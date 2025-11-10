Украина должна отменить ценовые ограничения на электроэнергию и газ для интеграции с рынком ЕС, – Еврокомиссия
Украина должна продолжить постепенную отмену ценовых ограничений на электроэнергию (прайс-кепов) во всех сегментах рынка, а также специальных обязательств по предоставлению публичных услуг (ПСО) в газовом секторе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Повышение прайс-кепов
Еврокомиссия напомнила, что Нацкомиссия по регулированию энергетики в июле 2025 года повысила дневные и внутрисуточные прайс-кепы более чем на 60%, однако рынки "на сутки вперед", внутрисуточный и балансирующий все еще работают в режиме ценовых ограничений.
"Отмена ценовых ограничений и обязательств по предоставлению публичных услуг должна сопровождаться созданием механизма финансирования для уязвимых потребителей", - говорится в документе.
Тарифы на передачу электроэнергии
В отчете также отмечено, что действующие тарифы на передачу электроэнергии являются недостаточными для инвестиций и надлежащего технического обслуживания сетей, необходимых для энергетических и климатических реформ. ЕК подчеркнула, что постепенная либерализация рынка и отказ от административного вмешательства являются условием интеграции украинской энергосистемы в европейское пространство.
Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отмечал, что система прайс-кепов в Украине нуждается в модернизации и переходе к европейской модели, где рынок регулируется конкуренцией, а не административными решениями.
Адже це є "умовою інтеграції української енергосистеми до європейського простору".
Потрібно йти в ліс за сухостоєм заготовляти дрова - електрика якщо і буде , то не по карману!!!((((
Якщо коротко, десь читав, що родовища належать народу України!
Нова яхта Ахметова за 500 млн доларів(не гривень) як пам'ятник боротьби Володимир Санича з олігархатом