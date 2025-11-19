14 блогеров, которые отбеливали Офис Президента в первые дни "Миндичгейта". ВИДЕО
Коммуникационщица и основательница инициативы "Как не стать овощем" Оксана Мороз обнародовала видео, в котором рассказала о 14 блогерах, которые распространяли "методички ОП" с начала "Миндичгейта".
"Собрала вместе тех, кто распространял тезисы из "методичек ОП" в период летних протестов и сейчас.
Получилось 14. Примечательно, что большинство из них титруются обще – эксперт/советник и т.д. Такие себе эксперты по всему. ...
Ремарка: сознательно не включала сюда Лещенко, Безуглую, Литвина, Подоляка. А только тех, кто якобы независимые эксперты", - отметила она.
О ком идет речь?
Первыми Мороз упоминает владельца ютуб-канала "Исландия" Владимира Петрова и его коллегу Сергея Иванова, а также политического комментатора канала Валентина Гладких.
Далее речь идет о Владимире Золкине - ведущем программы "Плюсы-минусы" на телеканале "Мы - Украина+".
Петров в эфире этой программы, комментируя бегство Миндыча из Украины, заявил, что НАБУ якобы специально разрешило ему выехать.
Также Мороз упоминает кандидата экономических наук Ивана Уса и эксперта центра "Объединенная Украина" Ивана Попова.
Журналистка Наталья Мосейчук приглашает лиц, что позволяет выявить блогеров из "пула ОП".
В списке также - председатель правления Республиканского фонда Украины Петр Кульпа, которого Мороз называет "таким себе Владимиром Петровым только польского происхождения и немного в другом векторе".
Мосейчук приглашала партнера Национальной антикризисной группы Тараса Загороднего и эксперта по энергетике Виктора Куртева.
Блогер и политолог Юрий Романенко, утверждает Мороз, периодически предоставляет свой YouTube-канал как платформу для "таких, как Куртев, и обсуждает с ними ключевые тезисы методички".
В списке фигурируют соучредитель аналитической платформы "Михайловский клуб" Владислав Оленченко, политический советник Александр Харебин и политтехнолог Олег Постернак.
"Я вам показала тех, кто либо системно работал по теме НАБУ и САП, либо ситуативно подключился под "Миндичгейт", - добавила она.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
