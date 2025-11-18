Переговори про вступ України до ЄС допомогли б прискорити боротьбу з корупцією, - Будріс

Кястутіс Будріс

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс вважає, що Україна змогла б ефективніше боротися з корупцією, якби розпочала переговори про вступ до ЄС у найкоротший термін.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

Коментар міністра з’явився на тлі великого корупційного скандалу в енергетиці України. Будріс наголосив, що поточна ситуація "має стати приводом для Європи ще більше допомагати Україні, щоб подібні речі не відбувалися".

"Це привід для нас сказати…давайте почнемо переговори (про вступ до ЄС) якомога швидше, тому що ми можемо виправити ситуацію, зміцнити інститути, залучити компетентних людей і, в кінцевому підсумку, створити правову базу, яка знизить ймовірність збереження лазівок, сприятливих для корупції", - зазначив він.

Будріс також нагадав, що Литва зіштовхувалася з подібними викликами під час свого шляху в ЄС: "Проблеми, які нам довелося вирішувати в суспільстві, масштаби корупції та неефективність у різних сферах".

корупція (5072) членство в ЄС (1503) Будріс Кястутіс (54)
Наївні як діти. Проголосуйте за клоуна і його "монобільшість" в парламенті, і виберіть керувати країною повних невігласів, які світа білого в цьому не тямить, і ніколи не займались політикою. Тобі побачите. І війну, і руїни, і крах економіки, і втрату територій і населення. І особливо активну боротьбу з корупцією самих себе.
18.11.2025 10:50 Відповісти
ЄС: ніякого сексу поки не вилікуєш сифіліс. Будріс: секс може допомогти вилікувати сифіліс.
18.11.2025 11:38 Відповісти
З таким рівнем корупції приймати в ЄС не можна бо корумповані "жидобільшовики України" остаточно скурвлять ЄС ще швидше за кацапів...
18.11.2025 10:48 Відповісти
по їх вірі це не є злочином, тому за третину століття Україна так і не наблизилася до ЄС і схоже вже не наблизиться
18.11.2025 10:52 Відповісти
Прискорити боротьбу проти корупції може лише те, якщо в ЄС та США скажуть: хлопці, скільки б ви не вкрали, а витратити ці гроші на Заході не зможете; ми вас знайдемо й засудимо своїми судами...
18.11.2025 10:52 Відповісти
Тю! Їх цим не налякати. Азія велика...
18.11.2025 10:59 Відповісти
А Ви бачили куди від початку вторгнення тікала вся совкова наволоч зі сходу України? Не в кацапію чи Казахстан. На Захід.
18.11.2025 11:06 Відповісти
18.11.2025 10:55 Відповісти
Після того, як Трамп за золотий злиток та годинник, знизив податок для Швейцарії про слово "корупція" можна забути. Тепер це норма.
18.11.2025 10:55 Відповісти
ще одного Орбана ваш евросоюз не потяне)))... пане Будріс)
18.11.2025 11:11 Відповісти
Как это?
18.11.2025 11:21 Відповісти
ага. прискореними темпами сприяли б розширенню корупції в єс. навіть ожирівший мадьяр (заборонено в'їзд до сша) підтримав би вступ в такому випадку ))
18.11.2025 11:43 Відповісти
Просрочений на це не піде
18.11.2025 22:41 Відповісти
 
 