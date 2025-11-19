РУС
4 601 69

Зеленский может уволить Ермака, если на записях НАБУ будет прямой разговор с главой ОП о коррупции, - источники

Условия увольнения Ермака с должности главы ОП

Близкие к Офису Президента собеседники не верят, что глава государства Владимир Зеленский уволит руководителя ОП Андрея Ермака.

Об этом говорится в материале Цензор.НЕТ "Восстание масс: уволит ли Зеленский Ермака до его дня рождения".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Судя по последним фото, в частности и с Макроном, на это не похоже. Да и вообще я не верю, что эта отставка будет.

Уволит ли Зеленский Ермака?

В данном контексте она возможна при двух условиях – на пленках НАБУ будет прямо разговор с Ермаком о коррупции или что он в доле. Тогда решение будет мгновенным. Или же там выплывет, что Ермак координировал расправу над НАБУ и САП. И тогда у президента уже просто не будет выбора", – говорит собеседник.

По его словам, он больше верит в то, что НАБУ в четверг сделает Ермаку "подарок перед днем рождения".

Читайте также: Зеленский должен оставаться вне любых коррупционных подозрений, - Ермак

Версии Офиса Президента

Собеседник говорит, что на Банковой рассматривают две версии действий НАБУ.

"Первая, что это все заказ Коломойского (и здесь бы в этой истории я не исключал, что там есть существенная нота днепровских разборок). А вторая - еще проще. Что за действиями НАБУ стоят Соединенные Штаты и таким образом они будут склонять президента Зеленского к переговорам с Россией", - пояснил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Кузница кадров: Советники Ермака после увольнения получают должности в других органах власти, - СМИ. ВИДЕО

Возможное увольнение Ермака

Читайте: Миндич и Цукерман незаконно легализовали средств на сумму более 311 млн грн, - данные НАБУ. ДОКУМЕНТ

Миндичгейт

Читайте также: НАБУ сообщило о подозрении Миндичу по нескольким статьям. Есть упоминание о дружеских отношениях с Зеленским. ДОКУМЕНТ

Автор: 

Зеленский Владимир (22639) увольнение (2722) Ермак Андрей (1337) Офис Президента (1844)
Топ комментарии
+13
Наші пропозиції - закрити зєльону шоблу в повному складі на пожиттєве А ти тут про якесь звільнення...
19.11.2025 11:20
+10
Не звільнить. Бо може вилізти "оман".

Не секрет, що саме "єрмак" був головною ланкою для "сАйтіс_пасєрєдінє": дати кацапам сухопутний коридор до Криму. Але кацапи обдурили блаЗЄнів...
19.11.2025 11:17
+9
Я несколько дней назад написал, что если алибабу уберут, то я подбухну. Но похоже на то, что буду трезвым как стёклышко
19.11.2025 11:17
На плёнках никто про коррупцию не говорит, там все про бизнес, инвестиции, инновации и развитие рынка недвижемости, туристического комплекса и автомобилей!!!🤗🤔😆🤣😂
19.11.2025 11:13
"А Али-Баба не умел торговать и наживать деньги, и женат он был на бедной девушке по имени Зейнаб. Они быстро истратили почти все, что у них было, и однажды Зейнаб сказала:

- Слушай, Али-Баба, нам скоро будет нечего есть. Надо тебе что-нибудь придумать, а то мы умрем с голоду.

- Хорошо, - ответил Али-Баба, - я подумаю, что нам делать."
19.11.2025 11:14
Не звільнить він нікого, ні "Алі", ні тим більше "Бабу"
19.11.2025 11:39
"А друга - ще простіша. Що за діями НАБУ стоять Сполучені Штати..." - ось дуже і дуже хочеться, щоб була саме ця друга причина.
19.11.2025 12:32
Я несколько дней назад написал, что если алибабу уберут, то я подбухну. Но похоже на то, что буду трезвым как стёклышко
19.11.2025 11:17
Таким чином, ваші пропозиції, панове коментатори. Потрібно звільнити Єрмака, чи не потрібно? Нагадаю, що існує тільки два варіанти, так, або ні. Результати голосування підіб'ємо через добу.
19.11.2025 11:13
Наші пропозиції - закрити зєльону шоблу в повному складі на пожиттєве А ти тут про якесь звільнення...
19.11.2025 11:20
Це зрозуміло. Але тема цієї новини - Єрмака. Я так розумію, у тебе немає думки щодо нього. Ти будеш чекати, що зробить Зеленський, а потім скажеш, що треба було зробити навпаки.
19.11.2025 11:26
Що зробить піськограй відомо й так, веляти, брехати, потужно пердіти до останнього, поки крису не розчавлять. Відставка дЄрмака - це ******* зєлєбобі. Як же воно без куратора?
19.11.2025 11:50
Про "писькограя" ти все правильно написав. Але давай повернемось до Єрмака. Тобто, якщо Зеленський звільнить Єрмака, він нашкодить собі, але зробить гарну справу для держави? Я правил но тебе зрозумів? Ти підтримуєш відставку Єрмака?
19.11.2025 11:53
А є ще такі, що ні?
19.11.2025 11:59
Питання некоректне та відводить увагу від його керівника.
19.11.2025 11:29
зеср@нь негодує
19.11.2025 11:51
Відставка через повішення на Хрещатику - була б дуже вдалою піар акцією для Найпотужнішого.
19.11.2025 11:58
Дивись глибже

Прямая речь Зеленского: "Господин Ермак - реально мощный менеджер и не на словах, не блаблабла, а реальный патриот Украины, который очень много работает, 24/7 только ради Украины.

Он пришел со мной, он пойдет со мной. Тому справа навіть не у Алі-бабі
19.11.2025 11:41
відставка ? що воно дає?
19.11.2025 12:05
з чого такий висновок? Видаєш бажане за дійсне?
19.11.2025 12:21
Ну добре. Поміняють Єрмака на нового, «покращеного» Єрмака. (Хто, до речі, сказав, що його збираються міняти). Проблема ж не персонально в Єрмаку. Державою апріорі не можуть керувати один чи кілька «ефективних менеджерів», які ні за що фактично не відповідають і нікому не підзвітні. Які акумулюють і переносять негатив на того, хто їх поставив керувати. Заміна одних фаворитів на інших нічого не поміняє. Президенту треба зараз йти на діалог з тими, хто має авторитет у суспільстві. Подобаються вони йому чи ні.

Відпустити країну з колін свого офісу. «Поділитись» владою з тими, кому це записано в Законі, з кого можна буде спитати, і з ким розділити відповідальність. У нас багато молодих, підготовлених, професійних людей, які можуть і готові працювати. Війна це показала. Тільки вони хочуть служити державі а не бути «дєвочками на зарплаті» у «міндічів».

Хтось скаже що я пишу банальні речі. Може й так. Я не політик. Вибачте. Але який інший вихід. Далі розказувати з телевізора що «без корупції не буває економіки»? Чи зробити вигляд що нічого не сталось, одних статистів поміняти на інших, роздати безплатні білети на поїзд і на цьому «проїхати»? Чи може закрутити гайки суспільству, щоб воно гівна в рот набрало? Боюсь що все це не спрацює. Але анархія і безвладдя теж позитиву не принесуть. Йде війна. Треба консолідуватись, прийняти правильні рішення і йти далі. Ще нічого не пропало. (с) Олександр Деркач (https://www.facebook.com/share/172JqYgebm/)
19.11.2025 11:14
на нари разом з зєлєбобою, а ще краще в штурмову бригаду під Покровськ з мінами, і БПЛА, які вони навипускали - зрозуміла позиція?
19.11.2025 11:53
то ти в нас редактор Чи баба Ванга? То скажі, як не буде відствки Єрмака, що тоді буде?
19.11.2025 12:10
Все йде до того, що залишиться все як є. Когось там звільнять, когось випустять, когось послом відправлять. А красти й далі будуть, і розвалювати країну.
19.11.2025 11:14
Оговтався, падло!
19.11.2025 11:15
Это типа, если агент ФСБ в разговоре со своим куратором должен на пленке четко сказать: Я агент ФСБ
19.11.2025 11:15
Ну да США принудила Миндича и всю эту шоблу воровать, никаких сомнений.
19.11.2025 11:15
Які США ? - барига Порошенко жеж! А Бубочка - він хороший, він не розуміє написаного і просто підписував, що йому їрмак давав ДО речі, саме цей брєд недавно озвучив один із політолухів з роду блакинтних носорогів
19.11.2025 11:56
Ну тоді доведеться коломойшу призначати керівником ОП. Цей точно все порєшає правильно.
19.11.2025 11:16
Не звільнить. Бо може вилізти "оман".

Не секрет, що саме "єрмак" був головною ланкою для "сАйтіс_пасєрєдінє": дати кацапам сухопутний коридор до Криму. Але кацапи обдурили блаЗЄнів...
19.11.2025 11:17
дЄрмак буде звільнений у звязку із переводом на іншу роботу - замість Юлі С.
19.11.2025 11:17
як шо ...не катить ...їдіть нах всією зеленською шоблою та слугами, з горизонту України , на смітник сторії !!!...Геть 🤡 чорта !!!...
19.11.2025 11:18
- Добрий день, Андрій Борисович Єрмак. Ви підтверджуєте своє бажання зайнятися з нами корупцією?
- Підтверджую.

Доказів достатньо, звільняємо (переводимо з офіційних власників країни у неофіційні).
19.11.2025 11:18
Чого він має когось звільняти? Ну виклали декілька відео в ютубі, ну накидали дизлайків на постах тво президента в ФБ. Ну когось повезли до суду, де добу потримати й відпустили. І все. Весь шум.
Гроші далі йдуть в країну, гроші далі крадуться, силовики під контролем, нарід в стійлі, турне по Європах не відмінилось усюди йому посміхаються.
В його житті нічого не змінилось, то чому він має когось звільняти?
19.11.2025 11:20
Бо його на наступних виборах інакше не виберуть. Ну на наступних виборах, розумієте? Перемога, відкриті кордони, вибори - оце от все. Отоді й не виберуть.
19.11.2025 11:24
Треба бути або в інформаційній бульбашці (яку для нього створило оточення), або повністю некомпетентним, щоб не розуміти що на наступних виборах він точно програє.
19.11.2025 11:36
Наступних виборів може вже й не буде. От ніхто й не напружується особливо. Максимум трошки щось зробити, аби зберегти лице перед партнерами. Вони то гроші й так даватимуть, але все ж пристойність є пристойність. Всередині ж все ок - внутрішня стабільність необхідна для перемоги, так що ніяких картонок. Ще з місяць кухонні експерти пообурюються та й погнали далі.
19.11.2025 11:42
Але ж ця стратегія може бути програшна. Китай, ЄС, та США не дозволять кацапам програти та розвалитись. Вони про це від початку заявляють, бо бояться щоб ядерка не попала в ліві руки. То які варіанти є?
19.11.2025 11:59
Ну як які - триматися до моменту програшу та розвалу РФ, знаючи що цього не допустять КНР, ЄС і США. Цікаво виходить, правда?)
19.11.2025 12:10
Та йому плювати на якісь вибори, він багатіє на 1млн$ у день, цього достатньо.
19.11.2025 11:37
19.11.2025 11:21
тут інтрига, чи

єрмак може звільнити зеленського, якщо на записах НАБУ буде пряма розмова з президентом про корупцію

хто перший
19.11.2025 11:21
В савєтскам саюзє секса нєт. В Україні корупції нема. )
19.11.2025 11:22
А пам'ятаєте, як блаЗЄнь казав Порошенкові? Адже не було жодних записів.

І от блаЗЄнь казав:... президент повинен піти у відставку через "свинарчуків". Хоча провину їх навіть при блаЗЄнєві так і не було доведено...
19.11.2025 11:22
Гончаренко таку надію дав...Однак,бачимо,почалася операція "врятувати рядового Єрмака"! Може обміняти його на Корбана??
19.11.2025 11:23
Зеленський не тільки має звільнити єрмака, а має забирати всю свою антиукраїнську, мародерну свору і валити з України. Досить грабувати Україну, якось самі розберемося, як себе захистити. Є в нас реальні патріотичні політики, які спасали Україну в 2014 році і спасуть те, що залишилося зараз.
19.11.2025 11:23
Максимум лишит тринадцатый зарплаты.😎
19.11.2025 11:25
Какіє ваши даказатєльства,що Алібаба-то дєрьмак?
19.11.2025 11:29
у єрмака є довідка фсб, що він не агент фсб!
19.11.2025 11:31
єрмак головного мозку.
В країні єрмакратія
19.11.2025 11:33
Це вже всеукраїнський *********** на роялі без рук!
19.11.2025 11:41
Не вірю. Не звільнить, бо Дерьмак міцно тримає велічайшого за яйця компроматом. Вони всі однаково пов'язані у тіх схемах. Не вірю що Зеля біліший за Мендіча або за Дерьмака.
19.11.2025 11:42
" Я тебя поцелую, потом! если захочешь!" Бессмертная фраза - " Здраствуйте, Я ваша тетя"
19.11.2025 11:46
Вова ж казав "він піде разом зі мною".
Отже, доведеться і самому валити...
19.11.2025 11:48
Та спокуха! Ніхто нікого не звільнить!
19.11.2025 12:11
То не він, то алладін
19.11.2025 12:18
Чи той... алібаба
19.11.2025 12:19
19.11.2025 12:34
Якщо єрмак зеленського не звільнить
19.11.2025 12:44
Всіх всіх цих сук паршивих на чолі із мерзотою зеленським показово судити потвор кончаних.
19.11.2025 13:15
 
 