Миндич и Цукерман незаконно легализовали средства на сумму более 311 млн грн, - данные НАБУ. ДОКУМЕНТ

Сколько денег легализовали фигуранты Миндичгейта?

Фигуранты дела о коррупции в энергетике Тимур Миндич и Александр Цукерман незаконно легализовали средства на сумму более 311 млн гривен.

Об этом сообщил нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко со ссылкой на данные НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

Так, говорится в материалах, Тимур Миндич преступным путем приобрел более 256 млн грн.

"Общая сумма легализованных преступной организацией под руководством Миндича Т.М. и Цукермана А.Д. средств составляет 311 241 925, 45 грн", - отметили в Бюро.

Читайте: НАБУ сообщило о подозрении Миндичу по нескольким статьям. Есть упоминание о дружеских отношениях с Зеленским. ДОКУМЕНТ

Миндичгейт

Смотрите также: 14 блогеров, которые отбеливали Офис Президента в первые дни "Миндичгейта". ВИДЕО

НАБУ (4723) Гончаренко (549) Миндич Тимур (121) Цукерман Александр (5)
+12
Це один із доказаних епізодів. А таких епізодів в цій банді буде сотня. Дивіться 73%, пильнуйте, щоб НАБЬУ не вийшли на їх ватажка Боневтіка Позорно-Брехливого. Бо що вам тоді говорити своїм дітям, що ви були посібниками мародерства ЗСУ і всієї України?
показать весь комментарий
19.11.2025 10:08 Ответить
+6
Ви це серйозно? Може це у доларах?
показать весь комментарий
19.11.2025 10:05 Ответить
+6
і ні НБУ..ні Фінмоніторинг ..ніхто нічого не бачив
показать весь комментарий
19.11.2025 10:08 Ответить
Ви це серйозно? Може це у доларах?
показать весь комментарий
19.11.2025 10:05 Ответить
Це один із доказаних епізодів. А таких епізодів в цій банді буде сотня. Дивіться 73%, пильнуйте, щоб НАБЬУ не вийшли на їх ватажка Боневтіка Позорно-Брехливого. Бо що вам тоді говорити своїм дітям, що ви були посібниками мародерства ЗСУ і всієї України?
показать весь комментарий
19.11.2025 10:08 Ответить
То каламойша 30 років грабував, тепер ці...
Засіла жидва, смокче кров з Неньки... І не їдуть чомусь у свій ізгаїль....
показать весь комментарий
19.11.2025 10:07 Ответить
Якраз Корломойський і медведчук через свій телеканал "1+1" зомбував стадо баранів 73%, щоб вони за них проголосували. Навіть для цього розкошелився і заплатив за кіно "Слуга наріду". Після кіно стадо баранів виловили Боневтіка Позорно-Брехливого і разом з міндачами, єрмаками, шефірами, татаровими, Бенями, деркачами, дубінськими, цукерманами, портновими, смірновими та іншою сволотою занесли на Банкову. Дали булаву, монобільшість в Раду і всі ключі від України. А потім разом розмінували умовний Чонгар, відвели війська, знищили ракетні програми, закатали в асфальт 500 мільярдів і брехали, що нападу не буде.
показать весь комментарий
19.11.2025 10:12 Ответить
і ні НБУ..ні Фінмоніторинг ..ніхто нічого не бачив
показать весь комментарий
19.11.2025 10:08 Ответить
А як за такою купою грошей можна щось побачити?
показать весь комментарий
19.11.2025 10:53 Ответить
Ну так пышный глухой.
Оказывается и слепой?
показать весь комментарий
19.11.2025 11:49 Ответить
і легалізацію ніхто "не помітив" .... наскільки же все прогнило
показать весь комментарий
19.11.2025 10:09 Ответить
А чого ніхто не кидає під опешку плюшевих міндічів?Де всі ці борцуни з свинарчуками?Так Свинарчуки крали у кацапів деталі до ппо,а зелені гниди крали у нас і засилали двушечки у маскву.
показать весь комментарий
19.11.2025 10:22 Ответить
потужно! слава зелупі
показать весь комментарий
19.11.2025 10:24 Ответить
Нехай ще 40 років грабують. Євреїв пустелею водили 40 років щоб до них дійшло, можливо і нам так потрібно. 40 років знущань і обкрадань, можливо лише тоді почне доходити
показать весь комментарий
19.11.2025 10:29 Ответить
Щось Ви не те кажете. Почитайте Біблію, те місце, як гебреї покидали Єгипет. Вони пішли звідти не з порожніми руками

Тому цей приклад нам не підходить
показать весь комментарий
19.11.2025 10:50 Ответить
256 млн грн.? Всього? Тю.. - це ж такі дрібниці для ЗЕлупленого кагалу, коли його головний гешефтмахер оперує мільярдами доларів та єврою.
показать весь комментарий
19.11.2025 10:31 Ответить
Над цим навіть мсеківська сволота Крупа сміється.
показать весь комментарий
19.11.2025 10:55 Ответить
показать весь комментарий
19.11.2025 10:34 Ответить
Не дарма усі наші площі під новий рік просрочений заставляє своїми свічками замість ялинок і своїх собак мусорів ставить охороняти їх
показать весь комментарий
19.11.2025 10:49 Ответить
Чергова порція лайна від зеленого дуполиза вєні славського:
"Я переконаний на 99,9%, що президент в корупційних схемах не брав участі. Також він точно не знав, що в схему залучені російські агенти і частина грошей йде в рф, - нардеп Веніславський"
показать весь комментарий
19.11.2025 10:52 Ответить
друзі клоуна в шоці, якісь грьобані 300 млн. грн. вкрали в енергетиці.... а ахметом тільки по одній схемі роттердам+ вкрав 40 млрд. грн.
показать весь комментарий
19.11.2025 11:06 Ответить
Може єрмак світом літає гроші збирає з своїх офшорів, зе, з офшорів зелених макак і кнрівників тцк, влк, мсек?🤔
Уявляєте, првертаєця ця бригада міндячна і виносять, виносять, виносять......валізи з баксами в упаковках банків США....і винести все не можуть, так важко, що спітніли😌😌😌
показать весь комментарий
19.11.2025 11:20 Ответить
Після оголошеного аудиту вбачається,що не тільки збитків не буде виявлено,в з'ясується,що Україна ще винна Міндичам.
показать весь комментарий
19.11.2025 11:29 Ответить
ще трішки - і була б ціна 2х комплексів ізраільського "Маген Ор" лазерної системи збиття дронів, яка дуже не погано показала себе півроку назад і починає поступати на озброєння в ЦАХАЛ.
показать весь комментарий
19.11.2025 12:28 Ответить
 
 