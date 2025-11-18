Переговори про вступ України до ЄС допомогли б прискорити боротьбу з корупцією, - Будріс

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс вважає, що Україна змогла б ефективніше боротися з корупцією, якби розпочала переговори про вступ до ЄС у найкоротший термін.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Коментар міністра з’явився на тлі великого корупційного скандалу в енергетиці України. Будріс наголосив, що поточна ситуація "має стати приводом для Європи ще більше допомагати Україні, щоб подібні речі не відбувалися".

"Це привід для нас сказати…давайте почнемо переговори (про вступ до ЄС) якомога швидше, тому що ми можемо виправити ситуацію, зміцнити інститути, залучити компетентних людей і, в кінцевому підсумку, створити правову базу, яка знизить ймовірність збереження лазівок, сприятливих для корупції", - зазначив він.

Будріс також нагадав, що Литва зіштовхувалася з подібними викликами під час свого шляху в ЄС: "Проблеми, які нам довелося вирішувати в суспільстві, масштаби корупції та неефективність у різних сферах".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США більше не можуть довіряти Зеленському, американці втомилися від системної корупції, - ексрадник Трампа Кортес

Міндічгейт

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна стане членом ЄС на початку наступного десятиліття, - Сікорський