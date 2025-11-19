2 443 21
Миндич и Цукерман незаконно легализовали средства на сумму более 311 млн грн, - данные НАБУ. ДОКУМЕНТ
Фигуранты дела о коррупции в энергетике Тимур Миндич и Александр Цукерман незаконно легализовали средства на сумму более 311 млн гривен.
Об этом сообщил нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко со ссылкой на данные НАБУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, говорится в материалах, Тимур Миндич преступным путем приобрел более 256 млн грн.
"Общая сумма легализованных преступной организацией под руководством Миндича Т.М. и Цукермана А.Д. средств составляет 311 241 925, 45 грн", - отметили в Бюро.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Засіла жидва, смокче кров з Неньки... І не їдуть чомусь у свій ізгаїль....
Оказывается и слепой?
Тому цей приклад нам не підходить
"Я переконаний на 99,9%, що президент в корупційних схемах не брав участі. Також він точно не знав, що в схему залучені російські агенти і частина грошей йде в рф, - нардеп Веніславський"
Уявляєте, првертаєця ця бригада міндячна і виносять, виносять, виносять......валізи з баксами в упаковках банків США....і винести все не можуть, так важко, що спітніли😌😌😌