14 блогеров, которые отбеливали Офис Президента в первые дни "Миндичгейта". ВИДЕО

Коммуникационщица и основательница инициативы "Как не стать овощем" Оксана Мороз обнародовала видео, в котором рассказала о 14 блогерах, которые распространяли "методички ОП" с начала "Миндичгейта".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Собрала вместе тех, кто распространял тезисы из "методичек ОП" в период летних протестов и сейчас.

Получилось 14. Примечательно, что большинство из них титруются обще – эксперт/советник и т.д. Такие себе эксперты по всему. ...

Ремарка: сознательно не включала сюда Лещенко, Безуглую, Литвина, Подоляка. А только тех, кто якобы независимые эксперты", - отметила она.

Читайте: Женщина с пленок НАБУ - юрист Миндича Виктория Дедищева, - СМИ

О ком идет речь?

Первыми Мороз упоминает владельца ютуб-канала "Исландия" Владимира Петрова и его коллегу Сергея Иванова, а также политического комментатора канала Валентина Гладких.

Далее речь идет о Владимире Золкине - ведущем программы "Плюсы-минусы" на телеканале "Мы - Украина+".

Петров в эфире этой программы, комментируя бегство Миндыча из Украины, заявил, что НАБУ якобы специально разрешило ему выехать.

Также Мороз упоминает кандидата экономических наук Ивана Уса и эксперта центра "Объединенная Украина" Ивана Попова.

Журналистка Наталья Мосейчук приглашает лиц, что позволяет выявить блогеров из "пула ОП".

В списке также - председатель правления Республиканского фонда Украины Петр Кульпа, которого Мороз называет "таким себе Владимиром Петровым только польского происхождения и немного в другом векторе".

Мосейчук приглашала партнера Национальной антикризисной группы Тараса Загороднего и эксперта по энергетике Виктора Куртева.

Блогер и политолог Юрий Романенко, утверждает Мороз, периодически предоставляет свой YouTube-канал как платформу для "таких, как Куртев, и обсуждает с ними ключевые тезисы методички".

В списке фигурируют соучредитель аналитической платформы "Михайловский клуб" Владислав Оленченко, политический советник Александр Харебин и политтехнолог Олег Постернак.

"Я вам показала тех, кто либо системно работал по теме НАБУ и САП, либо ситуативно подключился под "Миндичгейт", - добавила она.

Читайте: Чернышов о содержании под стражей: Шокирующее и абсурдное решение, доказательств недостаточно

Миндичгейт

Читайте также: "Ермак должен подать в отставку", - "Слуга народа" Вениславский

НАБУ (4723) пропаганда (3777) Офис Президента (1844)
Топ комментарии
+34
Іванов, Попов, Золкін.

В мене враження що в цій державі українців ЛИШЕ ХОРОНЯТЬ

- крадуть
- при владі
- спілкуються
- відбіліють
- керують військами

ОДНІ НЕ УКРАЇНЦІ.....але хоронять нас. Це просто СЮР.
19.11.2025 08:38 Ответить
+25
Не дуже здивований переліком, особливо *********** та вовіком золкіним. ВСІ вони за піввареника мати рідну продадуть а тут целий доляр.
19.11.2025 08:44 Ответить
+22
Це не блогери. Це шелупонь.
19.11.2025 08:38 Ответить
19.11.2025 08:41 Ответить
А скільки блогерів прикинулися шлангами ніби нічого не чули про скандал і просто відволікали увагу?
19.11.2025 08:42 Ответить
скоти та зелені лизуни дупи віслюка
19.11.2025 08:53 Ответить
Переважна більшість із москальскими прізвищами. "Совпадєніє?..." ©
19.11.2025 09:06 Ответить
А хто це взагалі такі,золкіна чув,інших не знаю.
19.11.2025 09:13 Ответить
Ото все має бути пижжєне та бито!
19.11.2025 09:13 Ответить
А чому не згадали біснуватого валентина гладких з його фсбшним братом у рвссії?
19.11.2025 09:17 Ответить
Першими Мороз згадує власника ютуб-каналу "Ісландія" Володимира Петрова та його колегу Сергія Іванова, а також політичного коментатора каналу Валентина Гладких.
19.11.2025 09:21 Ответить
Там є
19.11.2025 10:15 Ответить
Абсолютно всі блоХери-чудового призивного віку, напевне, заброньовані кимось. 90% працювало на януковоща. Якщо вони прислужуються жОПі президента, то чи за Україну цей президент?
19.11.2025 09:18 Ответить
На президентських виборах 2010 року 99% всіх блохерів, політтехнолухів та інших під масками ікспердів та гівнолітиків ( в тому числі і ті, хто не війшов в "список Мороз") служили Віть Пйордичу Бздонецькому, виконуючи методички нанятого олігархами за 80 млн. дол. (в першу чергу Пінчуком та Тігіпком) Манафортом, діяльність якого пізніше розслідував спецпрокурор Мюллєр і судив суд США.
19.11.2025 10:02 Ответить
В роки моєї юності був такий вираз: жид пархатий, а це- блогери пархаті.
19.11.2025 09:37 Ответить
Не додивився до кінця, настільки стало гидко! 🤢
Але, якщо ділити всю публіку богині Пропагандонії-Продажної, то їй служать не тільки ці "нечисті", а і ті, хто залишились за кадром, які, нібито, з чистенькими ручками.
Попасти в "нечисті" в авторки відео дуже просто - згадати непоштиво публічно декілька відомих осіб.
19.11.2025 09:53 Ответить
Нікого не знаю серед цих людей...тож хай "працюють"
19.11.2025 10:02 Ответить
Єдине не розумію чого тягають придурка Загороднюка по всіх каналах.Навіть радіо NW.Це продажне чудо на сечу каже що то божа роса.
19.11.2025 10:09 Ответить
Корчинський теж серед них, до речі
19.11.2025 10:21 Ответить
 
 