Зеленский может уволить Ермака, если на записях НАБУ будет прямой разговор с главой ОП о коррупции, - источники

Близкие к Офису Президента собеседники не верят, что глава государства Владимир Зеленский уволит руководителя ОП Андрея Ермака.

Об этом говорится в материале Цензор.НЕТ "Восстание масс: уволит ли Зеленский Ермака до его дня рождения".

"Судя по последним фото, в частности и с Макроном, на это не похоже. Да и вообще я не верю, что эта отставка будет.

В данном контексте она возможна при двух условиях – на пленках НАБУ будет прямо разговор с Ермаком о коррупции или что он в доле. Тогда решение будет мгновенным. Или же там выплывет, что Ермак координировал расправу над НАБУ и САП. И тогда у президента уже просто не будет выбора", – говорит собеседник.

По его словам, он больше верит в то, что НАБУ в четверг сделает Ермаку "подарок перед днем рождения".

Версии Офиса Президента

Собеседник говорит, что на Банковой рассматривают две версии действий НАБУ.

"Первая, что это все заказ Коломойского (и здесь бы в этой истории я не исключал, что там есть существенная нота днепровских разборок). А вторая - еще проще. Что за действиями НАБУ стоят Соединенные Штаты и таким образом они будут склонять президента Зеленского к переговорам с Россией", - пояснил он.

Возможное увольнение Ермака

Миндичгейт

