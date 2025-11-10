Украина должна отменить ценовые ограничения на электроэнергию и газ для интеграции с рынком ЕС, – Еврокомиссия

Украина должна продолжить постепенную отмену ценовых ограничений на электроэнергию (прайс-кепов) во всех сегментах рынка, а также специальных обязательств по предоставлению публичных услуг (ПСО) в газовом секторе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Повышение прайс-кепов

Еврокомиссия напомнила, что Нацкомиссия по регулированию энергетики в июле 2025 года повысила дневные и внутрисуточные прайс-кепы более чем на 60%, однако рынки "на сутки вперед", внутрисуточный и балансирующий все еще работают в режиме ценовых ограничений.

"Отмена ценовых ограничений и обязательств по предоставлению публичных услуг должна сопровождаться созданием механизма финансирования для уязвимых потребителей", - говорится в документе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Графики отключений света будут до конца отопительного сезона, — нардеп Нагорняк

Тарифы на передачу электроэнергии

В отчете также отмечено, что действующие тарифы на передачу электроэнергии являются недостаточными для инвестиций и надлежащего технического обслуживания сетей, необходимых для энергетических и климатических реформ. ЕК подчеркнула, что постепенная либерализация рынка и отказ от административного вмешательства являются условием интеграции украинской энергосистемы в европейское пространство.

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отмечал, что система прайс-кепов в Украине нуждается в модернизации и переходе к европейской модели, где рынок регулируется конкуренцией, а не административными решениями.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина созывает заседание совета МАГАТЭ из-за российских атак на энергетику, – Минэнерго