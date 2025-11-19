14 блогеров, которые отбеливали Офис Президента в первые дни "Миндичгейта". ВИДЕО

Коммуникационщица и основательница инициативы "Как не стать овощем" Оксана Мороз обнародовала видео, в котором рассказала о 14 блогерах, которые распространяли "методички ОП" с начала "Миндичгейта".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Собрала вместе тех, кто распространял тезисы из "методичек ОП" в период летних протестов и сейчас.

Получилось 14. Примечательно, что большинство из них титруются обще – эксперт/советник и т.д. Такие себе эксперты по всему. ...

Ремарка: сознательно не включала сюда Лещенко, Безуглую, Литвина, Подоляка. А только тех, кто якобы независимые эксперты", - отметила она.

Читайте: Женщина с пленок НАБУ - юрист Миндича Виктория Дедищева, - СМИ

О ком идет речь?

Первыми Мороз упоминает владельца ютуб-канала "Исландия" Владимира Петрова и его коллегу Сергея Иванова, а также политического комментатора канала Валентина Гладких.

Далее речь идет о Владимире Золкине - ведущем программы "Плюсы-минусы" на телеканале "Мы - Украина+".

Петров в эфире этой программы, комментируя бегство Миндыча из Украины, заявил, что НАБУ якобы специально разрешило ему выехать.

Также Мороз упоминает кандидата экономических наук Ивана Уса и эксперта центра "Объединенная Украина" Ивана Попова.

Журналистка Наталья Мосейчук приглашает лиц, что позволяет выявить блогеров из "пула ОП".

В списке также - председатель правления Республиканского фонда Украины Петр Кульпа, которого Мороз называет "таким себе Владимиром Петровым только польского происхождения и немного в другом векторе".

Мосейчук приглашала партнера Национальной антикризисной группы Тараса Загороднего и эксперта по энергетике Виктора Куртева.

Блогер и политолог Юрий Романенко, утверждает Мороз, периодически предоставляет свой YouTube-канал как платформу для "таких, как Куртев, и обсуждает с ними ключевые тезисы методички".

В списке фигурируют соучредитель аналитической платформы "Михайловский клуб" Владислав Оленченко, политический советник Александр Харебин и политтехнолог Олег Постернак.

"Я вам показала тех, кто либо системно работал по теме НАБУ и САП, либо ситуативно подключился под "Миндичгейт", - добавила она.

Читайте: Чернышов о содержании под стражей: Шокирующее и абсурдное решение, доказательств недостаточно

Миндичгейт

Читайте также: "Ермак должен подать в отставку", - "Слуга народа" Вениславский