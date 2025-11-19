Зеленский может уволить Ермака, если на записях НАБУ будет прямой разговор с главой ОП о коррупции, - источники
Близкие к Офису Президента собеседники не верят, что глава государства Владимир Зеленский уволит руководителя ОП Андрея Ермака.
Об этом говорится в материале Цензор.НЕТ "Восстание масс: уволит ли Зеленский Ермака до его дня рождения".
"Судя по последним фото, в частности и с Макроном, на это не похоже. Да и вообще я не верю, что эта отставка будет.
В данном контексте она возможна при двух условиях – на пленках НАБУ будет прямо разговор с Ермаком о коррупции или что он в доле. Тогда решение будет мгновенным. Или же там выплывет, что Ермак координировал расправу над НАБУ и САП. И тогда у президента уже просто не будет выбора", – говорит собеседник.
По его словам, он больше верит в то, что НАБУ в четверг сделает Ермаку "подарок перед днем рождения".
Версии Офиса Президента
Собеседник говорит, что на Банковой рассматривают две версии действий НАБУ.
"Первая, что это все заказ Коломойского (и здесь бы в этой истории я не исключал, что там есть существенная нота днепровских разборок). А вторая - еще проще. Что за действиями НАБУ стоят Соединенные Штаты и таким образом они будут склонять президента Зеленского к переговорам с Россией", - пояснил он.
Возможное увольнение Ермака
- Ранее нардеп Ярослав Железняк заявил, что глава ОП Андрей Ермак фигурирует на записях НАБУ.
- По данным СМИ, ключевые представители власти советуют президенту Зеленскому уволить Ермака.
- Нардеп "Слуги народа" Федор Вениславский считает, что глава ОП должен подать в отставку.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Прямая речь Зеленского: "Господин Ермак - реально мощный менеджер и не на словах, не блаблабла, а реальный патриот Украины, который очень много работает, 24/7 только ради Украины.
Он пришел со мной, он пойдет со мной. Тому справа навіть не у Алі-бабі
Відпустити країну з колін свого офісу. «Поділитись» владою з тими, кому це записано в Законі, з кого можна буде спитати, і з ким розділити відповідальність. У нас багато молодих, підготовлених, професійних людей, які можуть і готові працювати. Війна це показала. Тільки вони хочуть служити державі а не бути «дєвочками на зарплаті» у «міндічів».
Хтось скаже що я пишу банальні речі. Може й так. Я не політик. Вибачте. Але який інший вихід. Далі розказувати з телевізора що «без корупції не буває економіки»? Чи зробити вигляд що нічого не сталось, одних статистів поміняти на інших, роздати безплатні білети на поїзд і на цьому «проїхати»? Чи може закрутити гайки суспільству, щоб воно гівна в рот набрало? Боюсь що все це не спрацює. Але анархія і безвладдя теж позитиву не принесуть. Йде війна. Треба консолідуватись, прийняти правильні рішення і йти далі. Ще нічого не пропало. (с) Олександр Деркач (https://www.facebook.com/share/172JqYgebm/)
Не секрет, що саме "єрмак" був головною ланкою для "сАйтіс_пасєрєдінє": дати кацапам сухопутний коридор до Криму. Але кацапи обдурили блаЗЄнів...
- Підтверджую.
Доказів достатньо, звільняємо (переводимо з офіційних власників країни у неофіційні).
Гроші далі йдуть в країну, гроші далі крадуться, силовики під контролем, нарід в стійлі, турне по Європах не відмінилось усюди йому посміхаються.
В його житті нічого не змінилось, то чому він має когось звільняти?
єрмак може звільнити зеленського, якщо на записах НАБУ буде пряма розмова з президентом про корупцію
хто перший
В савєтскам саюзє секса нєт.В Україні корупції нема. )
І от блаЗЄнь казав:... президент повинен піти у відставку через "свинарчуків". Хоча провину їх навіть при блаЗЄнєві так і не було доведено...
В країні єрмакратія
Отже, доведеться і самому валити...