 103 мільйонів євро.
Нова яхта Ахметова за 500 млн доларів(не гривень) як пам'ятник боротьби Володимир Санича з олігархатом
показать весь комментарий
10.11.2025 16:13 Ответить
Суки цинічні. Самі 4 роки продовжують купувати в росії енергоносії на суми вдвічі більші ніж допомога Україні, щоб не дай Боже тарифи у Європі для "елехторату" не підвищились на 10 євроцентів, а українцям давайте підвищувати ціни вдвічі, щоб і їжу ні за що було купувати.
показать весь комментарий
10.11.2025 16:16 Ответить
Все ж таки правильно ВБ іх на юх послала і зробила брексіт. Це їх зробило тільки гнучкійшими і сильнійшими.
показать весь комментарий
10.11.2025 16:20 Ответить
"Зелені єврокомісари" мали б порівняти вартість квт в ЄС І В УКРАЇНІ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ,а вже потім пробувати зробити в черговий раз "лохами" український народ
показать весь комментарий
10.11.2025 16:25 Ответить
Разом із цим приведемо у відповідність зарплати і пенсії. Пропоную по рівню орієнтуватись на Німеччину. А краще на Люксембург...
показать весь комментарий
10.11.2025 16:28 Ответить
а ви пыдоры мали повністю припинити закупівлі нафти і газу на Параші ще 8.08.08.
показать весь комментарий
10.11.2025 16:29 Ответить
Нарід чого верещите ?Лідор Всесвіту пані Зеленський з нами теж терпить невдобства і труднощі. Вони з пані Єрмаком лежут в одінім ліжку і рішають все за нас. Он в Львуві будуют крематорій найбільший в Європі. Бо земля 2 на 1 м грошей стої а так один попіл сади удобряти.
показать весь комментарий
10.11.2025 16:29 Ответить
Поки не пізно купуйте чугунні малі буржуйки та збирайте все шо горить бо інакше труба діло і гаплик.
показать весь комментарий
10.11.2025 16:32 Ответить
Ох чує моє серце шо зимов всім весело буде.Хороводи в темноті водить кругом будинків шоб зігрітись.Головне файно згадуйте Лідора шоб йому на душі весело було.
показать весь комментарий
10.11.2025 16:35 Ответить
Хто живе на високих поверхах -даю раду,купіть гасову лампу,мішок спальний та пакетів шоб справляти потреби по великому та пластикових бутлів по малому.Сухарів сушіть та сала насоліть то може й виживете.
показать весь комментарий
10.11.2025 16:39 Ответить
Ну шо Микола, ты готов войти в ЄС? а он готов в тебя
показать весь комментарий
10.11.2025 16:43 Ответить
Просрочений мародере на усьому де долізе його шобло
показать весь комментарий
10.11.2025 16:46 Ответить
За що боролися за те і напоролися
показать весь комментарий
10.11.2025 16:47 Ответить
 
 