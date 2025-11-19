Миндич и Цукерман незаконно легализовали средства на сумму более 311 млн грн, - данные НАБУ. ДОКУМЕНТ

Фигуранты дела о коррупции в энергетике Тимур Миндич и Александр Цукерман незаконно легализовали средства на сумму более 311 млн гривен.

Об этом сообщил нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко со ссылкой на данные НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

Так, говорится в материалах, Тимур Миндич преступным путем приобрел более 256 млн грн.

"Общая сумма легализованных преступной организацией под руководством Миндича Т.М. и Цукермана А.Д. средств составляет 311 241 925, 45 грн", - отметили в Бюро.

Миндичгейт

