Переговори про вступ України до ЄС допомогли б прискорити боротьбу з корупцією, - Будріс
Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс вважає, що Україна змогла б ефективніше боротися з корупцією, якби розпочала переговори про вступ до ЄС у найкоротший термін.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.
Коментар міністра з’явився на тлі великого корупційного скандалу в енергетиці України. Будріс наголосив, що поточна ситуація "має стати приводом для Європи ще більше допомагати Україні, щоб подібні речі не відбувалися".
"Це привід для нас сказати…давайте почнемо переговори (про вступ до ЄС) якомога швидше, тому що ми можемо виправити ситуацію, зміцнити інститути, залучити компетентних людей і, в кінцевому підсумку, створити правову базу, яка знизить ймовірність збереження лазівок, сприятливих для корупції", - зазначив він.
Будріс також нагадав, що Литва зіштовхувалася з подібними викликами під час свого шляху в ЄС: "Проблеми, які нам довелося вирішувати в суспільстві, масштаби корупції та неефективність у різних сферах".
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
